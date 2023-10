Τήλος: Μία Βρετανική κολεκτίβα, για 10 μέρες, στο νησί με τα μηδενικά απόβλητα -Τι θα επιχειρήσουν - iefimerida.gr

Διεθνείς καλλιτέχνες φτάνουν στη Τήλο, το νησί των μηδενικών αποβλήτων, σε ένα πρωτότυπο περιβαλλοντικό πρόγραμμα φιλοξενίας, για να συνδεθούν με τους κατοίκους και τις παραδόσεις και να δημιουργήσουν έργα τέχνης με ό,τι υπάρχει στην ανακύκλωση.

Τα έργα αυτά θα παραμείνουν στο νησί και μετά την αποχώρησή τους.

Τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου οι Βρετανοί RESOLVE Collective θα βρεθούν στην Τήλο για το πρωτότυπο περιβαλλοντικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών

Μέλη της κολεκτίβας έρχονται να διερευνήσουν πώς τα υλικά διαμορφώνουν ταυτότητες και πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τις πολιτιστικές μας παραδόσεις φροντίζοντας παράλληλα τη γη.

Ποια είναι η Βρετανική κολεκτίβα που θα βρεθεί στην Τήλο

Οι RESOLVE είναι μια διεπιστημονική συλλογικότητα design που συνδυάζει αρχιτεκτονική, μηχανική, τεχνολογία και τέχνη για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Έχοντας πραγματοποιήσει πολυάριθμα έργα, εργαστήρια, δημοσιεύσεις και ομιλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποσκοπούν στην υλοποίηση δίκαιων και ισότιμων οραμάτων αλλαγής στο αστικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα στοχεύει να διερευνήσει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό.

Ειδικότερα, οι καλλιτέχνες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στο νησί, να μελετήσουν την αλυσίδα διαχείρισης, το σύστημα διαλογής και τα υλικά που συγκεντρώνονται καθημερινά στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου.

Η ιστορία, η χειροτεχνία, τα ανακυκλώσιμα της Τήλου

Η κολεκτίβα, που θα εκπροσωπηθεί στην Τήλο από τις Lauren-Loïs Duah, διεπιστημονική εικαστικό, συγγραφέα και spatial-designer, και τη Melissa Haniff, συνδιευθύνουσα της ομάδας, θα έρθει, επίσης, σε επαφή με την τοπική κοινότητα καθώς και την ιστορία, τη χειροτεχνία και τις λαογραφικές παραδόσεις του νησιού. Σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου και το δημοτικό σχολείο της Τήλου οι καλλιτέχνιδες πρόκειται να δημιουργήσουν ένα συλλογικό έργο τέχνης με την κοινότητα που θα αποτελέσει την παρακαταθήκη της έρευνάς τους και θα παραμείνει στο νησί.

Οπως δηλώνει η κολεκτίβα στο iefimerida λίγα 24ωρα πριν φτάσει στο νησί«Το artist residency των RESOLVE Collective στο νησί της Τήλου, που διοργανώνουν το PCAI και το British Council, θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας μας Melissa Haniff και Lauren-Loïs Duah να αποκαλύψουν μία πτυχή της έρευνας που αφορά στις υλικές αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Μέσα από συζητήσεις, περιπάτους και δημιουργικές δραστηριότητες με νέους, ηλικιωμένους και ανθρώπους όλων των ηλικιών, θα θέσουμε ερωτήματα για το πώς τα υλικά διαμορφώνουν τις ταυτότητες της κοινότητας και πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τις πολιτιστικές μας παραδόσεις φροντίζοντας, παράλληλα, τη γη, και τέλος πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε τους πόρους για να οικοδομήσουμε το μέλλον της Τήλου».

Κίκα Κυριακάκου

Μιλώντας στο iefimerida η Κίκα Κυριακάκου, Artistic Director PCAI, αναφέρει «Κεντρικός άξονας των δραστηριοτήτων του πολιτιστικού οργανισμού Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI), είτε πρόκειται για αναθέσεις σε καλλιτέχνες, προγράμματα φιλοξενίας εικαστικών ή εκθέσεις, είναι η περιβαλλοντική αφύπνιση και η προώθηση της κυκλικότητας και της βιωσιμότητας.

Το 2021, ως καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, μου δόθηκε η ευκαιρία να σχεδιάσω και να επιμεληθώ ένα πρωτότυπο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών με θέμα τη διαχείριση αποβλήτων στην Τήλο στο πλαίσιο του εγχειρήματος Just Go Zero Tilos της Polygreen, ιδρυτικού ομίλου του PCAI. Μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο πρώτο residency με τους the New Raw και τους Hypercomf, ακολουθεί φέτος η συνεργασία με τη Μαρία Παπαϊωάννου, Head of Arts του British Council Greece, έναν φορέα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι Βρετανοί Resolve αποτέλεσαν την ιδανική επιλογή για τον δεύτερο κύκλο του residency, αποκρυσταλλώνοντας μέσα από την πρακτική τους τις βασικές αξίες πάνω στις οποίες σχεδιάστηκε το πρόγραμμα. Πρόκειται για μια καταξιωμένη κολεκτίβα με εκθέσεις στο V&A, στο Barbican και στο SAAVY Contemporary, μεταξύ άλλων, και με εξειδίκευση σε έργα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού με επίκεντρο την κοινότητα. Στόχος κατά την παραμονή τους στην Τήλο είναι να μελετήσουν την εφαρμογή του προγράμματος μηδενικών αποβλήτων που εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια από την Polygreen στο νησί και να συνεργαστούν δημιουργικά με σχολεία, κατοίκους και φορείς αναδεικνύοντας τη σχέση αειφορίας, βιωσιμότητας και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Μαρία Παπαϊωάννου

Η Μαρία Παπαϊωάννου, Head of Arts British Council, τονίζει μιλώντας στο iefimerida «Το Βρετανικό Συμβούλιο έχει εστιάσει τα τελευταία χρόνια σε προγραμματα που επιδιώκουν να προτείνουν λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή ακόμα καλύτερα η κλιματική έκτακτη ανάγκη (climate emergency). Μέσα απο το ευρωπαϊκό μας προγραμμα για το design, την αρχιτεκτονική και την κυκλική οικονομία – Circular Cultures / Making Matters - έχουμε εξετάσει σύγχρονες πρακτικές και παραδείγματα σε οτιδήποτε αφορά την κυκλικότητα και την αειφορία, όπως τα βιώσιμα υλικά, τον ρόλο της χειροτεχνίας, τις νέες τεχνολογίες στο αστικό και αγροτικό περιβάλλον και την ανάδειξη του ρόλου των μικρών πόλεων για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων.

Φετος, μέσα από την πολύ σημαντική νέα συνεργασία μας με το PCAI και το Tilos Artist Residency, θέλαμε να πάμε το πρόγραμμα ένα βήμα παραπέρα, προσκαλώντας τους Βρετανούς καλλιτέχνες Resolve Collective στο νησί της Τηλου, και να διερευνήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τη σημασία του συν-σχεδιασμού με την τοπική κοινωνία, με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και τη χρήση εγχώριων υλικών.

Για 10 μέρες οι Resolve, μία διεπιστημονική συλλογικότητα που συνδυάζει αρχιτεκτονική, τεχνολογία και τέχνη για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, και που δραστηριοποιείται κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Λονδίνο, θα μελετήσει το περιβάλλον ενός νησιού και θα συνεργαστεί με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, προτείνοντας καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και λύσεις σε θέματα σχεδιασμού (design) με επικεντρο τη μοναδική ιδιοσυγκρασία και ανθρωπογεωγραφία της Τήλου».



Τα εικαστικά αντικείμενα από ανακυκλώσιμα υλικά στην Τήλο

Αντίστοιχο «αποτύπωμα» άφησαν και οι πρώτοι συμμετέχοντες του Tilos Artist Residency, Hypercomf και The New Raw, με τη δημιουργία έργων τέχνης και εικαστικών αντικειμένων από ανακυκλώσιμα υλικά, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε έκθεση στην Τήλο, στο κέντρο πληροφόρησης του Just Go Zero Tilos.

To πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τoυ Ομίλου Polygreen με τον Δήμο Τήλου και του Just Go Zero Tilos της Polygreen, που εγκαινιάστηκε το 2022. Είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο αναπτύσσει λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Το φετινό residency υποστηρίζεται από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters).

