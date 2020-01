Στην Τεχνόπολη το Athens Fashion Film Festival -Με 80 ταινίες για μόδα, ντοκιμαντέρ, αφιερώματα

Αντίστροφη μέτρηση για Athens Fashion Film Festival, τη συνάντηση δημιουργικών επαγγελματιών από το χώρο της μόδας και του σινεμά, της τέχνης και των media.

Μετά την περσινή πρεμιέρα του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το φεστιβάλ μετακομίζει στο πρόσφατα ανακαινισμένο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, για άλλο ένα λαμπερό και ενδιαφέρον τριήμερο, στις 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου.

Athensfff: Όταν η ηθική συναντάει την αισθητική

To Athensfff βρίσκεται σε συνεργασία με το δίκτυο των Fashion Film Festivals διεθνώ, που είναι 40 στον κόσμο. Το φετινό πρόγραμμα, με τίτλο «Όταν η ηθική συναντάει την αισθητική», περιλαμβάνει 80 fashion film μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ στο διαγωνιστικό τμήμα, ειδικά αφιερώματα, θεματικά panel και masterclasses, με στόχο να προσφέρει στο ελληνικό και διεθνές κοινό μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων τάσεων και ιδεών που κυριαρχούν στον κινηματογράφο, τη μόδα, την τέχνη και το περιβάλλον.

Παράλληλα, το AthensFFF φιλοδοξεί να αποτελέσει σταδιακά το ιδανικό, δυναμικό περιβάλλον για να δίνουν ραντεβού νέοι ή ήδη καθιερωμένοι σχεδιαστές, καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές, με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας.

Athens Fashion Film Festival 2020 «When Ethics Meet Aesthetics» / Οταν η Ηθική συναντά την Αισθητική /Παρασκευή 14 – Κυριακή 16 Φεβρουαρίου

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης ‘Εβερτ» της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, πολλές εξαιρετικές ταινίες μικρού & μεγάλου μήκους αλλά και ντοκιμαντέρ. Ταινίες για τη μόδα, την τέχνη, την ομορφιά, την αισθητική την ηθική.

«The Staggering Girl»

Η πρεμιέρα του Athensfff

Με τη γοητευτική νέα ταινία του Luca Guadagnino, «The Staggering Girl»,

κάνει έναρξη το φετινό Athens Fashion Film Festival.

Στη νέα του ταινία, ο εξαιρετικά δημοφιλής Ιταλός σκηνοθέτης σκηνοθετεί για λογαριασμό του Οίκου Valentino, και επιστρατεύει stars όπως η Julianne Moore, ο Kyle MacLachlan, η Mia Goth και η KiKi Layne, αλλά και τους βασικούς συντελεστές του Call My By Your Name και της Suspiria. Για την πραγματοποίησή της, ο Luca Guadagnino συνεργάστηκε με τον Creative Director του Valentino, Pierpaolo Piccioli, ενώ τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο σπουδαίος Ryuichi Sakamoto. Μετά την προβολή του στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών και λίγο πριν την παγκόσμια διανομή του, τo Staggering Girl αποκαλύπτεται

στο ελληνικό κοινό, το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης (ώρα έναρξης τελετής: 20.30). Μία γεύση από την ταινία στο παρακάτω βίντεο

Η προβολή της ταινίας γίνεται σε συνεργασία με την Ιταλική Πρεσβεία, το Tempo Forte και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο.

Rodin and the Gates of Hell

Ξεχωριστή νότα στο Athens Fashion Film Festival

Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell Σκηνοθεσία: Bruno Aveillan

Προβολή: Σάββατο 15/2 στις 17.45

O Bruno Avellian αφηγείται την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία

του εμβληματικού έργου «Οι Πύλες της Κολάσεως» από τον πατέρα της σύγχρονης γλυπτικής, August Rodin.

Με φανερά ποιητική διάθεση και αιχμηρή αισθητική, o ανατρεπτικός Γάλλος σκηνοθέτης και φωτογράφος, διάσημος για τη συνεργασία του με όλα τα κορυφαία luxury brands του πλανήτη,

Bruno Aveillan, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πορτραίτο για τον πιονιέρο μοντερνιστή. Αποκωδικοποιώντας το αινιγματικό αριστούργημά του, διερευνά παράλληλα θεμελιώδη θέματα της τέχνης και της δημιουργίας. Η ερμηνεία του θα γίνει εν τέλει το κλειδί για να δούμε πίσω από τις "Πύλες της Κολάσεως", όπου ξεδιπλώνεται ολόκληρο το έργο του Rodin - μια παρακαταθήκη κεφαλαιώδους σημασίας για τη σύγχρονη τέχνη.

Μία γεύση απο την ταινία στο παρακάτω βίντεο

@ Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης ‘Εβερτ» Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων