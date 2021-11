Έρχεται η νέα παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου: Οσα θα δούμε στη Στέγη -Αποθεώνουν τα διεθνή Μέσα | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Ανοίγει την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου η προπώληση για τη νέα παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και ο «Εγκάρσιος Προσανατολισμός» του έχουν πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 22 Δεκεμβρίου σε ένα θέαμα που θα διαρκέσει έως 16 Ιανουαρίου.

Figaro: Ενας από τους τέσσερις πιο σημαντικούς χορογράφους στον κόσμο

Κάθε νέα παραγωγή του Δημήτρη Παπαϊωάννου είναι και μια εμπειρία που θέλεις να ζήσεις. Ένας αλχημιστής των εικόνων, των κινήσεων και των ήχων που σε εκτοξεύουν προς την πηγή της ζωής, της δημιουργίας, της φαντασίας, του παιχνιδιού και σε καλούν να ανακαλύψεις τη δική σου αλήθεια προς το φως. Γιατί τα έργα του Δημήτρη Παπαϊωάννου δεν χωρούν σε λέξεις, πλάθει τον κόσμο των ονείρων που ακουμπούν με διαφορετικό τρόπο στον καθένα μας και μας αφήνουν να ζήσουμε το δικό μας εντελώς προσωπικό ταξίδι στο υποσυνείδητό μας. «O Παπαϊωάννου είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους τέσσερις πιο σημαντικούς χορογράφους στον κόσμο» όπως χαρακτηριστικά έγραψε η εφημερίδα Le Figaro τον Ιούνιο του 2021.

«Γράφω τα έργα μου ενώ τα κατασκευάζω στις πρόβες. Προετοιμάζω υλικό μόνο για να ξεκινήσω τη διαδικασία και –τις περισσότερες φορές– το πετάω. Έχω αποφασίσει να μη γνωρίζω τι φτιάχνω πριν και κατά τη διάρκεια. Στο τέλος, αν είμαι τυχερός, εμφανίζεται το έργο και προσπαθώ να το καταλάβω και να το τελειοποιήσω. Κρατάω το δικαίωμα να τα αλλάξω όλα την ύστατη στιγμή. Οπότε, είναι δύσκολο για μένα να σας μιλήσω για κάτι πριν δημιουργηθεί. Τι να τις κάνει κανείς τις προθέσεις; Η τέχνη είναι πράξη. Αν σας μιλήσω, είναι σίγουρο ότι είτε θα σας παραπλανήσω είτε θα προδώσω το έργο» αναφέρει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Τι είναι Εγκάρσιος Προσανατολισμός που θα παρουσιάσει ο Παπαϊωάννου

Εγκάρσιος Προσανατολισμός ονομάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιούν τα έντομα για να διατηρούν μια σταθερή γωνία προς μια μακρινή πηγή φωτός για προσανατολισμό, ο λόγος για τον οποίο πετούν προς ό,τι λάμπει. Η παραγωγή της Στέγης και του Δημήτρη Παπαϊωάννου, με πάνω από 20 σπουδαίους διεθνείς συμπαραγωγούς, άρχισε το παγκόσμιο ταξίδι της τον Ιούνιο του 2021 και έχει ήδη παρουσιαστεί στις πιο σημαντικές σκηνές της Ευρώπης, με μια ομάδα σημαντικών συντελεστών και ερμηνευτών, οπως ανεφερε και ο ίδιος μιλώντας στο iefimerida.

Οι πρώτες κριτικές από διεθνή Μέσα αποθεώνουν τον ιδιοφυή «μάγο» της παγκόσμιας σκηνής και τη νέα του παραγωγή με τη Στέγη. «Αν ο Μιχαήλ Άγγελος ζούσε τώρα, μια τέτοια δουλειά δεν θα μας παρέδιδε;» αναφέρει το κορεάτικο auditorium. kr, «κόσμημα εφευρετικότητας και ομορφιάς» γράφει το γαλλικό Le Progrès, «μια παρατεταμένη πράξη καλλιτεχνικής μαγείας που δημιουργήθηκε μπροστά στα μάτια μας από τους ανυπέρβλητα ακριβείς ερμηνευτές» επισημαίνουν οι New York Times.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου υποστηρίζεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το νέο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου έρχεται μετά την περίφημη τριλογία του, η οποία απαρτίζεται από την «Πρώτη Ύλη» και τα δύο έργα που περιόδευσαν διεθνώς, σε συμπαραγωγή της Στέγης: Still Life και Ο Μεγάλος Δαμαστής.

