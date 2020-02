Αντετοκούνμπο: Η Team Giannis του All Star Game δώρισε κι άλλα χρήματα στο ίδρυμα για το οποίο έπαιξαν

Σε μία πολύ ωραία κίνηση προχώρησαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του στην Team Giannis από το All Star Game.

Ο Αντετοκούνμπο με την ομάδα του έπαιζαν για το ίδρυμα «After School Matters», για το οποίο συγκέντρωσαν 100.000 δολάρια κατά την διάρκεια του αγώνα. Κόντα στην ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς που έπαιζε για άλλο ίδρυμα, όποια ομάδα κέρδιζε κάθε ένα από τα 4 δωδεκάλεπτα του αγώνα, θα πήγαιναν 100.000 δολάρια στον οργανισμό που είχαν επιλέξει.

Η ομάδα του Αντετοκούνμπο κέρδισε μία περίοδο μόνο, με αποτέλεσμα να πάνε 100.000 δολάρια στο ίδρυμα για το οποίο έπαιζαν. Επειδή όμως τους φάνηκαν λίγα, αποφάσισαν να προχωρήσουν όλοι μαζί σε μία όμορφη κίνηση. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο μέσω των σόσιαλ, αποφάσισαν να δωρίσουν άλλα 100.000 δολάρια, ως ένα «ευχαριστώ» για την υποστήριξη που είχαν από τα παιδιά του ιδρύματος κατά την διάρκεια του All Star Game στο Σικάγο.

«Ευχαριστούμε το After School Matters για την ενέργεια και την έμπνευση που μας έδωσαν. Ηταν τιμή μας να παίξουμε για σας και εκ μέρους της ομάδας μας, θα δωρίσουμε άλλα 100.000 δολάρια για να υποστηρίξουμε την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Συνεχίστε!», έγραψε στο μήνυμά του ο Αντετοκούνμπο.

Thank you @Aftrschoolmttrs for your energy as you inspired us. It was an honor to play for you. On behalf of our team, we’re going to donate another $100k to support your great work. Keep it up! https://t.co/oJr3bUZXc9