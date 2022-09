Ο σούπερ σταρ του βιολιού David Garrett στο Ηρώδειο: Ο «σύγχρονος» Paganini, κάτοχος ρεκόρ Γκίνες - iefimerida.gr

Θεωρείται ο σύγχρονος Paganini, ένας εκρηκτικός καλλιτέχνης, βιρτουόζος βιολιστής και master των crossovers, ο David Garrett έρχεται στο Ηρώδειο.

Ο David Garrett έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ηρώδειο, μαζί με την ηλεκτρική του μπάντα, μετά από μια μεγάλη και επιτυχημένη περιοδεία στον κόσμο.

Διάβολος του βιολιού» όπως τον αποκαλούν, βιρτουόζος του 21ου αιώνα, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες στην ποπ/ροκ σκηνή σε διεθνές επίπεδο.

Συγκλονιστικός στη σκηνή, με εκρηκτικό ταπεραμέντο, διεθνή αναγνώριση και εκατομμύρια θαυμαστές, ο David Garrett εντυπωσιάζει με τη δεξιοτεχνία και τη σκηνική του παρουσία. Ο David Garrett με την ηλεκτρική του μπάντα σε ένα συγκλονιστικό show στο Ηρώδειο κάτω από την Ακρόπολη, όπου συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Δειτε τον να παίζει

10 και 1 λόγοι για να είμαστε στο Ηρώδειο

Ο DAVID GARRETT….

• Πήρε το πρώτο του βιολί στα 4 του χρόνια.

• Έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία 10 ετών και έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που υπέγραψε ποτέ με τη διάσημη Deutsche Grammophon σε ηλικία 13 ετών.

• Το 1994, σε ηλικία 14 ετών δίνει μια εξαιρετική απόδοση του τρίτου μέρους του Τρίτου Κοντσέρτου για βιολί του Μότσαρτ με τη Συμφωνική Ορχήστρα WDR της Κολωνίας υπό τη διεύθυνση του Χάινριχ Σιφ.

• Ηχογράφησε 5 άλμπουμ μέχρι τα 18 του. Παρόλα αυτά αποφάσισε να πάει στο διάσημο Julliards School στην Νέα Υόρκη και να μην εμφανιστεί για 4 χρόνια.

• Το 2008 μπήκε στο Βιβλίο Guinness ως ο πιο γρήγορος βιολιστής του κόσμου.

• Το μεγαλύτερο κοινό μπροστά στο οποίο έχει παίξει είναι σε 75.000 άτομα με τον Jonas Kaufmann στο Allianz Arena του Μονάχου το 2012, στην εκδήλωση έναρξης του τελικού του UEFA Champions League.

• Το 2013 γιορτάζει το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στο ρόλο του Niccolò Paganini στην ταινία "The Devil's Violinist".

• Έχει λάβει 25 χρυσά και 17 πλατινένια βραβεία (έως τον Φεβρουάριο του 2020).

• Έχει πουλήσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια άλμπουμ.

• Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.600 συναυλίες μέχρι στιγμής (κλασικά & crossover).

• Το πιο σημαντικό πράγμα για τον ίδιο είναι η δυνατότητα να διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένειά του αλλά και τους φίλους ακόμα και όταν βρίσκεται σε περιοδεία.

Ο Superstar βιολιστής DAVID GARRETT & band στο Classic Rock στο

ΘΕΑΤΡΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μετά από πέντε χρόνια συνεχόμενων Sold out στο Ηρώδειο, το Classic Rock υποδέχεται τον DAVID GARRETT.

Ο διεθνής σούπερ σταρ βιολιστής, που “ακροβατεί” ανάμεσα στον Mozart και τους Metallica, θα αιφνιδιάσει το κοινό του με τις συγκλονιστικές ερμηνείες του σε ροκ επιτυχίες όπως τα “Purple Rain”, “Live and let Die” και “ Paint it black ”, τις απίστευτα όμορφες εκδοχές του σε ύμνους όπως τα “ Imagine ” και “ Thriller”, τις μοναδικές εκτελέσεις του σε ποπ επιτυχίες όπως “Viva la vida” και “Shallow”, καθώς και τις μαγευτικές διασκευές του σε κλασικές μελωδίες όπως η “5η Συμφωνία” του Beethoven και το “Requiem” του Mozart.

Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες συνδυάζει μουσική και θέαμα δημιουργώντας μια εκπληκτική συναυλιακή εμπειρία, σε όλο τον κόσμο και ένα τεράστιο κοινό προσκολλημένο στη μουσική του.

Γεννήθηκε το 1980 στο Άαχεν της Γερμανίας. Έχοντας ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στο βιολί σε ηλικία 4 ετών, ο DAVID GARRETT έχει ερμηνεύσει τις πιο περίπλοκες κλασικές συνθέσεις με κορυφαίους μαέστρους και ορχήστρες όλου του κόσμου. Το εξαιρετικό, πολύπλευρο ταλέντο του, εντοπίστηκε από νωρίς. Ως παιδί-θαύμα, ο Garrett έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή σε ηλικία 10 ετών και στα 13 του έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που έχει υπογράψει ποτέ με τη διάσημη Deutsche Grammophone. Σε ηλικία μόλις 15 ετών ηχογράφησε τα 24 Caprices του Paganini, αναμφίβολα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ για βιολί.

Σπούδασε στο Juilliard School της Νέας Υόρκης, όπου έγινε μαθητής του Itzhak Perlman, εδραιώνοντας την ήδη αδιαμφισβήτητη θέση του στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Σύντομα ξεχώρισε και καθιερώθηκε για την πρωτοπορία του στα crossover, ως διεθνής σούπερ σταρ που “ακροβατεί” στα όρια μεταξύ Mozart και Metallica. Ξεκινώντας με την κυκλοφορία του Free το 2006, ο DAVID GARRETT σημείωσε απαράμιλλη επιτυχία, αποκτώντας εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Έχει κερδίσει 25 χρυσά και 17 πλατινένια βραβεία, δημιουργώντας ένα εντελώς νέο κοινό για το crossover αλλά και την κλασική μουσική, αναδεικνύοντας το βιολί σε… ροκ όργανο.

Συνεργάζεται με μαέστρους “θρύλους” του κλασικού χώρου όπως οι Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Christoph Eschenbach, Riccardo Chailly και Andrés Orozco-Estrada. Ο Menuhin τον χαρακτήρισε ως “τον μεγαλύτερο βιολιστή της γενιάς του”. Δίνει συναυλίες παίζοντας με μερικές από τις πιο διακεκριμένες ορχήστρες του κόσμου, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Filharmonica della Scala, η RAI Turin, η Academia di Santa Cecilia και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: www.ticketservices.gr 210 7234567 • ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VVIP 145€, Διακεκριμένη Ζώνη 125€, Ζώνη Α 95€, Ζώνη Β 80€, Ζώνη Γ 60€, Ζώνη Δ 45€, Ζώνη Ε 35€, Ζώνη ΣΤ 25€, Περιορισμένη ορατότητα 20€, ΑΜΕΑ 20€, Φοιτητικά-Ανέργων (περιορισμένος αριθμός) στη Ζώνη Ε 25€, Φοιτητικά-Ανέργων (περιορισμένος αριθμός) στη Ζώνη ΣΤ 20€