Το αμέσως προηγούμενο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου που παρουσιάστηκε στη Στέγη ήταν το Since She, με το Χοροθέατρο Wuppertal της Pina Bausch (18-21/12/2018).



Ο Εγκάρσιος Προσανατολισμός πήρε την τελική της μορφή στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης μετά από 1,5 μήνα προβών από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και την ομάδα του. Η παράσταση ήταν προγραμματισμένη για τις σεζόν 2019-20 & 2020-21 και ακυρώθηκε στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων της πολιτείας για τη δημόσια υγεία κατά του Covid-19.

Η Στέγη έχει κυκλοφορήσει μια έκδοση-αφιέρωμα στις τρεις δεκαετίες δημιουργίας του Έλληνα δημιουργού, με σχέδια και εικόνες από το προσωπικό αρχείο του: από τα πρώτα του χρόνια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών μέχρι την περίοδο της Ομάδας Εδάφους και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 μέχρι σήμερα

Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Με τους: Damiano Ottavio Bigi, Šuka Horn, Jan Möllmer, Breanna O’Mara, Τίνα Παπανικολάου, Łukasz Przytarski, Χρήστο Στρινόπουλο, Μιχάλη Θεοφάνους / Μουσική: Antonio Vivaldi

Σχεδιασμός Σκηνικού: Τίνα Τζόκα & Λουκάς Μπάκας

Σχεδιασμός Ηχητικού Περιβάλλοντος και Σύνθεση Ήχων: Coti K.

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Άγγελος Μέντης

Συνεργάτης Σχεδιαστής Φωτισμού: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική Επιμέλεια: Στέφανος Δρουσιώτης

Γλυπτική & Ειδικές Κατασκευές Σκηνικών Αντικειμένων: Νεκτάριος Διονυσάτος / Μηχανικές Εφευρέσεις: Δημήτρης Κορρές

Διεύθυνση-Εκτέλεση παραγωγής & Βοηθός Σκηνοθέτη: Τίνα Παπανικολάου



Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Δημιουργήθηκε για να κάνει πρεμιέρα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (2021)

Συμπαραγωγή Festival d'Avignon (Αβινιόν), Biennale de la danse de Lyon 2021 (Λυών), Dance Umbrella / Sadler's Wells Theatre (Λονδίνο), Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia (Νάπολη), Grec Festival de Barcelona (Βαρκελώνη), Holland Festival (Άμστερνταμ), Luminato / TO Live (Τορόντο), New Vision Arts Festival (Χονγκ Κονγκ), Ruhrfestspiele (Ρέκλινγκχαουζεν), Saitama Arts Theatre / ROHM Theatre (Κιότο), Stanford Live / Stanford University (Στάνφορντ, ΗΠΑ), Teatro Municipal do Porto (Πόρτο), Théâtre de la Ville - Paris / Théatre du Châtelet (Παρίσι), UCLA’s Center for the Art of Performance (Λος Άντζελες)

Με την υποστήριξη Festival Aperto (Ρέτζιο Εμίλια), Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid (Μαδρίτη), HELLERAU – European Centre for the Arts (Δρέσδη), National Arts Centre (Οτάβα), New Baltic Dance Festival (Βίλνιους), One Dance Week Festival (Πλόβντιβ), P.P. Culture Enterprises Ltd (Τελ Αβίβ), Tanec Praha International Dance Festival (Πράγα), Teatro della Pergola (Φλωρεντία), Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale (Τορίνο)

Με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Κεντρική Σκηνή

Τετάρτη 22 & Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 20:30, Κυριακή 26 - Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 20:30

Σάββατο 1 - Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 20:30, Τετάρτη 5 - Κυριακή 9 Ιανουαρίου 20:30,

Τετάρτη 12 - Κυριακή 16 Ιανουαρίου 20:30

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά/ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Για ηλικίες 18+