Μίδας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Υπογράφει με τους Μπακς μέχρι το 2026 -Για την επόμενη 5ετία θα πάρει 228 εκατ.δολάρια!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς όπως ανακοίνωσε ο ίδιος και θα εισπράξει από του χρόνου μέχρι και το 2026 συνολικά 228 εκατ.δολάρια!

Ο MVP του 2019 και του 2020 στο NBA δεν άφησε άλλο χρόνο να χαθεί και συμφώνησε να υπογράψει την supermax επέκταση (τη μεγαλύτερη στην ιστορία του NBA) που του πρόσφερε η ομάδα του Μιλγουόκι, στην οποία θα μείνει έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο Greek Freak, ο οποίος προετοιμάζεται για τη σεζόν 2020/21, είχε στείλει το μήνυμά του αμέσως μετά από τον αποκλεισμό των Μπακς από τους Χιτ στα ημιτελικά της Ανατολής και όχι μία, αλλά δύο φορές μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK