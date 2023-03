Ορφέας Αυγουστίδης στο iefimerida: Μου αρέσει ο Φραγκιαδάκης, ο Αστέρης είναι λίγο Ρανταπλάν, ταλαίπωρος - iefimerida.gr

Για τον ρόλο του Αστέρη, στον «Σασμό», τον οποίο χαρακτήρισε Ρανταπλάν και την τεράστια θεατρική επιτυχία του έργου «Μηχανή του Τούρινγκ» για το οποίο απέσπασε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου μίλησε στο iefimerida ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης διανύει μία από τις πιο πετυχημένες χρονιές επαγγελματικά αφού τόσο ο «Αστέρης» έχει μπει σε κάθε σπίτι και καθηλώνει, όσο και ο «Αλαν Τούρινγκ» τον οποίο υποδύεται στο θέατρο, κερδίζει το χειροκρότημα του κοινού. Πάνω από όλα μιλάμε για έναν θεατρικό ηθοποιό που όπως και ο ίδιος λέει έτυχε να δουλεύει σε μία τόσο μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία και δεν είναι αυτή που τον καθορίζει.

«Πέρσι ήταν ιδιαίτερη δύσκολη και απαιτητική χρονιά από θέμα γυρισμάτων και ωραρίου» λέει ο Ορφέας Αυγουστίδης μιλώντας στο iefimerida.gr ενώ φέτος σχεδόν ανακουφισμένος τονίζει «πλέον είμαι πιο ευέλικτος, βουτάω, παίρνω την απόστασή μου, ξεκουράζομαι. Ούτως ή άλλος αυτή είναι η δουλειά μας, γκαζιές και μετά ξεκούραση, κοιτάς τα σύννεφα και μετά πάλι γκάζια, πάλι τα ίδια γι' αυτό δεν πρέπει να λες ποτέ 'δεν μπορώ' όλα καλά».

Σε μία σύντομη κουβέντα μας ανάμεσα στα γυρίσματα για τον «Σασμό» ο Ορφέας Αυγουστίδης μιλά για τον Αλαν Τούρινγκ τον ρόλο του στο θέατρο, αποκαλύπτει τον χαρακτήρα που του αρέσει στον «Σασμό» και τις σκέψεις του για τον Αστέρη. «Τώρα είμαστε περισσότερο στα γκάζια με τα γυρίσματα, αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι ότι τα γυρίσματα προχωράνε. Δεν μπορώ να σας πω και πολλά γιατί λίγο ο covid, λίγο τα γεγονότα, οι απεργίες, έχουν φέρει τα επεισόδια πολύ κοντά στις προβολές, άρα διαβάζουμε και γυρίζουμε, 7 ή 8 επεισόδια μπροστά από αυτό που βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση, που σημαίνει ότι δεν έχουμε στα χέρια μας την ολοκλήρωση την ιστορίας. Είναι καθημερινή συνήθεια και αυτό είναι και η γλύκα της σειράς να κρατάς το ενδιαφέρον ζωντανό και να δικαιολογείς και την προσμονή του κόσμου που θέλει να σε δει».

«Είναι ωραίο που ο Αστέρης δεν είναι εντελώς γειωμένος χαρακτήρας και δικαιολογημένος από τον ρεαλισμό και την πραγματικότητα, μου αρέσει αυτό στον ρόλο μου, πολύ» λέει ο Ορφέας Αυγουστίδης

«Μου αρέσει ο Φραγκιαδάκης και η μαμά»

«Αν ήμουνα τηλεθεατής και έβλεπα Σασμό τι θα μου άρεσε; Μου αρέσει ο Φραγκιαδάκης, μου αρέσει ο αστυνόμος με τη μορφή του Δημήτρη Ημελλου, αλλά τι να κάνω, έχω αγαπήσει και τον Αστέρη. Είναι λίγο ταλαίπωρος ο Αστέρης, είναι και λίγο αθώος, λίγο Ρανταπλάν όπως τον λέω εγώ και είναι παραδομένος σε αυτό τον έρωτα που είναι καρμικός και αυτό με συγκινεί γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα στην πραγματικότητα. Είναι πολύ ωραίο που υπάρχει η τηλεόραση, το σινεμά, το θέατρο, η λογοτεχνία, η ποίηση να κρατάει αυτά τα μέτρα ψηλά, όχι για να το ζήσεις αναγκαστικά αλλα να κρατήσεις την ελπίδα ψηλά. Είναι ωραίο που ο Αστέρης δεν είναι εντελώς γειωμένος χαρακτήρας και δικαιολογημένος από τον ρεαλισμό και την πραγματικότητα, μου αρέσει αυτό στον ρόλο μου πολύ».

«Αν ξεχωρίζω τη μαμά; Ναι η μαμά είναι πολύ ωραία, η μαμά είναι μαμά και στο σήριαλ, μου αρέσει η Καλλιόπη και όλοι οι χαρακτήρες μου αρέσουν, εμείς είμαστε μέσα στην ιστορία αυτή, έχουμε αλληλοαγαπηθεί, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι φίλοι, όμως εκτιμάμε ο ένας τον κόπο και τις αποφάσεις του άλλου».

«Ο Αστέρης είναι παραδομένος σε αυτό τον έρωτα που είναι καρμικός και αυτό με συγκινεί γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα στην πραγματικότητα» λέει ο Ορφέας Αυγουστίδης, φωτογραφία instagram.com/sasmos_alphatv_official

«Οσων αφορά στην επιτυχία; Αυτά δεν κρατάνε πολύ, η δουλειά μας είναι αυτή, τώρα Σασμός, ο κύκλος του Τούρινγκ που ολοκληρώνεται την άνοιξη και μετά ποιος ξέρει. Στην ερώτηση εάν θα υπάρξει τρίτη σεζόν στον Σασμό ο Ορφέας Αυγουστίδης απαντά ότι ακούει όσα λέγονται, για ακόμα μία σεζόν, αλλά δεν το γνωρίζει με σιγουριά εάν τελικά θα γίνει»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστεί στη «Μηχανή του Τουρινγκ» στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου, όπου μόνος επί σκηνής, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλου, αναμετράται με ένα δύσκολο εγχείρημα.

Υποδύεται τον μαθηματικό που έσπασε τον κώδικα των Ναζί και έπειτα καταδικάστηκε για την ομοφυλοφιλία του. Η παράσταση κάνει πολλαπλά sold out και όπως σημειώνει ο Ορφέας Αυγουστίδης, θα «τραβήξει» όσο περισσότερο μπορούν τη σεζόν ώστε να το δουν όσοι επιθυμούν. Για τον ρόλο του Τούρινγκ ο Ορφέας Αυγουστίδης έχει τιμηθεί με Α Βραβείο Κοινού στα θεατρικά βραβεία.

«Είναι πρόκληση να βρίσκομαι μόνος επί σκηνής, συναντώ ανθρώπους που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν την παράσταση δύο και τρεις φορές και μου λένε ότι νιώθουν τα ίδια και περισσότερα συναισθήματα από αυτά που αισθάνθηκαν την πρώτη φορά. Νιώθω ευλογημένος που μοιράζομαι αυτές τις μοναδικές στιγμές με τον κόσμο ο οποίος έχει αγκαλιάσει αυτή την παράσταση, δεν είναι πολλές οι φορές που ένας ηθοποιός αναμετριέται με την πρόκληση να είναι μόνος του πάνω στη σκηνή».

Ο Ορφέας Αυγουστίδης χαρακτήρισε τον ήρωά του γενναίο καθώς δεν ήθελε απλώς να ζήσει, ήθελε να ζήσει όπως ήθελε ο ίδιος και όταν ήρθε αντιμέτωπος με την προδοσία έκανε ό,τι μπορούσε για να το αλλάξει.

«Μιλάμε για τη διαφορετικότητα στην παράσταση, γενικότερα, όχι μόνο για τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Θεωρητικά είναι κάτι που μας αφορά και στην εποχή μας, ωστόσο εγώ πιστεύω ότι αν μας απασχολούσε πραγματικά θα επιτρέπαμε να «αναπνεύσει» όλο αυτό και θα επιτρέπαμε και στους ανθρώπους που διαφωνούν να μπορούν να το κάνουν και σε αυτούς που συμφωνούν να συμφωνούν. Δεν συμβαίνει όμως, δυστυχώς πιάνουμε το θέμα ως εργαλείο για να σκαλίζει ο ένας την ψυχή του άλλου και να εξακολουθούμε να μην αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Για αυτό είναι ωραία εποχή να μιλάμε γι' αυτό, όχι γιατί είμαστε κοντά στη λύση, αλλά επειδή είμαστε πολύ μακριά ακόμα».

Άλαν Τούρινγκ ο Ορφέας Αυγουστίδης

«Η Μηχανή του Τούρινγκ» Τετάρτη με Κυριακή στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου

Ο Τούρινγκ είναι μόνος του πια. Όλα όσα βλέπουμε συμβαίνουν στο μυαλό του. Είναι κομμάτια της μνήμης του. Είναι η ύστατη προσπάθεια μιας ιδιοφυούς προσωπικότητας να επικοινωνήσει με όλους αυτούς που δεν τον κατάλαβαν τότε και όλους εμάς που προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε τώρα, λίγο πριν το αινιγματικό τέλος που ο ίδιος θα δώσει στην ζωή του.

«Βρίσκομαι υπό κατ' οίκον περιορισμό και υποχρεωμένος να υποβάλλομαι σε ορμονοθεραπεία για έναν ολόκληρο χρόνο»

Ο Άλαν Τούρινγκ είναι ο άνθρωπος που έσπασε τον κωδικό των ναζί και άλλαξε την πορεία του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην λήξη του το 1945. Οι ιστορικοί υπολογίζουν πως η συνεισφορά του βοήθησε να αποτραπούν εκατομμύρια θάνατοι. Ο ρόλος του στην Ιστορία αλλά και η συμβολή του στην επιστήμη των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης έμεινε κρυφός λόγω της ομοφυλοφιλίας του, της διαπόμπευσης και της αυτοκτονίας του μέχρι το 2013 που η βασίλισσα Ελισάβετ αναγνώρισε επίσημα τις υπηρεσίες του. Πάνω από όλα όμως ο Τούρινγκ είναι ο υπερασπιστής της ανθρώπινης φαντασίας και μοναδικότητας. Η απόδειξη πως η ανθρώπινη ψυχή είναι ικανή να ξεπερνάει κάθε όριο, κάθε κοινωνικό παρεμβατισμό, κάθε στερεότυπο, κάθε αναστολή.

Άλαν Τούρινγκ ο Ορφέας Αυγουστίδης

Σκηνοθεσία - διασκευή: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Εμπνευσμένο από το θεατρικό έργο του Hugh White more «BREAKING THE CODE». Βασισμένο στο βιβλίο του Andrew Hodges «ALAN TURING: THE ENIGMA»