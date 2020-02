Το Summer Nostos Festival του Ιδρύματος Νιάρχος επιστρέφει με περισσότερες εκπλήξεις από ποτέ -Ολο το πρόγραμμα του Ιουνίου

Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο κορυφαίος εικαστικός Oυίλιαμ Κέντριτζ σε παγκόσμια πρεμιέρα, αφιέρωμα στα μπλουζ, ένα συνέδριο με αντισυμβατικό διάλογο με θέμα Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη περιλαμβάνονται στην καταιγίδα των δράσεων που φέρνει και αυτό το καλοκαίρι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Το πιο αγαπημένο ραντεβού του καλοκαιριού στην Αθήνα.

Τέσσερις μήνες πριν την έναρξη του φετινού Summer Nostos Festival, του Φεστιβάλ που φέρνει εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών επί οκτώ μέρες στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το πρόγραμμά του μόλις ανακοινώθηκε και έτσι η αδημονία αρχίζει. Οπως πάντα, ραχοκοκκαλιά του Φεστιβάλ που σχεδιάζει η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Μίλλυ Πασχάλη, είναι η μουσική, δυναμική indie pop και rock μουσική, συναυλίες που δημιουργούν συνθήκες πάρτι κάθε βράδυ στο πάρκο.

Αλλά όχι μόνο: η κλασική μουσική, η τζαζ, τα μπλουζ είναι πάντα εκεί μαζί με παρουσία ελληνικών ονομάτων ακόμα και από αυτά που δύσκολα θα βλέπαμε διαφορετικά στο χώρο αφού έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε κέντρα διασκέδασης ή σε γήπεδα. Ετσι, φέτος θα εμφανιστούν η Ελενα Παπαρίζου και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

O Θόλος εγκαινιάστηκε στο περσινό Summer Nostos Festival / Φωτογραφία Αγγελος Χριστοφιλόπουλος

Οι σταρ της τεχνητής νοημοσύνης στο Summer Nostos Festival

Κορωνίδα του φετινού Φεστιβάλ θα είναι το Συνέδριο «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη». Στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΣΝ θα ακούσουμε πρωτοπόρους, ηγέτες, κριτικούς, αμφισβητίες, καλλιτέχνες και εμπειρογνώμονες από τους τομείς της νομικής και της ιατρικής επιστήμης, και των φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών από όλον τον κόσμο, για έναν αντισυμβατικό διάλογο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μεταξύ των ομιλών ξεχωρίζουν ο Stuart Russell, computer scientist, πρωτοπόρος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, και συγγραφέας του βιβλίου Human Compatible: A.I. and the Problem of Control, η Krista Tippett, δημοσιογράφος, συγγραφέας και επιχειρηματίας, ο Blaise Agüera y Arcas, ανώτερο στέλεχος της Google, ο Kevin Rudd, πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Ted Chiang, καταξιωμένος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ο Tenzin Priyadarshi, Διευθυντής του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values, ο Νικόλας Χρηστάκης, Ελληνοαμερικανός κοινωνιολόγος και γιατρός, η Madeleine Elish, Ανθρωπολόγος Τεχνητής Νοημοσύνης, ο φιλόσοφος Sean Kelly, ο Karthik Dinakar, ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο MIT, η Aarathi Krishnan, ανθρωπολόγος του μέλλοντος, ο Azeem Azhar, ερευνητής που ειδικεύεται σε θέματα του μέλλοντος, ο Garry Kasparov, θρύλος του σκακιού και πολιτικός ακτιβιστής, o Νικόλαος Μαυρίδης, Ιδρυτής του Εργαστηρίου Διαδραστικών Ρομπότ και Πολυμέσων, και πολλοί άλλοι.

Ο διάλογος αυτός ενισχύεται και από μια ειδική δημιουργία τέχνης. Συγκεκριμένα Φεστιβάλ ανέθεσε στην βραβευμένη αμερικανίδα χορογράφο Βeth Corning τη δημιουργία ενός έργου, του Just Human. Χρησιμοποιώντας τεχνικές κίνησης και θεάτρου, τέσσερις χορευτές εξερευνούν από μια «ώριμη και έμπειρη» οπτική, τις πιο ζωτικές και βασικές ανάγκες της ανθρωπότητας, και το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ανταποκρίνεται ή όχι στα ζητήματα αυτά. Στον τομέα των παραστατικών τεχνών θα υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες παρουσιάσεις που συνδέουν την τέχνη με τον διάλογο για τη τεχνητή νοημοσύνη και τον άνθρωπο. Ενας διάλογος όπου το σώμα αρθρώνει τον λόγο.

