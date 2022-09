Το πρόγραμμα της Στέγης για τη νέα σεζόν και η μέθοδος στην τρέλα της: Από Τζον Μάλκοβιτς ως το trap-μπέτικο - iefimerida.gr

Παγκόσμια πρεμιέρα του Τζον Μάλκοβιτς, φιλμ και πάρτι του Ρομέν Γαβρά, ο Νέγρος του Μοριά και τα ηπειρώτικα μοιρολόγια, Χαλεπάς και Κ. Δοξιάδης, το αιρετικό «Σπιρτόκουτο» γίνεται μιούζικαλ. Το νέο πρόγραμμα της Στέγης δεν αφήνει χαραμάδα που να μην ρίξει φως μέσα.

Σε μια κρυμμένη εσωτερική αυλή του Νέου Κόσμου, με μια επική μπουγάδα ασπρόρουχων απλωμένη στο γειτονικό μπαλκόνι και ένα αδιευκρίνιστης προέλευσης παντελόνι να κρέμεται από το μπαλκόνι των γραφείων της Στέγης, παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης το πρόγραμμα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για την σεζόν που αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η φωτισμένη λευκή σιδερένια σκάλα που έχει γίνει κάπως σαν έμβλημα της Στέγης στεκόταν στην άκρη της αυλής, σχεδόν φωσφορίζοντας και έγινε κάποια στιγμή η πίστα χορογραφημένης σχεδόν ανόδου και καθόδου της γάτας που τριγυρνούσε τα πόδια μας, όσο η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, διευθύντρια Πολιτισμού στο Ιδρυμα Ωνάση παρουσίαζε αυτά που έρχονται στην σεζόν 2022-2023.

O Γαβράς σκηνοθετούσε ένα διαφημιστικό με την Σαρλίζ θερόν. Οταν αυτή άκουσε το πρότζεκτ που ετοίμαζε, ζήτησε να παίξει σε αυτό. Ετσι έγινε η ίδια το φιλμ Emotions του Gener8tion

Δεν είναι όμως η απαρίθμηση των ονομάτων και δράσεων ανά τομέα που πρωταγωνίστησαν -αν και το καλεντάρι της χρονιάς θα έχει άπειρα τσεκ φέτος για τη λεωφόρο Συγγρού για πολλά και διαφορετικά ήδη θεατών και πολιτών. Ηταν κυρίως το «πίσω από αυτό», η σκέψη, η ιδέα. Με κάποιον τρόπο η αίσθηση αποστολής και ταυτότητας της Στέγης όπως διαμορφώνεται και προσφέρεται σαν ζεστό ψωμί στο κοινό της πόλης. Αυτό που θέλει να είναι η Στέγη πρώτα από όλα για την ίδια και για το κοινό, την Αθήνα, αλλά και την χώρα, αφού φέτος απλώνεται γεωγραφικά. Ο γίγαντας τεντώνει τα χέρια του και φτάνει στα Ιωάννινα, στο Θεσσαλικό κάμπο, στην Κόνιτσα, στον Ψηλορείτη, στην Τήνο, στην Κεφαλλονιά. Κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια, γη γενέθλια και επιστροφών καβαφικών.

Η σκυτάλη στον απρόσμενο επόμενο

Ταυτόχρονα ταιριάζει η Στέγη φέτος τα φαινομενικά αταίριαστα. Εχει ρίσκο, έχει το στοιχείο της καινοτομίας «και αν μια παράσταση δεν είναι αυτό που ελπίζαμε, δεν μας πτοούν οι αποτυχίες. Προχωράμε παρακάτω». Από την «ασφάλεια» παραγωγών όπως ο «Γυάλινος Κόσμος» με την Ιζαμπέλ Ιπέρ που είδαμε πέρυσι, πάει στην μετατροπή της τραχιάς αστικής ταινίας «Σπιρτόκουτο» του Οικονομίδη σε μιούζικαλ: λίγο Μπρούκνερ, άλλο τόσο Καζαντζίδης και ακόμα αναζητείται η τύχη της Λίντας. Και μαζί, ο Οικονομίδης κάνει στην άκρη, κεντάει το λιμπρέτο και παραδίδει ουσιαστικά το έργο που καθόρισε την φήμη του, στον Γιάννη Νιάρρο, που ορμητικός και σαρωτικός σκηνοθετεί, γράφει μουσική, στίχους.

