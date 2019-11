Αντετοκούνμπο: Το triple double με το Πόρτλαντ έφερε και ρεκόρ – Σε ποια ξεχωριστή λίστα μπήκε

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «γέμισε» την στατιστική του σε ένα ακόμη παιχνίδι του NBA.

Αυτή τη φορά, στη νίκη της ομάδας του επί των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, ο Γιάννης έκανε ένα ακόμη triple double, αλλά το συγκεκριμένο είχε ξεχωριστή αξία. Αυτό, γιατί ο Greek Freak έκανε ένα ατομικό ρεκόρ, ενώ μπήκε και σε μία λίστα, που μόνοι τρεις θρύλοι του πρωταθλήματος είχαν καταφέρει στο παρελθόν.

Ο Έλληνας ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, έκανε ρεκόρ καριέρας στις ασίστ, καθώς είχε 15 στο παιχνίδι. Μάλιστα έγινε το Νο7 σε ασίστ στην ιστορία του συλλόγου (έχει 2.009) ξεπερνώντας τον σπουδαίο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

The best from The Greek Freak's triple-double: 24 PTS | 19 REB | 15 AST | 3 STL pic.twitter.com/Dt13Izy7aO

Το δεύτερο επίτευγμά του από το παιχνίδι αυτό, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ο Αντετοκούνμπο έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος, που κάνει triple double με τουλάχιστον 24 πόντους, 19 ριμπάουντ και 15 ασίστ, μετά τους Οσκαρ Ρόμπερτσον, Λάρι Μπερντ και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

The only players to match or exceed each of these totals in a game: Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Larry Bird. pic.twitter.com/uLwowdAtbm