O κορυφαίος εικαστικός και σκηνοθέτης William Kentridge με μια παγκόσμια πρεμιέρα στο Summer Nostos Festival/ (AP Photo/Trevor Samson)

Το πάρτι του Summer Nostos Festival

Στον τομέα της μουσικής συναντάμε τον νιγηριανό Burna Boy που έχει δημιουργήσει τη δική του afro-fusion μουσική, τον Clean Bandit που έρχεται στην Ελλάδα για ένα μοναδικό DJ set, τον πρωτοπόρο της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής Caribou, την αυστραλιανή μπάντα Cut Copy, τον κιθαρίστα των Radiohead Ed O’Brien που αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ Earth, στα μέσα Απριλίου. Επίσης τους The Casbah Club που υπόσχονται να παρασύρουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι σε σπάνια κλασικά κομμάτια από βινύλιο, με Jamaican Dub, Rock ‘n’ Roll, Parisian Beat Girls, Garage και Nothern Soul, τους My Brightest Diamond της Shara Nova από τον χώρο της ανεξάρτητης μουσικής τους The Irrepressibles και τον Paul D. Miller, γνωστό ως DJ Spookyσυνθέτης, καλλιτέχνης πολυμέσων και συγγραφέας, το έργο του οποίου μυεί το κοινό σε μια μίξη ειδών, παγκόσμιου πολιτισμού και περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων. Από την Ελλάδα θα ακούσουμε τη Φωτεινή Βελεσιώτου, τις ΜΕΛΙSSES & Friends, την Ελενα Παπαρίζου και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο Πέτρος Κλαμπάνης επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ με έμφαση στην παραδοσιακή μουσική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το The World of Blues με τα μπλουζ του κόσμου: ο Boubacar Traore από το Μάλι, ο μπλουζίστας Corey Harris από τις ΗΠΑ, η Katia Guerreiro τραγουδίστρια των fados από την Πορτογαλία, ο Danyel Waro από την Ρεϋνιόν, ο Δημήτρης Μυστακίδης από την Ελλάδα, και η Aynur Dogan από την Τουρκία, ο καθένας χωριστά αλλά και όλοι μαζί σε ένα jam session μας ταξιδεύουν στη μουσική των μπλουζ που εκφράζει μοναδικά και αυθεντικά τα ανθρώπινα πάθη. Θα γίνει προβολή της κλασικής πλέον ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Fritz Lang «Metropolis», συνοδευόμενη από ζωντανή μουσική από την Αμερικάνικη μπάντα Alloy Orchestra –ένα τριμελές σχήμα που συνθέτει και ερμηνεύει μουσική σε κλασικές ταινίες του βουβού κινηματογράφου. Επίσης θα προβληθεί η επική ταινία του Stanley Kubrick «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» συνοδεία ζωντανής μουσικής από την Wordless Music Orchestra και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με τη χορωδία Sofia National Philharmonic Choir. Tο μουσικό σύνολο σύγχρονης μουσικής Ergon Ensemble «προσκαλεί» τον Ρώσο-Βρετανό συνθέτη, παραγωγό και DJ, Gabriel Prokofiev, σε ένα διαφορετικό club night, ενώ συνδυάζοντας την κλασική σύνθεση με ηλεκτρονικά στοιχεία για να δημιουργήσει όμορφα, ατμοσφαιρικά και συχνά κινηματογραφικά κομμάτια, ο ήχος του Theodore θα φέρει στο ΚΠΙΣΝ αιθέριες μελωδίες σε ένα καζάνι ψυχεδελικών ήχων.

