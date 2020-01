Το πήρε πάνω του ο Αντετοκούνμπο- Εβαλε 32 πόντους και έδωσε τη νίκη στους Μπακς επί των Σέλτικς

Σε ένα μεγάλο παιχνίδι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ουσιαστικός και έδωσε τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς επί των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Greek Freak όταν χρειάστηκε να πάρει πάνω του την ομάδα το έκανε και την βοήθησε να κερδίσει την ομάδα της Βοστώνης με 128-123, σε ένα… τρελό παιχνίδι. Οι Μπακς στο πρώτο ημίχρονο έκαναν ότι ήθελαν. Είχαν 12/15 τρίποντα και πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 76-58. Στην επανάληψη οι Σέλτικς όμως συνήλθαν και μείωσαν στους 8 πόντους.

Τα «Ελάφια», πάλι με τα τρίποντα έφτασαν την διαφορά στους 20 (104-84), αλλά η ομάδα της Βοστώνης, με έναν… σεληνιασμένο Κέμπα Γουόκερ (είχε 40 πόντους), μείωσε στους 4 πόντους, ένα λεπτό πριν τη λήξη. Τελικά το Μιλγουόκι κατάφερε να κρατήσει την νίκη, με τον Αντετοκούνμπο να ολοκληρώνει το ματς με 32 πόντους και 17 ριμπάουντ!

32 PTS | 17 REB | 7 AST | 2 BLK pic.twitter.com/GfFHfZYK2T