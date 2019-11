«Οδοστρωτήρας» Αντετοκούνμπο, έκανε triple double- Πέρασαν πρώτοι στην Ανατολή οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει από το χέρι τους Μιλγουόκι Μπακς και τους οδήγησε σε μία ακόμη νίκη.

Η ομάδα του κέρδισε τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς με 137-129, σε ένα παιχνίδι όπου τα «Ελάφια» είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκειά του. Ο Greek Freak έκανε ένα νέο triple double, αυτή τη φορά έχοντας 24 πόντους, 19 ριμπάουντ και 15 ασίστ! Μάλιστα το triple double ήρθε σχετικά νωρίς, στις αρχές της τρίτης περιόδου και στη συνέχεια με το παιχνίδι του, έδινε ανάσες στην ομάδα του.

Παρά το γεγονός ότι το Πόρτλαντ στην τρίτη και την τέταρτη περίοδο, πλησίασε στους 4 πόντους, ο Γιάννης με τις ασίστ του, αλλά και κάποια καλάθια του, έκανε την δουλειά και έφερε στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας τους Μπακς. Εξαιρετικός ήταν και ο Ερικ Μπλέντσο που σημείωσε 30 πόντους, με τον Αντετοκούνμπο εκτός των διψήφιων αριθμών του στις τρεις βασικές κατηγορίες, είχε και 3 κλεψίματα και 1 τάπα σε 35:48 συμμετοχής.

Στο παιχνίδι αυτό ο Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τις 2.000 ασίστ στην καριέρα του στο NBA. Εφτασε στις 2.009 και μάλιστα είναι στην 7η θέση όλων των εποχών στην ομάδα, ξεπερνώντας τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Giannis has passed Kareem on the Bucks all-time list.#FearTheDeer pic.twitter.com/aYxgNPkr6d