Μια ανθολογία συνθέσεων για σόλο πιάνο του Philip Glass, o οποίος θέλησε με αυτές να επεκτείνει την τεχνική του.θα ερμηνεύσει ο πιανίστας Νίκος Λαάρης με τον . Την ατμόσφαιρα Δημήτρης Δεληνικόλας στη σκηνοθεσία και τα visuals, και τον Γιώργο Σεραφείμ στο animation. H Philadelphia Youth Orchestra (PYO) είναι μια από τις παλαιότερες ορχήστρες νέων στις ΗΠΑ, με εμφανίσεις σε περισσότερες από 20 χώρες του κόσμου και αμέτρητες συναυλίες. Στο SNFestival,θα συμπράξει με την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων σε έργα Μπραμς, Βέμπερ και Τσαϊκόφσκι, σε μουσική διεύθυνση του Louis Scaglione.

Ο Γκάρι Κασπάροφ πριν δυο χρόνια στο Summer Nostos Festival

Μια παγκόσμια πρεμιέρα πρώτης γραμμής στο Summer Nostos Festival

Στις παραστατικές τέχνες ξεχωρίζουμε την παγκόσμια πρεμιέρα του σπουδαίου εικαστικού και σκηνοθέτη William Kentridge (τελευταία του δημιουργία ήταν ο Βότσεκ στην Μetropolitan Opera της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο). Ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός δημιουργός προτείνει την όπερα δωματίου Waiting for the Sibyl (43 λεπτά) και το φιλμ συνοδεία ζωντανής μουσικής The Moment Has Gone (18 λεπτά) ως μια ενιαία σύνθεση, μια θεατρική εμπειρία οπτικής και ηχητικής αλχημείας που δε μοιάζει με οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Η ΑRTWORKS συμμετέχει και φέτος στο Summer Nostos Festival. Καλλιτέχνες που βραβεύθηκαν στον 2ο κύκλο του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα λάβουν μέρος στην εικαστική έκθεση που θα παρουσιαστεί στα Νότια Μονοπάτια του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου ( ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής που στο αμέσως προσεχώς διάστημα θα μας απασχολήσει με μια νέα θέση που να αναλάβει στο δημόσιο βίο…) , ενώ βραβευθέντες χορευτές και χορογράφοι θα κινηθούν στους χώρους του ΚΠΙΣΝ και θα μοιραστούν με τους επισκέπτες δείγμα της δουλειάς τους.

Ο Γκασπάροφ επιστρέφει στο Summer Nostos Festival

Φέτος, το Nostos University παρουσιάζει το πρόγραμμα ‘Στρατηγικές Νίκης – Μέθοδοι Εκμάθησης και Ανταγωνισμού στην Εποχή της Τεχνολογίας’, χρησιμοποιώντας το σκάκι, τα μαθηματικά και ένα pop-up escape room! Ο αξεπέραστος σκακιστής, Garry Kasparov, και η κορυφαία παίκτρια σκάκι όλων των εποχών, Judit Polgár, συμμετέχουν σε μια σειρά συζητήσεων όπου θα αποκαλύψουν τα μυστικά τους για τη στρατηγική, την ανταγωνιστικότητα, την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Ο John Urschel, πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου των Baltimore Ravens και μαθηματικός που λατρεύει το σκάκι, θα είναι μαζί μας για να συντονίσει τις συζητήσεις. Και οι τέσσερις βραδιές περιλαμβάνουν διαδραστικές επιδείξεις και κινήσεις για σκάκι, παιχνίδια και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Επίσης δύο συναρπαστικά προγράμματα από το Mathematical Sciences Research Institute (MSRI) που είναι σίγουρο ότι θα προσελκύσουν τους νεαρούς λάτρεις των μαθηματικών. Η μαθηματικός Katie Steckles μας διδάσκει πώς να φτιάχνουμε παιχνίδια διπλώνοντας και κόβοντας χαρτί, ενώ προσκαλεί τα παιδιά να εξασκηθούν με μερικούς από τους μεγαλύτερους άλυτους μαθηματικούς γρίφους. Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ένα διαφορετικό escape room θα προσκαλέσει τους νεαρούς επισκέπτες του Nostos University να συνεργαστούν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις και γρίφους λογικής και να φέρουν σε πέρας ένα σύνολο δοκιμασιών. Θα καταφέρουν να βρουν την έξοδο εγκαίρως; Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα υπάρχει στο snfestival.org