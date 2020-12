Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κάνω παιδιά και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε λίγες ώρες μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τους Μιλγουόκι Μπακς μέχρι το 2026.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέγραψε επέκταση supermax 228 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Μιλγουόκι Μπακς, το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.

Συζητώντας με δημοσιογράφους την Τετάρτη για τους στόχους του τα επόμενα πέντε χρόνια, ο Αντετοκούνμπο είπε με ένα χαμόγελο: «Να κάνω παιδιά και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Αυτό θέλω μόνο. Θέλω, απλώς, να κάνω παιδιά, να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Μετά από αυτό, η ζωή μου είναι πλήρης. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε πέντε χρόνια. Μπα, αστειεύομαι».

Στη συνέχεια είπε: «Ρώτησα τη μητέρα μου αν ήθελε να μετακομίσουμε και μου είπε ''όχι''! Νομίζω πως όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτόν τον οργανισμό έχουμε τον ίδιο στόχο, να δουλέψουμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το ένιωσα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, ήμασταν πραγματικά ανταγωνιστικοί και παλέψαμε γι' αυτό. Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιόρτασα το νέο συμβόλαιο αγοράζοντας παιχνίδια και ρούχα για τον γιο μου, πριν πάω στο σπίτι για να κοιμηθώ... και να ξυπνήσω για να έρθω στην προπόνηση. Όλο αυτό μου προκάλεσε πονοκέφαλο όλο το καλοκαίρι, αν και ήξερα τι ήθελα».

Ο Αντετοκούνμπο είπε, επίσης: «Ελπίζω η υπογραφή μου να βοηθήσει ώστε να γίνει πιο ελκυστικό το Μιλγουόκι για τους μελλοντικούς free agents. Εχουμε έναν σπουδαίο χειμώνα εδώ! Στο τέλος της ημέρας, ελπίζω, όποιος έρθει, να έρθει επειδή έχουμε έναν σπουδαίο οργανισμό, αν κι εγώ δεν θα προσπαθήσω να πείσω κανέναν. Αυτή είναι δουλειά του front office, είναι κάτι που θα συνεχίσουν να κάνουν, καθώς έχουν ήδη κάνει σπουδαία δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. Όσο για το μέλλον της οικογένειάς μου; Ελπίζω τα εγγόνια μου να μου χτίσουν ένα άγαλμα και ο πατέρας μου να είναι υπερήφανος για όσα έχουμε καταφέρει».

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK