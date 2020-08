Τρεις δωρεάν παραστάσεις του Εθνικού σε αρχαιολογικούς χώρους -Μουσεία, ιερά, φρούρια [πρόγραμμα]

Το Εθνικό Θέατρο αυτό το καλοκαίρι εκπλήσσει και παρουσιάζει παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Το Εθνικό Θέατρο ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» παρουσιάζει το φετινό καλοκαίρι τρεις παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους εντός και εκτός Αττικής.

H συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΑ συμπίπτει με την επιθυμία του Εθνικού Θεάτρου για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας και προβολής, όπου το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό του πρόγραμμα θα συμβάλει στην κατανόηση της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητάς μας μέσα στον χρόνο.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟΑ. Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο για την είσοδο σε κάθε χώρο ενώ είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης ΕΔΩ.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ -Η Ελλάδα με τα μάτια των ξένων ταξιδιωτών, Παίζουν: Πάρις Θωμόπουλος, Ελευθερία Παγκάλου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Νατάσα Σφενδυλάκη, Αινείας Τσαμάτης, Δήμητρα Χαριτοπούλου

Οι παραστάσεις του Εθνικού στους αρχαιολογικούς χώρους

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ -Η Ελλάδα με τα μάτια των ξένων ταξιδιωτών (16ος - 19ος)

Επιλογές ταξιδιωτικών και περιηγητικών κειμένων. Επιλεγμένες αφηγήσεις ξένων ταξιδιωτών και περιηγητών στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, στην προεπαναστατική Ελλάδα αλλά και στο νεότευκτο ελληνικό κράτος. Η αποτύπωση των προσδοκιών, η φαντασιακή πρόσληψη του αρχαίου κόσμου, η επαφή και η εξοικείωση με την πραγματικότητα σε μια σειρά κειμένων σημαντικών προσωπικοτήτων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια.

Tαυτότητα παράστασης: Σύνθεση / Επιμέλεια Κειμένου: Στέφανος Καβαλλιεράκης, Άγγελος Κουτσολαμπρόπουλος Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη / Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη/ Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη /Μουσική: Λήδα Μανιατάκου / Κίνηση / Βοηθός Σκηνοθέτη: Δήμητρα Μητροπούλου

Διανομή (αλφαβητικά) Πάρις Θωμόπουλος, Ελευθερία Παγκάλου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Νατάσα Σφενδυλάκη, Αινείας Τσαμάτης, Δήμητρα Χαριτοπούλου

Παραστάσεις

• 21/7 Μονή Καισαριανής-Αττική

• 24/7 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων

• 26/7 Μονή Δαφνίου-Αττική

• 29/7 Αρχαιολογικός χώρος Ακαδημίας Πλάτωνος (Παλαίστρα)

• 6/8 Λύκειο Αριστοτέλους -Αττική

• 9/8 Αρχαιολογικός χώρος Νεμέας-Κορινθία

• 12/8 Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας-Πειραιάς

• 21/8 Μικρό Θέατρο Παλαιάς Επιδαύρου-Αργολίδα

• 25/8 Λύκειο Αριστοτέλους-Αττική

• 26/8 Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

• 30/8 Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας-Αττική

• 4/9 Αρχαίο Μουσείο Πειραιά

• 10/9 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας-Αττική

• 12/9 Αρχαιολογικός Χώρος Ηετιώνειας Πύλης Πειραιά

• 15/9 Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα» - Εύβοια

• 18/9 Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου-Αττική

• 20/9 Αρχαιολογικός χώρος Ασίνης - Αργολίδα

• 23/9 Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Κορίνθου - Κορινθία

• 26/9 Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπιείου - Αττική

«Αθηναίων Πολιτεία» Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μάνος Βαβαδάκης, Κώστας Κοράκης, Άγγελος Μπούρας, Κατερίνα Πατσιάνη

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Από τον Θησέα στον Σόλωνα

Το έργο Αθηναίων Πολιτεία είναι μια ανθολόγηση κειμένων της αρχαίας ιστοριογραφίας (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Αριστοτέλης, Πλούταρχος, Διογένης Λαέρτιος, κ.ά.) και άλλων ιστορικών-αρχαιολογικών πηγών (επιγραφές, αρχαιολογικά κείμενα), που ανασυνθέτουν -σε επεισοδιακή μορφή- την περιπετειώδη πορεία του Αθηναϊκού πολιτεύματος προς τη δημοκρατία (7ος – 6ος αι. π.Χ.). Πρόκειται για πέντε αυτοτελή, αφηγηματικά «ιστορήματα»– διασκευασμένα σε δραματική μορφή και για θεατρική απόδοση, τα οποία συνέχονται θεματολογικά σε ένα ενιαίο ιστορικό-πολιτικό διακείμενο. Τα κεφάλαια ανα-διηγούνται ιστορίες όπως το Κυλώνειο Άγος, η νομοθεσία του Σόλωνα κ.ά. Οι ιστορίες αυτές παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε θεατρική μορφή σε σημαίνοντες αρχαιολογικούς τόπους και μουσεία· τα πλέον ιδεώδη –για την παράστασή τους– «θέατρα».

