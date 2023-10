Η Καραμπέτη «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη και ακόμα 22 ελληνικές κινηματογραφικές πρεμιέρες [βίντεο] - iefimerida.gr

Με 35 μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο για την 64η διοργάνωση.

Το Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί 2 με 12 Νοεμβρίου και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στηρίζει σταθερά την ελληνική παραγωγή και τους δημιουργούς μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.

23 ελληνικές ταινίες κάνουν πρεμιέρα στο ΦΚΘ

Στο 64ο ΦΚΘ θα δούμε σε πρώτη προβολή 23 ελληνικές ταινίες. Επτά συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ.

H Kαρυοφυλλιά Καραμπέτη υποδύεται τη Φόνισσα

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες Animal της Σοφίας Εξάρχου, Medium της Χριστίνας Ιωακειμίδη και Ο τελευταίος ταξιτζής του Στέργιου Πάσχου. Το Meet the Neighbors+ που φέτος αναβαθμίστηκε και διευρύνθηκε, απονέμοντας βραβεία και χρηματικά έπαθλα που έχουν εξισωθεί με το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, περιλαμβάνει δύο ελληνικές ταινίες: Guest Star του Βασίλη Χριστοφιλάκη και Φόνισσα της Εύας Νάθενα με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Δείτε το βίντεο από τη «Φόνισσα»

Ακόμη δύο ελληνικές ταινίες συναντούμε στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward. Πρόκειται για τις ταινίες Κάμπια νύμφη πεταλούδα του Κύρου Παπαβασιλείου και Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος του Χάρη Βαφειάδη.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει, επίσης, αφιερώματα σε δύο σπουδαίους δημιουργούς: τον Τάκη Κανελλόπουλο και τον Νίκο Περάκη, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Φεστιβάλ προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει δύο διαμάντια του ελληνικού σινεμά σε καθολικά προσβάσιμες προβολές, σε συνεργασία με την Alpha Bank, τον χορηγό προσβασιμότητας του Φεστιβάλ. Πρόκειται για τις ταινίες Ουρανός του Τάκη Κανελλόπουλου και BIOS + Πολιτεία του Νίκου Περάκη.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου διοργανώνεται όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος. Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου ήταν οι: Γιώργος Αγγελόπουλος (σκηνοθέτης), Σοφία Γεωργοβασίλη (ηθοποιός και σκηνοθέτις), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (κριτικός κινηματογράφου).

Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, ωστόσο μια σειρά από ανεξάρτητα βραβεία απονέμονται στο πλαίσιό του και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά. Φέτος, θα απονεμηθούν και δύο νέα βραβεία, το βραβείο της Finos Film, ύψους 3.000 ευρώ και το βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Οι ελληνικές ταινίες διεκδικούν τα παρακάτω ανεξάρτητα βραβεία:

●Τα Βραβεία Κοινού FISCHER.

●Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

●Βραβείο ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI). Το νέο βραβείο της ΕΡΤ, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής απονέμεται σε ελληνική ταινία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν το βραβείο είναι οι: Δημήτρης Παπαδημητρίου (συνθέτης, Μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ), Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, ειδικός σύμβουλος Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ), Δημήτρης Νικολούδης (μουσικός, προϊστάμενος προγράμματος ραδιοφώνου Γ.Δ. ΕΡΤ3).

●Το Βραβείο Finos Film απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει το βραβείο είναι οι: Βαρβάρα Δούκα (καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και επικεφαλής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Δράμας), Φωτεινή Μπαξεβάνη (ηθοποιός) και Ιάσων-Παύλος Τριανταφυλλίδης (κριτικός κινηματογράφου).

●Το Βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται σε ταινία η οποία επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το βραβείο έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 64ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τους Ρέα Αποστολίδη, παραγωγό, Τζώρτζη Γρηγοράκη, σκηνοθέτη και Χριστίνα Μουμούρη, διευθύντρια φωτογραφίας.

●Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου - FIPRESCI.

●Το Βραβείο των ελλήνων κριτικών - ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

●Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), τα οποία απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, συνεχίζει τη στήριξη στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, προσφέροντας 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Μπουσάν, IDFA, Hot Docs, Nyon). Πρόσφατο παράδειγμα η ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή​​ θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando –ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.

Ανακαλύψτε την πρόσφατη ελληνική παραγωγή:

Επίσημη Πρώτη

Πρωτοεμφανιζόμενοι, πολλά υποσχόμενοι σκηνοθέτες, καθώς και έμπειροι δημιουργοί μάς εμπιστεύτηκαν φέτος τις ταινίες τους, οι οποίες κάνουν την πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη. Σας παρουσιάζουμε τις ελληνικές ταινίες του 64ου ΦΚΘ.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Animal – Σκηνοθεσία: Σοφία Εξάρχου

Κάτω από τον καυτό ήλιο της ελληνικής υπαίθρου, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι η αρχηγός της ομάδας. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται βίαιες και ο αγώνας της Κάλιας αποκαλύπτεται στο σκοτάδι. Αλλά όταν ανάψουν ξανά τα φώτα, το σόου θα πρέπει να συνεχιστεί. Πρωταγωνιστούν: Cast: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Φλομαρία Παπαδάκη, Αχιλλέας Χαρίσκος, Voodoo Jürgens, Χρόνης Μπαρμπαριάν, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Δανάη Πετροπουλέα, Kristof, Ελπίδα Ορφανίδου, Ιωάννα Τουμπακάρη, Φαίη Τζούμα, Νώντας Δαμόπουλος, Βαγγέλης Ευαγγελινός.

Medium – Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη

Στο μεταίχμιο της ενηλικίωσης και έχοντας χάσει πρόσφατα τη μητέρα της, η Ελευθερία επισκέπτεται την ετοιμόγεννη μεγάλη της αδερφή στην Αθήνα. Περιπλανώμενη στο Αυγουστιάτικο καμίνι μιας άγνωστης μεγαλούπολης, γνωρίζει το ξύπνημα της σεξουαλικής επιθυμίας στο πρόσωπο του αινιγματικού Άγγελου, ο οποίος τη παρασύρει στον εκκεντρικό του κόσμο. Με τους: Αγγελική Μπεβεράτου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Κατερίνα Ζησούδη, Μάρθα Φριντζήλα, Κωσταντίνο Ασπιώτη.

Ο τελευταίος ταξιτζής – Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος

Ο Θωμάς, ένας πενηντάρης κατ’ ανάγκη ταξιτζής, ζει μαζί με τη γυναίκα του, Μαρία, και τον έφηβο γιο του, Τάσο. Παρότι έχει σπουδάσει φιλολογία και αγαπάει πολύ τη λογοτεχνία, ποτέ δεν κατάφερε να ζήσει σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχε από τον εαυτό του. Η αυτοκτονία ενός πελάτη φέρνει στην επιφάνεια τα απωθημένα του και τον βυθίζει στην ερωτική εμμονή. Πρωταγωνιστούν: Κώστας Κορωναίος, Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίσσα Tριανταφυλλίδου, Έκτορας Λιάτσος, Γιώργος Ζιάκας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.

Meet the Neighbors+

Guest Star – Σκηνοθεσία: Βασίλης Χριστοφιλάκης

Ζώντας στη σκιά των δύο σταρ γονιών του, ο Λουκιανός Ασβεστόπουλος, δέχεται πρόταση να γίνει ο νέος κεντρικός παρουσιαστής γνωστού καναλιού. Τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα όταν στήνεται γύρω από το όνομά του ένα ψεύτικο ερωτικό ειδύλλιο με την Τζένα, μια εκκεντρική νεαρή τραγουδίστρια με τα δικά της προβλήματα. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χριστοφιλάκης, Έλλη Τρίγγου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Κώστας Αρζόγλου, Δώρα Μασκλαβάνου.

Φόνισσα – Σκηνοθεσία: Εύα Νάθενα

Βασισμένο στο κλασικό αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Φόνισσα εκτυλίσσεται σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ελλάδας, γύρω στο 1900. Εκεί η Χαδούλα έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία υπηρετώντας αυτό που της μετέδωσε η μητέρα της: την υποτίμηση και την περιφρόνηση στο φύλο της. Μέσα της, όμως, η Χαδούλα αντιστέκεται και τελικά επαναστατεί έμπρακτα.

Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Πρωτόπαππα, Γεωργιάννα Νταλάρα, Πηνελόπη Τσιλίκα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Στέργιογλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δημήτρης Ήμελλος, Χριστίνα Μαξούρη, Όλγα Δαμάνη, Αγορίτσα Οικονόμου, Μιχάλης Οικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη, Νίκη Παπανδρέου, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Τσορτέκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος.

Film Forward

Κάμπια νύμφη πεταλούδα – Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου

Σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, η σχέση της Πηνελόπης και του Ισίδωρου δοκιμάζεται καθώς οι ατομικές και κοινές αναμνήσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος αλλάζουν αδιάκοπα. Με τους: Μαρία Αποστολακέα, Χρήστο Σουγάρη, Μάκη Παπαδημητρίου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γιάννη Νιάρρο.

Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος – Σκηνοθεσία: Χάρης Βαφειάδης

Ο Φάνης, μετά την τηλεοπτική του δόξα έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα. Το μόνο που χρειάζεται πλέον, είναι ένα θεϊκό σημάδι για να επανέλθει. Ο Παύλος ζει στον τέλειο κόσμο. Εκείνο, όμως, που τον κρατάει μακριά από την καριέρα και την ιδανική οικογενειακή ζωή, είναι η πραγματικότητα. Οι ζωές τους μπερδεύονται, όταν η Μάφιν το σκυλάκι είναι πια νεκρό. Πρωταγωνιστούν: Θάνος Τοκάκης, Μιχάλης Συριόπουλος, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Dolls of Dresden – Σκηνοθεσία: Αλέξης Τσάφας

Η Άννα είναι μια νέα δημοσιογράφος με προοδευτικές αντιλήψεις. Η Λοφίλια είναι μια ζωγράφος που με τον αιρετικό τρόπο ζωής της και με την τέχνη της εντυπωσιάζει και προκαλεί. Η τυχαία συνάντηση των δύο γυναικών θα εξελιχθεί σύντομα σε μια έντονη και βαθιά σχέση, με απρόσμενες αποκαλύψεις. Με τους: Χριστίνα Σωτηρίου, Αλεξία Μπεζίκη, Γιώργο Γλάστρα, Σωτήρη Ψαλτίδη, Helga Werner, Peter Meinhardt, Carlotta Bähre, Αrndt Schwering-Sohnrey, Aκύλλα Καραζήση.

METS – Σκηνοθεσία: The Callas (Λάκης και Άρης Ιωνάς)

Η Αθηνά ζει μια αστική οικογενειακή ζωή. Βαριέται. Η Έλσα ζει μια μοναχική μετεφηβεία. Βαριέται. Μέσα σε μια Αθήνα-φάντασμα, κάποια τυχαία καθημερινά γεγονότα γίνονται αφορμή για να ενώσουν τα κενά τους, τις ανασφάλειές τους, τα θέλω και τα μπορώ τους. Πρωταγωνιστούν: Βάσω Καβαλιεράτου, Νάνσυ Μπούκλη, Φοίβος Δεληβοριάς, Ζακλίν Λέντζου, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος.

Tranzit – Σκηνοθεσία: Κάρολος Ζωναράς

Μετά το δυσεπίλυτο αίνιγμα του θανάτου τους, πατέρας και γιος συναντιούνται ξανά στο Tranzit, ένα φαντασιακό «επέκεινα» που ρυθμίζεται από αφηρημένες μαθηματικές αρχές και όπου οι νεκροί καλούνται να αποφασίσουν: να αποδεχτούν τη διαδικασία εξαΰλωσης ή να παραμείνουν σε απροσδιοριστία για πάντα. Με τους: Παντελή Δεντάκη, Τζέο Πακίτσα, Δημήτρη Πουλικάκο.

