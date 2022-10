Οι πρώτες πρεμιέρες -Ποια θέατρα ανοίγουν αυτή την εβδομάδα: Απολαυστικά, για όλα τα γούστα - iefimerida.gr

Με νέες παραγωγές και επαναλήψεις παραστάσεων που αγάπησε το κοινό αρχίζει η θεατρική σεζόν 2022-2023.

Ο Οκτώβριος είναι ο κατεξοχήν μήνας για πρεμιέρες στο θέατρο και η εβδομάδα ξεκινά με παραστάσεις υψηλού επιπέδου για όλα τα γούστα.

Κάθε μέρα και μία θεατρική πρεμιέρα και πάμε να δούμε τα θέατρα που κάνουν εκκίνηση την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Οι θεατρικές πρεμιέρες της εβδομάδας

170 τετραγωνικά (MOONWALK) του Γιωργή Τσουρή

Συναρπαστικό, «170 τετραγωνικά / Moonwalk». Τα «170 τετραγωνικά του Γιωργή Τσουρή, επέστρεψαν στο θέατρο Ιλίσια Βολανάκης για έναν 4ο και τελευταίο κύκλο παραστάσεων. Με περισσότερες από 200 SOLD OUT παραστάσεις στο ενεργητικό της, μια από τις πιο πετυχημένες δουλειές των τελευταίων χρόνων, που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο Δημήτρης Χορν, δηλώνει ξανά παρούσα στην θεατρική Αθήνα, με ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχρονης νεοελληνικής δραματουργίας. Μια ιστορία ανατρεπτική και συνάμα οικεία που φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του πολύπειρου στο είδος Γιώργου Παλούμπη.

Με άξονα το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, η παράσταση του θεατρικού οργανισμού ΜΑ NON TROPPO (Τα λουλούδια στην κυρία, Χαρτοπόλεμος κ.α.) ξεδιπλώνει στη σκηνή έντονες κωμικές και δραματικές στιγμές, με πρόσωπα της διπλανής μας πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα αναγνωρίσιμες. Γέλιο, συγκίνηση, μυστήριο, αγωνία και ένταση μέχρι τελικής πτώσης, σε ένα συναισθηματικό "ρινγκ" 170 τετραγωνικών. Τα πρόσωπα υποδύονται οι ηθοποιοί: Αμαλία Αρσένη, Ήβη Νικολαΐδου, Θανάσης Ζερίτης, Ελένη Τσιμπρικίδου και ο Γιωργής Τσουρής.

Λουκία Μιχαλοπούλου

«Η ανθρώπινη φωνή» του Ζαν Κοκτώ στο Μικρό Χόρν. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.

Η Λουκία Μιχαλοπούλου συναντά και πάλι τον Νικορέστη Χανιωτάκη σε μια πολύ ξεχωριστή καινούργια συνεργασία, μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;».

Αυτή τη φορά, οι δυο τους, αγκαλιάζουν το σπουδαίο μονόλογο του Ζαν Κοκτώ «Η Ανθρώπινη Φωνή» που θα παρουσιάζεται στο θέατρο Μικρό Χορν, από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00.

Η κάτοχος του θεατρικού βραβείου Μερκούρη (2011) θα αναμετρηθεί με έναν εμβληματικό ρόλο που κατά το παρελθόν ερμήνευσαν κάποιες από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς παγκοσμίως (Σιμόν Σινιορέ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Λιβ Ούλμαν, Χούλια Μιχένες, Ντενίζ Ντιβάλ, Ρενάτα Σκότο κ.α.).

Η ηρωίδα του έργου είναι μία νέα γυναίκα που συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον εραστή της, ο οποίος την εγκαταλείπει για να παντρευτεί μια άλλη. Περικυκλωμένη από την έννοια του θανάτου, βιώνει τον πόνο του έρωτα που ενώ ήταν πηγή ζωής έχει μετατραπεί σε ένα καταστροφικό συναίσθημα.

On Ego με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη

Το On Ego, ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο και ιδιαίτερα πρωτότυπο θεατρικό έργο σε μια παράσταση που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς και έκλεισε με Sold Out τον περασμένο Μάιο, επανέρχεται στο Από Μηχανής Θέατρο για τα πέντε Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου (από 1η έως και 30 /10).