Ταυτότητα παράστασης: Μετάφραση-Διασκευή: Γιάννης Λιγνάδης /Ιστορική Τεκμηρίωση-Επιμέλεια: Ανδρονίκη Μακρή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Παπαβασιλείου/ Κοστούμια / Βοηθός Σκηνοθέτη: Νικολέτα Φιλόσογλου / Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Διανομή (αλφαβητικά) Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μάνος Βαβαδάκης, Κώστας Κοράκης, Άγγελος Μπούρας, Κατερίνα Πατσιάνη

Παραστάσεις

• 23/7 Λύκειο Αριστοτέλους-Αττική

• 30/7 Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

• 31/7 Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας

• 1/8 Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών-Βοιωτία

• 4/8 Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

• 6/8 Μονή Δαφνίου

• 7/8 Ιερό Ποσειδώνος Σουνίου

• 8/8 Αρχαίο Θέατρο Θορικού-Αττική

• 19/8 Μικρό Θέατρο Παλαιάς Επιδαύρου

• 22/8 Αρχαιολογικός χώρος Ελευθερών-Αττική

• 23/8 Αρχαιολογικός χώρος Βραυρώνας

• 27/8 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων

• 28/8 Αρχαιολογικός χώρος Αφαίας Αίγινα-Αττική

• 2/9 Αρχαιολογικός χώρος Ακαδημίας Πλάτωνος (Παλαίστρα)

• 6/9 Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών

• 9/9 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας

• 13/9 Αρχαιολογικός χώρος Τύμβου Μαραθώνα

• 16/9 Αρχαιολογικό μουσείο - Πειραιάς

• 19/9 Αρχαίο Θέατρο Άργους-Αργολίδα

• 22/9 Φρούριο Παλαμηδίου Ναυπλίου-Αργολιδα

• 24/9 Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

• 25/9 Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπιείου-Αττική

«Το αμάρτημα της μητρός μου» Ερμηνεία: Ρένα Κυπριώτη

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ του Γ. Βιζυηνού (στην αγγλική γλώσσα)

Ένα αριστούργημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού Το αμάρτημα της Μητρός μου (1883) στην αγγλική γλώσσα σε μία προσπάθεια σύνδεσης του αγγλόφωνου κοινού με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Ο Βιζυηνός αντλεί αφηγηματικό υλικό από τις προσωπικές και οικογενειακές μνήμες, από τις παραδόσεις και τα βιώματα της λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερη πατρίδα του και το ενισχύει με το στέρεο υπόβαθρο της παιδείας του. Η παράσταση έχει ήδη φιλοξενηθεί με μεγάλη επιτυχία σε κορυφαία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (Harvard University, Boston, Yale University, New Haven, το Columbia University, New York, την πόλη της Τάμπα και στο University of Illinois at Chicago) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επί δύο συνεχή έτη (2018-2019).

Ταυτότητα παράστασης: Σκηνοθεσία: Δανάη Ρούσσου /Ερμηνεία: Ρένα Κυπριώτη / Σύνθεση μουσικής: Νίκος Κυπουργός / Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Καλλιτεχνική συνεργάτις: Ειρήνη Βουρλάκου

Παραστάσεις

• 19/7 Αρχαίο Θέατρο Θορικού-Αττική

• 22/7 Λύκειο Αριστοτέλους-Αττική

• 25/7 Μονή Δαφνίου-Αττική

• 28/7 Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου (Ομορφοκκλησιά – Γαλάτσι)

• 5/8 Φρούριο Παλαμηδίου-Ναύπλιο

• 11/8 Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας-Πειραιάς

• 18/8 Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου-Κόρινθος

• 20/8 Μικρό Θέατρο Παλαιάς Επιδαύρου-Αργολίδα

• 29/8 Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας-Αττική

• 1/9 Αρχαιολογικός χώρος Ακαδημίας Πλάτωνος

• 3/9 Αρχαιολογικό Μουσείο- Πειραιάς

• 5/9 Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών-Αττική

• 8/9 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας-Αττική

• 11/9 Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών-Αργολίδα

• 17/9 Μονή Καισαριανής -Αττική

Φωτογράφος των τριών παραστάσεων: Πένυ Καραχάλιου