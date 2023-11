Πέθανε στα 65 του ο Shane MacGowan -Frontman των The Pogues, θρύλος της ιρλανδικής μουσικής - iefimerida.gr

Στα 65 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο Shane MacGowan, θρύλος της ιρλανδικής μουσικής, που έγινε γνωστός από τη δουλειά του στο συγκρότημα The Pogues.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Victoria Mary Clarke, Ιρλανδή δημοσιογράφος και συγγραφέας. Πρόκειται για έναν μουσικό που συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα και έγινε γνωστός για τους στίχους του και για το ιδιαίτερο «πάντρεμα» παραδοσιακών στοιχείων μουσικής από την Ιρλανδία με χαρακτηριστικά της πανκ.

Αφήνει πίσω του μεγάλη κληρονομιά, με δίσκους που αγαπήθηκαν από πολύ κόσμο και απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές.

Ο αποχαιρετισμός της συζύγου του: «Ο Shane θα είναι πάντα το φως που έχω μπροστά μου και η αγάπη της ζωής μου»

Η Victoria Mary Clarke είπε σε δήλωσή της: «Ο Shane θα είναι πάντα το φως [...] και η αγάπη της ζωής μου».

«Έφυγε για να είναι με τον Ιησού και τη Μαρία και την όμορφη μητέρα του Therese. Είμαι ευλογημένη που τον γνώρισα και τον αγάπησα και που αγαπήθηκα τόσο ατελείωτα και άνευ όρων και που είχα τόσα χρόνια ζωής και αγάπης και χαράς και διασκέδασης και γέλιου και τόσες πολλές περιπέτειες».

«Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψω την απώλεια που νιώθω και τη λαχτάρα για ένα ακόμα χαμόγελό του που φώτιζε τον κόσμο μου. Σ ευχαριστώ… για την παρουσία σου σε αυτόν τον κόσμο, τον έκανες τόσο πολύ φωτεινό και έδωσες τόση χαρά σε τόσους πολλούς ανθρώπους με την καρδιά και την ψυχή σου και τη μουσική σου. Θα ζεις για πάντα στην καρδιά μου…Ήσουν ο κόσμος για μένα».

Το ζευγάρι είχε μόλις γιορτάσει την πέμπτη επέτειο του γάμου του, αφού ο MacGowan είχε βγει από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, για αρκετούς μήνες στην εντατική με ιογενή εγκεφαλίτιδα.

Ποιος ήταν ο Shane MacGowan

Γεννήθηκε από Ιρλανδούς γονείς, μετανάστες, την ημέρα των Χριστουγέννων του 1957, στο Κεντ. Αργότερα, μαζί με την οικογένειά του, μετακόμισε στο Λονδίνο. Είχε πάρει υποτροφία για να σπουδάσει στο Westminster School, αλλά τον έδιωξαν γρήγορα, αφού βρέθηκαν ναρκωτικά στην κατοχή του.

Η πρώτη φορά που απασχόλησε τη δημοσιότητα ήταν το 1976, όταν μια φωτογραφία του με αίμα στο αυτί, σε συναυλία στο Λονδίνο, βγήκε στο «NME» με τον τίτλο «Κανιβαλισμός σε συναυλία των Clash».

Ο MacGowan έπαιξε με τους «Nipple Erectors» (αργότερα «Nips»), μπάντα που ακολουθούσε το στιλ της πανκ της εποχής. Έπειτα, ίδρυσε το συγκρότημα «Pogue Mahone», που αργότερα έγιναν οι «The Pogues».

Η «γέννηση» των The Pogues

Με τους Pogues, ο MacGowan άφησε πίσω του την τυπική μορφή της πανκ μουσικής και κατευθύνθηκε πιο βαθιά στην παραδοσιακή φολκ της Ιρλανδίας, με παραδοσιακά όργανα στο προσκήνιο.

Άφησε, δηλαδή, τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργισμένης πανκ, για να αφηγηθεί ιστορίες με λογοτεχνική στόφα, με στίχους που έμοιαζαν βγαλμένοι από τις σελίδες μυθιστορήματος. Μίλησε για την Ιρλανδία, εμπνεύστηκε από λογοτεχνικά έργα και από τη Βίβλο, μεταξύ άλλων, για να γράψει τραγούδια που ξεχώρισαν και έγιναν επιτυχίες.

Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των The Pogues ήταν τα Fairytale of New York, A Pair of Brown Eyes, Dirty Old Town, ενώ μεγάλη επιτυχία σημείωσε το Haunted, το οποίο ο MacGowan τραγούδησε μαζί με τη Sinéad O’Connor.

