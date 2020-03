Χαμός στο NBA: Θετικός στον κορωνοϊό ο Γκομπέρ -Ειρωνευόταν τον ιό και έκανε πλάκα σε δημοσιογράφους [βίντεο]

Τα «πυρά» του κόσμου στις ΗΠΑ δέχεται στο twitter ο Ρούντι Γκομπέρ, που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο Γάλλος σέντερ των Γιούτα Τζαζ, πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις και λίγο πριν το τζάμπολ στο παιχνίδι της ομάδας του στην Οκλαχόμα, ανακοινώθηκε πως είναι θετικός, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ματαιωθεί.

Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση είναι πως ο Γκομπέρ ταξίδεψε κανονικά με την ομάδα ενώ ήταν άρρωστος (δεν πήγε στο γήπεδο ωστόσο). Είναι δεδομένο πως ήταν μαζί με τους συμπαίκτες του όλες αυτές τις ημέρες, ενώ ασθενής είναι και ο συμπαίκτης του, Εμάνουελ Μούντιε, για τον οποίο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν έχει μολυνθεί και αυτός από τον κορωνοϊό.

Ο Γκομπέρ δέχεται έντονη κριτική, τόσο γιατί ταξίδεψε στην Οκλαχόμα για το παιχνίδι, θέτωντας σε κίνδυνο τους συμπαίκτες του, αλλά και πολύ κόσμο ακόμη, καθώς και γιατί δύο ημέρες πριν, σε συνέντευξη Τύπου, ειρωνευόταν για τον κορωνοϊό, ακουμπώντας τους δημοσιογράφους και τα μικρόφωνα με περιπαικτικό τρόπο.

Utah Jazz player Rudy Gobert groaned and touched all microphones at a press conference before being ‘preliminary’ diagnosed with the Coronavirus pic.twitter.com/bbWU3qH06g