ΑΛΕΥΡΙΝΟ - Το σπέρμα του σύμπαντος – Σκηνοθεσία: Νίκος Αλευράς

Μια φανταστική περιπέτεια με τρομακτική δράση. Πενήντα φανταστικοί ρόλοι σε πενήντα απίθανους χώρους. Ποιος κυνηγάει ποιον; Πού είναι η Ευτυχία; Πού είναι η Αγλαΐα; Γιατί ζούμε; Γιατί αγαπάμε; Με τον Νίκο Αλευρά.

Γυάλα – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Φραγκούλης

Μετά από ένα ατύχημα, μια νεαρή κοπέλα βρίσκεται σε μια απομονωμένη έπαυλη ενός νησιού και προσπαθεί να ανακτήσει τη χαμένη της μνήμη με τη βοήθεια ενός περίεργου αποκλειστικού νοσοκόμου. Αξίζει τελικά να επιστρέψει στις απολεσθείσες αναμνήσεις της; Πρωταγωνιστούν: Μαρία Δαμασιώτη, Γιώργος Καφετζόπουλος, Νάνσυ Μπούκλη, Κορίνα-Άννα Γκουγκουλή, Γιώργος Τριπόδης.

Εξέλιξη – Σκηνοθεσία: Περικλής Χούρσογλου

Ο Νίκος μένει στην Αθήνα. Είναι σκηνοθέτης και διδάσκει σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα ζητήσει από τον πατέρα του, τον κύριο Αντρίκο, να τον συνοδεύσει στην τελετή ορκωμοσίας για την εξέλιξη του στην ανώτερη βαθμίδα στο πανεπιστήμιο. Ένα ταξίδι πατέρα και γιού με το τρένο, κατά το οποίο ο χρόνος κυλάει προς τα πίσω. Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Λογοθέτης, Βασίλης Κολοβός, Δημήτρης Ναζίρης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ελένη Γερασιμίδου.

Επαγγελματίας υπνοβάτης – Σκηνοθεσία: Βασίλης Ραΐσης

Ένας αποτυχημένος ποιητής ανακαλύπτει ότι η μάνα τον έχει πλασάρει ως τοπική «Πυθία», φέρνοντας πελάτες τη νύχτα για να ακούσουν το παραμιλητό του. Μετά τον αρχικό θυμό του, αποφασίζει να πάρει στα χέρια του την επιχείρηση, μια απόφαση που τον οδηγεί στον πλήρη εκτροχιασμό. Με τους: Μιχάλη Καλιότσο, Ελένη Γερασιμίδου, Μανώλης Μαυροματάκης.

Το καλοκαίρι της Κάρμεν – Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής

Απολαμβάνοντας ένα ολοήμερο μπάνιο, ο Δημοσθένης βοηθά τον κολλητό του τον Νικήτα στην συγγραφή ενός σεναρίου. Θέμα του το καλοκαίρι που ο Δημοσθένης χώρισε. Η μετατροπή της ζωής σε μυθοπλασία θα οδηγήσει την πολύχρωμη φιλία τους να αλλάξει κεφάλαιο. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Τσιαντούλας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Νικόλας Μίχας, Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Μινόρε – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας

Κάποια υγρή καλοκαιρινή νύχτα, μια παραλία της Ελλάδας γεμάτη από μουσική και χορούς, καλύπτεται ξαφνικά από ομίχλη. Παράξενα όντα πολιορκούν την πόλη, επιτίθενται σε ανθρώπους, άλλους τους τραβούν στην θάλασσα μετά από φρικτά όνειρα. Μια παρέα μουσικών ενώνει τις δυνάμεις της με έναν χαμένο ναύτη, και όλοι μαζί αντιστέκονται στους εισβολείς. Με τους: Davide Tucci, Δάφνη Αλεξάντερ, Απόλλων Μπόλλας, Νικόλας Μπράβος, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία-Νεφέλη Δούκα, Μελέτης Γεωργιάδης, Igor Gorewicz, Ιωάννης Χατζηγιάννης, Ελευθερία Κόμη, Χρήστος Κοντογεώργης, Μάκης Παπαδημητράτος, Έφη Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνος Συμσιρής, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Κάλοου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου.