Το On Ego γράφτηκε από τον διακεκριμένο Άγγλο συγγραφέα και σκηνοθέτη Mick Gordon σε συνεργασία με έναν σημαντικό νευροεπιστήμονα, τον Paul Broks και την συνδρομή του Πήτερ Μπρούκ, και έκανε αίσθηση πριν μερικά χρόνια στο Λονδίνο. Στην Ελλάδα παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια έκανε η Άρτεμις Φλέσσα, τους φωτισμούς ο Γιώργος Αγιαννίτης, το video art που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην παράσταση ο Παντελής Μάκκας, ενώ πρωτότυπη μουσική έγραψε ο Νίκος Κυπουργός σε συνεργασία με τον Κώστα Λώλο. Το τραγούδι της παράστασης Βήματα Χορού ακούγεται από την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Το On Ego, όπως φανερώνει ο τίτλος, διερευνά το θέμα της συνείδησης, του “Εγώ” μέσα από μια πρωτότυπη ερωτική ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Ένας νευροεπιστήμονας ο Άλεξ (Γιάννης Καπελέρης) σε μια διάλεξη υποστηρίζει ότι μέσα μας, στον εγκέφαλό μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τα εκατομμύρια των νευρώνων και των συνδέσεων. Θα αποδείξει τα λεγόμενά του κάνοντας ο ίδιος ως πειραματόζωο μια τηλεμεταφορά του εαυτού του. Κάτι όμως δεν πάει καλά στο πείραμα που διευθύνει ο αινιγματικός Ντέρεκ (Θανάσης Βλαβιανός) και δημιουργείται ένα ακριβές αντίγραφο του Άλεξ (Γιώργος Κορομπίλης). Αρχίζει τότε μια απίστευτη περιπέτεια με τρομερά διλήμματα: Ποιος από τους δυο είναι ο γνήσιος; Είναι δυνατόν να υπάρξουν δύο άνθρωποι με το ίδιο Εγώ; Η Άλις , η γυναίκα του (Αλεξάνδρα Αϊδίνη) που αντιμετωπίζει ήδη ένα σοβαρό πρόβλημα με την μνήμη της θα αντιληφθεί την διαφορά; (Την διανομή συμπληρώνει η Χρύσα Νταή.)

Μάριος Αθανασίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ράνια Οικονομίδου, Δημήτρης Πετρόπουλος, Νίκος Πολυδερόπουλος, Βαγγέλης Σαλευρής, Χάρης Τζωρτζάκης, Σάννυ Χατζηαργύρη

Η HAPPYPRODUCTIONS παρουσιάζει για 3η χρονιά στον Νέο Ακάδημο, σε μια μεγάλη παραγωγή, το θρυλικό έργο μυστηρίουτης Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα» («The Mousetrap»), το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου,που παίζεται συνεχώς στο WestEnd από τo 1952 έως σήμερα.

H κατεξοχήν συγγραφέας έργων μυστηρίου, όταν το έγραψε, δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αντέξει στη σκηνή για πάνω από 8 εβδομάδες. Όταν η ιστορία τη διέψευσε, απέδωσε την συνεχιζόμενη επιτυχία του έργου στο γεγονός πως υπάρχει «κάτι» στο κείμενο που αφορά κάθε θεατή προσωπικά.

Στη νέα προσαρμογή του έργου, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, μεταφερόμαστε,μια χιονισμένη μέρα στις αρχές της δεκαετίας του '90,σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, προτού μπουν τα κινητά τηλέφωνα στις ζωές μας. Οκτώ ήρωες (Μάριος Αθανασίου, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ράνια Οικονομίδου, Δημήτρης Πετρόπουλος, Νίκος Πολυδερόπουλος, Βαγγέλης Σαλευρής, Χάρης Τζωρτζάκης, Σάννυ Χατζηαργύρη) που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα.

Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μια ιστορία εκδίκησης με μεγάλές ανατροπές, έξυπνα τεχνάσματα και μια ποντικοπαγίδα που περιμένει το επόμενο θύμα της.

Σωτήρης Χατζάκης, Δημήτρης Μυλωνάς

Η τεράστια επιτυχία της περσινής θεατρικής σεζόν, η παράσταση που συγκλόνισε περισσότερους από 30.000 θεατές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με πάνω από 150 sold out και υμνήθηκε από τους κριτικούς, το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ του Άντονι Σάφερ «ΣΛΟΥΘ», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη με τον ίδιο και τον Δημήτρη Μυλωνά στους δύο εμβληματικούς ρόλους του έργου, έκανε πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά στο «Από Μηχανής» Θέατρο

Ο απατημένος σύζυγος Άντριου Γουάικ (Σωτήρης Χατζάκης) και ο εραστής της γυναίκας του Μίλο Τιντλ ο οποίος διεκδικεί να την παντρευτεί (Δημήτρης Μυλωνάς), με γενναίες δόσεις χιούμορ αλλά και την ατμόσφαιρα ενός στιβαρού αστυνομικού έργου, μετατρέπουν τη σκηνή σε ένα πεδίο «μάχης».

Σε αυτήν την κωμικοτραγική αρένα που έχει στηθεί, η κοινωνική καταξίωση, η σεξουαλική υπεροχή, η αγωνία της φθοράς του χρόνου γίνονται οι καταλύτες που παρακινούν τους δύο άντρες σε ένα παιχνίδι αλληλοεξόντωσης…δίχως επιστροφη.

Βασίλης Αφεντούλης, Βάνα Πεφάνη, Γιάννης Στεφόπουλος

«Η πόλη» της Λούλας Αναγνωστάκη έκανε πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε σκηνοθεσία Ενκε Φεζολάρι.

