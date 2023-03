Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο Athens Fashion Film Festival -Οσα έγιναν το τριήμερο - iefimerida.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Athens Fashion Film Festival με τίτλο Art-istic OR Art-ificial? σε ένα τριήμερο που πρωταγωνίστησαν ο κινηματογράφος, η μόδα, οι συζητήσεις και τα gatherings.

Καταφέρνοντας να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικούς δημιουργικούς, επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς κλάδους, το AFFF από την Τρίτη 14 Μαρτίου έως την Πέμπτη 16 Μαρτίου γέμισε το Ωδείο Αθηνών με υψηλούς προσκεκλημένους, εκπροσώπους της Gen Z, σινεφίλ, δημοσιογράφους και λάτρεις της μόδας και των τεχνών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival υποδέχτηκε καθόλη την διάρκεια του τριημέρου σημαντικούς καλεσμένους και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, με την επίσημη τελετή έναρξης να τιμά με την παρουσία της η πρέσβυς της Ιταλίας στην Ελλάδα, Patrizia Falcinelli.

H πρέσβυς της Ιταλίας στην Ελλάδα, Patrizia Falcinelli

Ήδη από την πρώτη μέρα οι προβολές των fashion films βρέθηκαν το κέντρο του ενδιαφέροντος του κοινού. Παράλληλα, οι sold out συζητήσεις ανάγκασαν την διοργάνωση να μεταφέρει την διεξαγωγή τους σε μεγαλύτερη αίθουσα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη προσέλευση.

Η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Roundtables με διακεκριμένους ομιλητές φώτισαν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κουλτούρας. Η εναρκτήρια συζήτηση αφορούσε το Costume Design στην Τηλεόραση. Με Moderator την Ελένη Κεχαγιά, Δημοσιογράφο/ Lifestyle Director Liquid Media το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει τις διαφορετικές επαγγελματικές εμπειρίες των ομιλητών για την σημασία του ενδύματος σε μία παραγωγή.

Η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια AFFF, σκηνοθέτρια και παραγωγός, η Εβελίνα Δαρζέντα, Ενδυματολόγος/Σκηνογράφος, ο Βασίλης Ζούλιας, Fashion Designer, και η Μαρία Κοντοδήμα, Ενδυματολόγος/Ηθοποιός συμφώνησαν ότι το ένδυμα χτίζει και αναδεικνύει έναν χαρακτήρα.

Την δεύτερη ημέρα, το roundtable με θέμα «Βιώσιμη Μόδα: Στην τροχιά της κυκλικής οικονομίας» το οποίο διεξήχθη σε συνεργασία με το SDA Bocconi, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών έκανε εμφανή τον προβληματισμό των ομιλητών και του κοινού για το πώς τελικά θα καταφέρει η βιομηχανία της μόδας να βοηθήσει στο να έχουμε έναν πιο βιώσιμο πλανήτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με moderator την Μαριλέλλα Αντωνοπούλου, Δημοσιογράφο, Editor in Chief Ladylike και βασική εισηγήτρια την Francesca Rinaldi ερευνήτρια και Director Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi αναπτύχθηκε μία δυναμική συζητήση μαζί και με την κινηματογραφίστρια Έμμα Δοξιάδη, τον Μηχανικό Περιβάλλοντος, Δημήτρη Χωματίδη και την αρχιτέκτων μηχανικό και συνιδρύτρια 3QUARTERS, Γαρυφαλλιά Πιτσάκη.

Το ίδιο βράδυ, το roundtable που εξέταζε την κεντρική θεματική του 4ου AFFF «Art-istic OR Art-ificial?": Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα» με moderator την δημοσιογράφο Κατερίνα Ι. Ανέστη, παρουσίασε τα αποτελέσματα του workshop που είχε πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό, φοιτητές με την πολύτιμη συνεργασία της Ευριδίκης Παπαχρήστου από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Τμήμα δημιουργικού σχεδίου Μόδας και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δημιούργησαν σχέδια με μέσα τεχνητής νοημοσύνης και παραδοσιακά εργαλεία, βλέποντας τα θετικά και τα αρνητικά και στις δύο διαδικασίες. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο roundtable από τους διοργανωτές του workshop Ορσαλία Παρθένη, Artistic Director, PARTHENIS και Γιώργο Στάμου, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ), οι οποίοι επέκτειναν την συζήτηση και στις ηθικές και φιλοσοφικές διαστάσεις που ανοίγει το θέμα, μαζί και με την εικαστικό Κυριακή Γονή.

Η τρίτη ημέρα υπήρξε ιδιαίτερα συγκινητική με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival, Νικόλ Αλεξανδροπούλου να σημειώνει στον λόγο της πως «από το 2019 το Athens Fashion Film Festival δεν έχει απλώς διπλασιαστεί, αλλά πολλαπλασιαστεί», βλέποντας παράλληλα ότι οι ελληνικές συμμετοχές στο διαγωνιστικό γίνονται χρονιά με τη χρονιά ακόμα περισσότερες. Η ίδια ευχαρίστησε όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς, τους συνεργάτες και εθελοντές του φεστιβάλ και έδωσε το λόγο στην παρουσιάστρια της τελετής λήξης, Μικαέλα Θεοφίλου, δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό.

Σύσσωμη η κριτική επιτροπή και το youth jury του 4ου Athens Fashion Film Festival βρέθηκαν στο Ωδείο ανακοινώνοντας τις επιλογές τους βραβεύοντας τις καλύτερες ταινίες του φετινού διαγωνιστικού τμήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 9μελής κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τους: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, ηθοποιός, πρόεδρος κριτικής επιτροπής Athens Fashion Film Festival, Ελένη Ανδρουτσοπούλου, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Εβελίνα Δαρζέντα, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος, Μαρία Δρανδάκη, Παραγωγός, Homemade Films, Βασίλης Ζούλιας, Σχεδιαστής Ρούχων, Έβελυν Καζαντζόγλου, Fashion Blogger, Content Creator, Θανάσης Νεοφώτιστος, Σκηνοθέτης, Marco Gastine, Σκηνοθέτης, Παραγωγός, και Carlos Muñoz Gómez-Quintero, Διευθυντής Φωτογραφίας

Η 5μελής Επιτροπή Νέων του 4ou Athens Fashion Film Festival που απένειμε τα Βραβεία BEST IN SHOW & BEST STUDENT FILM αποτελούνταν από τους Ζακ Σιμχά, Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός και πρόεδρος Youth Jury 4ου Athens Fashion Film Festival, Πένυ Δάλκου, Climate Justice Advocate, Εβελίνα Στολτίδου, Freelance producer, music-artist manager, casting director και μοντέλο, Νάσια Συντέτα, Σχεδιάστρια Μόδας και Ηρακλής Τσουζίνοφ, Μοντέλο

Youth Jury:

Best in Show: Body by Tommaso Ottomano | NSS Magazine

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Student: 'Feast' by Victoria Gong | Tisch School of the Arts

Green: 'Terra Cene' by Nono + Rodrigo for The Karman Project

BEST IN SHOW --> ‘OSTAL 24’ by Marine Serre, Sacha Barbin, Ryan Doubiago for Marine Serre

BEST FASHION FILM --> 'Avril 14th’ by Roger Guardia for Zara

BEST DIRECTOR--> ‘A King’ by Ivan Olita

BEST STYLING --> Helena Tejedor for 'Le Monde Diplomatique' | Casablanca

BEST SCRIPT CONCEPT --> Serena Corvaglia & Alessandro Nicolò for 'Un'ora sola'

BEST EDITING --> Miguel Thomé for 'The Three Building Blocks'

BEST ART DIRECTION --> Marine Serre, Sacha Barbin and Ryan Doubiago for 'OSTAL 24' | Marine Serre

BEST CINEMATOGRAPHY --> Andrea Gavazzi for 'A King'

BEST MUSIC --> LA Timpa for 'OSTAL 24' | Marine Serre

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BEST DOCUMENTARY --> 'A King' by Ivan Olita

BEST GREEN FILM--> 'Terra Cene' by Nono + Rodrigo for The Karman Project

BEST EXPERIMENTAL FILM --> 'An Ode to Teenagehood (and Dysfunctional Families)' by Celia Arias for Gata Magazine

EMERGING TALENT --> Denisse Ariana Pérez

BEST STUDENT FILM --> 'Feast' by Victoria Gong | Tisch School of the Arts

BEST GREEK --> 'Anagenesis' by Vensi & Hara | PANSiK

Ειδική Μνεία by METAXA: AFTER DARK - Emotional States of Techno by Stini Röhrs

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