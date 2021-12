Στην έκθεση ζωγραφικής του Bob Dylan -Η περίεργη τεχνική του με τα πέταλα αλόγων [βίντεο] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Τα τελευταία 60 χρόνια, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Μπομπ Ντίλαν έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που καθόρισαν μουσικά είδη.

Οι ποιητικοί του στίχοι και οι καινοτόμες μελωδίες του, σε επιτυχίες όπως το Blowin' in the Wind και το Like a Rolling Stone, έχουν εμπνεύσει διαδηλωτές κατά του πολέμου και αστέρες του Rock 'n' Roll.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια ο μουσικός, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας, αφήνει ολοένα και περισσότερο στην άκρη την κιθάρα του υπέρ του πινέλου, του μολυβιού και ακόμη και του φλόγιστρου, λόγω του πάθους του για τις εικαστικές τέχνες.

Η έκθεση «Retrospectrum: Bob Dylan» περιλαμβάνει 200 γλυπτά, πίνακες και σχέδια

Γλυπτά, πίνακες και σχέδια με την υπογραφή του Dylan

Οι θαυμαστές έχουν τώρα την ευκαιρία να δουν από κοντά τις δημιουργίες του Μπομπ Ντίλαν στην πρώτη του ολοκληρωμένη έκθεση τέχνης στις ΗΠΑ. Η έκθεση «Retrospectrum: Bob Dylan» με 200 γλυπτά, πίνακες και σχέδια του τραγουδιστή-τραγουδοποιού φιλοξενείται στο Μουσείο Τέχνης Πατρίσια και Φίλιπ Φροστ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Φλόριντα έως τις 17 Απριλίου 2022.

Εργο του Bob Dylan

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έκθεση που επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης Σάι Μπαϊτέλ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Σαγκάη της Κίνας το 2019.

Τα περισσότερα έργα δημιουργήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με το AP. Ο Μπομπ Ντίλαν συνηθίζει να δημιουργεί σειρές έργων, αλλάζοντας συχνά καλλιτεχνικά στυλ.

Με την υπογραφή του Bob Dylan

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει τοπία, νοσταλγικές σκηνές κατά μήκος της διαδρομής 66, που διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών-νοτίων πολιτειών των ΗΠΑ, εικονογραφήσεις βασισμένες στους δικούς του στίχους και πολύχρωμες απεικονίσεις πόλεων σε όλο τον κόσμο.

Mεσα στην «Retrospectrum», φωτογραφία apimages

Στην «Retrospectrum» περιλαμβάνονται επίσης μερικές από τις επιβλητικές σιδερένιες δημιουργίες του Ντίλαν. Σύμφωνα με την Telegraph, ο τραγουδιστής συγκολλά πέταλα αλόγων και παλιά εργαλεία μαζί για να δημιουργήσει γλυπτά από παλιά σίδερα. Μία αποψη απο την έκθεση στο παρακάτω βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να βλέπω πολλά από τα έργα μου χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους είναι μια συναρπαστική εμπειρία» αναφέρει ο μουσικός σε δήλωσή του.