Οικονομίδης και Νιάρρος μαζί για το Σπιρτόκουτο που γίνεται μιούζικαλ. Χαμογελούν κάτω από ένα μίνι γκράφιτι της πόλης με την εμβληματική φράση της ταινίας «τι θα κάνεις με την Λίντα Βαγγέλη;» / Φωτογραφία Κατερίνα Ι. Ανέστη

Αλλά και ο Παύλος Παυλίδης κατεβαίνει από το Gagarin και ανεβαίνει στην επικράτεια που είναι ο Γιάννης Μακρόπουλος. Διασκευάζει 18 τραγούδια του και λέει «μπορεί να πει κανείς ότι ο Μαρκόπουλος καταφέρνει να ακούγεται το ασύλληπτο σαν φυσιολογικό, ενώνει την Ανατολή με τη Δύση και επαναπροσδιορίζει την ελληνικότητα ανοίγοντας ορίζοντες». Αυτό το ασύλληπτο ως φυσιολογικό θα μπορούσε να είναι και μότο της Στέγης που όπως διαβεβαιώνει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου πάει και βρίσκει αυτούς τους καλλιτέχνες που εκτιμά, που συναντά και τους λέει «έλα, να συνεργαστούμε, τι έχεις να μας προτείνεις… Είναι ιδιόρρυθμοι άνθρωποι που αγαπάμε».

Το trap-μπέτικο γεννήθηκε στην Κόνιτσα

Με αυτόν τον παράδοξο τρόπο στήνονται και τα προγράμματα residency -δεν μπαίνει ο καλλιτέχνης σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στήνεται ένα πρόγραμμα γύρω από αυτόν. Παράδειγμα χαρακτηριστικό, το πρότζεκτ που θα γεννήσει το trap-μπέτικο από την Κόνιτσα. O Odydoze (aka Οδυσσέας Μανωλούδης) με τον Νέγρο του Μοριά, πήγαν στην Κόνιτσα, στο σπίτι του σπουδαίου ερευνητή Christopher King συμπληρώνοντας τα βασικά συστατικά ενός εκρηκτικού μουσικού σχηματισμού. Η τραπ και η χιπ χοπ συναντούν το ρεμπέτικο; «Και αν είναι μέθοδος, έχει την τρέλα της» λέει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου παραφράζοντας τη γνωστή φράση προκειμένου να σχολιάσει τον τρόπο που στήθηκε το πρόγραμμα, αποτέλεσμα εργασίας δυο ετών πριν φτάσουμε στην έναρξη της σεζόν.

70 δημιουργοί εντάσσονται φέτος στο πρόγραμμα residency της Στέγης: από την κατάδυση στο αρχείο του κορυφαίου φωτογράφου της αφτιασίδωτης ελληνικής κατασκευής και ψυχής Σπύρου Στάβερη, ως τις μάσκες του αναστενάρη Τάσου Καϊτατζή, τον Νέγρο του Μοριά που μελοποίησε Καβάφη, τον Νίκο Καραθάνο που θα ταξιδέψει για έρευνα στην Ανταρκτική, μια έρευνα για τα πανηγύρια κ.ο.κ.

Ένας γυμνός αστυνομικός ξυλοκοπείται από τους συναδέλφους του στην παράσταση Bros/ Jean_Michel_Blasco



Αταίριαστοι, απρόσμενοι συνδυασμοί που κάποιοι μπορεί να βρίσκουν αιρετικούς: το ένα στοιχείο της σεζόν. Το άλλο; Απόλυτη σύνδεση με αυτό που συμβαίνει τώρα, με την πραγματικότητα γύρω μας. «Θέλουμε να είμαστε relevant» λέει η Παναγιωτάκου «να συνομιλούμε με τον καιρό μας». Ετσι, ο Ρομέο Καστελούτσι φέρνει το Bros, ένα μανιφέστο για την αστυνομική βία, την επιβολή του νόμου. Ο Γαβράς προβάλει την ταινία του Athena και βλέπουμε τα προάστια του Παρισιού να φλέγονται, με αφορμή τη δολοφονία ενός έφηβου από την αστυνομία. Ο νόμος της Αντιγόνης του Σοφοκλή ξυπνά.

«Γαβριάδα» το φθινόπωρο στη Στέγη, αφού έρχεται και το Gener8tion του Ρομάν Γαβρά, μια ενότητα τριών φιλμ, που περνούν από την δυστοπική Αθήνα του μέλλοντος με εφήβους ως Ολύμπιους θεούς, στις συγκλονιστικές συναισθηματικές μετατοπίσεις της Σαρλίζ Θερόν, σε μια αίρεση στις ΗΠΑ που πιστεύει ότι είναι κούφια η Γη -τραμπικές δονήσεις.

Ο Τζόν Μάλκοβιτς στη «Μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης «τολμά» να σκηνοθετήσει το Εγκλημα και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι και να σχολιάσει την έννοια της αυτοδικίας το 2023 (ο Φιοντόρ πριν τον Σασμό). Ο Δημήτρης Καραντζάς, την εποχή που βγαίνουμε με κάθε τρόπο από το σπίτι για βαθιές ανάσες μετά τις καραντίνες, γράφει για πρώτη φορά έργο με τίτλο «Σπίτι».

Κανένας δημόσιος χώρος δεν γίνεται καβάντζα

Μια γραμμή που διαπερνά τη λογική της Στέγης όμως είναι ότι δεν επαναπαύεται στο πετυχημένο γνώριμο. Πάει παρακάτω, στο επόμενο ρίσκο. Χαρακτηριστική περίπτωση τη έκθεση VR εικαστικής τέχνης στο Πεδίον του Αρεως. «Την κάναμε για δεύτερη χρονιά και είχαμε ένα εκατομμύριο επισκέπτες. Οπότε είπαμε αρκετά. Πάμε τώρα αλλού. Δεν καβαντζώνουμε τον δημόσιο χώρο». Ετσι η έκθεση θα γίνει φέτος το καλοκαίρι στα Ιωάννινα.

Η Στέγη «δεν καβαντζώνει τον δημόσιο χώρο» λέει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου. Δεν θα επιστρέψει στο Πεδίον του Αρεως. Τα Πλάσματα θα πάνε στα Ιωάννινα / Στέλιος Τζέτζιας

Ταυτόχρονα ανοίγει όλο και περισσότερα εργοτάξια: η Μάντρα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η στοά Ματάλα, το κτίριο στο Ρέντη, ο νέος χώρος που θα ανακοινωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και θα στεγάσει την έκθεση για τον Χαλεπά. «Παίρνουμε ότι μας αρέσει» εξηγεί για τη λογική διαμόρφωσης της συλλογής εικαστικών έργων Τέχνης του Ιδρύματος Ωνάση «και επιθυμούμε να μην είναι διάσπαρτα τα έργα ενός καλλιτέχνη. Να υπάρχει ένα σώμα ενιαίο. Αυτό κάναμε με τον Χαλεπά». Ανακοινώθηκε όμως και ότι το Αρχείο Καβάφη αποκτά τη στέγη του, στην οδό Φρυνίχου στην Πλάκα, ενώ το Οnassis-AIR συνεχίσει και στεγάζει τους εναερίτες του στο παλιό συνεργείο που διαμορφώθηκε κατάλληλα στο πίσω μέρος της αυλής όπου έγινε και η ανακοίνωση του προγράμματος.

Τechnoσαμανισμός, ψυχεδελικό πανηγύρι, οι ιδιοφυίες που «κόπηκαν επειδή ήταν παλιόπαιδα», η αναζήτηση της ιδέας της τυχαιότητας που «αλλάζει που έχεις στο μυαλό σου», το περιεχόμενο που δίνει νέα ταυτότητα στο κέλυφος. Μια συρραφή φράσεων της Αφροδίτης Παναγιωτάκου που όμως δίνουν το στίγμα και την ψυχή αυτού που έρχεται. Πίσω από το αράδιασμα τίτλων και συντελεστών, αυτό που δίνει το καύσιμο.

*Ολο το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο www.onassis.org Παρακάτω δείτε τις κύριες δράσεις θεματικά και χρονολογικά

ΘΕΑΤΡΟ

Bros

Romeo Castellucci

28.09 - 02.10.2022 І Κεντρική Σκηνή

ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ Τhe Musical

Γιάννης Νιάρρος

05.11.2022 - 22.01.2023 І Κεντρική Σκηνή

ΘΕΑΤΡΟ І ΝΕΑ ΜΕΣΑ

I AM {VR}

Susanne Kennedy & Markus Selg σε συνεργασία με τον Rodrik Biersteker

09– 31.12.2022 І 5ος όροφος

JOHN MALKOVICH

INGEBORGA DAPKUNAITE

Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι

Κείμενο: Bernard-Marie Koltès

Σκηνοθεσία: Timofei Kulyabin

09 – 12.02.2023 І Κεντρική Σκηνή

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΘΕΑΤΡΟ

Ευθύμης Φιλίππου

Παναγιώτης Μελίδης (Larry Gus)

George

Χειμώνας 2023 І Κεντρική Σκηνή

Έγκλημα & Τιμωρία

του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης

18.03 ˗̶ 09.04.2023 І Κεντρική Σκηνή

Future Now

Νέα πρωτότυπα έργα/ Νέοι πρωτότυποι κόσμοι

23.03 ˗̶ 02.04.2023 І Στέγη

Το Σπίτι

Δημήτρης Καραντζάς

10 – 28.05.2023 І Μικρή Σκηνή

ROHTKO

Lukasz Twarkowski

25 – 28.05.2023 І Κεντρική Σκηνή

ΧΟΡΟΣ

Larcen C

Χρήστος Παπαδόπουλος

06 – 09.10.2022 І Κεντρική Σκηνή

2020: Obscene

Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή

12 – 18.12.2022 І Κεντρική Σκηνή

Elenit

Ευριπίδης Λασκαρίδης

16 – 19.02.2023 І Κεντρική Σκηνή

ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΧΟΡΟΣ

ODD

ONASSIS DANCE DAYS

02 – 05.03.2023 І Στέγη

ODD

ONASSIS DANCE DAYS

FUCK ME / LOVE ME*

Marina Otero

02 – 05.03.2023 І Στέγη

ΧΟΡΟΣ/ΘΕΑΤΡΟ

Europe Beyond Access Festival

27 – 29.04.2023 І Μικρή Σκηνή

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΧΗΣ

Πατρίσια Απέργη

ΜΑΪΟΣ 2023 І Κεντρική Σκηνή

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Gener8ion (Neo Surf, Agartha, Emotions)

Romain Gavras

22.09 - 23.10.2022 І Εκθεσιακός Χώρος -1, Μικρή Σκηνή, Onassis Mandra

Οι 7 θάνατοι της Αντώνας

από την bijoux de kant

09.11 - 04.12.2022 І 5ος όροφος

THE CALLAS / ΛΑΚΗΣ & ΑΡΗΣ ΙΩΝΑΣ

LOVE SOLIDARITY DEATH (L.S.D.)

26.11—31.12.2022 І Εκθεσιακός Χώρος -1

Αναζητώντας τον Κολωνό

Λουκία Αλαβάνου

Άνοιξη 2023 І Στέγη

ΕΚΘΕΣΗ

Το αίνιγμα του Χαλεπά

Χειμώνας 2023 І Εκτός Στέγης

ΜΟΥΣΙΚΗ

ONASSIS STEGI BLOCK PARTY 2022

04.10.2022 І Νέος Κόσμος

Tectonics 2022

02 – 04.12.2022 І Εκτός Στέγης

Πέρα από τη θάλασσα

Ο Παύλος Παυλίδης συναντά τον Γιάννη Μαρκόπουλο

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023 І Κεντρική Σκηνή

Μια Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού vol.8

Φεβρουάριος 2023 І TBC І Εντός & εκτός Στέγης

Borderline Festival 12

21 – 23.04.2023 І Εντός & Εκτός Στέγης

Big Bang Festival 7

27 & 28.05.2023 І Εντός & Εκτός Στέγης

ΛΕΞΕΙΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ

I'm positive 2022

Ας μιλήσουμε για μια κοινωνία αποδοχής

13.10.2022 І Κεντρική Σκηνή

Bernardine Evaristo

27.03.2023 І Κεντρική Σκηνή

DESIGN — ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

CIRCULAR CULTURES 2023

Μάρτιος 2023 І Στέγη

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

EUROPEAN MEDIA ART PLATFORM

08 & 09.03.2023 І Μικρή Σκηνή

ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

Από το Πεδίον του Άρεως στα Ιωάννινα.

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ — STAGES A/LIVE

STAGES A/LIVE. Μουσική σε απρόβλεπτα μέρη.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, SARISTRA FESTIVAL 2023

Διονυσιασμός και ατέλειωτος χορός στο Ιόνιο.

ΤΗΝΟΣ

S+T+ARTS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / PEANUT POD AND THE FILM SEED FESTIVAL

Hypercomf

14-16.10.2022

Η έξυπνη γεωργία πρωταγωνιστεί στο υπαίθριο οικολογικό κινηματογραφικό φεστιβάλ Peanut Pod and the Film Seed Festival στην Τήνο.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

Πώς εξελίσσεται το ελληνικό πανηγύρι ανά τα χρόνια από τον συνθέτη Θανάση Δεληγιάννη και τον δραματουργό και φιλόλογο Γιάννη Μιχαλόπουλο επιστρέφουν ως Onassis Residents σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας έως τον Μάιο του 2023.

ΚΟΝΙΤΣΑ - ODYDOZE & ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜOΡΙΑ

Trap-μπέτικο από την Κόνιτσα.Τι συμβαίνει όταν η τραπ και η χιπ χοπ συναντούν το ρεμπέτικο; Ο Odydoze και ο Νέγρος του Μοριά συνάντησαν τον ερευνητή Christopher King.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΙΑ ΚΑΒΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Αποκατάσταση της Οικίας Καβάφη με σκοπό να την κάνει πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Φθινόπωρο 2022

Η πόλη του Καβάφη είναι πάντοτε προορισμός για το Ίδρυμα Ωνάση. Το ευρωπαϊκό δίκτυο «Αλεξάνδρεια: (επαν)ενεργοποιώντας τα κοινά αστικά φαντασιακά» φέρνει στην επιφάνεια τα θέματα που προκύπτουν στον πολιτισμό, μέσα από το συμβολικό και ιστορικό

πρίσμα της αιγυπτιακής αυτής πόλης και των επιρροών της στη Μεσόγειο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, CAVAFY FESTIVAL 2023

Στην επέτειο των 160 ετών από τη γέννηση και των 90 ετών από τον θάνατο του Κ. Π. Καβάφη, το Ίδρυμα Ωνάση στη Νέα Υόρκη θα παρουσιάσει ένα δεκαήμερο φεστιβάλ τον Μάιο του 2023 σε διάφορους χώρους της πόλης.

ΑΤΛΑΝΤΑ, ΗΠΑ

ODYDOZE

Ο Odydoze στην Ατλάντα, την πόλη της τραπ. Το ταξίδι του ως Onassis Resident θα παρουσιαστεί σε ντοκιμαντέρ από το Ίδρυμα Ωνάση, καταγράφοντας τη δημιουργική διαδικασία μεταξύ μουσικού παραγωγού και ράπερ.

OLYMPIC TOWER, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΟΝΧ STUDIO 2023

Το μέλλον είναι εδώ, είμαστε metaversed. Στην τρίτη χρονιά λειτουργίας του, το ΟΝΧ Studio, ο επιταχυντής του Ιδρύματος Ωνάση και του New Museum της Νέας Υόρκης για τις ψηφιακές τεχνολογίες και την καλλιτεχνική δημιουργία, καλωσορίζει μια νέα γενιά καλλιτεχνών και παραγωγών από όλο τον κόσμο στα όρια ανάμεσα στην εικονική και την υλική πραγματικότητα.

OLYMPIC TOWER, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

UNFOLDING THE UNIVERSE: FIRST LIGHT

06 - 24.10.2022

Το σύμπαν ξεδιπλώνεται στα μάτια μας και στο ONX Studio στη Νέα Υόρκη σε μια VR έκθεση με γλυπτά και εγκαταστάσεις εμπνευσμένα από τις απόκοσμες διαστημικές εικόνες του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb της NASA.

ΕΥΡΩΠΗ

ULYSSES: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ 2022

Με έμπνευση από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζέημς Τζόυς, το πρότζεκτ “ULYSSES” ξεκινάει τον Σεπτέμβριο από την Αθήνα για να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το μέλλον. Μια σύγχρονη Οδύσσεια σε 18 διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Πάνω από 80 παραγωγές και συμπαραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση έχουν αποθεωθεί σε εκατοντάδες παραστάσεις, τις οποίες φιλοξένησαν πολιτιστικοί χώροι σε όλο τον κόσμο

ΑΚΟΥΜΕ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ

MOVEMENT RADIO

Συντονιστείτε στο www.movement.radio.

ONASSIS CHANNEL

Συντονιστείτε στο Onassis Channel

ONASSIS CINEMA

ONASSIS DOCUMENTARIES

Με τη Σοφία, μια ταινία της Βάνιας Τέρνερ και της Μαρίας Σιδηροπούλου

Μοmmies, μια ταινία της Ελβίρας Κρίθαρη και της Μαρίας Σιδηροπούλου

SOCIETY UNCENSORED

Παρακολουθείστε το Society Uncensored

ONASSIS FILM AWARDS

ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ONASSIS AiR (ARTISTS-IN-RESIDENCE)

Μάθετε περισσότερα στο Onassis AiR

ONASSIS PUBLICATIONS

Μάθετε περισσότερα στο onassis.org/publications

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

S+T+ARTS Regional Center: Repairing the Present

ΧΟΡΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Europe Beyond Access

ΤΕΧΝΕΣ – ΝΕΑ ΜΕΣΑ

European Media Art Platform / EMAP

ΧΟΡΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Grand Luxe

ΜΟΥΣΙΚΗ

Sounds Now

ΜΟΥΣΙΚΗ – ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Transmissions

ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΑΙΔΙΑ

Big Bang

ΧΟΡΟΣ – ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Dance On, Pass On, Dream On

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Αλεξάνδρεια: (Eπαν)ενεργοποιώντας τα κοινά αστικά φαντασιακά

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ULYSSES: A European Odyssey