Τι «παίζει» στις μουσικές σκηνές της πόλης -Τζαζ, γκρουπάκια, έντεχνα - iefimerida.gr

Πρεμιέρα για μουσικές παραστάσεις σε σκηνές στην πόλη με ακούσματα για όλα τα γούστα.

Είναι η περίοδος οι πρεμιέρες στον χώρο της τέχνης διαδέχονται η μία την άλλη και οι μουσικές σκηνές φιλοξενούν εθνικ, τζαζ, παραδοσιακά και έντεχνη ελληνική μουσική.

Τι «παίζει» στις μουσικές σκηνές της Αθήνας

ιάννης Κότσιρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης ετοιμάζονται πυρετωδώς για τις εμφανίσεις τους στη σκηνή του VOX από το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή, για λίγες μόνο παραστάσεις.

Οι δυο αγαπημένοι ερμηνευτές με τις εξαιρετικές φωνές τους, με κοινές ερμηνείες, δημιουργικές γεμάτες φαντασία και πάθος διασκευές, με καινούργια και παλιά τραγούδια μπλεγμένα υπέροχα μεταξύ τους, υπόσχονται να μας χαρίσουν αξέχαστες μουσικές βραδιές στο VOX.

Φέτος ο Γιάννης Κότσιρας και ο Μίλτος Πασχαλίδης καθιερώνουν τις “Κυριακές στο VOX”. Πέρα από τη βραδινή έξοδο του Σαββάτου, “στήνεται” η παράσταση νωρίς την Κυριακή. Μπορούμε να απολαύσουμε τους δυο καλλιτέχνες σε ένα πρόγραμμα που θα ξεκινάει στις 20.00 και θα τελειώνει στις 11.00.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ύστερα από μία άκρως επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι συνεργάτες της έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τέσσερις γιορτινές, ευχαριστήριες παραστάσεις, τις Παρασκευές 27 Οκτωβρίου και 3 - 10 & 24 Νοεμβρίου στον υπέροχο χώρο του χειμερινού Θεάτρου Άλσος!

Με ένα πρόγραμμα που μάγεψε το κοινό όπου κι αν παρουσιάστηκε, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια που άντεξαν και αντέχουν στο χρόνο.

Ένα σύγχρονο διονυσιακό πανηγύρι, με εξωστρέφεια, αισθητική και υπέροχες ερμηνείες, παρέα με τη δεξιοτεχνία των εξαιρετικών μουσικών που τη συνοδεύουν και συν-δημιουργούν μαζί της επί σκηνής.

Ραντεβού στο χειμερινό Θέατρο Άλσος τις Παρασκευές του φθινοπώρου με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την μπάντα της

Αγγελική Τουμπανάκη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μουσική παράσταση For Women, που μάγεψε και συγκίνησε το κοινό και έγινε sold-out όπου παρουσιάστηκε, έρχεται για πρώτη φορά στο Θέατρο Πορεία, τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου.

Kάτι πιο ευρύ από μια μουσική performance, κάτι περισσότερο από ένα φωνητικό ensemble, το For Women είναι ένα δυναμικό πρότζεκτ και ταυτόχρονα μια μουσική κολεκτίβα που εμπνεύστηκε και δημιούργησε η αγαπημένη και μοναδικής ποιότητας βοκαλίστρια και ερευνήτρια Αγγελική Τουμπανάκη. Στόχος της είναι να τιμήσει μέσα από τη δουλειά της και να αφηγηθεί ιστορίες ξεχωριστών Γυναικών, που ενέπνευσαν συνθέτες ανά τον κόσμο και έγιναν τραγούδια στις μουσικές παραδόσεις των λαών.

Στην παράσταση παρουσιάζονται κομμάτια αγαπημένων συνθετριών και συνθετών, όπως των Νina Simone, Joni Mitchell, Patti Smith, Tracy Chapman, Λένας Πλάτωνος, Μάνου, Χατζιδάκι, Θάνου Μικρούτσικου, Μίκη Θεοδωράκη, Leonard Cohen, Nick Cave, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια από Ελλάδα, Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ανατολία και Λατινική Αμερική – όλα με κεντρικό πρόσωπο τη Γυναίκα.

Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο και τη μουσική, θα βιώσουμε ιστορίες για γυναίκες ελεύθερες που ανέτρεψαν τα κοινωνικά στερεότυπα. Για πειρατίνες και μάγισσες, για γυναίκες παθιασμένες, αιρετικές, ονειροπόλες, πρωτοπόρες. Για γυναίκες που ερωτεύονται, που πονούν, που θρηνούν, που μάχονται, που ονειρεύονται, που επαναστατούν, που διαρκώς ανασταίνονται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεξιοτέχνες της παραδοσιακής και της τζαζ μουσικής, βοκαλίστριες, ηθοποιοί, ένα συμπαγές πλέγμα σπάνιων καλλιτεχνών επί σκηνής, δημιουργούν ένα πολυδιάστατο και γοητευτικό σύμπαν, με φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, λούπες και πολυφωνίες. Ενώνουν ετερογενείς μουσικές, αυτοσχεδιάζουν και αλληλεπιδρούν φτιάχνοντας έναν κόσμο αφιερωμένο στη γυναίκα την άχρονη και διαχρονική. Η μουσική συνδιαλέγεται με την τέχνη του θεάτρου και της ποίησης, η κίνηση γίνεται στοιχείο της μουσικής δραματουργίας, ενώ ο ειδικά σχεδιασμένος φωτισμός ακολουθεί τον αφηγηματικό ρυθμό.

CINEMA PARADISO PROJECT

Οι Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στο Half Note Jazz Club για 3 βραδιές, Παρασκευή 27 έως και Κυριακή 29 Οκτωβρίου, με το καινούργιο τους αφιέρωμα, αυτή τη φορά στον Ελληνικό Κινηματογράφο!

Πρόκειται για μια μουσική διαδρομή που καλύπτει σχεδόν 70 χρόνια δημιουργίας. Έργα και μουσικές που αγγίζουν τα βιώματα και τις αναμνήσεις όλων, από πιο σύγχρονες περιόδους μέχρι πίσω εκεί στη λεγόμενη “χρυσή εποχή” του Ελληνικού Κινηματογράφου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί που ανάμεσα στο χιούμορ και την πρωτότυπη ατάκα, ο φόβος επιτρέπεται, η τόλμη επιβραβεύεται, το ανέφικτο γίνεται δυνατό και η ελπίδα γεννιέται. “Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε”, οι Cinema Paradiso Project απογειώνονται με τα soundtrack του Ελληνικού κινηματογράφου!

Παρασκευή 27 έως και Κυριακή 29 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ιδιαίτερη βραδιά γεμάτη καλή μουσική ετοιμάζουν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, στον ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ PLUS ο συνθέτης Νίκος Πιτλόγλου και η στιχουργός Μαρία Λαλιώτη: την μουσική παράσταση ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ με τον Βασίλη Λέκκα και τον Παντελή Θεοχαρίδη. Συμμετέχουν η Αργυρώ Καπαρού και η Πολύμνια Κονδύλη.

Στο πρώτο μέρος της παράστασης θα παρουσιαστούν τα τραγούδια του ομότιτλου άλμπουμ σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Λαλιώτη.

Το δεύτερο μέρος της παράστασης είναι αφιερωμένο σε αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας που έχουν αφήσει εποχή (τραγούδια των Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζιδάκι, Σ. Ξαρχάκου, Μ. Κουγιουμτζή και πολλών άλλων).

Την επταμελή ορχήστρα διευθύνει ο συνθέτης Νίκος Πιτλόγλου και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η στιχουργός Μαρία Λαλιώτη

Jonathan Kreisberg

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καινοτόμος και οραματιστής της σύγχρονης τζαζ κιθάρας αλλά και εξαίρετος συνθέτης Jonathan Kreisberg, θα εμφανισθεί με το κουαρτέτο του, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, σε δύο παραστάσεις στις 8.00 και 10.00 το βράδυ, στη σκηνή του Jazzét Music Hall, στο Χαϊδάρι.

Αναγνωρίζεται ως ένας performer που έχει μελετήσει σε βάθος τη γλώσσα της Jazz, εμποτίζοντας ταυτόχρονα φρέσκες νέες ιδέες, διευρύνοντας τις δυνατότητες της κιθάρας. Έχει κυκλοφορήσει 11 CDs που έχουν αναγνωριστεί από τους κριτικούς, συμπεριλαμβανομένων των "The South of Everywhere", "Shadowless", "One" (η πρώτη του ηχογράφηση σε σόλο κιθάρα), "Wave Upon Wave", "Kreisberg Meets Veras" και "Capturing Spirits - JKQ Live !". Λαμβάνει το βραβείο ASCAP Plus ετησίως για 15 χρόνια.