Οι πόλεις, άλλοτε φρούρια και τώρα φυλακές, μνήμες, τόποι ερημωμένοι, τόποι μαρτυρίου και λύτρωσης. Η Ελισάβετ και ο Κίμων εγκαθίστανται σε μια πόλη που η Ελισάβετ ισχυρίζεται ότι γεννήθηκε, εκεί σε ένα διαμέρισμα ζουν και κάθε βράδυ καλούν έναν επισκέπτη. Τα παιχνίδια μνήμης και η παγίδα που στήνει το ζευγάρι στον καλεσμένο έχει το ίδιο μοτίβο, οριακά παιχνίδια υπαρξιακά και βίαια σαν ωρολογιακή βόμβα στα χέρια των προσώπων. Ένας αλληλοσπαραγμός και μια υπόσχεση ευτυχίας και διαφυγής από την πραγματικότητα αποτυπώνεται στο μονόπρακτο που παρακολουθεί ο Θεατής. Διαταραγμένες σχέσεις, η εισβολή του έξω κόσμου στο ήδη κλειστό νοσηρό τραυματισμένο κόσμο των Ηρώων, η αδυναμία επικοινωνίας και η διαστρέβλωση των σχέσεων είναι τα συστατικά που συνθέτουν το περιβάλλον που δρουν τα πρόσωπα του έργου.

Παίζουν οι ηθοποιοί, Κίμων: Βασίλης Αφεντούλης, Ελισάβετ: Βάνα Πεφάνη, Φωτογράφος : Γιάννης Στεφόπουλος

To σώσε, στο Παλλάς

H εμβληματική κωμωδία του Μάικλ Φρέιν, «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με έναν θίασο σπουδαίων πρωταγωνιστών επί σκηνής, επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς και ανοίγει την αυλαία της νέας θεατρικής σεζόν 2022-2023, από τις 5/10, για 20 ΜΟΝΟ παραστάσεις!

Μετά την σαρωτική επιτυχία της πρώτης σεζόν, η παράσταση που παρακολούθησαν πάνω από 30.000 θεατές και έλαβε διθυραμβικές κριτικές, συνεχίζεται στο Θέατρο Παλλάς, από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου!

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υπογράφει την σκηνοθεσία μιας καθαρόαιμης κωμωδίας, επιστρατεύοντας έναν all-star θίασο, με τον ίδιο να ανεβαίνει επίσης στη σκηνή. Μαζί του, στο οργανωμένο χάος αυτής της αριστοτεχνικά γραμμένης κωμωδίας, πρωταγωνιστούν η Σμαράγδα Καρύδη, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Λένα Παπαληγούρα. Την ομάδα συμπληρώνουν ο Γιώργος Ψυχογυιός, η Δάφνη Δαυίδ και ο Γιώργος Ζυγούρης.

Δημήτρης Καταλειφός

Μετά την τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία με τα συνεχόμενα sold out της παράστασης «Να ακούς το χιόνι να πέφτει», ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη την επαναλαμβάνουν για 12 μόνο παραστάσεις από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια θεατρική διασκευή επτά διηγημάτων του Αμερικανού συγγραφέα Ρέιμοντ Κάρβερ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταλειφού.

Ένας άντρας ξεπουλάει τα έπιπλά του στην αυλή του σπιτιού του. Ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι χορεύει μεθυσμένο στην ίδια αυλή. Μια ηλικιωμένη μητέρα μετακομίζει συνεχώς προσπαθώντας να βρει ένα σπίτι και μία πόλη, όπου θα είναι ευτυχισμένη. Ένας πατέρας συναντάει μετά από χρόνια τον γιό του στο μπαρ ενός αεροδρομίου. Ένας συγγραφέας κυνηγάει την έμπνευση στα συντρίμμια μιας παλιάς αγάπης. Μια πληγωμένη γυναίκα ουρλιάζει στο δωμάτιο ενός φτηνού μοτέλ. Και όλοι τους συζητούν, διαφωνούν, πίνουν προσπαθώντας να καταλάβουν «Για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για την αγάπη»

Με τους Δημήτρη Καταλειφό, Στέλλα Κρούσκα, Βασιλίνα Κατερίνη και Δημήτρη Τσιγκριμάνη.

«Όπου κι αν πας να μη χαθείς»

Η παράσταση «Όπου κι αν πας να μη χαθείς» που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Σκορίνη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά και δραματουργική επεξεργασία Άννας Ελεφάντη, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε την περασμένη θεατρική σεζόν, έκανε πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά στην Πάνω Σκηνή του «Από Μηχανής» Θεάτρου.

Η μεταφορά του συγκλονιστικού και πολυδιάστατου αυτού μυθιστορήματος το οποίο έως σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 20.000 αντίτυπα, ήταν μια αληθινή πρόκληση, το σκηνικό όμως αποτέλεσμα δικαίωσε τους δημιουργούς καθώς αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή από το θεατρόφιλο κοινό.

