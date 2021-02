Μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς δήλωση-βόμβα και από τον Αντετοκούνμπο: «Ούτε εγώ έχω όρεξη για το All Star Game»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμφώνησε με τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τόνισε πως δεν έχει καμία όρεξη να βρεθεί στο φετινό All Star Game.

Όλο και πληθαίνουν οι φωνές για το φετινό All Star Game και όταν αυτές οι φωνές προέρχονται από τους κορυφαίους της λίγκας, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς χθες παραδέχτηκε ότι δεν έχει καμιά διάθεση να βρεθεί στον θεσμό και σήμερα ο Γιάννη Αντετοκούνμπο συμφώνησε απόλυτα μαζί του.

«Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τον μεγάλο. Ο μεγάλος είπε ότι δεν έχει ενθουσιασμό και ενέργεια για το All Star Game και εγώ σκέφτομαι το ίδιο. Θέλω να δω την οικογένεια μου».

Το φετινό All Star Game έρχεται σε μια περίεργη συνθήκη, με την πανδημία να συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον πλανήτη και τους παίκτες ήδη να έχουν μπει σε μια φούσκα και πλέον να παίζουν για την νέα σεζόν, με πάρα πολλούς περιορισμούς.

"We gotta all follow the big dog [LeBron], man. The big dog says he has zero excitement, zero energy for the All-Star Game, I’m the same way. … I want to see my family." Giannis shared his thoughts on the All-Star Game. pic.twitter.com/8Gk0QvC4XP

Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το φετινό All Star Game και ως συνήθως ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι πρώτος σε ψήφους. Μπορεί ο κόσμος να χάρηκε με την είδηση ότι θα γίνει τελικά η διοργάνωση, οι παίκτες όμως δεν έχουν την ίδια διάθεση.

Ειδικά οι παίκτες που πήγαν στην «φούσκα» έχουν περάσει πολλά και ο ΛεΜπρον Τζέιμς παραδέχεται δημόσια ότι δεν θέλει να βρεθεί εκεί. «Δεν έχω καθόλου ενέργεια και ενθουσιασμό για το φετινό All Star. Θα είμαι σωματικά, όχι ψυχικά».

Ο «Βασιλιάς» παραδέχτηκε ότι περίμενε το διάλλειμα των πέντε ημερών του Μαρτίου, μετά ειδικά από τον λίγο χρόνο που είχε για να ξεκουραστεί, ενώ και η πανδημία τον επηρεάζει.

LeBron: “I have zero energy and zero excitement about an All-Star game this season.” He said he was looking to a five-day break in March after the shortened offseason and believes it is not a wise decision during the pandemic, either. “I’ll be there physically but not mentally”