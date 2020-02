All Star Game 2020: Συγκλονιστική ερμηνεία της Τζένιφερ Χάντσον για τον Κόμπι Μπράιαντ- Τον τίμησαν στο Pre Game [βίντεο]

Πριν καλά καλά ξεκινήσει το All Star Game του NBA, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, με κεντρικό πρόσωπο τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο σούπερ σταρ που σκοτώθηκε πρόσφατα από πτώση ελικοπτέρου μαζί με την κόρη του Τζιάνα και άλλα επτά άτομα, τιμήθηκε με πολύ συγκινητικές ερμηνείες, όπως αυτή της Τζένιφερ Χάντσον, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα στο Σικάγο.

Την ώρα που τραγουδούσε η Τζένιφερ Χάντσον επικρατούσε απόλυτη σιγή, με την γιγαντοοθόνη και το σκηνικό στο παρκέ να παίζει φωτογραφίες του Κόμπι Μπράιαντ με την κόρη του, αλλά και από στιγμές της καριέρας του.

Οταν ολοκλήρωσε την εκπληκτική ερμηνεία της, αποθεώθηκε από το κοινό στο United Center που άρχισε να φωνάζει το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ, προκαλώντας ανατριχίλα, σε μία από τις στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στην ιστορία του θεσμού.

Νωρίτερα, ο σπουδαίος Ερβιν Μάτζικ Τζόνσον, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στο κοινό, με τους παίκτες του φετινού All Star Game να στέκονται από πίσω του. Ζήτησε να κρατηθούν 8 δευτερόλεπτα σιγής (ο αριθμός 8 ήταν ο ένας από τους δύο που φορούσε στην καριέρα του στους Λέικερς), τόσο για τον Μπράιαντ, όσο και για τον πρώην κομισσάριο της Λίγκας, Ντέιβιντ Στερντ, που επίσης πέθανε πρόσφατα, με το κοινό στη συνέχεια να χειροκροτεί και τους παίκτες να κρατιούνται χέρι χέρι και να προσεύχονται.

.@MagicJohnson leads an 8-second moment of silence for Kobe Bryant and David Stern before the #NBAAllStar game ✊ pic.twitter.com/WM7o6kiaTF