Πάντως, παρόλο που απομακρύνθηκε από την τυπική πανκ, διατήρησε τις καταβολές του, με πανκ διάθεση και με ένα χαρακτηριστικό γρέζι στα φωνητικά, αλλά και με έντονη προφορά και παθιασμένη ερμηνεία.

Οι The Pogues κυκλοφόρησαν πέντε άλμπουμ με τον Shane MacGowan, με πρώτο το ντεμπούτο τους, Red Roses for Me, το 1984 και τελευταίο το Hell’s Ditch το 1990.

Στη συνέχεια, ο MacGowan διαγνώστηκε με ηπατίτιδα και οι γιατροί τον προειδοποίησαν ότι εάν συνεχίσει να πίνει αλκοόλ κινδυνεύει να πεθάνει. Στη συνέχεια, το 1991, η μπάντα τον έδιωξε, αφού δεν εμφανιζόταν καν σε συναυλίες τους, κατά τη διάρκεια περιοδείας.

Έπειτα, ίδρυσε το συγκρότημα Shane MacGowan and the Popes, με το οποίο ηχογράφησε δύο άλμπουμ. Επέστρεψε στους Pogues για ένα reunion, το οποίο διήρκεσε ως το 2014.

Το τελευταίο άλμπουμ του MacGowan ήταν το The Crock of Gold των Popes το 1997, αν και από το 2015 δούλευε σε ένα ακυκλοφόρητο άλμπουμ με διασκευές και πρωτότυπα τραγούδια με το ιρλανδικό συγκρότημα Cronin.

Μουσικοί αποχαιρετούν τον MacGowan, φόρο τιμής απέτισε ο πρόεδρος της Ιρλανδίας

Μεταξύ των μουσικών που απέτισαν φόρο τιμής ήταν το ιρλανδικό folk συγκρότημα Lankum, που κυκλοφόρησε το εξαιρετικό άλμπουμ False Lankum φέτος. Οι Lankum αποκάλεσαν τον MacGowan «τιτάνα», ενώ ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός της φολκ-ροκ Frank Turner τον αποκάλεσε «έναν από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών».

Άλλωστε, την επιρροή των The Pogues μπορούμε να εντοπίσουμε σε πολλών ειδών μουσικούς, όπως στους Lankum, με τη διάθεσή τους για πειραματισμό πάνω στην ιρλανδική φολκ, ή σε πολλές μπάντες της celtic punk.

Ο Ιρλανδός πρόεδρος Michael Higgins ήταν μεταξύ εκείνων που απέτισαν φόρο τιμής, γράφοντας: «Οι στίχοι του έχουν συνδέσει τους Ιρλανδούς σε όλο τον κόσμο με τον πολιτισμό και την ιστορία τους … Η ιδιοφυΐα της συμβολής του Shane περιλαμβάνει το γεγονός ότι τα τραγούδια του συλλαμβάνουν μέσα τους, όπως θα έλεγε ο Shane, το μέτρο των ονείρων μας - από τόσους πολλούς κόσμους, και ιδιαίτερα αυτούς της αγάπης, της εμπειρίας των μεταναστών και της αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτής της εμπειρίας με αυθεντικότητα και θάρρος[…]».

Η φιλία του Shane MacGowan με τη Sinéad O’Connor

Ο MacGowan ήταν φίλος με τη Sinéad O’Connor, η οποία πέθανε τον Ιούλιο. Το 2000, η O’Connor είχε καλέσει τις Αρχές για να καταγγείλει ότι ο MacGowan είχε στην κατοχή του ηρωίνη, ελπίζοντας ότι θα τον βοηθήσει να απεξαρτηθεί.

Αν και στην αρχή αντέδρασε οργισμένα, αργότερα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την παρέμβαση αυτή. Όταν ρωτήθηκε αν η κίνησή της είχε ως αποτέλεσμα να τερματιστεί η σχέση τους, εκείνος απάντησε «όχι, αλλά τερμάτισε τη σχέση μου με την ηρωίνη».

Σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, με τον Simon Hattenstone του Guardian, ο MacGowan επέμεινε ότι παρά τις φήμες που έλεγαν ότι επιθυμούσε να πεθάνει, καθώς έκανε ζωή με πολλές καταχρήσεις, εκείνος ήθελε να ζήσει. «Φυσικά και μου αρέσει η ζωή», είχε πει στον Guardian τον Απρίλιο του 2022.