Μονοκατοικία – Σκηνοθεσία: Ιωακείμ Μυλωνάς

Ένας μικροκλέφτης μπαίνει σε ένα σπίτι χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό ανήκει σε έναν συνταξιούχο αστυνομικό. Σύντομα βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα διεστραμμένο παιχνίδι εξουσίας. Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητράτος, Γιούλικα Σκαφιδά, Γιώργος Γιαννόπουλος, Πασχάλης Τσαρούχας, Μελέτης Γεωργιάδης, Σταύρος Καλλιγάς, Σοφία Πριόβολου.

Νέα ήπειρος – Σκηνοθεσία: Παντελής Παγουλάτος

Η Νέα ήπειρος είναι ένα ερωτικό δράμα για τους ανθρώπους που περιφέρονται χωρίς πυξίδα. Γι’ αυτούς που διαρκώς συναλλάσσονται χωρίς κανόνες, φορούν τον ρόλο του «κακού», αλλά στην πραγματικότητα επιβιώνουν σουλατσάροντας στους πιο κακόφημους δρόμους της πρωτεύουσας. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι μια αδιέξοδη ιστορία αγάπης. Πρωταγωνιστούν: Χάρης Φραγκούλης, Μαρία Αρζόγλου, Θεοδώρα Τζήμου, Όθωνας Μεταξάς, Νίκος Αντωνακόπουλος.

Πέντε σελίνια νάυλον – Σκηνοθεσία: Χρίστος Σιοπαχάς

Η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη Χρίστου Σιοπαχά προβάλλεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του. Βρισκόμαστε στην Κύπρο του 1940. Ένα ζευγάρι καταφθάνει σ’ έναν απομονωμένο μύλο. Οι δυο τους είναι παράνομοι και κυνηγημένοι. Ο άνδρας παρατά την εξαθλιωμένη γυναίκα στα χέρια του μυλωνά και τρέπεται σε φυγή. Καθώς η γυναίκα δέχεται περίθαλψη με στοργή, ανάμεσα τους γεννιέται ο έρωτας. Η ησυχία τους διαταράσσεται βίαια όταν ο άντρας της με αυτούς που την κυνηγούν εμφανίζονται στον μύλο. Πρωταγωνιστούν: Κρίστοφερ Γκρέκο, Κρίστη Παπαδοπούλου, Γιώργος Κυριάκου, Γιάννης Κόκκινος, Στέλιος Ανδρονίκου, Κούλλης Νικολάου, Μάριος Γέρου, Πολύβιος Κόκκινος, Κατερίνα Μισιχρόνη, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Λένια Σορόκου.

Η περιπέτεια του βλέμματος – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης

Στην καρδιά μιας ταινίας, πίσω από τα πρόσωπα και τους χώρους, πίσω απ’ ό,τι βλέπω, υπάρχει ένα βλέμμα που μένει αόρατο. Είναι το βλέμμα που χτίζει αυτό που βλέπω. Ένα βλέμμα μυστικό, του οποίου την παρουσία νιώθω υποσυνείδητα και το οποίο με καλεί να δω μαζί του, να ανακαλύψω έναν άγνωστο κόσμο, να μπω μαζί του σε μια περιπέτεια. Με τον Χρήστο Σολωμό.

Πολύδροσο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

Η Σοφία, η κόρη, επιστρέφει στο Πολύδροσο για να φροντίσει τη Σοφία, τη μητέρα της. Στη γειτονιά που μεγάλωσε την περιμένουν όλοι οι λόγοι που την έκαναν κάποτε να θέλει να φύγει. Το Πολύδροσο είναι ένα απομονωμένο προάστιο και οι Σοφίες περνάνε τις μερες τους σκοντάφτοντας πάνω σε φαντάσματα του παρελθόντος. Μια ταινία για ανθρώπους τρυφερούς σε εναν όχι τρυφερό κόσμο. Με τις: Σοφία Κόκκαλη, Βίκυ Καγιά, Έλσα Ζάρρη, Μαίρη Γιαννούλα, Κάρλα Φουρ.

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα δύο ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες εκατέρωθεν των συνόρων της ελληνικής επικράτειας:

Voices in Deep – Σκηνοθεσία: Ιάσονας Ραφτόπουλος

Αδέρφια χωρίς ιθαγένεια, ο Ταρέκ και ο Ζαΐντ ζουν στον δρόμο, φροντίζοντας μόνοι τους για την επιβίωσή τους. Ο Ταρέκ δέχεται να δουλέψει ως σεξεργάτης παρά την όποια εκμετάλλευση, ώστε να φροντίσει τον ευάλωτο αδερφό του. Στο μεταξύ η Μπόμπι, μια πληγωμένη εθελόντρια, προσπαθεί να πουλήσει σακούλες με είδη από παράνομη αλιεία οστρακοειδών προτού επιστρέψει στην Αυστραλία. Με τους: Αγγελική Παπούλια, Χρήστο Καραβέβα, Κώστα Νικούλι, Hannah Sims.

Ο Ραψωδός – Σκηνοθεσία: Νίκολαϊ Χάμελ

Στη διάρκεια μιας νύχτας ένας παραμυθάς αιχμαλωτίζει τους πελάτες ενός μπαρ με μια ιστορία για μαγικά μυστήρια και μικροεγκλήματα. Καθώς μπαίνουν στο μπαρ νέοι πελάτες και καινούργια γεγονότα ξεδιπλώνονται στην ιστορία του, βυθιζόμαστε στη φαντασία των ακροατών και ανακαλύπτουμε μια μοναδική εκδοχή των αλλόκοτων χαρακτήρων που έχει δημιουργήσει. Πρωταγωνιστούν: Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Θάνος Τοκάκης, Μαρία Κατσανδρή, Ναταλία Σουίφτ, Κώστας Μπερικόπουλος, Ερρίκος Λίτσης, Sandra Abuelghanam, Πάνος Ζυγούρος, Αντώνης Τσίλλερ, Τάκης Σακελλαρίου, Φάνης Μιλλεούνης, Σωκράτης Πατσίκας.

Αφιέρωμα στη Μαίρη Χρονοπούλου

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Finos Film διοργανώνουν μία ειδική προβολή στη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί μια εμβληματική ταινία του ελληνικού σινεμά, Το παρελθόν μιας γυναίκας του Γιάννη Δαλιανίδη που σπάνια προβάλλεται στη μικρή οθόνη.

Μια τραγουδίστρια νυχτερινού κέντρου αναγκάζεται να πυροβολήσει τον πρώην φίλο της, ο οποίος έχει δραπετεύσει από την φυλακή και την εκβιάζει να του δώσει χρήματα. Η κοπέλα, θεωρώντας τον νεκρό, φεύγει για να φτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Παντρεύεται με έναν ευκατάστατο κύριο, ο οποίος δεν γνωρίζει το παρελθόν της, και αποκτούν μαζί ένα κοριτσάκι. Μια μέρα, όμως, ένας παλιός της φίλος -ο οποίος κατα διαβολική σύμπτωση είναι και αδελφός του συζύγου της- θα επιστρέψει απειλώντας την ότι θα αποκαλύψει τα πάντα για το παρελθόν της. Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Χρονοπούλου, Φαίδων Γεωργίτσης, Κώστας Καζάκος, Ελένη Ζαφειρίου, Ζώρας Τσάπελης, Αλέκος Ουδινότης, Θεόδωρος Ντόβας, Δημήτρης Μπισλάνης, Άγγελος Μαυρόπουλος, Γκόλφω Μπίνη.

Καθολικά προσβάσιμες προβολές

Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό τον λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing], τόσο στις αίθουσες όσο και στις online προβολές.

Με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank προσβάσιμες θα γίνουν δύο ταινίες ορόσημα του ελληνικού σινεμά. Το κοινό του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο εμβληματικές ελληνικές ταινίες, τον Ουρανό του Τάκη Κανελλόπουλου και το BIOS + Πολιτεία του Νίκου Περάκη.

O Ουρανός (1962), μια από τις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, βασίζεται σε αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρωταγωνιστής του φιλμ είναι το κακοτράχαλο και γαλήνιο τοπίο της δυτικής Μακεδονίας. Με λιτή γλώσσα και ποιητικά μονοπλάνα ξετυλίγεται το έπος του ελληνοϊταλικού πολέμου, ενώ οι χαρακτήρες της ταινίας βιώνουν την ήττα και την κατάρρευση του μετώπου σαν ήρωες αρχαίας τραγωδίας. Η ταινία προβλήθηκε σε πολλά διεθνή Φεστιβάλ, ανάμεσά τους και το Φεστιβάλ Καννών (1963), ενώ τιμήθηκε με το Αργυρό Βραβείο του Φεστιβάλ της Νάπολης το 1963. Μετά την προβολή της ταινίας, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNFPHI) του Πανεπιστημίου Κολούμπια, το Φεστιβάλ θα έχει τη χαρά να υποδεχτεί στη σκηνή του Ολύμπιον τον Μαρκ Μαζάουερ, ο οποίος θα μιλήσει για το ιστορικό πλαίσιο της ταινίας, τη σχέση της με την επίσημη ιστορία και τη συμβολή του Τάκη Κανελλόπουλου στην παραγωγή της εθνικής μας μνήμης.

Το BIOS + Πολιτεία (1987), μία από τις πιο αιχμηρές και ευφάνταστες δημιουργίες του ελληνικού σινεμά, στηλιτεύει τις διαχρονικές και αγιάτρευτες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. To πρωί του τελικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ο Καραμάνος, ένας υπάλληλος του ΤΟΕ –Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού Ελλάδος–, συνδέει τον προσωπικό υπολογιστή του διοικητή του με μια σατανικά περίπλοκη και εκρηκτική συσκευή. Απειλεί να ανατινάξει τον όροφο και τις δορυφορικές κεραίες από πάνω, εάν δεν του επιτραπεί να εμφανιστεί στο εθνικό δίκτυο 10 λεπτά πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα για να καταγγείλει όλα τα στραβά που ταλανίζουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη και τον κάνουν θύμα ενός κομματοκρατικού και διεφθαρμένου κράτους. Στην προβολή θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος στον Νίκο Περάκη, ενώ θα είναι παρόντες γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποιοί που πρωταγωνίστησαν στην ταινία.

Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο σε Μπράιγ, ενώ το σποτ του Φεστιβάλ θα έχει και ακουστική περιγραφή.

Επίσης, 23 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Μετά το τέλος της 64ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες για κάθε άλλη μελλοντική προβολή, κινηματογραφική ή σε άλλο μέσο, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.

Οι 20 ταινίες που θα προβληθούν στο ΦΚΘ

Buffer Zone – Σκηνοθεσία: Σάββας Σταύρου

Good Girls Club: A Virginity Odyssey – Σκηνοθεσία: Λήδα Βαρτζιώτη, Δημήτρης Τσακαλέας

Little Doggie – Σκηνοθεσία: Γιώργος Ντούνης

Midnight Skin – Σκηνοθεσία: Μανώλης Μαυρής

A Piece of Liberty – Σκηνοθεσία: Αντιγόνη Καπάκα

Super – Σκηνοθεσία: Νικόλας Κούλογλου

Αερολίν – Σκηνοθεσία: Αλέξης Κουκιάς-Παντελής

Αθήνα, αγάπη μου – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κεχρής

Ανορθόδοξος – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Αριζόνες – Σκηνοθεσία: Γιώργος Ηλιόπουλος

Αρκουδότρυπα – Σκηνοθεσία: Χρυσιάννα Παπαδάκη, Στέργιος Ντινόπουλος

Διάβαση – Σκηνοθεσία: Αινείας Τσαμάτης, Κατερίνα Μαυρογεώργη

Ημερολόγιο μιας σεξουαλικής μοναξιάς – Σκηνοθεσία: Νίνα Αλεξανδράκη

Θερμοκήπιο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργακόπουλος

Το καλοκαίρι που παρατήρησα πρώτη φορά τον ήλιο να δύει – Σκηνοθεσία: Αστέρης Τζιώλας

Η παρέλαση – Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γαλανόπουλος

Η πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο – Σκηνοθεσία: Mαίρη Κολώνια

Πώς να ανάψεις τσιγάρο χωρίς να καείς – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

Φῶς ἐκ φωτός – Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία

Το χάος που άφησε πίσω της – Σκηνοθεσία: Νίκος Κολιούκος

64o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [2-12/11/2023]