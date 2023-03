Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα -Εξηγούν: Αλεξανδροπούλου, Ορσαλία Παρθένη, Γονή, Στάμου - iefimerida.gr

Με τίτλο «Art-istic OR Art-ificial?» και κυρίαρχο θέμα την τεχνητή νοημοσύνη το 4ο Athens Fashion Film Festival υποδέχεται το κοινό από την Τρίτη 14 Μαρτίου έως την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 στο Ωδείο Αθηνών.

Μόδα, ταινίες και τεχνητή νοημοσύνη στο 4ο AFFF

Ενα τριήμερο που πρωταγωνιστούν η μόδα, ο κινηματογράφος, οι συζητήσεις, τα gatherings και η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Roundtables με διακεκριμένους ομιλητές φωτίζουν σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κουλτούρας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα με όλες τις θεματικές συζητήσεων του 4ου AFFF.

Η είσοδος στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19, Αθήνα, 10675) είναι ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση ΕΔΩ

Costume Design στην Τηλεόραση

Το εναρκτήριο roundtable

ROUNDTABLE | Costume Design στην Τηλεόραση | Τρίτη 14 Μαρτίου | 15.30 - 17.00 | Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ι. Δεσποτόπουλος

Οι τηλεοπτικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια ολοένα και ισχυροποιούνται στην συνείδηση του κοινού. Πόσο καθοριστική είναι για το αποτέλεσμα ενός σίριαλ η ενδυματολογική προσέγγιση; Τι είναι πιο δύσκολο για έναν ενδυματολόγο; Να αναλάβει μία παραγωγή η οποία τοποθετείται στο παρελθόν ή μία παραγωγή που κινείται στο σήμερα; Πόση βαρύτητα δίνουμε οι τηλεθεατές στον ρόλο του ήρωα μέσα από το outfit του; Πόσο εύκολο είναι να δώσουμε τον χαρακτήρα ενός ρόλου χρησιμοποιώντας νόρμες και πόσο είναι σκόπιμο να γίνεται; Οι ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές πόση βαρύτητα δίνουν και σε τι απέχουμε μακράν σε σχέση με το εξωτερικό; Ποια είναι τα βήματα για να χτίσεις έναν ρόλο ενδυματολογικά - πόσο "διάβασμα" και πόσα resources χρειάζονται;

Το AFFF ξεκινάει το πρόγραμμά του με αυτό το εναρκτήριο roundtable που αποτελείται από ανθρώπους με βαθιά γνώση και εμπειρία γύρω από το costume design, δίνοντας την βαρύτητα και τον χώρο σε ένα θέμα και αντικείμενο που παίζει καθοριστικό ρόλο στο συνολικό αποτέλεσμα μιας τηλεοπτικής σειράς αλλά και στην αίσθηση του τελικού αποδέκτη, του τηλεθεατή.

Νικόλ Αλεξανδροπούλου - Καλλιτεχνική Διευθύντρια AFFF / Παραγωγός/ Εβελίνα Δαρζέντα - Ενδυματολόγος / Σκηνογράφος /Βασίλης Ζούλιας - Fashion Designer /Άννα Ζώτου - Ενδυματολόγος / Μαρία Κοντοδήμα - Ενδυματολόγος / Ηθοποιός /Moderator: Ελένη Κεχαγιά - Δημοσιογράφος/ Lifestyle Director Liquid Media. Στο τέλος της συζήτησης, θα ακολουθήσει Q&A. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

«Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα»

Σημαντική στιγμή του Φεστιβάλ το πάνελ «Art-istic OR Art-ificial?: Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα». Μεταξύ άλλων θα διερευνηθούν ερωτήματα όπως: Θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη την επανάσταση που έφερε το διαδίκτυο στον τρόπο που ζούμε, σχετιζόμαστε, παράγουμε, δημιουργούμε; Και τι θα συμβεί σε αυτές τις τόσο προσωπικές, ιδιοσυγκρασιακές περιπτώσεις της ίδιας της δημιουργίας που ταυτίζεται με την Τέχνη, αλλά και με την μόδα που βρίσκεται στην περιφέρεια των τεχνών και αποτελεί θεμελιώδη κατηγορία των δημιουργικών βιομηχανιών;

Το πάνελ «Art-istic OR Art-ificial?": Η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα» θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, ξεκινώντας όχι από τη θεωρία, αλλά από ένα απτό παράδειγμα. Από ένα workshop έκπληξη, μια αναμέτρηση όπου μέσα τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία παραδοσιακά θα κληθούν να απαντήσουν σε μία άσκηση και να δώσουν το έναυσμα για τη συζήτηση. Για να οδηγηθούμε έτσι σε θέματα τόσο λειτουργικά σχετικά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες, όσο και σε ηθικά.