Το «Όπου κι αν πας να μη χαθείς» λειτουργεί ως ένα σύγχρονο «έπος», μια σύγχρονη Οδύσσεια στην οποία ξετυλίγεται η Ιστορία της νεότερης Ελλάδας από τη δεκαετία του 1950 έως και τις μέρες μας και μαζί η ξενιτιά, η δικτατορία, τα κινήματα, η μεταπολίτευση, η πτώση του ανατολικού μπλοκ κ.α. Η περιπλάνηση του κεντρικού ήρωα Ορέστη στους τόπους της Ιστορίας, γίνεται ένα ταξίδι με προορισμό την προσωπική του «Ιθάκη» αλλά ταυτόχρονα αντανακλά την προσδοκία και τη ματαίωση μιας ολόκληρης γενιάς, μιας ολόκληρης εποχής. Παίζουν: Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Θεοδόσης Σκαρβέλης, Δημήτρης Μπούρας, Δήμητρα Μάζη, Δάφνη Δίγκα, Θανάσης Κορλός

Άκης Σακελλαρίου, Ρένια Λουιζίδου

«Οι Μάγισσες του Σάλεμ» του Άρθουρ Μίλερ επιστρέφουν. Από τις 5 Οκτωβρίου 2022 στο θέατρο «ΒΡΕΤΑΝΙΑ» (από Τετάρτη έως Κυριακή). Μετάφραση - Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Αεράκης, Άκης Σακελλαρίου, Ρένια Λουιζίδου, Δανάη Επιθυμιάδη, Γιάννης Καλατζόπουλος, Μελίνα Βαμβακά, Κώστας Κάππας

Το 1692 στο Σάλεμ, η Άμπιγκεϊλ, ερωτεύεται παράφορα έναν μεγαλύτερό της παντρεμένο άνδρα, τον Τζον Πρόκτορ. Εκείνος όμως την απορρίπτει και διαλέγει να μείνει στο πλάι της συζύγου του. Έτσι, εκείνη μαζί με άλλες κοπέλες του χωριού του κάνουν μάγια για να τον φέρουν πίσω. Οι κάτοικοι του Σάλεμ τις ανακαλύπτουν και οι γυναίκες κινδυνεύουν να θανατωθούν ως μάγισσες. Η Άμπιγκεϊλ κατηγορεί την σύζυγο του αγαπημένου της ως υποκινήτρια των μεταφυσικών πράξεων, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία δίκη με καταστροφικές συνέπειες για όλους.

Τα έργα του Αμερικανού συγγραφέα («Ο θάνατος του Εμποράκου», «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», «Ψηλά απ’ την Γέφυρα», «Το τίμημα» κ.α.) έχουν σημειώσει τεράστια παγκόσμια επιτυχία, ανά περιόδους, τόσο στο θέατρο, όσο και στον κινηματογράφο. «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Μασαχουσέτη το 1692 και παρουσιάστηκαν στην μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και την Γουινόνα Ράιντερ.

H Θεοδώρα Τζήμου, στη Νύχτα της κουκουβάγιας

Το σπουδαίο έργο Η Νύχτα της Κουκουβάγιας του Γιώργου Διαλεγμένου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες δραματουργούς, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, στο Bios από τις 03 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη & Δέσποινας Αναστάσογλου|Elephas tiliensis. Μια παράσταση-αλληγορία για τη ζωή και τον θάνατο, σκληρή και σαρκαστική, για την αναπόφευκτη στιγμή που κάθε άνθρωπος αντικρίζει το σκοτάδι του παρελθόντος του· για την κάθαρση που το σκοτάδι φέρνει στο παρόν του.

Ο Ίων εργάζεται στο τμήμα απολεσθέντων οστών ενός νεκροτομείου. Εκατοντάδες ονόματα και κόκκαλα ανθρώπων που έχουμε πια ξεχάσει, σαν να μην υπήρξαν, περνούν καθημερινά μπροστά στα μάτια του. Σήμερα είναι η δική του στιγμή. Ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα θα είναι η αφορμή για να περάσει κι αυτός στον Κάτω Κόσμο. Εκεί τον περιμένει η Πελαγία, πρώην ερωμένη του, η οποία αυτοκτόνησε εξαιτίας του. Η Πελαγία λατρεύει τις κουκουβάγιες. Παίζουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρία Γκιώνη, Παρα-σκευή Δουρουκλάκη, Έκτορας Λυγίζος, Θεοδώρα Τζήμου

Ο Μάκης με τον Ερρίκο Λίτση

«Ο Μάκης» του Βασίλη Κατσικονούρη στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Σκηνοθεσία: Βασίλης Κατσικονούρης & Ερρίκος Λίτσης. Πρεμιέρα: 7 Οκτωβρίου

Αθήνα, καλοκαίρι. Ο παππούς είναι στο σπίτι. Οι δικοί του έχουν πάει διακοπές. Σαντορίνη, Πάρο… Παλιά πήγαινε κι αυτός διακοπές. Μακρόνησο, Γυάρο… Τώρα έχει μείνει μόνος του. Με τις εμμονές του, τη ματαίωση, το φόβο του. Δε νοσταλγεί τίποτα κι ούτε πενθεί· παρά μόνον ποθεί: Για λίγο ακόμα. Έστω κι αν όλοι και όλα γύρω του τον έχουν προγραμμένο… Εκείνος ο μακρινός, ανεξήγητος πόθος δεν τον αφήνει να παραδεχτεί ότι έχει ξοφλήσει. Κι αν τελικά το κάνει, θα το κάνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φασαρία.

Σε αυτό το οδοιπορικό του —εντός ενός δωματίου— ο παππούς μονολογεί παρέα με τον σιωπηλό κάτοικο μιας γυάλας. Οι λέξεις ακολουθούν η μία την άλλη πυρετωδώς, σπάζοντας ειρωνικά και απείθαρχα τη σιωπή του θερινού σκηνικού. Ένα τάνγκο μοναχικό, ένας άνδρας νέος και γέρος ταυτόχρονα, στην άκρη του σκαλοπατιού, ταλαντεύεται δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του. Δίπλα του ο σιωπηλός ακροατής γίνεται μάρτυρας σε έναν υπαρξιακό μονόλογο μιας βαθύτερης μάχης: Μια ύστατη προσπάθεια να ξορκίσει την ανελέητη πορεία της ύπαρξης. Με τον Ερρίκο Λίτση . 

