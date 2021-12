Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ: Με ένα μεγάλο πάρτι, live από την ΕΡΤ -Οι εκδηλώσεις | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και προετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό για την αλλαγή του χρόνου.

Το φετινό πρόγραμμα, με μέτρα και αποστάσεις, είναι πλούσιο, καλύπτει όλες τις ηλικίες και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.

Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο στολισμένο ΚΠΙΣΝ ξεκινά στις 22.00 με ένα DJ set στην Αγορά από τον BNC (Bruises N Cuts).



Ο χρόνος αλλάζει με ένα θεαματικό show πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό, ενώ τα πρώτα λεπτά του νέου έτους δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2022 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αμέσως μετά, η δράση μεταφέρεται και πάλι στην Αγορά με ένα μοναδικό υπαίθριο πάρτι με την DJ Queen Bee από την κολεκτίβα Bristol Hi-Fi. Το πρόγραμμα, βέβαια, περιλαμβάνει και τις εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι. Οικοδέσποινα της γιορτής είναι η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 2 το πρωί για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή παίζοντας με τις τέσσερις εντυπωσιακές φωτεινές εγκαταστάσεις.

Τι θα δούμε από την τηλεόραση

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 αλλά και τον ιστότοπο snfcc.org. Στο πρόγραμμα για τους τηλεθεατές της ΕΡΤ2 συμμετέχει και η Εθνική Λυρική Σκηνή με μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από παραστάσεις όπερας και χορού. Η ΕΛΣ παρουσιάζει, από το πλούσιο αρχείο της GNO TV, άριες από τη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι, τον Ντον Τζοβάννι και τους Γάμους του Φίγκαρο του Β. Α. Μότσαρτ, τον Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο, την Κάρμεν του Ζωρζ Μπιζέ, μια χορογραφία από τους Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα, αλλά και μια ιδιαίτερη χορογραφία πάνω στον Γ. Σ. Μπαχ.

Συμμετέχουν σπουδαίοι ερμηνευτές διεθνούς ακτινοβολίας, η Ορχήστρα, η Χορωδία, το Μπαλέτο και η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μετά τη φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου η μετάδοση θα συνεχιστεί με τη μαγνητοσκοπημένη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, που θα παρουσιάσει υπέροχες μουσικές της αυτοκρατορικής Βιέννης.

Όλες οι πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ αναλυτικά:

Το Φως και το Νερό χορεύουν!

Όπως κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων, αλλά και με χορογραφίες από τα Σιντριβάνια στο Κανάλι! Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με φωτεινές χορογραφίες και μας καλούν να απολαύσουμε ένα αξέχαστο θέαμα με αγαπημένες μελωδίες.

SNF RUN: 2022 FIRST RUN

Ο πρώτος αγώνας δρόμου του έτους, ο SNF RUN: FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) επιστρέφει και πάλι! Φορέστε τα καλά σας… αθλητικά παπούτσια και ελάτε κι εσείς να τρέξετε, στον δικό σας ρυθμό, ή ακόμα και να περπατήσετε, στον SNF RUN: 2022 FIRST RUN, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος».

Η πρόσκληση για τον SNF RUN: 2022 FIRST RUN απευθύνεται σε όλους εσάς που αγαπάτε το τρέξιμο, ανεξαρτήτως επιδόσεων, καθώς η διαδρομή καλύπτει μια απόσταση μόλις 3 χλμ. γύρω από το στολισμένο ΚΠΙΣΝ. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 00:04 το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου. Και φέτος, με τη συμμετοχή σας μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που αφιερώνουν το έργο τους σε ειδικές ομάδες παιδιών, προσφέροντας έτσι ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο δώρο (ελάχιστο προτεινόμενο ποσό: €5).

Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί που θα ωφεληθούν από την εθελοντική συνεισφορά σας είναι ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Σερρών «Η Ηλιαχτίδα» και το «Τζάμπολ Αγάπης». Με την επιπλέον συνεισφορά του ΙΣΝ, το ποσό που θα συγκεντρωθεί από το συμβολικό κόστος συμμετοχής θα τριπλασιαστεί, μεγαλώνοντας το δώρο που θα προσφέρετε. Ο SNF RUN: 2022 FIRST RUN πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ, η οποία καλύπτει όλα τα έξοδα παραγωγής του αγώνα. Τη διοργανωτική επίβλεψη έχει η ΑMKE «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 24/12 και αναλυτικές πληροφορίες στο SNF.org.

DJ Sets στην Αγορά

Η Queen Bee, μια θρυλική φιγούρα της μουσικής σκηνής του Μπρίστολ τα τελευταία 30 χρόνια, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, για ένα μόνο βράδυ, στο καθιερωμένο πλέον πάρτι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ. Ελάτε να καλωσορίσουμε το 2022 με την πρώτη κυρία της reggae, όπως την αποκαλούν, και ένα set με ρυθμούς reggae, afro beat, house και Drum & Bass που θα ξεσηκώσει σε χορό ακόμα και τους πιο διστακτικούς!

Νωρίτερα, τα decks θα «ζεστάνει» ο Τζεφ Γκονζάλες, αλλιώς γνωστός ως BNC (Bruises N Cuts), μουσικός παραγωγός και MC, αναμιγνύοντας χιπ χοπ με τζαζ, φανκ και ηλεκτρονική μουσική.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας

snfcc.org/Xmas και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.

Ενα εντυπωσικό σόου με πυροτεχνήματα προγραμματίζεται για την αλλαγή του χρόνου

Πώς συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις στο ΚΠΙΣΝ

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας, χωρίς προκράτηση θέσης. Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 o χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης θα λειτουργήσει ως αμιγής. Για την είσοδο των ενηλίκων απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή έγκυρου πιστοποιητικού νόσησης. Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών εναλλακτικά μπορούν να επιδείξουν δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου 24ωρου ή, αν το επιθυμούν, αρνητικό PCR (72 ωρών) ή rapid test (48 ωρών) που έχει εκδοθεί από την πλατφόρμα gov.gr. Θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονος έλεγχος ταυτοπροσωπίας, όπως προβλέπει ο νόμος. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα παραπάνω δεδομένα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το snfcc.org πριν την επίσκεψή σας.

Η πρόσβαση στους υπόλοιπους εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος που φιλοξενεί τις εορταστικές φωτεινές εγκαταστάσεις, θα παραμείνει ελεύθερη.