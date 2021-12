Την Τρίτη η μεγαλύτερη Νύχτα Πολιτισμού, τι θα συμβεί στην Αθήνα -Ολες οι εκδηλώσεις | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

«Νύχτα Πολιτισμού» την Τρίτη και το πρόγραμμα εκδηλώσεων είναι πλούσιο για κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας.

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, ημέρα που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του χειμώνα, ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Athens Culture Net προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας, στη μεγάλη γιορτή της πόλης, τη «Νύχτα Πολιτισμού».

Η δράση, η οποία πλέον, αποτελεί θεσμό για την πρωτεύουσα, επανέρχεται τη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς για να προσφέρει στους Αθηναίους μία αξέχαστη εμπειρία, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί από άκρη σε άκρη της πόλης.

Περισσότεροι από 50 πολιτιστικοί φορείς και γκαλερί της Αθήνας -μέλη και συνεργαζόμενοι φορείς του Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων - θα ανοίξουν τις πόρτες τους, από νωρίς το απόγευμα έως και αργά το βράδυ για να υποδεχθούν το κοινό. Θέατρο, μουσική, προβολές, video art, σινεμά, αναγνώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και νυχτερινή βόλτα στις γκαλερί είναι ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι Αθηναίοι τη νύχτα του χειμερινού ηλιοστασίου, ενώ τα «φώτα» του πολιτισμού θα παραμείνουν ανοιχτά και μετά την 21η Δεκεμβρίου, με επιπλέον δράσεις, την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου.

Η «Νύχτα Πολιτισμού» διοργανώνεται κάτω από την «ομπρέλα» του Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων με τη στήριξη των μελών και των συνεργαζόμενων φορέων του, που πλέον ξεπερνούν τους 120.

«Μέσω της «Νύχτας Πολιτισμού» απευθύνουμε «ανοιχτή» πρόσκληση σε όλους όσοι θέλουν να ζήσουν μία ξεχωριστή εμπειρία στη νυχτερινή Αθήνα των γιορτών. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους και ο Δήμος Αθηναίων φροντίζει να εξασφαλίσει, και φέτος, σε μικρούς και μεγάλους, μία σειρά από υψηλής ποιότητας θεάματα, που φέρουν τη «σφραγίδα» των πολιτιστικών του φορέων και των πολύτιμων συνεργατών τους», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη στις περισσότερες εκδηλώσεις (με συγκεκριμένο αριθμό δελτίων εισόδου), ενώ σε κάποιες θα υπάρχει μειωμένο εισιτήριο.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 21ης Δεκεμβρίου

Victoria Square Project & Εθνική Λυρική Σκηνή

Στις 19.00, στο Victoria Square Project (πεζόδρομος - Ελπίδος 13, στην πλατεία Βικτωρίας), η Διαπολιτισμική Χορωδία με μαέστρο την Άννα Λινάρδου και η Χορωδία 65+ με τη μαέστρο Δήμητρα Παπασταύρου θα ερμηνεύσουν παραδοσιακά κάλαντα από τη Θράκη και την Ικαρία, καθώς και υπέροχα τραγούδια από την Ήπειρο και την Ουκρανία μέχρι τη Νότια Ιταλία. Τις χορωδίες θα συνοδεύσουν οι πιανίστες Δήμητρα Κοκκινοπούλου και Κώστας Παπαθύμνιος από τη Διαπολιτισμική Χορωδία και τη Χορωδία 65+ αντίστοιχα, καθώς και οι μουσικοί Μάρθα Παπαδογιάννη-Κουραντή (βιολοντσέλο), Στάθης Κουτούζος (κρουστά), Σοφία Ζαφειρίου (βιολί) από τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω της ticket services.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Προβολή στον Θόλο Εικονικής Πραγματικότητας με τίτλο: «Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά», στις 18:00. Κράτηση θέσεων στο τηλεφωνικό κέντρο του Ελληνικού Κόσμου - τηλ.: 212 254 0000.

Οι θεατές ξεναγούνται στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς και υπό την καθοδήγηση ειδικού μουσειοπαιδαγωγού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Η αναπαράσταση της Αγοράς σε τρεις διαφορετικές στιγμές της ιστορίας της, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αντιληφθεί την εξέλιξη μέσα στο χρόνο και τη μεταβολή των λειτουργιών του χώρου από εποχή σε εποχή, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές διαφοροποιήσεις της: Στην κλασική Αγορά (περί το 400 π.Χ.), στα Ελληνιστικά χρόνια (περί το 150 π.Χ.) και στη ρωμαϊκή Αγορά (περί το 150 μ.Χ.). Η «Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά» που προβάλλεται στον «Θόλο» είναι εξ ολοκλήρου παραγωγή του Ιδρύματος και εντάσσεται στον ευρύτερο προσανατολισμό του σε θέματα ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Χάρη στην τεχνολογική της υποδομή εμπλουτίζεται διαρκώς, ενώ η διαδραστικότητά της αφήνει περιθώρια στους θεατές να διαμορφώνουν τη δική τους πορεία κατά την περιήγηση και να βιώνουν κάθε φορά μια διαφορετική εμπειρία.

We need books

Παρουσίαση του βιβλίου της δημοσιογράφου, συγγραφέα και εθελόντριας Melissa Hekkers, Amir’s Blue Elephant με τίτλο «Τι θα ‘λεγε η Μεσόγειος».

Ώρα έναρξης: 18: 30

We Need Books - Ευβοίας 7, Αθήνα

Μέγαρο Μουσικής & Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής»

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» συμμετέχουν με παράταση της λειτουργίας της Έκθεσης «Ο γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης» έως τις 21.00.

Στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τις επιμελήτριες της Έκθεσης, ενώ στις 20.00 το κοινό θα μπορεί να απολαύσει μια νυχτερινή περιήγηση στη μεγάλη Έκθεση.

Είσοδος με δωρεάν δελτία εισόδου https://www.megaron.gr/event/o-galaxias-tou-miki-theodoraki/

Ινστιτούτο Θερβάντες & Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Προβολή ταινίας. Ευτυχισμένα 140 (EΙσπανία, 2014. 98’). Ψυχολογικό θρίλερ της Γκράθια Κερεχέτα - Ισπανικά με ελληνικούς υποτίτλους.

Η Έλια κλείνει τα 40 και, για να το γιορτάσει, συγκεντρώνει φίλους και συγγενείς σ’ ένα πολυτελές εξοχικό σπίτι, όπου τους ανακοινώνει πως έχει κερδίσει 140 εκ. το Λόττο. Από εκείνη τη στιγμή η ατμόσφαιρα βαραίνει κι ενώ στην αρχή φαινόταν πως όλοι ήταν χαρούμενοι, αρχίζουν τους τσακωμούς και τις δολοπλοκίες, με στόχο να πάρουν τα λεφτά της τυχερής.

Χώρος: Αίθουσα Α (176 θέσεις Covid-Free με 100% πληρότητα)

Ώρες: 21.15-23.00 – Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Bijoux de Kant & Ρομάντζο

ΟΙ 7 ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΣ, μια in-between παράσταση από την bijoux de kant

ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, ώρα προβολής: 20:15

H ιδέα της in-between παράστασης γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των αυστηρών lockdown και το πάγωμα των θεατρικών παραστάσεων. Διερευνώντας την έννοια της παροντικότητας και της επιτελεστικότητας, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους το θέατρο δύναται να υπάρξει σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, η bijoux de kant παρουσιάζει το έργο «Οι 7 θάνατοι της Αντώνας» ως το αποτέλεσμα του διαλόγου ανάμεσα στην οπτικοακουστική δημιουργία και τις ζωντανές τέχνες. Στα όρια μεταξύ ταινίας και θεατρικής παράστασης, η Αντώνα ανασταίνεται άλλη μία φορά για να πει την ιστορία της μεταξύ θεάτρου και οθόνης, πραγματικότητας και εικονικότητας. Πριμαντόνα των μπουλουκιών του περασμένου αιώνα, ζωντανεύει ξανά για να αφηγηθεί τη ζωή της που είναι γεμάτη από θεατρικές εμπειρίες και παράδοξα φαινόμενα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Βιβλιοθήκη της Βουλής

Αναζητώντας «τα πτερόεντα δώρα» στην Αθήνα της belle époque (για κοινό άνω των 12 ετών)

Διοργάνωση: Βιβλιοθήκη της Βουλής

Χώρος: Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, Λένορμαν 218

Περιγραφή: Το δρώμενο εκκινεί από την παρουσία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στην Αθήνα και στοχεύει στη γνωριμία με τα Χριστούγεννα παλιότερων εποχών. Ξεδιπλώνει σκηνές της καθημερινής ζωής την περίοδο της belle époque, όπως ανθολογούνται σε βιβλία και τον Τύπο της εποχής, καθώς και σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

Ώρα: 19.30 - διάρκεια δράσης: 45 λεπτά

Περιορισμένος αριθμός θέσεων λόγω των έκτακτων συνθηκών - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 210 5102511, 210 5102604, benakeios@parliament.gr.

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

To Εθνικό Ιστορικό Μουσείο συμμετέχει με παράταση ωραρίου μέχρι τις 10.00.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Παράσταση: «Δύο Αδελφές, Μυρτώ και Γιούλικα» - ώρα: 20:30

Πληροφορίες: Ο βραβευμένος Γάλλος συγγραφέας και σκηνοθέτης Pascal Rambert σκηνοθετεί στο Παρίσι και στην Αθήνα το έργο του: 2 Αδελφές, Μυρτώ και Γιούλικα. Ο Pascal Rambert, το αγαπημένο παιδί της Γαλλίας που γράφει σκηνοθετεί και σκηνογραφεί τα έργα του ανά τον κόσμο, αποδέχτηκε την πρόσκληση και πρόκληση της Αττικής Πολιτιστικής Εταιρείας να σκηνοθετήσει το έργο του Soeurs, στην Αθήνα με Ελληνίδες ηθοποιούς της επιλογής του, την Μυρτώ Αλικάκη και την Γιούλικα Σκαφιδά. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην κεντρική σκηνή βρήκε τον χώρο που αποτελεί το φυσικό περιβάλλον για την πολυπλοκότητα και την σκηνική ένταση του συγκεκριμένου έργου. Μία παράσταση που ανανεώνεται κάθε βράδυ και απαιτεί σημαντική σωματική και πνευματική προσπάθεια.

Την Τρίτη 21/12 με την αγορά ενός εισιτηρίου θα προσφέρεται ένα επιπλέον δωρεάν για όσους δηλώνουν ότι συμμετέχουν στη «Νύχτα Πολιτισμού».

Μορφές Έκφρασης

Παράσταση στο θέατρο Μορφές Έκφρασης: «Πρόσωπο με Πρόσωπο» - ώρα: 21:00 μμ.

Πληροφορίες: Ο Ρώσος συγγραφέας Alexander Gelman, έχοντας την εμπειρία της σοβιετικής τεχνοκρατίας και διαπλοκής, αποτυπώνει με σφοδρό ρεαλισμό την εισβολή της οικονομικής σφαίρας στη προσωπική ζωή. Η διεισδυτική του ματιά, καθιστά το έργο του άκρως επίκαιρο και επικριτικό, έναντι σε μια πραγματικότητα που έχει απωλέσει κάθε ευαισθησία. Ο Gelman καταφέρνει να δημιουργήσει και να εξετάσει την σύγκρουση των συμφερόντων, στην πιο μικρή δυνατή ομάδα, στην πυρηνική οικογένεια.

Την Τρίτη 21/12 θα προσφέρεται έκπτωση 50% στο εισιτήριο (από 16 στα 8€).

ATOPOS CVC #RevoltingBodies // Έκθεση II - 16:00 – 20:00

Στο πλαίσιο του προγράμματος #OccupyAtopos και με αφορμή την επέτειο των 200 ετών της Ελληνικής επανάστασης, ο εικαστικός, ιστορικός και ερευνητής, Αλέξης Φιδετζής έχει καταλάβει το νεοκλασικό κτίριο του ATOPOS cvc στην οδό Σαλαμίνος στο Μεταξουργείο και το έχει μετατρέψει σε Επαναστατικό Αρχηγείο Λόγου και Εικόνας. Ο Φιδετζής προσκεκλημένος του καλλιτεχνικού διευθυντή του ATOPOS cvc Βασίλη Ζηδιανάκη, επιμελείται το δεύτερο μέρος της έκθεσης του #RevoltingBodies, μέσα από την συνδιαλλαγή έργων 23 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και θεωρητικών, οι οποίοι συναντώνται για να δουλέψουν πάνω στην έννοια της επανάστασης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη κράτηση θέσης (10 άτομα ανά 1 ώρα).

Artens

Girls Night in – 21.00 (Βουκουρεστίου 40, Αθήνα)

Η ARTENS συμμετέχει με προβολές ταινιών μικρού μήκους και videoart από το αρχειακό υλικό του ARTENS Festival 2020 – «Τι εννοείς δεν είσαι ευτυχισμένη;» Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στον χώρο της ARTENS, έργα αφιερωμένα στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κοριτσιών και άλλων θηλυκοτήτων.

Είσοδος Ελεύθερη: Απαραίτητη η κράτηση, καθημερινά 12:00-22:00 στο τηλέφωνο: 210 33 17 312.

Ίδρυμα Takis & Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Ωριαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών βασισμένο στην κινητική γλυπτική του Takis. Το εργαστήρι έχει επιμεληθεί το Ίδρυμα ΤΑΚΙS και θα φιλοξενηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Περιγραφή: «Ένα γλυπτό που όλο κινείται»! Στην πόλη την νύχτα, κάτω από τον έναστρο ουρανό και ανάμεσα στα φωτισμένα γιορτινά κτίρια μια αόρατη ενέργεια χορεύει, στροβιλίζεται και κινεί τα πιο εντυπωσιακά Αιολικά γλυπτά!

Η μαγεία των Χριστουγέννων και η αστερόσκονη του σύμπαντος συναντά την κινητική γλυπτική του Takis και μάς ταξιδεύει στον κόσμο του καλλιτέχνη που όλο κινείται.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη γλυπτική, με τους φυσικούς νόμους και τις διαφορετικές ενέργειες, καθώς καλούνται να δημιουργήσουν το πιο πρωτότυπο τρισδιάστατο κινητικό γλυπτό! Ποιος είπε πως η μαγεία του σύμπαντος δεν μπορεί να γίνει έργο τέχνης;

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 παιδιά / Ώρα: 19:00 – 20.00 / Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προ-κράτηση θέσης.

Gallery Walk

Οι γκαλερί που θα ανοίξουν για το κοινό την Τρίτη 21/12:

a.antonopoulou.art, agathi-kartalos, ALIBI GALLERY, ALMA CONTEMPORARY ART GALLERY, ARGO GALLERY, Art Appel Gallery, Art Zone 42 Gallery, Athens Art Gallery, BERNIER/ELIADES, CHEAPART, CITRONNE Gallery, ekfrasi -yianna grammatopoulou, Gallery 7, Kalfayan Galleries, Athens-Thessaloniki, Rebecca Camhi gallery, ROMA GALLERY, SIANTI GALLERY, Skoufa Gallery, Technohoros art gallery, Ileana Tounta Contemporary Art Center, PERITECHNON Karteris, Evripides Art Gallery , Ikastikos Kiklos DL, ARTOWER AGORA, ASTROLAVOS - dexameni gallery

Επιπλέον δράσεις την Τετάρτη και Πέμπτη 22 & 23/12

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου



Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Συμμετοχή με προβολή της ταινίας «Τραγουδώντας στη Βροχή» (Singin' in the Rain, 1952) των Τζιν Κέλι, Στάνλεϊ Ντόνεν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Η προβολή γίνεται στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο και τις γειτονιές.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου



Εθνικό ΘέατροΦουέντε Οβεχούνα – Παράσταση στις 20.30

Αντιπροσωπευτικό έργο του ισπανικού Μπαρόκ, το Φουέντε Οβεχούνα, -που σημαίνει «Προβατοπηγή»-, δημοσιεύτηκε το 1619. Πηγή του ήταν το Χρονικό του Fray Francisco de Rades y Andrada, το οποίο γραμμένο τέσσερις δεκαετίες πριν από το έργο του Λόπε δε Βέγα, περιγράφει ένα ιστορικό γεγονός του 1476 με πρωταγωνιστή ολόκληρο το χωριό Φουέντε Οβεχούνα. Σε μια περίοδο μεγάλης πολιτικής αναταραχής, όπου η ισπανική αριστοκρατία συγκρούεται με την εξουσία των καθολικών βασιλέων του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας, ο Λόπε δε Βέγα στηλιτεύει την αυθαιρεσία του φεουδαρχικού συστήματος, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την αποδοχή του βασιλιά και της εξουσίας του από τον λαό.

Δωρεάν είσοδος, με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

ΕΜΣΤ

DJ++ / BOUNDARY CONDITIONS

ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 23.12.2021 / 20.00-23.00

Στο ισόγειο του Μουσείου θα στηθεί ένα εορταστικό Dj set ηλεκτρονικής μουσικής που θα εναλλάσσεται με ηχητικά κολάζ «πειραγμένων» αναφορών σε δημοφιλή μουσικά κομμάτια. Η μουσική θα συνοδεύεται από μια διαδραστική εγκατάσταση σε συγχρονισμό και διάλογο με την μουσική, η οποία θα περιλαμβάνει αλγοριθμικά επεξεργασμένες εικόνες των επισκεπτών και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του μουσείου. Η δράση επιδιώκει να επεκτείνει την τεχνική και την τέχνη του Djing, συνδυάζοντας πειραματικές μορφές μουσικής παραγωγής με καλλιτεχνικές πρακτικές και εικαστικούς όρους, με στόχο την αλληλεπίδραση με τους ακροατές / θεατές και τον περιβάλλοντα χώρο.

Την Πέμπτη 23/12 το Μουσείο γιορτάζει με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Nομισματικό Μουσείο

Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου το Μουσείο θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 18.30 και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την επετειακή έκθεση για το 1821 «Μετάλλια του Αγώνα», καθώς και τα Στεφάνια της Νίκης που κοσμούν τα κιγκλιδώματα του Ιλίου Μελάθρου.