Γιώργος Νινιός

 «Τσιτάχ. Η ερημιά του τερματοφύλακα» με τον Γιώργο Νινιό από 8 Οκτωβρίου στο θέατρο Σταθμός. Ο συγγραφέας των μεγάλων επιτυχιών Βασίλης Κατσικονούρης («Το γάλα», «Καγκουρό») παρουσιάζει τον καινούργιο του μονόλογο.

Ο Τσιτάχ, ένας πολύπειρος βετεράνος τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος, κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό της μακροχρόνιας πορείας του, προσκεκλημένος από ένα σχολείο για να μιλήσει στα παιδιά για την αξία της άμιλλας και τα αθλητικά ιδεώδη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού, εξιστορεί γεγονότα και εμπειρίες από τη ζωή και την καριέρα του ξετυλίγοντας σιγά-σιγά το κουβάρι της ύπαρξης του, από τη δόξα, τα πλούτη και τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το μηδέν και το περιθώριο. Η καταξιωμένη στην Κύπρο ερμηνεύτρια και σκηνοθέτρια Ερμίνα Κυριαζή και ο διακεκριμένος ηθοποιός Γιώργος Νινιός ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αφηγηθούν μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση με κύρια θέματά της την ανδρική μοναξιά και τη ματαίωση, μαζί όμως με ένα βαθύ αίσθημα αξιοπρέπειας, ως πυξίδα και ως ύστατη νίκη σε πείσμα της ήττας και της φθοράς. 

Ματωμένα Χώματα

Tιμώντας τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα 113 χρόνια από τη γέννηση της Διδώς Σωτηρίου, τα Ματωμένα Χώματα σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπηεπιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 7 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η Διδώ Σωτηρίου γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας στις 18 Φεβρουαρίου 1909, μεγάλωσε στη Σμύρνη και βίωσε η ίδια τον διωγμό. Πρόσφυγας η ίδια, κατέφθασε στην Ελλάδα όπου αργότερα αναδείχθηκε σε κορυφαία μορφή της Αντίστασης. Υπήρξε παθιασμένη δημοσιογράφος και πολυβραβευμένη συγγραφέας. Με τα μυθιστορήματά της (Οι νεκροί περιμένουν, Κατεδαφιζόμεθα, Η εντολή) καθώς και με τις μελέτες, τα δοκίμια και τα βιβλία που έγραψε για εφήβους, η Διδώ Σωτηρίου άφησε έντονο το στίγμα της στην ζωή της χώρας μας. Τα Ματωμένα Χώματα εκδόθηκαν το 1962 και αποτελούν ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα ελληνικά μυθιστορήματα, με 423.000 αντίτυπα και 107 επανεκδόσεις. Αποσπάσματά του έχουν συμπεριληφθεί στα ανθολόγια του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Η ζωή του Μικρασιάτη Μανώλη Αξιώτη, που αφηγείται τις δοκιμασίες του στα Ματωμένα Χώματα, μεταφέρεται στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Παίζουν: Νικήτας Τσακίρογλου, Μιχάλης Σαράντης,Θάνος Αλεξίου, Μαρία Νεφέλη Δούκα, Τζένη Κόλλια, Φώτης Λαζάρου, Δάφνη Λιανάκη, Σταυρός Μοίρας, Πάνος Μπέκας, Ευθύμης Ξυπολιτάς, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Aντώνης Χρήστου. Μουσικοί επί σκηνής: Αθηνόδωρος Καρκαφίρης& Βαγγέλης Παρασκευαΐδης

Αιμιλία Υψηλάντη, Νατάσα Καλογρίδη

Η Αιμιλία Υψηλάντη, η Νατάσα Καλογρίδη και η Σάρα Εσκενάζη συναντώνται για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του θεάτρου Αργώ, στο έργο «Η κυρία Κλάιν» του Νίκολας Ράιτ σε σκηνοθεσία της Χρύσας Καψούλη.

Τρεις γυναίκες και οι τρεις ψυχαναλύτριες, μια μάνα -η περίφημη Μέλανι Κλάιν- η κόρη της και η γραμματέας της περνούν μια νύχτα μαζί, στο Λονδίνο του 1934. O ξαφνικός θάνατος του γιού και αδελφού δημιουργεί άγριες συγκρούσεις, συνεχείς ανατροπές, ανταγωνισμό, ενοχές, πάθη.