Ο Jonathan Kreisberg έχει συνεργασθεί με κορυφαίους καλλιτέχνες της τζαζ, συμπεριλαμβανομένων των Dr. Lonnie Smith, Lee Konitz, Joe Locke, Stefano Dibatista, Ari Hoenig, Joel Frahm, Don Friedman, Greg Tardy, Donald Edwards, Jane Monheit, Bill Stewart και Yosvany Terry.

Κάνει περιοδείες σε όλο τον κόσμο, ηχογραφεί με τα δικά του γκρουπ και συμμετέχει σε διάσημα φεστιβάλ όλου του κόσμου, ενώ έχει παίξει για 12 χρόνια με τον αείμνηστο Dr. Lonnie Smith, ο οποίος είπε για τον Kreisberg “Είναι ένας παθιασμένος μουσικός με μεγάλο όραμα και είναι συνεχώς σε μία έντονη αναζήτηση της καινοτομίας”.

Η κορύφωση της τζαζ από τέσσερις εξέχοντες καλλιτέχνες, που θα γοητεύσουν το Αθηναϊκό κοινό του Jazzét.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Babo Koro

Οι Babo Koro θα εμφανιστούν στη σκηνή του Κυττάρου το Σάββατο 11 Νοεμβρίου για μία ακόμα εκρηκτική συναυλία.

Εννέα μήνες μετά την ενθουσιώδη κατάμεστη εμφάνισή τους στον ίδιο χώρο, και μετά από μία καλοκαιρινή περίοδο με ξεσηκωτικές εμφανίσεις σε κάποια από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της χώρας, οι Babo Koro ανεβαίνουν στη σκηνή του Κυττάρου για μία ακόμα φορά πριν αφοσιωθούν στην ηχογράφηση του πολυαναμενόμενου δεύτερου δίσκου τους.

Από το πρώτο τους album “Σίσυφος” και την επιτυχία του “Γέλα μου” μέχρι το πιο πρόσφατο “Του ποταμού ο χορός”, οι Babo Koro έχουν αφήσει το ιδιαίτερο στίγμα τους στην ελληνική μουσική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον μοναδικό τους ήχο που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και αμεσότητα, οι Babo Koro αποτελούν ένα από τα δυναμικότερα σχήματα του progressive-παραδοσιακού ρεύματος, με την ενέργειά τους επί σκηνής να παρασέρνει και να ενθουσιάζει το κοινό.

Φωτεινή Βελεσιώτου

Η Φωτεινή Βελεσιώτου, η ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει με την αμεσότητα και τη μοναδική χροιά της, μας προσκαλεί τις Παρασκευές 3, 10 και 24 Νοεμβρίου στη μουσική σκηνή Σφίγγα, να ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού με αποσκευή μας βιώματα και συναισθήματα που μας συνοδεύουν διαχρονικά.

Εκτός από τις "Μέλισσες", τα "Διόδια" και κάποια τραγούδια από τη δισκογραφία της, η Φωτεινή θα κάνει μια συναρπαστική αναδρομή στο παρελθόν. Μαζί της θα ανταμώσουμε με μελωδίες που σφράγισαν ολόκληρες εποχές και στίχους ανεξίτηλους που φώλιασαν στις ψυχές μας.

Ελάτε να βάλουμε μαζί το "Βινύλιο Λαϊκά" και να περάσουμε μια βραδιά με συγκίνηση, αγάπη, μοίρασμα, χορό και τραγούδι!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταύρος Λάντσιας Quartet Ο «Δικός» μου Ennio Morricone

Ο Σταύρος Λάντσιας, παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «My Ennio Morricone» Σάββατο 11 Νοεμβρίου στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη, Ennio Morricone, και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως Λολίτα, Σινεμά ο Παράδεισος, Κάποτε στην Άγρια Δύση, Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Μια βραδιά αφιερωμένη όχι μόνο στον Ιταλό συνθέτη, αλλά και στο ίδιο το σινεμά, γεμάτη εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένη από αναφορές στις ταινίες και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΚΜΕΚ

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, οι ΕΚΜΕΚ βγαίνουν από το στούντιο που ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ, και μπαίνουν στο Caja De Musica. Με τραγούδια δικά τους αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών πειραγμένα από το δικό τους χέρι, υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη ενέργεια, ζωντάνια, συγκίνηση και μας καλούν να τη ζήσουμε μαζί!

Μέσα στον Δεκέμβρη οι Εκμεκ θα κυκλοφορήσουν το πρώτο single (με τίτλο "Μια στιγμή") και videoclip από την τέταρτη δισκογραφική τους δουλειά.

«Τα μπλουζ του Θάνου» στο Ολύμπια

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα μπλουζ του Θάνου» στο Ολύμπια. Ο Θάνος Μικρούτσικος σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική συνδέοντας άρρηκτα τα τραγούδια του με τις προσωπικές, αλλά και με τις συλλογικές μας στιγμές. Ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, φύσει και θέσει ανήσυχος καλλιτέχνης, θεωρώντας ότι η πρωτοπορία είναι μια συνεχής διαδικασία εξέφραζε τις αυτοσχεδιαστικές του διαθέσεις στα τραγούδια του ήδη από τη δεκαετία του ’70 και αναζητούσε διαρκώς τη διεύρυνση των μουσικών του ορίων ανανεώνοντας τις συνθέσεις του.

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», θα φιλοξενήσει μία πολύ ξεχωριστή βραδιά υπό τον τίτλο “Τα Μπλουζ του Θάνου Μικρούτσικου”. Βασικοί συνεργάτες του Θάνου Μικρούτσικου, που πορεύτηκαν μαζί του σε διαφορετικές περιόδους, θα προσεγγίσουν μουσικές στιγμές του συνθέτη με τον τρόπο που εκείνος θα ήθελε. Οι Θύμιος Παπαδόπουλος, David Lynch, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Μάξιμος Δράκος και Καλλίστρατος Δρακόπουλος, μέσα από μια σύγχρονη ματιά, ενσωματώνοντας την τάση του προς τον σύγχρονο αυτοσχεδιασμό, αγγίζουν τις μελωδίες του και συνομιλούν μαζί τους. Τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος.

Θανάσης Αλευράς

Ο πολυτάλαντος Θανάσης Αλευράς παρουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το παράξενο, αυτοβιογραφικό, εσώψυχο και τόσο αγαπημένο μουσικοσατυρικό πρόγραμμά του στο VOX. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε (Νοέμβριος του 2022), κέρδισε σπουδαίες κριτικές και έγινε sold out επί 3 μήνες! "40+ξαναΒγαίνω!"

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από Δευτέρα 20 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα, 40+ξαναΒγαίνω με τον Θανάση Αλευρά, στο μέρος που πάλι θα μαζευόμαστε στην αρχή της εβδομάδας και θα γινόμαστε μία παρέα! Σε αυτή τη μοναδική γιορτή και πάλι δίπλα στον Θανάση η εκρηκτική Ιdra Kayne και ο υπέροχος Jerome Kaluta, τα αδέλφια του όπως τα λέει, που με τις φωνές και το σκηνικό ταλέντο τους θα μας ταξιδέψουν μουσικά σε τέσσερεις δεκαετίες.

Μπάμπης Στόκας

Ο Μπάμπης Στόκας, έρχεται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου από το Σάββατο 4 Νοεμβρίου με ένα πρόγραμμα εφ' όλης της ύλης, που συμπυκνώνει την πολύχρονη πορεία του στη μουσική και μας καλεί να ονειρευτούμε και να διασκεδάσουμε! Μέσα από τη μοναδική του ικανότητα να κινείται με άνεση και αγάπη τόσο σε ηλεκτρικές μπαλάντες όσο και σε αυθεντικά λαϊκά ακούσματα, κάνει μια αναδρομή στα τραγούδια που τον χαρακτήρισαν. Από κομμάτια των ΠΥΞ ΛΑΞ σε τραγούδια της προσωπικής του πορείας, τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφική του κυκλοφορία "Κι Έρχεται Η Αγάπη Ξανά" (Panic Records), αλλά και απρόβλεπτες διασκευές. Μαζί του η Μάγδα Βαρούχα