Into the Woods: Το περίφημο μιούζικαλ στη Λυρική, ευπρόσδεκτοι και οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών [εικόνες] - iefimerida.gr

Το αριστουργηματικό και βραβευμένο με Τόνυ μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ΚΠΙΣΝ, στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά.

Από τις 14 Δεκεμβρίου 2023 και για δεκαεννέα παραστάσεις έως και τις 7 Ιανουαρίου 2024, ένα από τα πιο περίτεχνα μιούζικαλ όλων των εποχών σάς καλεί να χαθείτε σε ένα δάσος επιθυμιών και ευχών παρέα με τους ήρωες των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ, του Σαρλ Περρώ και της κουλτούρας του Ουωλτ Ντίσνεϋ. Στο δάσος, βουρ!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενα ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης στη Λυρική

To Into the Woods αποτελεί ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, αφοπλιστικό χιούμορ και υποβλητική ατμόσφαιρα. Η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Τζακ και η φασολιά του, η Ραπουνζέλ χάνονται βαθιά στα μονοπάτια του δάσους και μπλέκονται σε μια σπονδυλωτή́ ιστορία που ανατρέπει τις γνωστές διαδρομές τους και εξελίσσεται με έναν εντελώς απρόβλεπτο και συναρπαστικό τρόπο, ακριβώς όπως και η ζωή́.

Τη μουσική διεύθυνση και μουσική διδασκαλία έχει αναλάβει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης, τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση υπογράφει ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, ένας από τους πιο χαρισματικούς και δημιουργικούς σκηνοθέτες της γενιάς του, ενώ η απόδοση των στίχων είναι της Τζούλιας Διαμαντοπούλου. Συμμετέχει ένα εξαιρετικό καστ διακεκριμένων ηθοποιών και τραγουδιστών, συνοδευόμενο στο πιάνο από τον Χρήστο Σακελλαρίδη και στα κρουστά από τους Θοδωρή Βαζάκα και Κώστα Σερεμέτη.

To Into the Woods αποτελεί ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, αφοπλιστικό χιούμορ και υποβλητική ατμόσφαιρα

Ο Στήβεν Σόντχαϊμ και τα μυστικά του δάσους

Ο Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός Στήβεν Σόντχαϊμ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μουσικού θεάτρου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Η επιτυχημένη του πορεία στο μουσικό θέατρο έχει επιβραβευτεί με σειρά τιμητικών διακρίσεων μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ για το τραγούδι «Sooner or later» που τραγούδησε η Μαντόννα στην ταινία Ντικ Τρέισυ (1990), οκτώ βραβεία Τόνυ (περισσότερα από κάθε άλλο συνθέτη, συμπεριλαμβανομένου και ενός Ειδικού βραβείου για τη συνολική προσφορά του στο θέατρο), οκτώ βραβεία Γκράμμυ, ένα βραβείο Πούλιτζερ, ένα βραβείο Λώρενς Ολίβιε και ένα Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1984 ο Σόντχαϊμ συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Τζέιμς Λαπάιν κερδίζοντας το βραβείο Πούλιτζερ για θέατρο με το μιούζικαλ Sunday in the Park with George. Τρία χρόνια αργότερα, ο Σόντχαϊμ γράφει τη μουσική και τους στίχους του νέου του μιούζικαλ με τίτλο Into the Woods, βασιζόμενος στο ομώνυμο βιβλίο του Λαπάιν. Στο μιούζικαλ, o συνθέτης καταφέρνει να συνδυάσει τέσσερις μεγάλες διασταυρούμενες ιστορίες, με πάνω από είκοσι ξεχωριστούς ρόλους, ενώ «χτίζει» αριστοτεχνικά τη μουσική του βασιζόμενος ουσιαστικά σε τρία κύρια μοτίβα: της ευχής, των φασολιών και της βασιλικής οικογένειας. Το Into the Woods πρωτοπαρουσιάστηκε στο Old Globe Theatre του Σαν Ντιέγκο (4 Δεκεμβρίου 1986) και στη συνέχεια στο Μπρόντγουεϊ (5 Νοεμβρίου 1987). Εκεί, το έργο παρουσιαζόταν αδιάλειπτα έως τις 3 Σεπτεμβρίου 1989, συμπληρώνοντας 765 παραστάσεις. Τιμήθηκε με τρία βραβεία Τόνυ το 1988, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ρομπ Μάρσαλ το 2014 και εξακολουθεί να μαγεύει το κοινό ανά τον κόσμο με τις συνεχείς επετειακές αναβιώσεις του.

Σκηνοθετώντας ένα Broadway classic… αλλιώς!

