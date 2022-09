Πρώτη γεύση από τον θεατρικό χειμώνα, με μία ματιά -Συνεργασίες, νέα έργα, επαναλήψεις - iefimerida.gr

Εντατικές πρόβες, ανατρεπτικές συνεργασίες, κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις. Τα θέατρα της Αθήνας «ζεσταίνονται» για τη νέα σεζόν.

Οι πρώτες πρεμιέρες ήδη προγραμματίστηκαν και οι εκπλήξεις για τη νέα θεατρική σεζόν, πολλές.

Πρώτη γεύση από τον θεατρικό χειμώνα

«DOGVILLE», του Lars von Trier σκηνοθεσία Λίλλυ Μελεμέ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ

Στέλιος Μάινας και Ελλη Τρίγγου συναντώνται στο αινιγματικό «DOGVILLE» του Lars von Trier. Η Happy Productions παρουσιάζει στον ΝΕΟ Ακάδημο, σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ, το βραβευμένο αριστούργημα ”DOGVILLE” του Lars von Trier, ένα έργο γροθιά που ξεγυμνώνει τα κατώτερα ένστικτα της ανθρώπινης φύσης, τους προσωπικούς υπολογισμούς, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό και την υποκρισία, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις των ηρώων του μέχρι την τελευταία εκρηκτική σκηνή.

Μια αλληγορία για την αγάπη, τη σύγχρονη κοινωνία, τη φοβία, τη δειλία, τη συγχώρεση. Στην απομονωμένη κωμόπολη Dogville καταφθάνει κυνηγημένη από εγκληματίες η γοητευτική Γκρέις (Έλλη Τρίγγου). Παρότι η παρουσία της μοιάζει να απειλεί τον φιλήσυχο χαρακτήρα του τόπου, οι ντόπιοι πείθονται να προστατέψουν την νεαρή φυγάδα, η οποία προσφέρει ως αντάλλαγμα την εργασία της στις καθημερινές δουλειές των κατοίκων. Κι ενώ στην αρχή η πόλη θα αγκαλιάσει την νεαρή κοπέλα, τα σύννεφα δεν θα αργήσουν να πυκνώσουν με τους κατοίκους του Dogville να δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο. Όμως η Γκρέις δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη.

Στο ρόλο του αφηγητή ο Στέλιος Μάινας. Στο ρόλο της Γκρέις η Έλλη Τρίγου. Οι κάτοικοι του Dogville: · Τζακ: Θοδωρής Κατσαφάδος, · Μαμά Τζίντζερ: Νικολέτα Βλαβιανού, · Τσακ: Βαγγέλης Αλεξανδρής, · Μπεν: Ανδρέας Νάτσιος, · Βέρα: Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, · Τομ: Αλέξανδρος Μαυρόπουλο, · Ιάσωνας: Πάρης Λεόντιος, · Λίζ: Νίνα Έππα. Πρεμιέρα: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πετερ Στάιν, Λευτέρης Γιοβανίδης

Συνάντηση Πέτερ Στάιν, Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο κορυφαίος Πέτερ Στάιν θα σκηνοθετήσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον Μισάνθρωπο του Μολιέρου, όπως πρώτο έγραψε το iefimerida.

Τον Αλσέστ θα ερμηνεύσει, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ρόλος-σταθμός της κλασικής δραματουργίας, σε μια από τις σημαντικότερες κωμωδίες ηθών των τελευταίων αιώνων.



Διάλεξε το θάνατό σου αγάπη μου, Τον Οκτώβριο στο Θέατρο Δανδουλάκη

Η Κάτια Δανδουλάκη συνεργάζεται με την Κοραλία Καράντη. «Διάλεξε τον θάνατό σου αγάπη μου»: Το νουάρ αριστούργημα του Ρομπέρ Τομά, το έργο που με την πλοκή του ανατρέπει τα πάντα και κόβει την ανάσα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, ανεβαίνει τον Οκτώβριο, στο Θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με την Κάτια Δανδουλάκη και έναν θίασο εξαιρετικών πρωταγωνιστών: την Κοραλία Καράντη, την Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, τον Πάνο Σταθακόπουλο και τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Το έργο «Διάλεξε τον θάνατό σου αγάπη μου» αποτελεί διασκευή του έργου «Το Διπλό Παιχνίδι» του Ρ. Τομά, ενός από τα πιο δημοφιλή έργα του πολυβραβευμένου συγγραφέα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις και οι ανατροπές πυροδοτούν το σασπένς και την ένταση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ελένη Ράντου με τους τρομερούς String Demons επί σκηνής

Ελένη Ράντου με τους τρομερούς String Demons επί σκηνής . Μια συναρπαστική ιστορία μνήμης και “αμνησίας”…πλάθει η Ελένη Ράντου, ένα γλυκόπικρο Πάρτυ ζωής, σηματοδοτώντας την μετά πανδημία επιστροφή της στο Θέατρο Διάνα, ο Ανέστης Αζάς, μετά τον εμπνευσμένο Μπακλαβά του, σκηνοθετεί… και οι String Demons, Κωνσταντίνος και Λυδία Μπουντούνη, συνοδεύουν μελωδικά, και όχι μόνο, ζωντανά επί σκηνής.

Η Ελένη Ράντου σε μια soloperformance ξετυλίγει με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια πενήντα χρόνια «τραυμάτων» της ηρωίδας της, με φόντο τα τραύματα της σύγχρονης Ελλάδας, αναζητώντας 5.000 λόγους που τη ζωή αξίζει να τη ζήσεις. Μια απελπισμένη κραυγή ελπίδας στην μετα-covid εποχή μας, μια τρυφερή εξομολόγηση, σε μια άκρως αληθινή ιστορία. Η παράσταση, που αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον, έρχεται στο Θέατρο Διάνα αυτό το χειμώνα με προγραμματισμένη πρεμιέρα 4 Νοέμβρη.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ ή ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ

O Γιάννης Ζουγανέλης, «Ζήκος», στο «Μπακαλόγατο». Η σπαρταριστή κωμωδία «Της κακομοίρας» (περισσότερο γνωστή και ως «Ο μπακαλόγατος») του Ντίνου Κατσουρίδη (1963) είναι πιθανόν, η δημοφιλέστερη κωμωδία του ελληνικού κινηματογράφου και είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου. Οι ατάκες που εκτοξεύονταν σε ρυθμό πολυβόλου από τον Ζήκο-Κώστα Χατζηχρήστο, στον καλύτερο ίσως ρόλο της καριέρας του, έχουν μείνει διαχρονικές και επίκαιρες. Η φιλόδοξη παραγωγή παρουσιάζεται στο θέατρο Πειραιώς 131 από την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, σε μια ανατρεπτική μουσική διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη που επιστρέφει στο γνώριμο επιτυχημένο είδος της μεταφοράς ταινιών του Ελληνικού κιν/φου, με τον αγαπημένο μας Γιάννη Ζουγανέλη στον ομώνυμο ρόλο του «Ζήκου» και ένα επιτελείο γνωστών ηθοποιών. Μαζί τους ο σπουδαίος Γιώργος Αρμένης στο ρόλο του μπακάλη.

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Ζουγανέλης, Θανάσης Βισκαδουράκης, Ευτυχία Φαναριώτη, Κατερίνα Τσάβαλου, Ασπασία Κοκόση, Αιμίλιος Ράφτης, ο Σταμάτης Τζελέπης και ο Πέτρος Ξεκούκης. Στο ρόλο του Παντελή ο Γιώργος Αρμένης. Παίζουν οι μουσικοί: Αλέξανδρος Ζουγανέλης, Θαλής Τριανταφύλλου

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Νίκος Μουτσινάς

H Ελισάβετ Κωνσταντινίδου «Τρελή του Σαγιό». Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Ζαν Ζιρωντού, ενός από τους σπουδαιότερους Γάλλους δραματουργούς του Μεσοπολέμου, θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Παλλάς, από τον Δεκέμβριο του 2022, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο, της «Τρελής» του Σαγιό -κατά κόσμον Ωρελί- αναλαμβάνει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που, θα ενσαρκώσει τον αγώνα μιας εκκεντρικής Παριζιάνας, ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας που επηρεάζει τη ζωή μας. Μαζί της ο Νίκος Μουτσινάς στον ρόλο του Ρακοσυλλέκτη, ενός δαιμόνιου θεατρίνου του δρόμου και η Αθηνά Οικονομάκου, στο ρόλο της γλυκιάς και ευαίσθητης Ίρμας, μιας Παριζιάνας πόρνης με αγνή ψυχή, σα μικρού παιδιού. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Σαμσιάρης, ο Κώστας Καζάκας, η Χριστίνα Τσάφου, η Στέλλα Γκίκα, ο Στάθης Μαντζώρος, ο Πρόδρομος Τοσουνίδης, ο Ευθύμης Γεωργόπουλος και εννέα ακόμα ηθοποιοί.

