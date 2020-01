Αδελφοί Αντετοκούνμπο και Γιαννάκης στηρίζουν την τη διοργάνωση «Ελλάδα 2021»

Υποστηρικτές της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» είναι οι αδερφοί Αντετοκούνμπο και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης.

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο αλλά και ο πρώην αρχηγός και προπονητής της Εθνικής μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης συναντήθηκαν με την πρόεδρο της επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου στις ΗΠΑ και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη διοργάνωση «Ελλάδα 2021»

Η κα. Αγγελοπούλου βρέθηκε στο Μπρούκλιν, στην αναμέτρηση των Μπακς στην έδρα των Νετς, συνοδευόμενη από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και συναντήθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης- και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

.@Giannis_An34 is also with us for Greece’s important 2021 bicentennial. He also wants to win his games. As does @Thanasis_ante43. And Panagiotis Giannakis too. Two golden generations of contemporary Greek basketball supporting “Greece 2021.” pic.twitter.com/QNjXhvzWT1