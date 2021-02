All Star Game NBA 2021: Δεύτερος στην Ανατολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Στη δεύτερη θέση της Ανατολής βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην εν εξελίξει ψηφοφορία για το All Star Game του ΝΒΑ 2021.

To All Star θα φιλοξενηθεί στις 7 Μαρτίου στην Ατλάντα, με τον Greek Freak να πρέπει να καλύψει το κενό (περίπου 550.000 ψήφοι) από τον πρωτοπόρο Κέβιν Ντουράντ, αν θέλει να πιάσει κορυφή και να στεφθεί αρχηγός στη «γιορτή» του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς) έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1.752.185 ψήφους, με τον Ντουράντ (Μπρούκλιν Νετς) να βρίσκεται στην κορυφή της Ανατολής.

Ο Ντουράντ είναι πρώτος και στην συνολική ψηφοφορία, με 2.302.705, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λεμπρόν Τζέιμς (Λ.Α. Λέικερς), ο οποίος ηγείται της διαδικασίας στη Δύση με 2.288.676.

Στη δεύτερη θέση της Δύσης βρίσκεται ο Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς) με 2.113.178 ψήφους, ενώ απειλείται από τους Ευρωπαίους Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς, 1.477.975) και Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας Μάβερικς, 1.395.719).

The first EAST returns for #NBAAllStar 2021!



Do you agree??



Your vote counts TWICE today for #NBAAllStar Voting presented by AT&T on https://t.co/WChjCTCx5b, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar #FirstNameLastName!



🗳️: https://t.co/2YZJEbQbn7 pic.twitter.com/crqoIJ7B71