Μετρά αντίστροφα για αποχώρηση η Έφη Αχτσιόγλου -Στη δίνη ο ΣΥΡΙΖΑ με αρνητικές δημοσκοπήσεις - iefimerida.gr

Την ώρα που ο «νέος ΣΥΡΙΖΑ» και ο Στέφανος Κασσελάκης βάζουν τέλος στις τάσεις και τις ομαδοποιήσεις η φρουρά των νέο-προεδρικών συγκροτεί νέα «τάση» σε γραμμή Πολάκη-Τσίπρα και ανοίγει νέο εσωκομματικό μέτωπο με παλαιο-προεδρικούς και παραμένοντες στο κόμμα.

Στελέχη που παραμένουν και στηρίζουν τον νέο πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη δεν κρύβουν και δημοσίως την ενόχλησή τους για τις επιλογές και τις κινήσεις του στενού πυρήνα της ηγετικής ομάδας που τον περιστοιχίζει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντι-κίνηση Πολάκη – Τσίπρα

Το κείμενο που διανεμήθηκε στη οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά και το οποίο αποκάλυψε το iefimerida δεν διαψεύστηκε ως προς την ουσία του, ότι ο Παύλος Πολάκης και ο Γιώργος Τσίπρας άρχισαν να στήνουν την νέα «τάση» των προεδρικών με την ονομασία «Ενωτική Κίνηση Ανασυγκρότησης».

Το βασικό δεδομένο είναι η συγκυρία της δεύτερης επαπειλούμενης διάσπασης στην οποία πραγματοποιείται αυτή η νέα ομαδοποίηση.

Από πολλές πηγές σημειώνεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια αντι-κίνηση με στόχο να ανατραπεί ο επικοινωνιακός αντίκτυπος της εικόνας διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και του κλίματος εξαΰλωσης που θα προκληθεί με την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου.

Οι υπογραφές

Από την πλευρά των κ. Πολάκη και Τσίπρα, εμπνευστών αυτής της νέας «τάσης» προεδρικών υπό τον κ. Κασσελάκη διαψεύδονται οι πληροφορίες ότι το κείμενο αυτό θα συνοδευόταν με συλλογή και υπογραφών με στόχο την επίδειξη δύναμης και ισχύος μπροστά στη δεύτερη μεγαλύτερη διάσπαση και μαζική φυγή μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πολλούς θα ήταν ένα ολέθριο λάθος, κάτι που και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους το χαρακτήρισαν υποβολιμαία κρίση των «πηγών» που συνόδευσαν την αποκάλυψη του κειμένου – μανιφέστο υπέρ της Σύγχρονης Πατριωτικής Αριστεράς που πρεσβεύει και ο κ. Κασσελάκης...

Ωστόσο πολλοί αναρωτούνται αν απο τη στιγμή που δεν διαψεύδεται η συγκρότηση της «Κίνησης» που αναζητά υποστηρικτές εσωκομματικά πως αυτή η στήριξη μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικό τρόπο παρά να μετρηθεί στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ και ανάλογα με το πόσα στελέχη και μέλη θα προσυπογράψουν το κείμενο.

Μέτωπο με τους προεδρικούς (Τσίπρα)

Σε κάθε περίπτωση ο κλειστός πυρήνας στελεχών που κινούν τα νήματα στην Κουμουνδούρου έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί δυσαρέσκεια και στο εσωκομματικό πεδίο.

Η επίθεση Πολάκη στη Σία Αναγνωστοπούλου λίγο πριν την συνδιάσκεψη της ομάδας Αχτσιόγλου ήρθε να επιβεβαιώσει την εδραιωμένη άποψη που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα στελεχών και της βάσης ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί τη διάσπαση σπρώχνοντας ουσιαστικά με τη συμπεριφορά της προς την έξοδο όσους στέκονται επικριτικά απέναντι στον κ. Κασσελάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τέτοιες παρεμβάσεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά, τέτοιου τύπου προσωπική αντιπαράθεση δεν μας αρμόζει και μόνο κακό κάνει» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Γεροβασίλη την ώρα μάλιστα που και στο διαδίκτυο οι προσωπικές επιθέσεις από επώνυμα στελέχη και οπαδούς αλλά και ανώνυμους λογαριασμούς δημιουργούν βαθιά τοξικό κλίμα κατά κοινή πλέον ομολογία.

Ωθούν την ομάδα Αχτσιόγλου στην έξοδο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και σήμερα τα στελέχη που στηρίζουν την Έφη Αχτσιόγλου ενδέχεται να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έτσι ένα τέλος σε μια διένεξη κορυφής που παρατείνεται.

Το κλίμα είναι πολεμικό στην ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της νέας διάσπασης και είναι ενδεικτικό ότι ο στιχουργός και υποστηρικτής του Στέφανου Κασσελάκη, Νίκος Μωραΐτης, αποκάλεσε «αποστάτες» τα μέλη της ομάδας «6+6» της Έφης Αχτσιόγλου. Σε μια εμπρηστική ανάρτηση, πρότεινε, μάλιστα, όνομα για το νέο κόμμα που σχεδιάζεται μετά τη διάσπαση:

«Λένε ότι φεύγουν αύριο. Αν δεν έχουν βρει όνομα, να βοηθήσω: Νέοι Αποστάτες. Αρχικά: ΝΑ Με τα χέρια ορθάνοιχτα. Στα μούτρα της Αριστεράς. Στα μούτρα των ψηφοφόρων τους. Στα μούτρα μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Κασσελάκης πάντως, μιλώντας στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability» έστειλε για άλλη μία φορά σαφές μήνυμα προς την πλευρά της Έφης Αχτσιόγλου ότι ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαντώντας στο ερώτημα τι θα γίνει εάν φύγουν 10-12 βουλευτές – κυρίως από την γενιά των 40άρηδων – ανέφερε ότι «ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Για τη γενιά των 40αρηδων, εμένα με ενδιαφέρουν οι φρέσκες ιδέες και να έχει νέες ιδέες, όχι το ηλικιακό. Έχουμε εκατοντάδες βιογραφικά για να δουλέψουν μαζί μας. Υποχρέωσή μου είναι να τους εμπνεύσω».

Στο 10,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το ΚΚΕ

Η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ πλέον για την 3η θέση (10,5% και τα δυο κόμματα) όπως καταγράφεται στο μηνιαίο σφυγμό της prorata έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή.

Ο ορατός κίνδυνος να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και στην τέταρτη θέση τον απομονώνει περαιτέρω, την ώρα που η φημολογία για νέο κόμμα από τον άλλο μισό ΣΥΡΙΖΑ στρώνει πεδίο στον έτερο πόλο της κεντοαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, για να σηκώσει κεφάλι στον χώρο της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

ΠΑΣΟΚ και Αχτσιόγλου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παίζοντας τώρα το χαρτί της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας πραγματοποίησε άνοιγμα για πρώτη φορά στην Αριστερά στο πρόσωπο όμως της Έφης Αχτσιόγλου και του Αλέξη Χαρίτση στην περίπτωση που συγκροτήσουν νέο κόμμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με πολιτικούς όρους, δηλαδή εάν συμφωνούμε σε ένα πολιτικό πλαίσιο, όπως έγινε με ένα κομμάτι της ανανεωτικής Αριστεράς, το οποίο είναι στο ΠΑΣΟΚ ή με ανθρώπους της οικολογίας, με χαρά να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε» ήταν η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη όταν ρωτήθηκε για το αν βρίσκει πεδίο συνεννόησης με τη γενιά των 40ρηδων που ετοιμάζει βαλίτσες.