Η Κυρία Κλάιν είναι η βιεννέζα ψυχαναλύτρια Μέλανι Κλάιν, η σημαντικότερη της Ευρώπης που έκανε πρωτοπόρες έρευνες στη νηπιακή και παιδική ψυχολογία και αμφισβήτησε έντονα τον Σίγκμουντ Φρόυντ του οποίου υπήρξε μαθήτρια. Το έργο γράφτηκε το 1988 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό θέατρο της Αγγλίας. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αιμιλία Υψηλάντη Νατάσα Καλογρίδη Σάρα Εσκενάζη

«Η παγίδα»

Το αστυνομικό έργο, που παγκοσμίως μετρά περισσότερες από 30.000 παραστάσεις και θεωρείται σταθμός στην ιστορία του είδους, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο ΖΙΝΑ, τη θεατρική σεζόν 2022-2023, μετά από τη μεγάλη απήχηση που είχε στο θεατρικό κοινό.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλή την ΠΑΓΙΔΑ ανά τον κόσμο από το 1960 μέχρι σήμερα; Φυσικά, η δαιμονική μαστοριά της κατασκευής της! Ο Ρομπέρ Τομά δημιουργεί μοναδικό σκηνικό παιχνίδι συγκινήσεων και ανατροπών, που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή του έργου.

Ένα νιόπαντρο ζευγάρι επισκέπτεται ένα ορεινό Γαλλικό χωριό. Ύστερα από λίγες μέρες, η σύζυγος εξαφανίζεται και ο σύζυγος συνεργάζεται επίμονα με τις αρχές να την εντοπίσουν. Ο αστυνόμος του χωριού πιστεύει ότι πρόκειται για ένα πείσμα της γυναίκας και ότι εκείνη θα επιστρέψει. Λίγο αργότερα, ο σύζυγος ενημερώνεται ότι η σύζυγος του είναι καλά και ότι γυρίζει σε εκείνον. Πράγματι επιστρέφει, αλλά δεν είναι η γυναίκα του! Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Έφη Μουρίκη

Μαρία Αντουλινάκη, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Και ο Τάκης Παπαματθαίου

«Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού»

«Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» επιστρέφει από 5 Οκτωβρίου. Οι Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας και Στέλιος Πέτσος επιστρέφουν - υπό τη σκηνοθετική πάντα οδηγία του Γιάννη Κακλέα- στον τόπο του εγκλήματος, το Θέατρο Γκλόρια.

Μέσα από μια έξυπνη και επίκαιρη κωμωδία, η εξουσία ξεγυμνώνεται και παρουσιάζονται τα «αδιάσειστα» στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ενοχοποίηση κάποιου. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον έκτο όροφο μπορεί να αποτελέσει λύση όταν η ψυχραιμία χάνεται και ο θάνατος θα αρχειοθετηθεί απλώς ως «τυχαίος». Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Στέλιος Πέτσος, Παναγιώτης Κατσώλης.

Αυτοί και τα παντελόνια τους από την Ομάδα Θεατρείς στο Θέατρο Αλκμήνη

Αυτοί και τα παντελόνια τους από την Ομάδα Θεατρείς στο Θέατρο Αλκμήνη, πρεμιέρα 7 Οκτωβρίου

Η νεοσύστατη ομάδα Θεατρείς, που μας συστήθηκε στο Φεστιβάλ Κολωνού, βασίστηκε σε εμβληματικά θεατρικά κείμενα και συνέθεσε ένα νέο έργο. Καμπανέλης, Μολιέρος, Ζενέ, Γκόγκολ, Τσέχωφ, και πέντε έργα τους («Αυτός και το παντελόνι του», «Αρχοντοχωριάτης», «Το Μπαλκόνι», «Επιθεωρητής», «Βυσσινόκηπος») εμπνέουν τους Θεατρείς, που μας παρουσιάζουν ένα χιουμοριστικό θεατρικό κείμενο, διανθισμένο με δυνατή μουσική και πολλή κίνηση.

Δύο λαμπεροί κομπέρ παρουσιάζουν ιστορίες ανθρώπων, άλλοτε κωμικές και άλλοτε τραγικές, που αναμετριούνται με τον εαυτό τους αλλά και με τον καθρέφτη τους, για να ανακαλύψουν αν τελικά το «παντελόνι» τους μετράει περισσότερο από το περιεχόμενο του. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Πάνος Γεωργουλής, Άπος Κυπραίος, Δημήτρης Κωνσταντέλης, Μαριλένα Μοραγλή

Το Σφαγείο του Έρωτα

Δύο σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων, ο Θοδωρής Γκόνης και ο Παντελής Μπουκάλας, υπογράφουν "Το Σφαγείο του Έρωτα". Μετά τον πρώτο πετυχημένο κύκλο στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής την περασμένη άνοιξη, η παράσταση επιστρέφει λόγω της μεγάλης ζήτησης, αλλάζοντας στέγη για να παρουσιαστεί στο Σύγχρονο Θέατρο από τις 7 Οκτωβρίου και μόνο για 11 παραστάσεις. Ένα έργο βασισμένο στο «Αίμα της Αγάπης» του Παντελή Μπουκάλα, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη και δραματουργία του ίδιου με τους Ελένη Στρούλια και Ανδρέα Ανδρέου, με ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ ηθοποιών της νεότερης γενιάς. Παίζουν: Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης, Αναστασία Χατζάρα, Μουσικοί επί σκηνής: Αθηνά Λαμπίρη, Τάσος Μισυρλής, Δημήτρης Χατζηζήσης

Αλεξία Καλτσίκη, Θάλεια Σταματέλου

Το Θέατρο Πορεία ανοίγει αυλαία στη φετινή περίοδο με το ΝΥΧΙΑΝΓΚ της νεαρής συγγραφέως Ευαγγελίας Γατσωτή. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε τη σεζόν που μας πέρασε και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, το ΝΥΧΙΑΝΓΚ θα δώσει 10 παραστάσεις από 5 Οκτωβρίου.

