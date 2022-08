Δεκάδες καλλιτέχνες αυτό το καλοκαίρι στην Τήλο -Τι ετοιμάζουν στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων - iefimerida.gr

Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο φιλοξενούνται αυτό το καλοκαίρι στην Τήλο σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα με θέμα το περιβάλλον.

Η οραματική πρωτοβουλία που ανέλαβε το φετινό καλοκαίρι ο οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) μέρα με τη μέρα παίρνει σάρκα και οστά.

Η ακριτική Τήλος όχι μόνο έχει γίνει το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα χάρη στο πρόγραμμα Just Go Zero Tilos του περιβαλλοντικού ομίλου Polygreen, αλλά ταυτόχρονα συνιστά πια το εργαστήρι που αποδεικνύει ότι η καλλιτεχνική δημιουργικότητα μπορεί να γίνει το όχημα εκείνο που θα ευαισθητοποιήσει και θα προσφέρει χειροπιαστές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, τη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ζητήματα που μας αφορούν όλους άμεσα.

Το δημιουργικό και διαθεματικό έργο των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και designers, Hypercomf και The New Raw αντίστοιχα, βασίζεται στην έρευνα, τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και την εκπαίδευση.

Οι πρώτοι έχουν επιλέξει να εξερευνήσουν στο PCAI Tilos Artist Residency το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας μέσω της επαναχρησιμοποίησης υλικών όπως ρούχα και υφάσματα, υλικά που βρίσκονται στον πυρήνα της δημιουργικής πρακτικής τους. Οι δεύτεροι, έχοντας ως κεντρικό άξονα τη βιωσιμότητα, μελετούν τις δυνατότητες αναμόρφωσης αντικειμένων και υλικών προς απόρριψη, πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου, όπου βρίσκονται η αλυσίδα διαχείρισης και το σύστημα διαλογής της Polygreen.

Τι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι στην Τήλο

Καθ' όλο το διάστημα του καλοκαιριού και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος φιλοξενίας προγραμματίζονται συναντήσεις και δράσεις με την τοπική κοινότητα, η οποία δείχνει ήδη να έχει αγκαλιάσει με ενθουσιασμό το πρωτότυπο εγχείρημα. Μέσα από οpen studio days οι κάτοικοι του νησιού είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς κάτι το περιττό μπορεί να πάρει νέα μορφή και να αποκτήσει αξία μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για τους κατοίκους, τα παιδιά αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού αναμένεται να λάβουν χώρα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και τον Σεπτέμβριο.

Άποψη από παλαιότερα έργα των The New Raw που παρουσιάζεται στο κέντρο

πληροφόρησης Zero Point στην Τήλο

Μέσω αυτών οι καλλιτέχνες θα επιδιώξουν την κατανόηση των οικολογικών ζητημάτων επιστρατεύοντας τις δημιουργικές δυνατότητες και τα εργαλεία που παρέχει η τέχνη, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια σφαιρική προσέγγιση της τέχνης, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Εργα των Hypercomf στο στούντιο τους στο PCAI Tilos Artist Residenc

O ιδρυτής και διευθυντής του PCAI και CEO της Polygreen, Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, σημειώνει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς η τέχνη γίνεται επιστέγασμα τoυ ολοκληρωμένου προγράμματος κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων που έχουμε αναπτύξει και το οποίο εφαρμόζεται ήδη με πρωτοφανή επιτυχία στο νησί της Τήλου».

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI και επιμελήτρια του residency, Κίκα Κυριακάκου, αναφέρει: «Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών είναι να διερευνήσουμε πιθανές περιβαλλοντικές λύσεις με όχημα τη σύγχρονη τέχνη και το design, πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Τήλου».

Δείτε εδώ τις πρώτες φωτογραφίες από την Τήλο και την πρόοδο των εργασιών των καλλιτεχνών, με τα υλικά προς απόρριψη

Λεπτομέρεια από το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας του Just Go Zero Tilos, ©PCA

Επίσκεψη των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας το

Just Go Zero Tilos

Λεπτομέρεια της διαδικασίας ανακύκλωσης το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας του Just

Go Zero Tilos

Λεπτομέρεια από τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας των The New Raw στο πλαίσιο του PCAI Tilos Artist Residency, ©PCAI

Περισσότερα για τους The New Raw

The New Raw ονομάζεται το στούντιο έρευνας και σχεδιασμού με έδρα το Ρότερνταμ, το οποίο ιδρύθηκε το 2015 από τους αρχιτέκτονες Πάνο Σακκά και Φωτεινή Σετάκη, με τη φιλοδοξία να δώσει νέα ζωή σε ό,τι σήμερα θεωρούμε «απόρριμμα» μέσα από τη ρομποτική και τις ψηφιακές μεθόδους σχεδιασμού και κατασκευής. Μέσα από τα έργα τους, οι The New Raw υποστηρίζουν τη βιώσιμη χρήση του πλαστικού και στοχεύουν σε ένα θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η μέθοδος σχεδιασμού των The New Raw βασίζεται στη λογική «δοκιμή-σφάλμα» και σχετίζεται απόλυτα με την τεχνική παραγωγής και τις ιδιότητες του υλικού. Κάθε σχεδιαστικό έργο ξεκινά με μια πρακτική έρευνα για να καταλήξει σε μια νέα (ψηφιακή) ροή εργασιών και σε τεχνικές λύσεις. Δείτε τις εικόνες παρακάτω

Τα έργα αυτά έχουν λάβει μέρος σε πολυάριθμες διεθνείς εκθέσεις και χώρους, μεταξύ άλλων: Amsterdam Gemeente (NL), Foundation Telefonica, Μαδρίτη (ES), Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο, Αθήνα (GR), Framelab Amsterdam (NL), Gdynia Design Days (PL), Centquatre (FR). Έχουν τιμηθεί με διεθνή βραβεία, όπως το Dezeen Design Award, το Rossana Orlandi Plastic Prize, το Fast Company Award, το Kaldewei Future Design Award, το Energy Globe Award Greece και το Hans Sauer Award.

Eπί το έργον Hypercomf & The New Raw στο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών με θέμα το περιβάλλον