Προκλήσεις και κίνδυνοι, παραγωγή και περιορισμοί, ευκαιρίες και αποκλεισμοί. Πώς θα παράγουμε Τέχνη και Μόδα; Πώς θα καταναλώνουμε και θα απολαμβάνουμε τις δημιουργίες τους; Μήπως είμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή όπου ο όρος Δημιουργία και Τέχνη πρέπει να αλλάξει, όπως έγινε πρόσφατα με τον ορισμό των Μουσείων. Η συζήτηση τώρα αρχίζει.

Στο πάνελ θα μιλήσουν η Κυριακή Γονή, εικαστικός για την οποία η έρευνα και η τεχνολογία είναι κεντρικά στοιχεία της πρακτικής της. Η σχεδιάστρια μόδας Ορσαλία Παρθένη που οδηγεί την νέα εποχή του ιστορικού οίκου Parthenis. Ο Γιώργος Στάμου, καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ). Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Κατερίνα Ι. Ανέστη.

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ μιλούν στο iefimerida για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα

Νικολ Αλεξανδροπούλου, φωτογραφία Ολυμπία Κρασαγάκη

Νικόλ Αλεξανδροπούλου, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια Athens Fashion Film Festival / σκηνοθέτρια/ παραγωγός

Αποφάσισα να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση και χρησιμοποιήσω το ChatGPT. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η δημιουργία χρειάζεται ενσυναίσθηση. Οπότε μέχρι και αυτή να αντικατασταθεί από το ρομπότ, θα είναι αναγκαίο το άγγιγμα του ανθρώπου. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διάφορες εφαρμογές στη μόδα και τον κινηματογράφο. Σας αναφέρω μερικές από τις σημαντικότερες εφαρμογές σε αυτούς τους κλάδους:

Στη Μόδα:

Εφαρμογές αναγνώρισης εικόνων και μοτίβων για την αυτόματη ανίχνευση των τάσεων της μόδας και των προτιμήσεων των καταναλωτών

Εφαρμογές αναγνώρισης προσώπων για την αναγνώριση των πελατών και των προτιμήσεών τους σε καταστήματα μόδας

Εφαρμογές βαθιάς μάθησης για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και του σχεδιασμού των ρούχων

Εφαρμογές ρομποτικής για την αυτόματη παραγωγή και την αύξηση της ακρίβειας στην κατασκευή ρούχων

Κινηματογράφος:



Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και βίντεο με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας και της σκηνής

Εφαρμογές αναγνώρισης φωνής και γλώσσας για την αυτόματη υποτιτλιστική επεξεργασία των ταινιών

Εφαρμογές δημιουργίας εικόνων και σκηνών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα CGI εφέ και οι εικόνες κίνησης

Εφαρμογές αυτόματης διαμόρφωσης σεναρίων και δημιουργίας προβλέψεων για την επιτυχία των ταινιών

Εφαρμογές βαθιάς μάθησης για την ανάλυση των δεδομένων του κινηματογραφικού κοινού και των τάσεων της βιομηχανίας, για να βοηθήσουν τους παραγωγούς να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.

Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων από κοινωνικές πλατφόρμες και άλλες πηγές δεδομένων, για να βοηθήσει τους παραγωγούς να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό τους και τις τάσεις στον κινηματογράφο. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας στις σκηνές δράσης και επικίνδυνες σκηνές, όπως στις σκηνές με αυτοκίνητα και στους αγώνες μοτοσυκλετών.

Γιώργος Στάμου

Γιώργος Στάμου - Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ)

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας, προσφέροντας αποτελεσματικά και καινοτόμα εργαλεία σε περιοχές όπως η ιατρική, η νομική, η εκπαίδευση. Η δημιουργική βιομηχανία πρωτοστατεί στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, ως αποτέλεσμα της συνεχούς αναζήτησης νέων μέσων έκφρασης που χαρακτηρίζει τους δημιουργούς. Στον κινηματογράφο, ήδη επί πολλών ετών, χρησιμοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σε διάφορα στάδια της παραγωγής και με μεγάλη επιτυχία.

Την τελευταία τριετία είδαμε την πέραν-των-προβλέψεων επιτυχία των παραγωγικών μοντέλων μηχανικής μάθησης (generative machine learning models), τα οποία συνθέτουν «νέο» περιεχόμενο (κείμενα, τραγούδια, εικόνες, βίντεο, σκίτσα κλπ.), βασιζόμενα στην αυτόματη ανάλυση του τεράστιου όγκου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η εξέλιξη αυτή πρόκειται να αλλάξει δραματικά τα δεδομένα, όπως ήδη μαρτυρούν τα παραγόμενα κείμενα του chatGPT, οι εικόνες του DALL-e 2, του Midjourney ή του Stable Diffusion.

Μπροστά στις νέες αυτές προοπτικές, τα ερωτήματα που απασχολούν την επιστημονική και καλλιτεχνική κοινότητα είναι πολλά: Είναι η διαδικασία των παραγωγικών μοντέλων μηχανικής μάθησης παραγωγική (δημιουργική) ή αναπαραγωγική; Μπορούμε να συλλάβουμε καλύτερα την έννοια της δημιουργικότητας και της αντιγραφής, μέσω της μελέτης των παραγωγικών μοντέλων μηχανικής μάθησης; Χρειάζεται ανανέωση τόσο ο ορισμός όσο και το πλαίσιο της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων; Μπορεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους δημιουργούς να ανοίξει νέους δρόμους στην τέχνη, π.χ. μέσω του διαλόγου μεταξύ δημιουργού και συστημάτων μηχανικής μάθησης; Οι απαντήσεις είναι δύσκολες, ειδικά καθώς η εξέλιξη των μοντέλων ανατρέπει διαρκώς τα δεδομένα.

Ορσαλία Παρθένη

Ορσαλία Παρθένη - Artistic Director, PARTHENIS

Νομίζω τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τα δει κανείς ως πηγή έμπνευσης, όχι ως κάτι απειλητικό. Πιστεύω ότι είναι κάτι που έρχεται αντί να απορρίψει την χειροκίνητη διαδικασία, να της δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί θα αρχίσει να σπανίζει. Προσωπικά, θα σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω το ΑΙ ως εργαλείο έμπνευσης. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο πώλησης. Επίσης, είναι ένας ωραίος τρόπος να δοκιμάζεις τις ιδέες σου χωρίς να δημιουργείς waste, μία παράμετρος που είναι πολύ σημαντική γιατί αγγίζει και το περιβαλλοντικό ζήτημα. Πολλές φορές θες να βλέπεις τις ιδέες σου υλοποιημένες. Ένα απλό σκίτσο δεν σου δίνει απόλυτη εικόνα του πώς θα είναι το ρούχο, κι επίσης, κάτι που είναι ωραίο στο σκίτσο, ως ρούχο μπορεί να μην είναι το αναμενόμενο.. Η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει μία πολύ ρεαλιστική εικόνα αν το πετύχει.

Στο Athens Fashion Film Festival, θα κάνουμε ένα workshop με φοιτητές που θα σχεδιάσουν με και χωρίς ΑΙ για να περιγράψουν την εμπειρία τους. Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, εμείς ως άνθρωποι από διαφορετικούς κλάδους, εγώ από τον χώρο της μόδας, ο κ. Στάμου από της τεχνολογίας και η κα. Γονή της Τέχνης, θα σχολιάσουμε το φιλοσοφικό κομμάτι γύρω από αυτήν την συζήτηση. Το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο ή είναι απειλή. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Εγώ δεν το βλέπω ως απειλή και πιστεύω ότι όπως κάθε τι καινούριο, παίρνεις αυτά που σου είναι χρήσιμα, και πετάς αυτά που δεν σου είναι. Πειραματίζεσαι. Είναι στην ίδια λογική που άλλοι δουλεύουν με μουλάζ, άλλοι με τεχνικό σχέδιο, άλλοι με ελεύθερο και άλλοι απευθείας με πατρόν. Δεν μπορείς να το περιορίσεις. Κι εγώ ως Iστορικός μόδας και Tέχνης, το βρίσκω τρομερά χρήσιμο.

Κυριακή Γονή

Κυριακή Γονή - Εικαστικός

Οι τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής και ερευνητικής μου πρακτικής και φύσει περίεργη πειραματίστηκα αρκετά νωρίς με τα εργαλεία αυτά. Οπωσδήποτε είναι εντυπωσιακή η δυνατότητα σύνθεσης είτε εικόνας είτε κειμένου, αλλά δεν θεωρώ πιθανό να αντικατασταθούν οι καλλιτέχνες ή οι συγγραφείς από αυτά τα μοντέλα- μάλλον τα βλέπω πιο πολύ ως εργαλεία ή συμπληρώματα ή πειράματα. Η δημιουργική διαδικασία είναι τόσο πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική, που δύσκολα μια μηχανή βαθιάς μάθησης στενής ΤΝ μπορεί να την ιδιοποιηθεί, ενώ η ΓΤΝ φαίνεται να είναι ακόμη δεκαετίες μακριά. Αντί για την πιθανολογούμενη αντικατάσταση της δημιουργικής διαδικασίας, πιο ανησυχητική φαίνεται η ευρεία και ταχεία διασπορά μη αληθών εικόνων και κειμένων μέσω αυτών των εργαλείων-θυμηθείτε για παράδειγμα την εικόνα του διασώστη στον σεισμό της Τουρκίας πριν λίγες εβδομάδες, η οποία αναρτήθηκε ευρέως, μέχρι και σε προφιλ βουλευτών μας.

Επίσης ανησυχητικοί είναι οι πιθανοί αποκλεισμοί και η διαιώνιση στερεοτύπων που φέρουν τα σύνολα δεδομένων, τα οποία τροφοδοτούν και εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους αυτούς. Στο έργο μου Perfect Love #couplegoals #Aigenerated μέρος της ομαδικής έκθεσης Modern Love ή Αγάπη στα Χρόνια της Ψυχρής Οικειότητας που παρουσιάζεται στο ΕΜΣΤ τώρα, αντιπαρατίθενται δύο σύνολα δεδομένων που αναπαραστούν τον έρωτα, το ένα κατασκευασμένο από χρήστες του διαδικτύου και το άλλο από αλγόριθμους σύνθεσης εικόνας. Τι μπορεί κανείς να συμπεράνει, να διερωτηθεί μέσα από την αντιπαραβολή των δύο αυτών συνόλων; Πιστεύω, ότι η ΤΝ ανοίγει σημαντικές δυνατότητες σε πολλά πεδία (και στην τέχνη) αλλά παράλληλα παρουσιάζει μια σειρά από προκλήσεις, που απαιτούν την προσοχή μας σε επίπεδο ατομικό, κοινωνικό και θεσμικό.

Τι άλλο θα δούμε στο Athens Fashion Film Festival

FILM SCREENING & ROUNDTABLE | Βιώσιμη Μόδα

FILM SCREENING | Fashion Reimagined directed by Becky Hutner | Τετάρτη 15 Μαρτίου | 15.00 - 16.50 | Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή

Fashion Reimagined, directed by Becky Hutner. Duration: 100’

Περιγραφή: Η σχεδιάστρια Amy Powney, καλλιτεχνική διευθύντρια της Mother of Pearl, οφείλει να λογίζεται μέσα στις σημαντικότερες ανερχόμενες φιγούρες της Λονδρέζικης fashion σκηνής. Μεγαλωμένη στη βαθιά βρετανική επαρχία από ακτιβιστές γονείς, η Amy δεν ένιωθε ποτέ άνετα γνωρίζοντας τις καταστροφικές οικολογικές συνέπειες μιας βιομηχανίας της οποίας είναι πλέον εξέχον μέλος. Όταν κερδίζει τον τίτλο της καλύτερης Νέας Σχεδιάστριας της Χρονιάς ("Best Young Designer of the Year") από τη Vogue, διάκριση που συνοδεύεται από ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο, η Amy αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αλλάξει το προφίλ της επιχείρησής της, δημιουργώντας μια βιώσιμη σε κάθε στάδιο παραγωγής της κολεξιόν, από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, η προσωπική της επανάσταση γίνεται ο προάγγελος μιας πολύ μεγαλύτερης κοινωνικής αλλαγής.

ROUNDTABLE | | Βιώσιμη Μόδα: Στην τροχιά της κυκλικής οικονομίας co-curated με το SDA Bocconi | Τετάρτη 15 Μαρτίου | 17.00 – 18:30 | Ωδείο Αθηνών, Νέα Σκηνή

Η συζήτηση διοργανώνεται σε συνεργασία με το SDA Bocconi, με την με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Βασική εισηγήτρια είναι η Francesca Rinaldi ερευνήτρια και Director Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi. Παράλληλα, η κινηματογραφίστρια Έμμα Δοξιάδη, ο Μηχανικός Περιβάλλοντος, Δημήτρης Χωματίδης και o Chief Creative Officer του Maison Faliakos, Χρήστος Πετρίδης και ο creative director του Οίκου Βενέδικτος Αντύπας, παρουσιάζουν ο καθένας από το δικό του επαγγελματικό background το πώς μπορούμε μέσα από τη βιώσιμη μόδα να διαμορφώσουμε έναν βιώσιμο πλανήτη.

Συμμετέχουν: Francesca Romana Rinaldi - Author Fashion Industry 2030 and Director Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi / Βενέδικτος Αντύπας, Creative Director, Maison Faliakos /Χρήστος Πετρίδης, Chief Creative Officer, Maison Faliakos / Έμμα Δοξιάδη, Κινηματογραφίστρια / Founder της Everybodies

Δημήτρης Χωματίδης - Environmental Engineer MSc. Circular Economy & IT Officer, LIFE IP CEI Greece/ Moderator: Μαριλέλλα Αντωνοπούλου, Δημοσιογράφος/ Editor in Chief ladylike

Στο τέλος της συζήτησης, θα ακολουθήσει Q&A. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