Η Αργυρώ είναι αισθητικός και προσφέρει τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον. Η Κάλλια χρειάζεται μανικιούρ και της κλείνει ραντεβού στο διαμέρισμά της. Η Αργυρώ καταφτάνει με τα σύνεργά της και η διαδικασία ξεκινάει. Την ιεροτελεστία του μανικιούρ διαρρηγνύει ο επίμονος ήχος κλήσης του κινητού της Κάλλιας. Η Αργυρώ θέλει επίμονα να μάθει ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και γιατί προκαλεί τέτοια αναστάτωση στην Κάλλια. Ένα ιδιόχειρο γράμμα που θα βρεθεί στην εξώπορτα θα ανατρέψει τις εξηγήσεις, πυροδοτώντας εξομολογήσεις και συνταρακτικές αποκαλύψεις. Στις απολαυστικές ερμηνείες Αλεξία Καλτσίκη, Θάλεια Σταματέλου

Αναφορά για μια Ακαδημία, στο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν και ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος ανακοινώνουν τον β’ κύκλο παραστάσεων του σημαντικού Καφκικού διηγήματος, Αναφορά για μια Ακαδημία, στο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος. Η παράσταση θα παρουσιάζεται από τις 5 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 20.00 στο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος.

Ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος του Φραντς Κάφκα «Αναφορά σε μια Ακαδημία» είναι ο πίθηκος Rotpeter. Μια ομάδα κυνηγών της εταιρείας Χάγκενμπεκ τον πυροβόλησε σε μια ζούγκλα της Χρυσής Ακτής, καθώς πήγαινε με την αγέλη του να πιούν νερό. Δέχτηκε δύο σφαίρες με αποτέλεσμα τον ευνουχισμό του. Κατόπιν, τον αιχμαλώτισαν, τον μετέφεραν στο πλοίο τους και τον έκλεισαν σε ένα κλουβί. Αυτός, σε κατάσταση σοκ, έχοντας χάσει τη μνήμη της ως τώρα ζωής του, πάσχισε να διαφύγει. Τότε άρχισε να παρατηρεί αυτούς που ήταν γύρω του, τους εξαθλιωμένους και από-ανθρωποιημένους σκλάβους/ναύτες της εταιρείας Χάγκενμπεκ και προσπάθησε να τους μιμηθεί. Οι άνθρωποι με τη σειρά τους, παίζοντας με το άγριο ζώο, άρχισαν να το βασανίζουν. Ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Ντίνος Παπαγεωργίου, Μπάμπης Αλεφάντης, Έλλη Ιγγλίζ, Άννα Μαρκά - Μπονισέλ, Έβελυν Ασουάντ, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Ρόζυ Μονάκη

Larsen C

Larsen C, 6 – 9 Οκτωβρίου στη Στέγη του ιδρύματος Ωνάση. Ένα έργο τέχνης εν κινήσει που εμπνέεται από τη βραδύτητα της τήξης των παγετώνων προκειμένου να μιλήσει για τη σφοδρότητα της ζωής. «Παγετώνας» ή «παγοκρηπίδα». Αυτή είναι η επιστημονική ονομασία του τεράστιου, ακινητοποιημένου όγκου νερού Larsen C, ηλικίας 10.000 ετών, που βρίσκεται στην Ανταρκτική. Ο Larsen C, με έκταση διπλάσια της Ουαλίας, κινείται τόσο αργά, ώστε δεν συλλαμβάνεται από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Λες και ο παλμός της κίνησής του απορροφάται από τον χώρο και τον χρόνο. Στην ομώνυμη χορογραφία του Χρήστου Παπαδόπουλου, τα ανθρώπινα σώματα συντονίζονται στον ίδιο αέναο ρυθμό, σε μια ονειρική ακολουθία, όπου προοδευτικά φαντάζουν εξίσου απόκοσμα με το πολικό τοπίο. O Χρήστος Παπαδόπουλος γίνεται ξανά παρατηρητής της κίνησης του ελάχιστου που, στην εσωτερικότητα και στην επανάληψή της, παράγει ζωή. Το Larsen C είναι ένα πάρτι-φόρος τιμής στην αθόρυβη μετάβαση των σωμάτων. Είναι «μια μεταφορά» σχολιάζει ο ίδιος ο χορογράφος, «της ζωής που, ακατανίκητη, προχωρά».

Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Η συγκλονιστική παράσταση «Η Απολογία της Μαρί Κιουρί», σε κείμενο της Ευσταθίας και σκηνοθεσία της Κίρκης Καραλή, παρουσιάζεται από τις 8 Οκτωβρίου, στο θέατρο Αποθήκη!

Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, η βραβευμένη για την ερμηνεία της με δύο θεατρικά βραβεία, Πέγκυ Τρικαλιώτη.

