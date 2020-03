Σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού και ο Αντετοκούνμπο -Το' ριξε στην κιθάρα και η σύντροφός του δεν τον... αντέχει [βίντεο]

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... μένει σπίτι, όπως όλοι λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού και βρήκε ευκαιρία να ασχοληθεί με πράγματα που κανονικά δεν θα είχε χρόνο να το κάνει!

Ο σούπερ σταρ των Μπακς το έρίξε στην κιθάρα για να... σκοτώσει την ώρα του και όπως φαίνεται η σύντροφός του, Μαράια, δεν τον... αντέχει.



«Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λόγος που όλοι θέλουμε πίσω το μπάσκετ», έγραψε εκείνη στο Twitter.

«Θα με τρελάνει. Τώρα τον βλέπω να παίζει 2Κ με τον Άλεξ», πρόσθεσε, ενώ ο έτερος αδερφός της οικογένειας, Κώστας, σχολίασε: «Αυτό συμβαίνει όταν έχεις άδεια για 30 μέρες».

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back... @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW