Πέντε κορυφαίοι της ελληνικής τζαζ σε μία βραδιά με σημαντικό σκοπό - iefimerida.gr

To Half Note Jazz Club θα έχει την χαρά και την τιμή να πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερη βραδιά για ειδικό σκοπό. Ένα αφιέρωμα στον κορυφαίο μας μουσικό και πολυγραφότατο συνθέτη Βαγγέλη Κατσούλη.

Την Τετάρτη 26 Απριλίου το τζαζ σχήμα που παίζει τα τελευταία χρόνια την μουσική του και το αποτελούν οι σπουδαίοι Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα), Τάκης Φαραζής (πιάνο), Πέτρος Βαρθακούρης (μπάσο) και Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης (τύμπανα), θα εμφανιστεί στην τζαζ σκηνή της πόλης. Μαζί τους, θα επανεμφανιστεί κι ο ίδιος ο Βαγγέλης Κατσούλης (πλήκτρα), σε μια έκτακτη παρουσία σε μουσική σκηνή για πρώτη φορά μετά το 2017

Ο Βαγγέλης Κατσούλης, που συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια αστείρευτης δημιουργίας επλήγη βάναυσα από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου στην Πεντέλη. Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της μοναδικής αυτής εκδήλωσης, θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση του Βαγγέλη Κατσούλη καθώς υπέστη ολική καταστροφή, αφού κάηκε ολοσχερώς το σπίτι του, το στούντιο κι ο εξοπλισμός του, το πιάνο του και κυρίως το τεράστιο και πολύτιμο ηχογραφημένο και χειρόγραφο αρχείο του.

«Στη μοναδική αυτή βραδιά, την Τετάρτη 26 Απριλίου στο Half Note Jazz Club, ας είμαστε όλοι εκεί, ενισχύοντας τον Βαγγέλη Κατσούλη, στην προσπάθεια που κάνει, να ανατάξει κάπως τη ζωή του. Το οφείλουμε σ’ αυτόν και στο τεράστια συνδρομή του στον πολιτισμό μας!» αναφέρει το Half Note

Πέτρος Βαρθακούρης (μπάσο)

Ο Βαγγέλης Κατσούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949.Παρακολούθησε μαθήματα μουσικής με τον συνθέτη Γ.Α. Παπαϊωάννου & τον πιανίστα Γ.Θ. Παπαδόπουλο. Στη συνέχεια, σπούδασε στην Ιατρική και τη Μουσική Σχολή του Πανεπιστημίου του Giessen στη Γερμανία. Από το 1975, έργα του έχουν παιχτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την Ευρώπη και την Αμερική, μέχρι την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλα διεθνή ονόματα κι έχει συμμετάσχει σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Το περιεχόμενο της μουσικής του αγγίζει την κλασική μουσική, την ηλεκτρονική και φυσικά την τζαζ ενώ μουσική του έχει χρησιμοποιηθεί στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Ο ίδιος έλαβε μέρος σε πολυποίκιλες εκδηλώσεις που είχαν σχέση και με το χορό συνεργαζόμενος με Έλληνες και ξένους χορογράφους. Από το 1975, για αρκετά χρόνια ήταν συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι και παραγωγός ραδιοφωνικών προγραμμάτων στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το 1978 αντιπροσώπευσε με έργο του την Ελλάδα στο Διεθνές Βήμα Συνθετών στο Παρίσι όπου και διακρίθηκε.

Το 1979 αντιπροσώπευσε με έργο του την Ελλάδα στις Παγκόσμιες Μουσικές Μέρες Σύγχρονης Μουσικής. Το 1981 έλαβε τιμητική χορηγία από το American Foundation for the Performing Arts ενώ το 1994 βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το βραβείο καλύτερης μουσικής. Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας μινιμαλιστής συνθέτης με πολυάριθμα έργα στο είδος αυτό.

Έχει στο ενεργητικό του 20 προσωπικούς δίσκους και CD και συμμετοχές σε πολλούς άλλους ακόμα. Έχει δεχτεί παραγγελίες από φορείς όπως το Μέγαρο Μουσικής, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την ΕΡΑ, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, το συγκρότημα ALEA της Βοστώνης, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σύγχρονης Μουσικής, το Φεστιβάλ της Πάτρας κα. Από το 1974 ασχολήθηκε εκτεταμένα με την ηλεκτρονική μουσική και γενικότερα τις μουσικές εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και πληροφορικής.

Η διεθνής αναγνώρισή του ως πρωτοπόρου στους τομείς αυτούς, οδήγησε σε δισκογραφικές εκδόσεις με εταιρείες του εξωτερικού, αλλά και σε συναυλίες σε μουσικές σκηνές εκτός Ελλάδας. Παράλληλα ίδρυσε ένα ιδιωτικό στούντιο ηχογραφήσεων και μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, την Utopia.

Από το 1995 ξεκινά μια συνεργασία με παγκοσμίου φήμης μουσικούς της τζαζ όπως ο Γερμανός τρομπετίστας Markus Stockhausen και ο Νορβηγός μπασίστας Arild Andersen και στη συνέχεια με άλλα ακόμα σημαντικά ονόματα όπως ο Νορβηγός σαξοφωνίστας Bendik Hofseth, ο κορυφαίος Ιταλός τρομπετίστας Paolo Fresu κι ο Αμερικανός ντραμερ Paul Wertico. Με τους μουσικούς αυτούς ηχογραφούνται 4 άλμπουμ και γίνονται περιοδείες με συναυλίες, στις οποίες συμμετέχει και ο ίδιος ως μουσικός.

Το 1997 το άλμπουμ του “Through the Dark” ανακηρύχθηκε από τους κριτικούς το καλύτερο τζαζ άλμπουμ. Το άλμπουμ “Silent Voyage” εξελέγη ως ένα από τα καλύτερα της χρονιάς και εν συνεχεία ως ένα από τα καλύτερα της τελευταίας δεκαετίας, αλλά και της τελευταίας εικοσαετίας ανάμεσα σε όλα τα είδη μουσικής στο παγκόσμιο δισκογραφικό ρεπερτόριο. Το 2007 υπογράφει συμβόλαιο με την Αμερικανική εταιρεία Blue Note. Το καλοκαίρι του 2008 δίνεται από την Πειραματική Σκηνή της Λυρικής η πρεμιέρα της όπερας «Ορφέας» σε μουσική και λιμπρέτο του Βαγγέλη Kατσούλη.

Τέλος το άλμπουμ “If Not Now, When” εξελέγη ως ένα από τα καλύτερα του 2017.

Τα τελευταία χρόνια ο Βαγγέλης Κατσούλης έχει περιορίσει πολλές από τις δραστηριότητές του κι ασχολείται κυρίως με τη σύνθεση.

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα - effects

Τάκης Φαραζής - πιάνο

Πέτρος Βαρθακούρης - μπάσο

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης - τύμπανα

Σε έκτακτη συμμετοχή ο Βαγγέλης Κατσούλης - πλήκτρα



ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ / VAGGELIS KATSOULIS GROUP

Τετάρτη 26 Απριλίου, 21:30, Half Note Jazz Club