Η Μαρί Κιουρί υπήρξε κορυφαία επιστήμων του 20ου αιώνα, κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση, ήταν η πρώτη γυναίκα που βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ σε δύο διαφορετικές επιστήμες, τη Φυσική και τη Χημεία (1903 και 1911) και η πρώτη γυναίκα που δίδαξε στη Σορβόννη.

Η παράσταση έχει ως έμπνευση και αφορμή την βιογραφία που έχει γραφτεί από την κόρη της Εύα Κιουρί και φωτίζει αληθινές προσωπικές στιγμές της ζωής της μητέρας της. Μέσα από μία προσωπική διήγηση, η θεατρική Μαρί Κιουρί διηγείται τη θυελλώδη ζωή της με χιούμορ, με συγκίνηση και με δύναμη που πηγάζει από την αντισυμβατική προσωπικότητά της.

«Τρομεροί γονείς» του Ζαν Κοκτώ

«Τρομεροί γονείς» του Ζαν Κοκτώ, από 8 Οκτωβρίου. Το έργο του Ζαν Κοκτώ «Τρομεροί Γονείς» παρουσιάζει η Αναστασία Παπαστάθη, για δεύτερη χρονιά στο θέατρο RADAR, σε μια καινούργια προσέγγιση όπου η δράση του έργου μεταφέρεται από το Παρίσι του 1938 (χρονιά που γράφτηκε το έργο) στην Αθήνα του σήμερα.

Ένα έργο για τις οικογενειακές σχέσεις, για την δύναμη του έρωτα και την ατομική ελευθερία.

Η μάνα αποξενωμένη από τον άντρα της, έχει εξαρτηθεί από τον γιο της. Η ανύπαντρη αδελφή της που ζει μαζί τους έχει αναλάβει να τους συντηρεί αφού κανείς δεν εργάζεται σε αυτό το σπίτι και εκείνη είναι η μόνη που μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία από την κληρονομιά που άφησε ο πλούσιος θείος στις δυο αδερφές. Όλα δείχνουν ισορροπημένα σε αυτή την οικογένεια. Η διαβητική μάνα χειραγωγεί μέσω της αρρώστιας της και της κυκλοθυμίας της, η θεία ελέγχει με την εξουσία του χρήματος και την εμμονή της για την τάξη και ο μπαμπάς καλύπτει την μοναξιά του με μικρές αποδράσεις σε εξωσυζυγικές σχέσεις. Τι γίνεται όμως όταν ο γιος ερωτεύεται και θέλει να σπάσει τα δεσμά της οικογένειας;

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης: Χρήστος Ευθυμίου, Μαρία Μαυροματάκη, Αναστασία Παπαστάθη, Αντώνης Καραθανασόπουλος, Ευδοκία Ασπρομάλλη

Οι «12 ένορκοι» στο θέατρο Αλκμήνη

Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει στο σπίτι της στο θέατρο Αλκμήνη για μια δυναμική 8η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose (12 Angry Men) μετατρέπουν ξανά το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Οι «12 ένορκοι» στο θέατρο Αλκμήνη.

Στη Νέα Υόρκη του 1957 ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για πατροκτονία. Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι τελικά ένοχο και η απόφασή τους θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος βρεθεί ένοχος, η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα μικρό δωμάτιο, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε ταυτίζονται αντικατοπτρίζοντας τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά): Τάσος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Δεγαΐτης, Αλμπέρτο Εσκενάζη, Μάνος Ζαχαράκος, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Νίκος Μέλλος (δ.δ.: Νίκος Βατικιώτης), Κωνσταντίνος Μπάζας, Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Ορέστης Τρίκας, Βασίλης Φακανάς. Στον ρόλο του φύλακα o Αλέξης Σταυριανός. Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή

Οι γειτονιές του κόσμου

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένων παραστάσεων, Οι γειτονιές του κόσμου του Γιάννη Ρίτσου, σε σκηνοθεσία Νάντιας Δαλκυριάδου, αλλάζουν θεατρική στέγη και "γειτονιά" και ανεβαίνουν από την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, για 6 παραστάσεις, στο Θέατρο Τζένη Καρέζη.

Η ποιητική συλλογή του Γιάννη Ρίτσου «Οι γειτονιές του κόσμου» γράφτηκε από το 1949 ως το 1951 κατά τη διάρκεια της εξορίας του ποιητή στη Μακρόνησο και στον Αη Στράτη. Εκδόθηκε το 1957, είναι αφιερωμένη στον Μάρκο Αυγέρη και περιλαμβάνεται στον Τόμο Ε «Τα Επικαιρικά». Ο Γιάννης Ρίτσος ανασυνθέτει μια ολόκληρη δεκαετία κρίσιμη για την παγκόσμια ιστορία (1941–1951). Η κατοχή, η αντίσταση, η απελευθέρωση, τα Δεκεμβριανά, ο εμφύλιος είναι τα θέματα για αυτό το «τραγούδι», όπως το χαρακτηρίζει ο ποιητής. Ένα «τραγούδι» γραμμένο με την συγκινησιακή φόρτιση της εμπειρίας και την βαθειά γνώση της Ιστορίας του Ανθρώπου. Παίζουν, Ξένια Αλεξίου, Λάζαρος Βαρτάνης, Στέφανος Παπατρέχας, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης