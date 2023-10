Ντάνι Ρόζεμπεργκ: Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης επιχειρεί να μιλήσει για το Παλαιστινιακό, «αλλά δεν είναι εύκολο» - iefimerida.gr

Μπορείς να μιλήσεις με χιούμορ, αλλά δεν είναι εύκολο, για το Παλαιστινιακό αν είσαι Ισραηλινός.

Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Ντάνι Ρόζεμπεργκ αναφέρει, «Ένα βράδυ, στάθηκα μόνος μου σε ένα φυλάκιο σε ένα στρατόπεδο στην έρημο της Ιουδαίας, ήμουν 18 ετών, έχοντας υπομείνει μήνες βίας, εκπαίδευσης και καυτό ήλιο. Σε μία αυθόρμητη απόφαση, κατέβηκα από τον πύργο παρατήρησης, ανέβηκα πάνω από τον φράχτη στο στρατόπεδο και άρχισα να τρέχω σε αυτό που πίστευα ότι ήταν η κατεύθυνση του κεντρικού δρόμου. Ο άνεμος κόντρα στο πρόσωπό μου επιβράδυνε το τρέξιμό μου, μετά από πολύ ώρα, ξαναβρήκα τα βήματά μου και γύρισα κρυφά στη βάση, με τη σκέψη η αποτυχημένη μου προσπάθεια για διαφυγή να μην ανακαλυφθεί ποτέ».

Το «Vanishing Soldier» μπλέκει το τραγικό με το αστείο στην διάρκεια 24 ξέφρενων ωρών

Eνας 18χρονος Ισραηλινός εγκαταλείπει το στράτευμα

Στην διάρκεια μιας αδυσώπητης μάχης στα κατεχόμενα, ένας 18χρονος ισραηλινός εγκαταλείπει το στράτευμα κι επιστρέφει στο Τελ Αβίβ για να βρει την κοπέλα του. Όμως οι ανώτεροί του είναι πεπεισμένοι ότι πιάστηκε όμηρος και κάπως έτσι η φυγή του προς την ελευθερία, θα μεταμορφωθεί ξαφνικά σε κάτι εξαιρετικά σύνθετο και πολλαπλά προβληματικό.

Είναι η ιστορία της νέας ταινίας του Ισραηλινού Ντάνι Ρόζεμπεργκ, η δεύτερη ταινία του μετά το εξαιρετικό «Ο θάνατος του σινεμά, αλλά και του πατέρα μου» ενα φιλμ που, όπως αναφέρουν όσοι το είδαν, το παρακολουθείς με κομμένη την ανάσα. Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ ηταν κάτι που ο Ροζεμπεργκ δεν είχε φανταστεί όταν εξιστορούσε την πλοκή για την ταινία του.

Η ταινία θα προβληθεί στο 64o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το «The Vanishing Soldier» από το Ισραήλ συμμετέχει στο διαγωνιστικό Meet the Neighbors+

Όπως και η ίδια η ζωή έτσι και το «Vanishing Soldier» μπλέκει το τραγικό με το αστείο στην διάρκεια 24 ξέφρενων ωρών όπου ο τρόμος θα δώσει τη θέση του στην ελπίδα και το ρομάντζο στον εφιάλτη.

Λέει ο σκηνοθέτης για τον ήρωά του, «ο Shlomi συνειδητοποιεί ότι είναι παγιδευμένος σε ένα αέναο κενό, κινούμενος μπρος-πίσω μεταξύ Γάζας και Τελ Αβίβ. Δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος και τη βία που επικρατεί. Είναι η ένταση μεταξύ πάθους και νόμου».

Δείτε απόσπασμα από την ταινία

«Επαναστάτησα αλλά δεν το έφτασα ως το τέρμα»

Λέει ο σκηνοθέτης με αφορμή την ιστορία του «Θέλω να εμβαθύνω στην ουσία αυτού του γεγονότος, εκείνο το βράδυ που επαναστάτησα αλλά δεν το έφτασα ως το τέρμα. Προσπάθησα να αποκρυπτογραφήσω γιατί δεν έδρασα και γιατί ακόμα και σήμερα αποδέχομαι και παρά τις βιαιότητες και τα εγκλήματα που διαπράττονται στη χώρα μου, συνεχίζω να μένω εδω».

«Ο Shlomi, ο πρωταγωνιστής του "The Vanishing Soldier", είναι ένας 18χρονος στρατιώτης που δραπετεύει το πεδίο της μάχης και επιδιώκει να επιστρέψει στο σπίτι διασχίζοντας τη Λωρίδα της Γάζας. Φεύγοντας από τη Γάζα, κατευθύνεται προς Το Τελ Αβίβ, ένα μέρος που φαίνεται να συμβολίζει την κανονικότητα, μόλις μιάμιση ώρα μακριά Γάζα, αλλά με διαφορά ετών φωτός.

Ο Shlomi, ένας αφελής ονειροπόλος που μεγάλωσε με θρύλους στα εβραϊκά παραμύθια, αναζητά απεγνωσμένα «άγκυρες». Λαχταρά μια περιπέτεια που μπορεί να προσδώσει νόημα στη φυγή του, ιστορίες στις οποίες θα προσκολληθεί. Ωστόσο μία μία καταρρέει, το σπίτι των γονιώ του παραμένει άδειο όπως και οι ελπίδες του.

Παρά τη θέλησή του, ο Shlomi μεταβαίνει από λιποτάκτης σε αιχμάλωτο, από κάποιον που επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του σε ένα άτομο του οποίου

η αυτόνομη ύπαρξη καταναλώνεται από την εικόνα του «αιχμάλωτου στρατιώτη». Η διάβρωση του η προσωπική ταυτότητα του Shlomi αντανακλά μια ευρύτερη απώλεια ταυτότητας συνυφασμένη με την τροχιά της χώρας μου» λέει ο Ισραηλινός σκηνοθέτης.

Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης αποφοίτησε με άριστα από το Sam Spiegel Film Σχολείο στην Ιερουσαλήμ, η πρώτη του ταινία, «The Death of / Ο κινηματογράφος και ο πατέρας μου» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών 2020 και κέρδισε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιερουσαλήμ.

Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες του προβλήθηκαν στα καλύτερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένου του Διαγωνισμού Cinéfondation των Καννών, Berlinale, Clermont-Ferrand, HotDocs και IDFA. Έχει επίσης δημιουργήσει αναγνωρισμένες τηλεοπτικές σειρές (το «Milk & Honey» διασκευάστηκε από Γερμανία και Γαλλία), συνδημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ (Zohar, The Return) πρόσφατα διασκεύασε το God of Vengeance για το κορυφαίο θέατρο του Ισραήλ The Cameri.

Το The Vanishing Soldier είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.

The Vanishing Soldier του Dani Rosenberg από το Ισραήλ στο Διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης