Πέτρος Κλαμπάνης: Ο έλληνας μπασίστας στον δρόμο για τα Grammy, υποψήφιος σε τρεις κατηγορίες - iefimerida.gr

Ο μπασίστας Πέτρος Κλαμπάνης βαδίζει προς τα Grammy.Το Tora Collective του μπασίστα Πέτρου Κλαμπάνη βρίσκεται στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για τα βραβεία Grammy.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης, που περιγράφεται ως «ένας δεινός παίκτης και συνθέτης» (JazzTimes) και «ένας μουσικός που μιλάει πάντα από καρδιάς» (Downbeat), μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης.

Υποψήφιος για τρεις κατηγορίες στα Grammy

Το άλμπουμ του Πέτρου Κλαμπάνη, που έχει αγαπηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνδυάζοντας σπουδαίους μουσικούς από τον κόσμο της jazz και την ελληνική παράδοση, έχει την ευκαιρία να λάμψει στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, καθώς είναι υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες:

• Best Alternative Jazz Album

• Best Global Music Performance (για το κομμάτι “Disoriented”)

• Best Engineered Album, Non-Classical

Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου.

Το άλμπουμ του μπασίστα Πέτρου Κλαμπάνη έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση, «…μια μουσική χαρακτηρισμένη από σοβαρότητα και ευγένεια που θυμίζει ευριπίδεια τραγωδία» γράφει το All About Jazz, ΗΠΑ.

«Η σύνδεση της ελληνικής και παγκόσμιας λαϊκής και jazz μουσικής τέχνης επιτυγχάνεται χάρη στην ευαίσθητη δημιουργία όλων των καλλιτεχνών και την αυθεντικότητά τους, καθώς αντιμετωπίζουν αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια με τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό και την καινοτομία» σημειώνει το Downbeat, των ΗΠΑ

«Ο Κλαμπάνης αναμειγνύει μελωδίες και θέματα από την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη jazz, αποδίδοντάς τες με τέλεια λεπτομέρεια και ισορροπία» τονίζει το Jazzthetik.

Ο διεθνής ελληνας της τζαζ σκηνής Πέτρος Κλαμπάνης

Ο διεθνούς φήμης μπασίστας και συνθέτης Πέτρος Κλαμπάνης επέστρεψε δισκογραφικά με μια από τις πιο ευρηματικές μουσικές προτάσεις του μέχρι σήμερα, το έκτο album του με τίτλο “Tora Collective”, όπου η παραδοσιακή ελληνική μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο μέσα από μια νέα, τολμηρή οπτική γωνία. Βλέποντας στο παρελθόν και στο μέλλον καθώς πειραματίζεται με παραδοσιακά ακούσματα, ο Κλαμπάνης εισάγει τρία νέα πρωτότυπα κομμάτια, τα “Disoriented”, “Tora” και “South by Southeast”, και μαζί με το υβριδικό σύνολό του ερμηνεύουν δημοφιλή ελληνικά τραγούδια, όπως τα «Ξεχωρίσματα», «Συμπεθέρα», «Χαρικλάκι» και «Μενεξέδες και Ζουμπούλια».

Τραγούδια που, όπως λέει ο Κλαμπάνης, «δεν είναι απλώς μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ή κομμάτι του παρελθόντος, αλλά μέρος του μέλλοντος: ζουν στο παρόν, αναπνέουν στο “εδώ και τώρα”, ενώ εξελίσσονται συνεχώς, σε μια δυναμική κατάσταση και σε διάλογο με τη σύγχρονη μουσική».

Για τον Κλαμπάνη, που μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, έναν τόπο που περιβάλλεται από τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και των Βαλκανίων, η δημιουργία μουσικής σήμαινε πάντα περιπλάνηση σε πολιτιστικά σταυροδρόμια. Έτσι, με όχημα την παραδοσιακή ελληνική μουσική για την ανακάλυψη μιας κοινής μουσικής γλώσσας, το “Tora Collective” στοχεύει να ανοίξει διάλογο, να πυροδοτήσει δημιουργικότητα, να καλλιεργήσει σεβασμό για το παρελθόν, να ανοίξει έναν δρόμο προς τα εμπρός, αλλά και να εφεύρει μια νέα μουσική αφήγηση, ικανή να προσεγγίσει και να αγγίξει το κοινό από όλο τον κόσμο.



Σε συνέχεια των αναγνωρισμένων πρόσφατων κυκλοφοριών του “Rooftop Stories” και “Irrationalities”, το project “Tora Collective”, που έκανε πρεμιέρα το 2021 στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου 2021, είναι ένα πείραμα που γεφυρώνει κόσμους: την Ανατολή και τη Δύση, το παραδοσιακό και το μοντέρνο, το νοσταλγικότητα και τη ματιά που κοιτάζει προς το μέλλον, αξιοποιώντας τη δύναμη της μουσικής και του αυτοσχεδιασμού.

Μία «γεύση» παρακάτω από τη δουλειά του ελληνα μουσικού που πάει για Grammy

Συντελεστές: Αρετή Κετιμέ - φωνή

Γιώργος Κωτσίνης - κλαρίνο

Kristjan Randalu - πιάνο

Θωμάς Κωνσταντίνου - ούτι

Ziv Ravitz - drums, electronics

Πέτρος Κλαμπάνης - μπάσο

Special Guests: Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος - κλαρίνο

Laura Robles - κρουστά

Sebastian Studnitzky - τρομπέτα

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος - τρομπέτα

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στα δισκοπωλεία και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Enja/Yellowbird Records σε συνεργασία με την ΠΚ Μusic και την AN Music.

Ο ελληνας μουσικός μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης

Ο Πέτρος Κλαμπάνης, εχει συνεργαστεί, μεταξύ πολλών άλλων, με καλλιτέχνες όπως οι Greg Osby, Jacques Morelenbaum, Oded Tzur, Arooj Aftab, Anouska Shankar, Shai Maestro, Gilad Hekselman, Jean-Michel Pilc, Snarky Puppy, Δήμητρα Γαλάνη, Μαρία Φαραντούρη.

Η μακρά λίστα εμφανίσεών του περιλαμβάνει το Carnegie Hall, το Lincoln Center, το The Blue Note, το The Kennedy Center, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), το Barbican (Λονδίνο), το Glastonbury (Ηνωμένο Βασίλειο), το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, το JazzAhead (Βρέμη), το NYC Winter Jazzfest, το Jazzkaar (Ταλίν), το Athens Jazz Festival, το XJazz Festival (Βερολίνο), καθώς και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ωνάση Νέας Υόρκης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Έχει ηχογραφήσει έξι άλμπουμ ως bandleader, εισπράττοντας επαίνους από το NPR των ΗΠΑ, το JazzTimes, τα Independent Music Awards, το Downbeat, τους New York Times κ.ά.

