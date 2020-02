NBA All Star Game 2020: Σόου και ματσάρα με φινάλε θρίλερ- Η ομάδα του Αντετοκούνμπο έχασε αυτή του Λεμπρόν Τζέιμς

Η ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς ήταν αυτή που κέρδισε και το φετινό All Star Game του Σικάγο, επί της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε ένα ματς που είχε μεγάλη αγωνία στο τέλος, τα πάντα κρίθηκαν σε μία βολή, με τις δύο ομάδες να παίζουν για να συγκεντρώσουν χρήματα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Το παιχνίδι στο τέλος περισσότερο παιχνίδι… πλέι οφ θύμιζε, παρά All Star Game. Σκληρές άμυνες, αγωνία και οριακές καταστάσεις, με «έπαθλο» βέβαια εκτός από τη νίκη και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που θα πήγαινε σε ίδρυμα που επέλεξαν οι δύο αρχηγοί των δύο ομάδων: ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Τελικά, η ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς με μία βολή του συμπαίκτη του στους Λέικερς, του Αντονι Ντέιβις, πήρε τη νίκη με 157-155.

Ο φετινός αγώνας ήταν διαφορετικός στους κανόνες σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα πρώτα τρία δωδεκάλεπτα ήταν σαν ένα διαφορετικό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να κερδίζουν από μία περίοδο και την τρίτη να τελειώνει με ισοπαλία. Έτσι μοιράστηκαν από 100.000 δολάρια τα δύο ιδρύματα, ενώ στην τελευταία περίοδο, όποια ομάδα έφτανε τους 157 πόντους (στο σύνολο με τα προηγούμενα δωδεκάλεπτα) θα κέρδιζε και τον αγώνα.

Παρά την προσπάθεια του Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Τζέιμς πήρε και φέτος, όπως και πέρυσι τη νίκη.

Οσον αφορά τον Greek Freak, έκανε σπουδαία εμφάνιση και αν κέρδιζε η ομάδα του, θα έπαιρνε και το βραβείο του MVP. Τελικά ο τίτλος αυτός πήγε στον Καουάι Λέοναρντ που σημείωσε 30 πόντους. Ο τίτλος φέρει πλέον και το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ, στον οποίο ήταν και αφιερωμένη όλη η βραδιά.

“This one is for him.”



Kawhi after receiving the first-ever Kobe Bryant MVP Award. #NBAAllStar pic.twitter.com/7TafEH44mD