Αντώνης Καφετζόπουλος, Νίκος Ψαρρας

Πολλά υποσχόμενη αντρική τριπλέτα, Παπαβασιλειου, Καφετζόπουλος, Ψαρράς. Ένας ύμνος στη μαγεία του θεάτρου. Ένα σπουδαίο έργο για την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει. «Η μεγάλη μαγεία» του Εντουάρντο ντε Φιλίππο ανοίγει τη θεατρική σαιζόν 2022-23 στο Θέατρο Αλάμπρα, σε μία μεγάλη παραγωγή που σκηνοθετεί ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ένας από τους πιο σημαντικούς και δραστήριους θεατρανθρώπους της ελληνικής θεατρικής σκηνής.

Πρωταγωνιστεί ένας θίασος εξαιρετικών ηθοποιών (αλφαβητικά): Αλίκη Αλεξανδράκη, Νίκη Βακάλη, Γιάννης Βασιλώττος, Άνδρη Θεοδότου, Αντώνης Καφετζόπουλος, Γιάννης Λατουσάκης, Δανάη Λουκάκη, Άγγελος Μπούρας, Αμαλία Νίνου, Κώστας Φλωκατούλας, Νίκος Ψαρράς.

Ο απατεώνας ταχυδακτυλουργός Όττο Μαρβούλια, που πλέον βλέπει τις χρυσές μέρες της καριέρας του να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, καταφθάνει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο για να δώσει μία ακόμα από τις παραστάσεις του. Ανάμεσα στους θεατές παρευρίσκεται ο ζηλιάρης και κακότροπος Καλότζερο, με την όμορφη νεαρή σύζυγό του, Μάρτα. Μετά από ένα μαγικό κόλπο του Όττο, η Μάρτα εξαφανίζεται για να συναντήσει τον εραστή της. Από Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

Γιωργος Νανούρης, Πυγμαλίωνας Δαδακαριδης

Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στο «Ψηλά απ’ τη Γέφυρα» του Άρθουρ Μίλερ.

Ο Γιώργος Νανούρης μετά τον Γυάλινο Κόσμο, καταπιάνεται πάλι με το Αμερικάνικο θέατρο και σκηνοθετεί στο Θέατρο Βεάκη το αριστούργημα του Άρθουρ Μίλερ «Ψηλά απ’ τη Γέφυρα» με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Έντι Καρμπόνε, του τραγικού αυτού ήρωα, που το ανομολόγητο πάθος του για την νεαρή ανηψιά της γυναίκας του, πυροδοτεί μια συγκλονιστική εσωτερική σύγκρουση, η οποία τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του.

Αυτή είναι η τρίτη συνεργασία των δυο καλλιτεχνών που πρωτοέπαιξαν μαζί χρόνια πριν, στο Θεσσαλικό θέατρο και συναντήθηκαν ξανά στην περσινή πετυχημένη Ιφιγένεια η εν Ταύροις στην Επίδαυρο.

Ο Δημήτρης Καταλειφός στο studio Μαυρομιχάλη

Ο Δημήτρης Καταλειφός στο studio Μαυρομιχάλη. Μετά την τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία με τα συνεχόμενα sold out της παράστασης «Να ακούς το χιόνι να πέφτει», ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη την επαναλαμβάνουν για 12 μόνο παραστάσεις από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια θεατρική διασκευή επτά διηγημάτων του Αμερικανού συγγραφέα Ρέιμοντ Κάρβερ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταλειφού. Με τους Δημήτρη Καταλειφό, Στέλλα Κρούσκα, Βασιλίνα Κατερίνη και Δημήτρη Τσιγκριμάνη.

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος σκηνοθετεί, μέσα από μια νέα ματιά, το έργο του Γιάννη Τσίρου, «ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ»

O Γιώργος Πυρπασόπουλος σκηνοθετεί στο θέατρο Ιλίσια. Το έργο το γνωρίζει πολύ καλά γιατί συμμετείχε στο εξαιρετικό πρώτο ανέβασμα που θυμόμαστε στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης πριν από χρόνια.

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος σκηνοθετεί, μέσα από μια νέα ματιά, το έργο του Γιάννη Τσίρου, «ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ». Μια σπουδή στην αδυναμία και το απύθμενο χάος των Αρχών και του Νόμου, σε μια κοινωνία που αγγίζει τα όρια του παραλογισμού και ο κοινωνικά αδύναμος είναι καταδικασμένος στη μοίρα του. Όταν ένα νεαρό κορίτσι συλλαμβάνεται για μια μικροκλοπή κινητοποιείται ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός για να τιμωρήσει τον παραβάτη.. Το αστυνομικό όργανο, άκαμπτο, εφαρμόζει το νόμο, ο νομοθέτης αποποιείται τις προσωπικές του σχέσεις με τον παραβάτη, ο δικαστής τηρεί τις δέουσες αποστάσεις. Μόνο ο δημοσιογράφος αναζητά «δικαίωση» για τον αδύναμο. Τότε η τηλεοπτική δημοσιοποίηση, γίνεται το έσχατο καταφύγιο του παραβάτη, έτοιμο να τον κατασπαράξει. Παίζουν: Μαρία Κατσανδρή, Χρήστος Σαπουτζής, Ιωακείμ Πανάγος, Ευθαλεία Παπακώστα

Οσκαρ ο Θανάσης Τσαλταμπάσης

Στον απαιτητικό ρόλο του Οσκαρ ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Η νέα θεατρική σεζόν ξεκινάει με μία γλυκόπικρη ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης.

«Φιλιά, Όσκαρ…». Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις σκηνοθετεί και διασκευάζει για το θέατρο την αριστουργηματική νουβέλα του Éric-Emmanuel Schmitt. Στον ρόλο του Όσκαρ ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Κυρία Ροζ η Αγοραστή Αρβανίτη. Σπαρακτική, αστεία, τρυφερή, η μοναδική ιστορία του μικρού Όσκαρ, που αψηφά τον θάνατο με το χιούμορ και τη φαντασία, έρχεται τη νέα σεζόν για να μας κλέψει τις καρδιές. Από τις 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνών.

Οι «12 ένορκοι» επιστρέφουν για 8η χρονιά

Οι «12 ένορκοι» επιστρέφουν για 8η χρονιά.Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει στο σπίτι της στο θέατρο Αλκμήνη για μια δυναμική 8η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose (12 Angry Men) μετατρέπουν ξανά το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Πολύτιμες προσθήκες στον φετινό θίασο ο Βαγγέλης Κρανιώτης και ο Νίκος Μέλλος.

Στη Νέα Υόρκη του 1957 ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για πατροκτονία. Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι τελικά ένοχο και η απόφασή τους θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος βρεθεί ένοχος, η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα μικρό δωμάτιο, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε ταυτίζονται αντικατοπτρίζοντας τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά): Τάσος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Δεγαΐτης, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Μάνος Ζαχαράκος, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Νίκος Μέλλος (δ.δ.: Νίκος Βατικιώτης), Κωνσταντίνος Μπάζας, Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Ορέστης Τρίκας, Βασίλης Φακανάς. Στον ρόλο του φύλακα o Αλέξης Σταυριανός. Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή

Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς

4ος χρόνος για τον «Θάνατο του Ιβαν Ιλιτς». Η εταιρία θεατρικών παραγωγών A PRIORI παρουσιάζει ξανά από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκμήνη τη θεατρική διασκευή του έργου του Λέοντος Τολστόι Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΙΛΙΤΣ σε διασκευή/σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Η παράσταση που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και η οποία παρουσιάστηκε σε Πανελλήνια Πρώτη κάνοντας γνωστό στο ελληνικό κοινό το μεγαλειώδες αυτό έργο του Τολστόι, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για 4η χρονιά προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους θεατές.

Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επί σκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας όλους τους ρόλους της νουβέλας, σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφύζει από ζωη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

H επιστροφή του Χρήστου Βαλαβανίδη. Ο καταξιωμένος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης επιστρέφει από Νοέμβριο στο θεατρικό σανίδι και συγκεκριμένα στο Μικρό Άνεσις, ενσαρκώνοντας έναν ρόλο πρόκληση τον κεντρικό ήρωα της σπουδαίας παρακαταθήκης του Άντον Τσέχωφ «Κύκνειο Άσμα». Το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ υπογράφει η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη, με σκηνογράφο/ενδυματολόγο την Μαρία Φιλίππου, σχεδιαστή φωτισμών τον Αργύρη Θέο, μουσικοσυνθέτη τον Γιάννη Οικονόμου και κινησιολόγο την Χριστίνα Φωτεινάκη, σε παραγωγή της A PRIORI. Δίπλα στον Χρήστο Βαλαβανίδη ο ανερχόμενος ηθοποιός Χρήστος Σωνάκης.

Το ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ μέσα από το επίπονο, μα ταυτόχρονα λυτρωτικό ταξίδι του κεντρικού του ήρωα έρχεται να αποκαλύψει στους θεατές, βίαια μα και τρυφερά, με χιούμορ μα και με συγκίνηση, το αληθινό νόημα της ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης.

Τάσος Ιορδανίδης, Θάλεια Ματίκα

Iορδανίδης-Ματίκα και πάλι μαζί στο θέατρο. Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι).

Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση στον Τάσο Ιορδανίδη για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που αγαπήθηκε πολύ, την περσινή χειμερινή θεατρική περίοδο, από το Αθηναϊκό κοινό. Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Άλφα – Ληναίος-Φωτίου ως «παράνομοι» εραστές που αναζητούν διέξοδο στα προβλήματα των γάμων τους.

To σκηνικό ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Και οι δυο τους. Απέναντι αλλά και δίπλα. Μαζί αλλά και χωριστά. Μία γυναίκα και ένας άντρας ή-αν προτιμάτε-ένας άντρας και μια γυναίκα, σ´ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό bras de fer. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα. Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα

Άλαν Τούρινγκ ο Ορφέας Αυγουστίδης

Καθηλώνει στον ρόλο του Άλαν Τούρινγκ ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Ο Άλαν Τούρινγκ είναι ο άνθρωπος που έσπασε τον κωδικό των ναζί και άλλαξε την πορεία του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην λήξη του το 1945. Οι ιστορικοί υπολογίζουν πως η συνεισφορά του βοήθησε να αποτραπούν εκατομμύρια θάνατοι.

Σε μία από τις δυσκολότερες θεατρικές περιόδους λόγω της πανδημίας, «Η Μηχανή του Τούρινγκ» κατέρριψε κάθε ρεκόρ και ανακηρύχτηκε η πιο επιτυχημένη εμπορικά παράσταση, που έχει ανέβει στο θέατρο Βασιλάκου μέχρι σήμερα.

Οι 116 παραστάσεις, από τις οποίες η πλειοψηφία τους ήταν sold out, με τους 25000 και πλέον θεατές, είναι η εγγύηση ότι «Η Μηχανή του Τούρινγκ» θα πρωταγωνιστήσει και τη νέα θεατρική περίοδο.

Ο Τούρινγκ είναι μόνος του πια. Όλα όσα βλέπουμε συμβαίνουν στο μυαλό του. Είναι κομμάτια της μνήμης του. Είναι η ύστατη προσπάθεια μιας ιδιοφυούς προσωπικότητας να επικοινωνήσει με όλους αυτούς που δεν τον κατάλαβαν τότε και όλους εμάς που προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε τώρα, λίγο πριν το αινιγματικό τέλος που ο ίδιος θα δώσει στην ζωή του.

Σκηνοθεσία - Διασκευή: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Από 14 Οκτωβρίου

Αυλή των θαυμάτων στο Παλλάς

All star θίασος στην Αυλή των θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Το Μιούζικαλ για 10 μόνο παραστάσεις, στο Παλλάς.

Το απόλυτο θεατρικό talk of the town της περσινής σεζόν με την υπογραφή του Χρήστου Σουγάρη και του Στέφανου Κορκολή, λόγω της μεγάλης ζήτησης επιστρέφει και μεταφέρεται στο Θέατρο Παλλάς για 10 μόνο παραστάσεις. Με ένα all-star σύνολο πρωταγωνιστών (Γιώργος Γάλλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ρούλα Πατεράκη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Φιλαρέτη Κομνηνού, Δημήτρης Πιατάς, Μάνος Βακούσης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ειρήνη Καράγιαννη) και ένα σπουδαίο επιτελείο συνεργατών (Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Φωκάς Ευαγγελινός, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Ελένη Μανωλοπούλου, Αλέκος Αναστασίου), από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.

