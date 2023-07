Rock In Athens 1985 –Ο καυτός «ροκ» Ιούλιος της Αθήνας - iefimerida.gr

Ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ που έγιναν στην Ελλάδα, ήταν το Rock In Athens, το λεγόμενο και «φεστιβάλ της Μελίνας Μερκούρη», αφού εκείνη τότε, ως υπουργός Πολιτισμού, είχε την ιδέα να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εορτασμών για την Αθήνα, Πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Έγινε το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου 1985 στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Διοργανώθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, και τη Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας.

Θα είχε αναμφίβολα, ισχυρότερο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη, αν λάβαιναν μέρος και ελληνικά συγκροτήματα. Δυστυχώς όμως, στη σκηνή εμφανίστηκαν μόνον ξένα συγκροτήματα. Το γιατί συνέβη αυτό, παραμένει ακόμη ερώτημα αναπάντητο. Εάν το Λονδίνο έκανε ένα τέτοιο φεστιβάλ, είναι σίγουρο πως το 90% των συγκροτημάτων θα ήταν από την Αγγλία. Εδώ, όμως, χάθηκε η ευκαιρία να προβληθούν οι Έλληνες ροκ μουσικοί, σε ένα φεστιβάλ που συγκέντρωνε το πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Μόνο σε κάποιες περιφερειακές εκδηλώσεις, η Γραμματεία Νέας Γενιάς, κάλεσε και Έλληνες μουσικούς, όπως τον Παύλο Σιδηρόπουλο, στη συναυλία που έγινε στο Pierce College, στο πλαίσιο πάντα των εορτασμών για την Αθήνα Πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Αρχικά, είχε ανακοινωθεί πως στο Rock In Athens, θα συμμετείχε και ο Τζίμης Πανούσης με τις Μουσικές Ταξιαρχίες, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, αφού ο Πανούσης απέσυρε τη συμμετοχή του όταν έμαθε πως με πανό στον χώρο του φεστιβάλ, θα διαφημίζονταν μεγάλες εταιρίες.

Τελικά, εμφανίστηκαν τα συγκροτήματα: Telephone, The Stranglers, Depeche Mode και Culture Club (την πρώτη μέρα) και: Talk Talk, The Cure, Nina Hagen και The Clash (τη δεύτερη μέρα).

Λέγεται ότι το φεστιβάλ συγκέντρωσε συνολικά πάνω από 80 χιλιάδες νεαρούς θεατές, και θα συγκέντρωνε πολύ περισσότερους αν γινόταν σε άλλες ημερομηνίες, αφού οι νεαροί, τον Ιούλιο μήνα βρίσκονται στα νησιά.

Φωτογραφία Γιώργος Τουρκοβασίλης, 1985

Το ακριβό εισιτήριο και τα επεισόδια

Το εισιτήριο ήταν ακριβό: 1200 δραχμές και το διήμερο 2000 δραχμές. Τη δεύτερη μέρα εμφανίστηκε και φθηνότερο εισιτήριο των 500 δραχμών, λόγω κάποιων ταραχών που σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα. Συγκεκριμένα, κάποιοι νεαροί έκαναν ντου για να μπουν χωρίς να πληρώσουν, φωνάζοντας «Αυτό το εισιτήριο θα γίνει κοιμητήριο». Επενέβη η αστυνομία, άναψαν φωτιές και έπεσε ξύλο. Τα πνεύματα κάπως ηρέμησαν ύστερα από επέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου, που έδωσε εντολή να αφήσουν τους νεαρούς να μπουν τζάμπα.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε τραβήχτηκαν από τον αείμνηστο φωτογράφο, καλλιτέχνη και διανοούμενο, Γιώργο Τουρκοβασίλη, ο οποίος πριν μερικά χρόνια τις πρόσφερε στον γράφοντα για το προσωπικό του Αρχείο.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε κυρίως νέους του πανκ και του νιου γουέηβ. Ήταν επόμενο να υπάρχουν πολλοί του πανκ, σε ένα φεστιβάλ που συμμετείχαν γκρουπ όπως οι Stranglers και Clash.

Φωτογραφία Γιώργος Τουρκοβασίλης, 1985

Πολλοί όμως από τους οπαδούς του πανκ, συμπεριφέρθηκαν με φασιστικό τρόπο και άρχισαν να πετούν πέτρες και μπουκάλια στον Boy George (τραγουδιστή των Culture Club) όταν εμφανίστηκε στη σκηνή. Αυτό ήταν ακόμη μία απόδειξη, ότι ο χώρος του ελληνικού πανκ, συγκέντρωνε και ακραία στοιχεία, που δεν ανέχονταν την διαφορετικότητα.