Σπουδαία κίνηση Αντετοκούνμπο: Δωρίζει 100.000 δολάρια στους εργαζομένους του γηπέδου των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε ότι είναι ξεχωριστός και ότι βρίσκεται δίπλα σε αυτούς που πλήττονται λόγω του κορονωϊού.

Το πρωτάθλημα του ΝΒΑ διακόπηκε λόγω κορωνοϊού και ο Greek Freak θέλησε να βοηθήσει τους υπαλλήλους του γηπέδου των Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν μέχρι να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα.

Ο MVP του ΝΒΑ ανακοίνωσε πως θα προσφέρει το ποσό των 100.000 δολαρίων στους υπαλλήλους του Fiserv Forum, κίνηση που έκανε κι ο Κέβιν Λαβ για τους υπαλλήλους του γηπέδου των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο Twitter ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: "Είναι μεγαλύτερο από το μπάσκετ! Στη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής, θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους που κάνουν τη δική μου ζωή, της οικογένειάς μου και των συμπαικτών μου πιο εύκολη. Εγώ κι η οικογένειά μου δίνουμε ως δωρεά το ποσό των 100.000 δολαρίων στους υπαλλήλους του Fiserv Forum. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό μαζί".

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