Οι πιο αναγνωρίσιμοι ήρωες των αδελφών Γκριμ, του Σαρλ Περρώ και της κουλτούρας του Ουωλτ Ντίσνεϋ χάνονται βαθιά στο δάσος των επιθυμιών, των ευχών και των συνεπειών των επιλογών τους, καταβαραθρώνοντας τα ριζωμένα happily ever after στερεότυπα σε ένα «παραμύθι» που καθόλου δεν νανουρίζει. Με όχημα τη σπάνια μουσική του διακεκριμένου δημιουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και το αντισυμβατικό κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν, η παράσταση χρησιμοποιεί τη σκηνική δύναμη του μιούζικαλ για να επανασυστήσει ένα αριστούργημα του είδους, θέτοντας παράλληλα ένα πολιτικό ερώτημα: Γιατί όταν αγγίξουμε ό,τι προτείνουν τα κοινωνικά μοντέλα ως φαινομενικά ιδεατό εξακολουθούμε να μην είμαστε ευτυχείς και πλήρεις; Γιατί καταναλώνουμε αλόγιστη ενέργεια σε επιθυμίες που δεν είναι δικές μας;

Mετά τις sold-out παραστάσεις τον Φεβρουάριο του 2020 που διακόπηκαν ξαφνικά λόγω της πανδημίας, το επιτυχημένο μιούζικαλ Into the Woods συνεχίζει το μαγευτικό του ταξίδι στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Στην πρώτη του παραγωγή για την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος σκηνοθετεί από την καλή κι από την ανάποδη αυτό το διάσημο σπονδυλωτό αντι-παραμύθι, ρίχνοντας σκοτάδι στο ψεύτικο λαμπύρισμα του αέναου αρχετυπικού «παραμυθιάσματος». Μαζί με μια ομάδα εξαιρετικών ερμηνευτών, μουσικών και συντελεστών στήνει αφαιρετικά και χειροποίητα ένα μετα-μιούζικαλ που σε τίποτα δεν θυμίζει στερεότυπα στημένου εντυπωσιασμού, ανατρέποντας με τον ιδιότυπο σκηνοθετικό του ρυθμό βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και για το θέαμα αλλά και για τα καίρια στραβοπατήματα της σύγχρονης ζωής – τις ανθρώπινες διακλαδώσεις, τα γονεϊκά μονοπάτια, τα ερωτικά ξέφωτα, τα επαγγελματικά ξόρκια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την ντουλάπα της γιαγιάς ως βεστιάριο, και με σκηνικό περιβάλλον διάφορα στοιχεία-στοιχειά από τις αποθήκες των παιδικών μας χρόνων, η ευθύνη της αφήγησης γίνεται συλλογική: Κάτω από την πίεση των κυριολεκτικών και εσωτερικών γιγάντων, λύκων και πριγκιπισσών, “η μηλιά και ο καρπός της” δοκιμάζουν ν’ αναμετρηθούν εκ νέου με τους φόβους τους σε μια συνθήκη συναισθηματικής ανακύκλωσης με ελπίδα την αναγέννηση.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τα προσεκτικά επιλεγμένα σκηνικά αντικείμενα, στην Εναλλακτική Σκηνή αναβιώνουν πλήθος ιστορικών παραγωγών της Λυρικής, αποτελώντας πλέον όλα μαζί τις ψηφίδες ενός συναρπαστικού μωσαϊκού “προηγούμενων” και “επόμενων” ζωών, για ένα νέο “τώρα”.

Πύργοι από παλαιότερα κάστρα της Ωραίας Κοιμωμένης, το φόρεμα της Σταχτοπούτας του Ροσσίνι, το σακάκι ενός παλαιότερου Πρίγκιπα, αλλά και πραγματικά κιβώτια μεταφοράς από παραγωγές με αρχετυπικούς ήρωες της Όπερας και του Μπαλέτου που μεταμορφώθηκαν σε παράδοξα μαγικά κουτιά, στήνονται εκ νέου μπροστά στον θεατή για επαναδιαπραγμάτευση. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή στις έσω σκιές, το Into the Woods μοιάζει με μια πυκνή, λυτρωτική νύχτα κάτω από τον ήλιο. Ο προβολέας ρίχνει σκοτάδι αντί φως, όμως όλα μέσα σου τα κάνει να λάμπουν. Τα χαστούκια μια ακούγονται ηχηρά και μια σιωπηλά. Τα παιδικά τραύματα συμφιλιώνονται με τον κόπο της ενηλικίωσης κι όταν μπει το “The end” ξέρεις πια πως μικρός φοβάσαι μη χαθείς στο δάσος. Μεγάλος το εύχεσαι», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 14 Δεκεμβρίου 2023 και για δεκαεννέα παραστάσεις έως και τις 7 Ιανουαρίου 2024

Μέσα στο δάσος της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ



Mετά τις sold-out παραστάσεις τον Φεβρουάριο του 2020 που διακόπηκαν ξαφνικά λόγω της πανδημίας, το επιτυχημένο μιούζικαλ Into the Woods συνεχίζει το μαγευτικό του ταξίδι στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ μέσα από μια παραγωγή υψηλής αισθητικής. Η μουσική διεύθυνση και η μουσική διδασκαλία είναι του Στάθη Σούλη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Λίνας Πηγαδιώτη, προσεχτικά επιλεγμένα από παλαιότερες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αποκαλύπτονται εκ νέου στα μάτια των θεατών, ενώ οι υποβλητικοί φωτισμοί του Σάκη Μπιρμπίλη συμβάλλουν στη δημιουργία μιας παραμυθένιας και σκοτεινής ατμόσφαιρας. Την κινησιολογία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κουνέλλας.

Τον απαιτητικό ρόλο της Μάγισσας ερμηνεύει η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια Νάντια Κοντογεώργη, μια από τις πιο ταλαντούχες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Μαζί της ένα σύνολο ταλαντούχων ερμηνευτών, οι Χαρά Κεφαλά, Αποστόλης Ψυχράμης, Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, Μαρία Γράμψα, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Ιωάννης Κοντέλλης, Θάνος Λέκκας, Λητώ Μεσσήνη, Δανάη Μουτσοπούλου, Όλγα Παπακωνσταντίνου και Λυδία Τζανουδάκη.

Συμμετέχουν οι μουσικοί Θοδωρής Βαζάκας, Κώστας Σερεμέτης στα κρουστά και Χρήστος Σακελλαρίδης στο πιάνο.

«Προσέξτε τι εύχεστε» φαίνεται να είναι το επαναλαμβανόμενο θέμα στο μιούζικαλ Into the Woods των Στήβεν Σόντχαϊμ και Τζέιμς Λαπάιν, εμπνευσμένο από τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Η υπόθεση εκτυλίσσεται γύρω από τις ιστορίες του Φούρναρη και της γυναίκας του που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί, της Σταχτοπούτας που επιθυμεί να πάει στον χορό του βασιλιά και του Τζακ που εύχεται η αγελάδα του να δώσει λίγο γάλα. Όταν η Μάγισσα της γειτονιάς επισκέπτεται τον Φούρναρη και τη γυναίκα του, τους αποκαλύπτει ότι έχει καταραστεί την οικογένειά τους. Έτσι οι δυο τους ξεκινούν το ταξίδι στο δάσος για να ανατρέψουν την κατάρα. Μέσα στο δάσος συναντούν, επίσης, την Κοκκινοσκουφίτσα, η οποία προσπαθεί να επισκεφτεί τη γιαγιά της, τον Λύκο που αγαπά τα νόστιμα μικρά κοριτσάκια, τη Ραπουνζέλ, κόρη της Μάγισσας, και τους Πρίγκιπες που κυνηγούν τους έρωτές τους.

Μέχρι το τέλος της Α΄ Πράξης, οι ευχές όλων των πρωταγωνιστών έχουν πραγματοποιηθεί και φαίνεται ότι θα ζήσουν ευτυχισμένοι για πάντα. Στη Β΄ Πράξη όμως, όταν η φασολιά του Τζακ τούς φέρνει έναν επισκέπτη, τον θυμωμένο Γίγαντα, βλέπουμε πώς οι συνέπειες των πράξεών τους τους στοιχειώνουν με καταστρεπτικό τρόπο. Οι ήρωες θα πρέπει να συνεργαστούν για να σώσει ο ένας τον άλλον και το βασίλειό τους, αλλά αυτό απαιτεί να γίνουν θυσίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιούζικαλ • Αναβίωση / Into the Woods

Σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν

Πρώτη σκηνοθεσία στο Μπρόντγουεϊ από τον Τζέιμς Λαπάιν

Ενορχήστρωση από τον Τζόναθαν Τιούνικ

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου 2023

2, 3, 4, 5, 7 Ιανουαρίου 2024

Ώρα έναρξης: 20.00 (Κυριακή στις 19.30, 24, 31/12 στις 18.00, 2/1 στις 20.30)

Μουσική διεύθυνση, διδασκαλία: Στάθης Σούλης

Μετάφραση, σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος

Απόδοση στίχων: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνικό, κοστούμια: Λίνα Πηγαδιώτη

Κινησιολογία: Κωνσταντίνος Κουνέλλας

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Ερμηνεύουν: Νάντια Κοντογεώργη, Χαρά Κεφαλά, Αποστόλης Ψυχράμης, Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, Μαρία Γράμψα, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Νικόλας Καραγκιαούρης, Θάνος Λέκκας, Λητώ Μεσσήνη, Δανάη Μουτσοπούλου, Όλγα Παπακωνσταντίνου, Λυδία Τζανουδάκη / Κρουστά: Θοδωρής Βαζάκας, Κώστας Σερεμέτης, Πιάνο: Χρήστος Σακελλαρίδης

Σε συνεργασία με τη Music Theatre International: www.mtishows.eu

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τιμές εισιτηρίων: €15, €20 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και

www.ticketservices.gr

Σκύλοι-οδηγοί τυφλών ευπρόσδεκτοι στη Λυρική

Οι παραστάσεις του Into the Woods της 5ης και της 7ης Ιανουαρίου 2024 θα παρουσιαστούν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, σε συνεργασία με την ATLAS E.P., με στόχο την ανεμπόδιστη οπτικοακουστική παρακολούθηση για όλες, όλους και όλα. Στο πλαίσιο αυτό έχει προβλεφθεί να υπάρχουν θέσεις για Κ/κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), θέσεις για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS) οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και θέσεις τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.