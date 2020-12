Τα live streaming του Σαββατοκύριακου -Με «Τρίτο στεφάνι» και αφιέρωμα στη Λούλα Αναγνωστάκη

Στο ρυθμό των live streaming όλο και περισσότερα θέατρα κρατούν «ζωντανή» την επαφή με το κοινό τους.

Αυτό το Σαββατοκύριακο οι επιλογές είναι πολλές και οι παραστάσεις για όλα τα γούστα. Καθίστε αναπαυτικά στο σπίτι και καντε κλικ.

Τα live streaming του Σαββατοκύριακου

Σαββατοκύριακο με το «Τριτο στεφάνι»

Το «Τρίτο στεφάνι» στο διαδίκτυο

Η μεγαλύτερη θεατρική παραγωγή της χρονιάς, «Το Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή στο Θέατρο Παλλάς, με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και τις Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, θα προβληθεί διαδικτυακά για 2 μοναδικές παραστάσεις, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μαζί τους ένας εικοσαμελής θίασος σημαντικών ηθοποιών μπαίνει στη δίνη της νέας, πρωτότυπης μουσικής του Μίνου Μάτσα, φέρνοντας επί σκηνής τους ήχους και τις εικόνες μιας ολόκληρης εποχής. Κλειστε τα εισιτηρια σας ΕΔΩ.

Σε μια περίοδο που το ζωντανό θέατρο δεν επιτρέπεται, η θεατρική πράξη βρίσκει νέους τρόπους να προσεγγίσει το κοινό και να προσφέρει στην ψυχή και στο πνεύμα μας, μέχρι να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο. Με την σκέψη αυτή και εν αναμονή της επαναλειτουργίας των θεάτρων, οι Θεατρικές Σκηνές δίνουν την δυνατότητα στο κοινό όλης της χώρας, αλλά και στους Έλληνες του εξωτερικού να παρακολουθήσουν την παράσταση που ανέβηκε για 15 μόνο ημέρες και σημείωσε μεγάλη επιτυχία με καθημερινά sold-out. Με καταγραφή υψηλής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο παράστασης, με χρήση πολλαπλών καμερών και με ειδικά διαμορφωμένη τηλεσκηνοθεσία υπό την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, οι Θεατρικές Σκηνές επιχειρούν να μεταφέρουν την μαγεία του θεάτρου κατευθείαν από την σκηνή, στην ασφάλεια του σπιτιού μας. Παίζουν Κώστας Ανταλόπουλος, Ειρήνη Βαλατσού, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Δανάη Επιθυμιάδη, Μαρία Καβογιάννη, Δημήτρης Καραβιώτης, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Κίτσου, Τάσος Λέκκας, Ορνέλα Λούτη, Γιώργος Μακρής, Δημήτρης Μανδρινός, Στάθης Μαντζώρος, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Γιώργος Νούσης, Ελευθερία Παγκάλου, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Ελίζα Σκολίδη, Μενέλαος Χαζαράκης, Γιώργος Ψυχογυιός. Δειτε την παράσταση ΕΔΩ

This is not Romeo & Juliet

THIS IS NOT ROMEO & JULIET a work by Argyris Pandazaras

Σάββατο 5/12 21:00 Η επιτυχημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα θα παρουσιαστεί και πάλι ζωντανά από τη σκηνή του Θεάτρου Πορεία σε real time live streaming το Σάββατο 5/12 στις 21:00. Ζευγάρια που έρχονται αντιμέτωπα με τον έρωτα, τον όρκο, την απόρριψη, και τον θάνατο. Δυο παιδιά που ήθελαν να χτίσουν τον δικό τους κόσμο και να δραπετεύσουν από αυτόν! Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο! Μια «πρόβα τζενεράλε» για τους ερωτευμένους! Με Αργύρη Πανταζάρα και Ελλη Τριγγου.

Σ΄εσάς που μας ακουτε, φωτογραφία Sotiria Psarou

Αφιέρωμα στη Λούλα Αναγνωστάκη από το θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ

Στην ιστοσελίδα του θεάτρου Σταθμός stathmostheatro.gr το θεατρόφιλο κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ένα αφιέρωμα στη Λούλα Αναγνωστάκη. «Σ’ εσάς που με ακούτε» 5 και 6 Δεκεμβρίου. Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα.

Ερμηνεύουν: Όλια Λαζαρίδου, Mαρία Ζορμπά, Άντριαν Φρίλινγκ, Ανδρέας Κοντόπουλος, Δανάη Επιθυμιάδη, Γιάννης Καραούλης, Μάνος Στεφανάκης, Κλεοπάτρα Μάρκου, Γιώργος Σαββίδης/Σταύρος Γιαννακόπουλος

Οι ήρωες του Σ’ Εσάς που με Ακούτε, ως επί το πλείστο διαφορετικής εθνικότητας και γλώσσας, συναντιούνται σε μια πολυπολιτισμική πόλη – transito, που βάλλεται από τη βιαιότητα της αστυνομίας. Με τα μικρόφωνα ανά χείρας μιλούν σε μια νοητή διαδήλωση, «σ’ αυτούς που τους ακούνε». Η ουσία δεν είναι τι καταθέτουν, αλλά ότι αναπαριστούν μια στιγμή επανάστασης αγωνιζόμενοι να αρθρώσουν δημόσια λόγο και να επικοινωνήσουν. Στόχος είναι να ζητήσουν από όσους τους ακούν -τους φανταστικούς συμμετέχοντες μιας διαδήλωσης αλλά και τους ίδιους τους πραγματικούς θεατές - να αναλάβουν την ευθύνη τους, ως πρόσωπα δρώντα και χειραφετημένα.

Ακύλλας Καραζήσης

Live streaming απο το ΚΠΙΣΝ -Παραβάσεις: Πρόσωπα του Ήρωα, Το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, Τόμας Μπέρνχαρντ, Τα βραβεία μου. Ερμηνεύουν: Ακύλλας Καραζήσης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Έκτορας Λυγίζος

Ο Μπέρνχαρντ και το «αντιηρωικό» λογοτεχνικό του σύμπαν φέρνει στο επίκεντρο τον αγώνα του σύγχρονου καλλιτέχνη σε έναν κόσμο όπου τα παραμύθια και οι μεγάλες αφηγήσεις έχουν τελειώσει και οι θεοί –προστάτες και τιμωροί– είναι από καιρό νεκροί. Η μάχη είναι ενάντια στη ματαιότητα και την απελπισία –διέξοδος είναι η ειρωνεία και ο κυνισμός. Κάτω, όμως, από την οργή ενός σύγχρονου «μισάνθρωπου», διαφαίνεται μια βαθιά, τρυφερή μελαγχολία. Live streaming από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Ermira Goro & Hannes Langolf | Dandelion © Ιωάννα Χατζηανδρέου

Xορός στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, 6o & 7o Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων | Κυριακή 6 Δεκεμβρίου | 15:00

HANNES LANGOLF & ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ, DANDELION / Διάρκεια: 30’

Η Ερμίρα Γκόρο και ο Hannes Langolf συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή ως δημιουργοί. Τους ενώνει, βέβαια, το κοινό παρελθόν τους δίπλα στον καταξιωμένο χορογράφο Lloyd Newson και η συνεργασία τους με τη διακεκριμένη παγκοσμίως ομάδα του, DV8 Physical Theatre. Με το Dandelion επιθυμούν να ερευνήσουν σε βάθος τόσο τη συγγένεια μεταξύ του θεατρικού και του χορευτικού κώδικα όσο και τη μεταστοιχείωση της σκηνικής εμπειρίας τους σε ένα νέο, προσωπικό σκηνικό ιδίωμα. Για τον λόγο αυτόν, συγχωνεύουν διαφορετικά στυλ σε μια κοινή σωματική τεχνική, ανταλλάσσουν υλικά και βιώματα, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα κράμα σωματικής δεξιοτεχνίας και ποιητικού στοχασμού. Συντονιστείτε ΕΔΩ