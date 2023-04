Στο Μέγαρο η βραβευμένη με τρία Grammy Τζόυς ΝτιΝτονάτο -Το διεθνές πρότζεκτ που θα παρουσιάσει - iefimerida.gr

Η σούπερ σταρ της όπερας Τζόυς ΝτιΝτονάτο επιλέγει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως σταθμό της διεθνούς περιοδείας της για την παρουσίαση του πρότζεκτ «Eden» («Εδέμ»).

Το οποίο ταξιδεύει από το 2022 έως το 2024 σε 45 πόλεις και 5 ηπείρους και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (με ελληνικούς υπέρτιτλους), την Τρίτη 30 Μαΐου στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου

Στο Μέγαρο η βραβευμένη με τρία Grammy μεσόφωνος

Η Αμερικανίδα μεσόφωνος, η οποία έχει βραβευτεί τρεις φορές με Grammy, μας οδηγεί σε ένα συναισθηματικό ταξίδι που μιλά στην καρδιά των ανθρώπων, επιδιώκοντας την επανασύνδεσή τους με τη φύση. Η Τζόυς ΝτιΝτονάτο μας παρακινεί να αλλάξουμε στάση απέναντι στον πλανήτη και μας προτείνει να βιώσουμε μια ολιστική μουσική εμπειρία που προεκτείνεται εκτός συναυλιακών χώρων.

Μας μεταφέρει σε μια όαση γεμάτη τραγούδια και σπόρους ‒πραγματικοί σπόροι που μπορούν να φυτευτούν, θα διανέμονται στο κοινό εκτός της συναυλιακής αίθουσας‒ και μας προτρέπει να αναλάβουμε ενεργό δράση για το περιβάλλον σε δρόμους, κήπους, οπουδήποτε μπορεί να ακουστεί η φωνή μας.

Το πρότζεκτ «Eden» είναι μια μουσική περιπλάνηση τεσσάρων αιώνων σε ονειρικές συνθέσεις των Φραντσέσκο Καβάλλι, 'Ααρον Κόπλαντ, Κρίστοφ Βίλλιμπαλντ Γκλουκ, Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, Τσαρλς 'Αιβς, Γκούσταφ Μάλερ κ.ά. Ανάμεσά τους, και το τραγούδι «Τhe First Morning of the World» («Το πρώτο πρωινό του κόσμου»), που γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας από τη βραβευμένη με όσκαρ Ρέιτσελ Πόρτμαν και πρωτοπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο του «Εden», αλλά και το «Seeds of Hope» («Σπόροι ελπίδας»), ο ύμνος της «Εδέμ». Μάλιστα, το τραγούδι αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των παιδιών της Χορωδίας Καντέρμπερι (Ηνωμένο Βασίλειο), τα οποία συμμετείχαν σε εργαστήριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκε με αφορμή το «Εden».

Την Τζόυς ΝτιΝτονάτο πλαισιώνει η Ορχήστρα Il Pomo d'Oro που διευθύνει ο Μαξίμ Εμελιάνιτσεφ, ο οποίος ερμηνεύει επίσης τα μέρη για τσέμπαλο. Λαμβάνει μέρος, σε ρόλο ηθοποιού, ο χορευτής και χορογράφος Μανουέλ Παλάτσο. Μαζί τους, η Νεανική Χορωδία του El Sistema Greece υπό τη μουσική διδασκαλία της Βάγιας Παπαγιαννοπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρί Λαμπέρ-Λε Μπιάν, και τους φωτισμούς ο Τζον Τόρρες.

Η εμφάνιση της Τζόυς ΝτιΝτονάτο στο Μέγαρο εντάσσεται στον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» και πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Mytilineos Energy and Metals. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε. Τιμές εισιτηρίων : από 14 έως 75 ευρώ.

