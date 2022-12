Ψηφιακό ρεπερτόριο από το Θέατρο Τέχνης -Παράσταση στο σπίτι μας με 1,5 ευρώ [πρόγραμμα] - iefimerida.gr

Το Θέατρο Τέχνης καινοτομεί και παρουσιάζει θέατρο στο διαδίκτυο για όσους βρίσκονται εκτός Αθήνας ή όσους δεν μπορούν να βρεθούν σε κάποια από τις σκηνές του.

Το ψηφιακό ρεπερτόριο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, θεσπίστηκε με αφορμή την πανδημία και παρουσίασε τα τελευταία δύο χρόνια μια σειρά από web και audio παραγωγές, που δημιουργούνται εξαρχής και αποκλειστικά για το διαδίκτυο.

Οι web παραγωγές του Θεάτρου Τέχνης

Οι web παραγωγές του Θεάτρου Τέχνης έχουν στόχο να αναδείξουν θεατρικά κείμενα που προορίζονται για ψηφιακή παρουσίαση με εικόνα και ήχο. Ο/η δραματουργός καλείται να εμπνευστεί αξιοποιώντας ιδέες και τρόπους που το ίδιο το μέσο του υποδεικνύει.

Τα audio έργα αφορούν σε θεατρικά κείμενα που προορίζονται για ψηφιακή παρουσίαση μόνο με ήχο. Εδώ, ο/η δραματουργός καλείται να δημιουργήσει κείμενα όπου ο λόγος, οι ήχοι, η μουσική καλούν τη φαντασία του ακροατή να δημιουργήσει μέσα του τις εικόνες.

Το ψηφιακό ρεπερτόριο της σεζόν 2022-23, διενεργείται με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ και εγκαινιάζεται με το web έργο που ξεχώρισε στον διαγωνισμό ψηφιακών έργων (web και audio) που προκήρυξε το 2021 το Θέατρο Τέχνης με θέμα: «Και τα στόματα εφωνάξαν όσα αισθάνετο η καρδιά».

Γιάννης Λασπιάς, Έφη Λιάλιου, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Νίκη Σερέτη, Δημήτρης Σιγανός

«Φρέντυ Άτρωτος» από το Θέατρο Τέχνης

Πρόκειται για το έργο “Φρέντυ Άτρωτος” του Έντυ Διαμαντόπουλου , που ξεχώρισε στον διαγωνισμό και παρουσιάζεται τώρα σε πρωτότυπη φόρμα ψηφιακού αναλογίου. Το θεατρικό του έργο “ΦΡΕΝΤΥ” (2021) κέρδισε τον διαγωνισμό του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν συγγραφής πρωτότυπου έργου στην κατηγορία web theatre.

Το έργο κινηματογραφήθηκε στη σκηνή της Φρυνίχου με ταυτόχρονη λήψη από δέκα κάμερες σε σκηνοθεσία-κινηματογράφηση Διαμαντή Καραναστάση.

Παίζουν (αλφαβητικά) οι ηθοποιοί: Γιάννης Λασπιάς, Έφη Λιάλιου, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Νίκη Σερέτη, Δημήτρης Σιγανός.

Βρείτε το web έργο διαθέσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα του Θεάτρου Τέχνης ΕΔΩ με συμβολικό αντίτιμο 1,5 ευρώ.

Στο τέλος του 2022 θα είναι διαθέσιμο και το αντίστοιχο audio έργο που ξεχώρισε στον διαγωνισμό.

Λίγα λόγια για τον Έντυ Διαμαντόπουλο. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, απόφοιτος της Λεοντείου Ελληνογαλλικής σχολής, Νέας Σμύρνης. Έχει φοιτήσει στο αμερικάνικο κολλέγιο Southeastern College, Athens (Μηχανολογία & Υποκριτική Θεάτρου με καθηγήτρια την Νέλλη Καρρά), στο EMBRY-RIDDLE Aeronautical University, Florida USA (Bachelor of Science in Aerospace Engineering) και στο University of London-Royal Holloway College, UK, (Master of Arts in Media Arts, με εξειδίκευση στην γραφή Σεναρίου, επιβλέπουσα καθηγήτρια Susan Rogers, Writing Editor, Zoetrope Studios). Η πτυχιακή εργασία του στο Royal Holloway, το μικρού μήκους φιλμ “Alive”, κέρδισε το 2ο βραβείο στο “3ο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Βίντεο, Μύλος Θεσσαλονίκη” το 1999.

Εργάστηκε ως εκτελεστής παραγωγός και βοηθός σκηνοθέτης σε πολυάριθμες κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην εταιρεία παραγωγής “ΜΥΘΟΣ-Ενέργειες Πολιτισμού” & στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, ως Διευθυντής Παραγωγής Αθλητικής Παρουσίασης και Απονομής Μεταλλίων. Έκτοτε εργάζεται ως σκηνοθέτης, παραγωγός & παρουσιαστής στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις, όπως Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια & Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ανάπτυξης σεναρίων και εργαστήρια θεατρικής δημιουργικής γραφής. Από το 2017 είναι μέλος της θεατρικής συγγραφικής ομάδας

SCENE (+) με επιμελητή τον θεατρικό συγγραφέα & σκηνοθέτη Ανδρέα Φλουράκη και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές περφόρμανς της ομάδας με κείμενα του.

Το 2020 εκδόθηκε το πρώτο του μυθιστόρημα "ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ”, εκδόσεις literaturehouse.athens.

Το θεατρικό του έργο “ΦΡΕΝΤΥ” (2021) θα παρουσιαστεί στο ψηφιακό ρεπερτόριο του Θεάτρου Τέχνης το 2022.