«Η ΠΟΝΤΙΚOΠΑΓΙΔΑ», «The Mousetrap»

Ποντικοπαγίδα, για 3η χρονιά με αλλαγές στο καστ. Η HAPPYPRODUCTIONS παρουσιάζει για 3η χρονιά στον Νέο Ακάδημο, σε μια μεγάλη παραγωγή, το θρυλικό έργο μυστηρίουτης Αγκάθα Κρίστι «Η ΠΟΝΤΙΚOΠΑΓΙΔΑ»(«The Mousetrap»), το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου,που παίζεται συνεχώς στο WestEnd από τo 1952 έως σήμερα.

H κατεξοχήν συγγραφέας έργων μυστηρίου, όταν το έγραψε, δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αντέξει στη σκηνή για πάνω από 8 εβδομάδες. Όταν η ιστορία τη διέψευσε, απέδωσε την συνεχιζόμενη επιτυχία του έργου στο γεγονός πως υπάρχει «κάτι» στο κείμενο που αφορά κάθε θεατή προσωπικά.

Η αρχική του εκδοχή, το 1947, ήταν ραδιοφωνική, βασισμένη στο αδημοσίευτο, τότε, διήγηματης Αγκάθα Κρίστι με τίτλο "Τρία τυφλά ποντίκια". Τον τίτλο "Ποντικοπαγίδα" τον εμπνεύστηκε από το θεατρικό έργο που στήνει ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Σαίξπηρ για να συλλάβει την ενοχή της μητέρας και του πατριού του. Στήνει, δηλαδή, ένα θέατρο μέσα στο θέατρο, υιοθετώντας μια αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, προκειμένου να μπερδέψει τους ενόχους και να φέρει στο φως την αλήθεια. Κι αυτή η έμπνευση της Αγκάθα δεν είναι καθόλου τυχαία.

Οκτώ ήρωες (Μάριος Αθανασίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ράνια Οικονομίδου, Δημήτρης Πετρόπουλος, Νίκος Πολυδερόπουλος, Βαγγέλης Σαλευρής, Χάρης Τζωρτζάκης, Σάννυ Χατζηαργύρη) που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα.

Οικογένεια Νώε των Ξένια Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου στο θέατρο Πόρτα

Οικογένεια Νώε των Ξένια Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου στο θέατρο Πόρτα. Στην οικογένεια Νώε, ο μόνος που δείχνει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που έρχεται είναι ο ίδιος ο Νώε. Τα παιδιά του ενοχλούνται από την έξαψή του να ολοκληρώσει το παράξενο μηχάνημα που κατασκευάζει. Η νύφη του αγανακτεί με τα χτυπήματα που ακούγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω των εργασιών που κάνει ο Νώε στην ταράτσα. Κι όταν αρχίσει να βρέχει, τα σχολεία κλείνουν, τα σπίτια πλημμυρίζουν και αντικείμενα από το σπίτι αρχίζουν να εξαφανίζονται, καθώς ο Νώε τα μεταφέρει στην ταράτσα, μαζί με όσα ζώα μπορεί. Μόνο όταν ο κατακλυσμός έρχεται καταλαβαίνει η οικογένεια την αξία της επιμονής του Νώε!

Η Οικογένεια Νώε, μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ και μεγάλωσε γενιές θεατών, ανεβαίνει φέτος στο Θέατρο Πόρτα σε νέα σκηνοθεσία των Θωμά Μοσχόπουλου και Σοφίας Πάσχου. Μία παράσταση για όλη την οικογένεια, που εικοσιπέντε χρόνια μετά το πρώτο της ανέβασμα, το 1996, παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ, καθώς η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να είναι κύριο θέμα συζήτησης και η ανθρωπότητα αναζητά ακόμα τις κατάλληλες λύσεις. Με χιούμορ και σασπένς, με αγωνία και τρυφερότητα, η παράσταση μας δείχνει πως η Οικογένεια Νώε θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς. Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Νώε: Παύλος Παυλίδης, Λία: Ελένη Δαφνή, Σίμος: Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Ρούθ: Στέφη Ποuλοπούλου, Εύα: Μαρία Μοσχούρη, Χάμ: Άλκης Μπακογιάννης, Ζαχαρίας: Σπύρος Μαραγκουδάκης.

Μουσική: Νίκος Κυπουργός (πάνω σε θέματα του Λ.Β. Μπετόβεν)