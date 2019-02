Ολα όσα θα δούμε στο 1ο Athens Fashion Film Festival σε ένα φιλμάκι 36’’ [βίντεο ]

Από τις 25 έως και τις 27 Φεβρουαρίου, η Μόδα θα συναντήσει τον Κινηματογράφο σε μία τριήμερη γιορτή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»:

100 ταινίες (Ντοκιμαντέρ, Μυθοπλασίας, Μικρού και Μεγάλου Μήκους), παράλληλες δράσεις με καλεσμένους διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο της Μόδας και του Κινηματογράφου, fashion performance από Έλληνες Σχεδιαστές, special tributes, μοναδικά events εμπνευσμένα από τη Μόδα αποτελούν τους βασικούς άξονες του 1ου Athens Fashion Film Festival.

Το AFFF διοργανώνεται από την εταιρεία Athens Cultural Creatives και την Nicole Αλεξανδροπούλου και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Τουρισμού, Δήμου Αθηναίων, Ιταλικής Πρεσβείας, Δήμου Φλωρεντίας και ΕλληνοΙταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Μία πρώτη γνωριμία με το Φεστιβάλ μέσα από το παρακάτω βίντεο:

Οι παράλληλες Δράσεις του 1ου ΑFFF

Μόδα δεν είναι μόνο ρούχα, αξεσουάρ, αντικείμενα. Είναι τρόπος ερμηνείας της πραγματικότητας, τρόπος έκφρασης, τρόπος ζωής. Και το AFFF μας συστήνει τον τρόπο αυτό μέσα από το πρόγραμμά του και κυρίως μέσα από τις Παράλληλες Δράσεις του: οι τελευταίες τάσεις και φιλοσοφίες της Μόδας μεταφέρονται στο ελληνικό κοινό μέσα από μία σειρά παράλληλων δράσεων με διεθνείς, καθιερωμένους καλεσμένους.

Οι δράσεις αυτές θα είναι ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) και θα διεξαχθούν στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία.

CITIZEN HABIT / ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

παρουσίαση του βιβλίου Firenze. Fashion Atlas της Maria Luisa Frisa|| Τρίτη, 27/2 και ώρα 19.00

Στο πλαίσιο και με την στήριξη της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων, μέγας δωρητής της οποίας είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζεται το σημαντικό εκδοτικό έργο Firenze. Fashion Atlas.

Στο Firenze. Fashion Atlas παρουσιάζεται η ιστορία της Φλωρεντίας αναπόσπαστα συνδεδεμένης με την Ιστορία της Μόδας μέσα από τις δράσεις του Pitti Immagine Discovery Foundation.

Μία σειρά από χάρτες, που έχουν ταξινομηθεί ανά μέρος (χωριά και κήποι, βιομηχανικά κτίρια και αρτ γκαλερί, βιβλιοθήκες και καταστήματα, πλατείες και θέατρα κοκ) ζωντανεύουν την ιστορία της Φλωρεντίας και μας αφηγούνται τον τρόπο με τον οποίο το κάθε μέρος έχει αναπόσπαστα συνδεθεί με την ιστορία της Μόδας. Στην παρουσίασή του θα μιλήσουν οι Lapo Cianchi (Communications and Events at Pitti Immagine, General Secretary of Pitti Discovery Foundation), Giovanni Bettarini (Assessore Urbanistica, politiche del territorio, smart city, relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo locale) και Tommaso Sacchi (Coordinatore delle Attività Culturali presso Provincia di Firenze).

Η παρουσίαση θα συνεχιστεί με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, μέσα από την οποία θα αναδυθούν οι ποικίλες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ιστορία της Πόλης, της Μόδας και των Τεχνών.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων υλοποιείται χάρη στη στήριξη και των δωρητών του: Μέγας δωρητής είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρυσοί δωρητές είναι το Ίδρυμα Ι. Λάτση και η εταιρία Core ΑΕ. Δωρητές είναι το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΠΚΕ), το Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύτιμοι υποστηρικτές είναι η Aegean Airlines, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ).

REGENERATIVE FASHION / ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΟΔΑ

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου και ώρες 16.00-18.00|| με την Orsola de Castro (Ιδρύτρια του “Fashion Revolution”).

H διεθνώς αναγνωρισμένη opinion leader, Designer και Ιδρύτρια του «Fashion Revolution», Orsola de Castro, θα μας παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες και να απαιτήσουμε μία Βιομηχανία Μόδας που να είναι πιο δίκαιη, πιο καθαρή και πιο συνετή. Έτσι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να γίνουμε ως πολίτες, μέρος της λύσης του οικολογικού προβλήματος του πλανήτη, απαιτώντας διαφάνεια στα υλικά και συναισθηματικό δέσιμο με τα ρούχα που επιλέγουμε να αγοράσουμε.

#FFFMILANO FOR WOMEN

Τετάρτη, 27/02 και ώρα 17.00 – 18.30 || με την Constanza Cavalli-Etro (Ιδρύτρια του Milano Fashion Film Festival).

ToFashionFilmFestivalMilano παρουσιάζει στην Αθήνα την αγαπημένη του δράση #FFFMilanoForWomen μέσα από μία ειδικά επιμελημένη προβολή ταινιών μόδας από γυναίκες σκηνοθέτιδες, οι οποίες αφηγούνται ιστορίες για το γυναικείο σύμπαν. Μέσα από αυτό το event, θα έχει κανείς την ευκαιρία όχι μόνο να απολαύσει τις καλύτερες -με άξονα τη γυναίκα- ταινίες, οι οποίες αναδύθηκαν μέσα από μία πενταετή έρευνα, αλλά και να ανακαλύψει τις δράσεις του FFFMilano που είναι αφιερωμένες στην υποστήριξη του γυναικείου ταλέντου στο χώρο της μόδας, του κινηματογράφου και των Τεχνών.

Παράλληλα, το κοινό θα ανακαλύψει ότι οι ταινίες μόδας μπορούν να αποτελούν ένα ισχυρό αλλά και συναισθηματικό εργαλείο αφήγησης ιστοριών με κοινωνικό περιεχόμενο.

Μετά τις προβολές, θα ακολουθήσει συζήτηση με την Constanza Cavalli Etro, ιδρύτρια και διευθύντρια του Fashion Film Festival Milano και την Clara DelNero, την καλλιτεχνική δ/ντρια του Φεστιβάλ, οι οποίες θα μοιραστούν με το κοινό την εμπειρία και γνώση που απέκτησαν μέσα από το #FFFMilanoForWomen.

Τα Βραβεία

Οι ταινίες Μόδας μπορεί να είναι ταινίες μικρού ή μεγάλου μήκους ή ντοκιμαντέρ, οι οποίες διακρίνονται για την υψηλή τους αισθητική, για τον μοναδικό συνδυασμό μουσικής και φωτογραφίας και για την άρτια παραγωγή τους. Τα θέματα από τα οποία εμπνέονται και τα οποία αναπτύσσουν δεν είναι θέματα Μόδας. Αλλά θέματα και κώδικες που η Μόδα χρησιμοποιεί για να θίξει με μοναδικό τρόπο φλέγοντα, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Στο 1ο AFFF θα προβληθούν 100 ταινίες, οι οποίες διαγωνίζονται στους εξής τομείς διεκδικώντας το αντίστοιχο Καλύτερο Βραβείο: Best Fashion Film, Best in Show, Best Director, Best Script, Best Music, Best Editing, Best Photography, Best Beauty, Best Documentary, Best Emerging Talent, Best Green Film και Youth Jury Award.

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του 1ου Athens Fashion Film Festival αποτελείται από τους :

* Valerio Cappelli – Αρθρογράφος πολιτισμού στην Corriere della Sera

* Dario Nardella – Δήμαρχος της πόλης της Φλωρεντίας, Ιταλία

* Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος – Κριτικός Κινηματογράφου

* Orsola de Castro – Ιδρύτρια του “Fashion Revolution”, Λονδίνο

* Tuna Yilmaz – Ιδρυτής και Δ/ντής του Fashion Film Festival Κωνσταντινούπολης

* Τζένη Μπαλατσινού: Παρουσιάστρια, πρώην μοντέλο, Ιδρύτρια του jenny.gr και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας KOOLWORKS S.A., του περιοδικού HOPE Magazine και της Hautes Grecians, της 1ης ελληνικής εκδήλωσης μόδας

* Ιωάννα – Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας στο Παν/μιο Αθηνών, μέλος των Συμβουλευτικών Συμβουλίων στο SOFFA (Social Fashion Factory) και στο Fashion Revolution Greece

Παράλληλα, έχει συσταθεί και η Επιτροπή Νέων από fashion bloggers, σπουδαστές κινηματογράφου, μόδας και εικαστικών τεχνών.

Το AFFF δεν είναι απλά ένα Φεστιβάλ. Είναι ένα σημείο συνάντησης δημιουργών αλλά και ανθρώπων που αγαπούν τη Μόδα και τον Κινηματογράφο. Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Μείνετε συντονισμένοι στο www.athensfff.com και ανακαλύψτε το πρόγραμμα του πιο ευφάνταστου και δημιουργικού Φεστιβάλ της σαιζόν!

ATHENS FASHION FILM FESTIVAL

25,26,27 Φεβρουαρίου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας»

Είσοδος: Ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)