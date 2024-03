Οι θεατρικές πρεμιέρες του Μαρτίου: Η Patti Smith στην Αθήνα και «Fame» με cast από το Λονδίνο - iefimerida.gr

Η Patti Smith με τους Soundwalk Collective έρχονται αυτό τον Μάρτιο στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για δύο βραδιές σηματοδοτώντας έναν μήνα με ενδιαφέρουσες νέες θεατρικές παραστάσεις.

Μέσα στον Μάρτιο έρχεται ένα μιούζικαλ στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής, το Fame με καστ από το Λονδίνο, οι μαγευτικοί Mummenschanz από την Ελβετία, κωμωδίες, δράματα και πολιτικά κείμενα, στις σκηνές της πόλης.

Μία «γεύση» από τις θεατρικές πρεμιέρες του Μαρτίου

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η θρυλική ποιήτρια της νεοϋορκέζικης punk rock Patti Smith προσγειώνεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για να συμμετάσχει στα ηχοτοπία της Soundwalk Collective, σε ένα διήμερο γεμάτο εικόνες και ήχους από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το "Correspondences" είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συνεργασία ανάμεσα στη Soundwalk Collective και τη «ποιήτρια» της πανκ ροκ Πάτι Σμιθ. Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 10 χρόνια, το "Correspondences" διασχίζει μια ποικιλία διαφορετικών γεωγραφιών και τους φυσικούς τους χώρους, αποκαλύπτοντας ηχητικά χνάρια που έχουν αφήσει πίσω τους ποιητές, κινηματογραφιστές και επαναστάτες και αναδεικνύοντας παράλληλα τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Τα μουσικά κομμάτια που θα παρουσιαστούν στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στις 14 και 15 Μαρτίου γίνονται οπτικοακουστικά ταξίδια πρόκλησης για τη σκέψη μας και περιλαμβάνουν από μια συνεργασία με την TBA21–Academy, που εξερευνά την καταστροφική επίδραση των σεισμικών αεροβόλων και, γενικότερα, των ανθρώπινων παρεμβάσεων στους ωκεανούς, έως την ανθεκτικότητα της φύσης μετά την καταστροφή στο Τσέρνομπιλ, τις αποκεντρωμένες κοινωνίες που οραματίστηκε ο Πιοτρ Κροπότκιν και τις ερημιές της τελευταίας νύχτας του Παζολίνι.

Το «Correspondences», που περιλαμβάνει ζωντανές ταινίες και director's cuts, ερμηνεύουν ο Στέφαν Κρασνεάντσκι και ο Simone Merli της Soundwalk Collective και η Πάτι Σμιθ. Τα visuals της παράστασης υπογράφει ο Πορτογάλος κινηματογραφιστής Pedro Maia.

Το βραβευμένο μιούζικαλ "The Last Five Years" του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Το δημοφιλές και βραβευμένο μιούζικαλ The Last Five Years, σε κείμενο, μουσική και στίχους του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, ένα από τα δημοφιλέστερα οφ-Μπρόντγουεϊ μιούζικαλ, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, από τις 20 Μαρτίου και για εννέα μοναδικές παραστάσεις έως τις 31 Μαρτίου 2024. Το The Last Five Years φέρνει επί σκηνής μια νεοϋορκέζικη ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσικοθεατρική εμπειρία.

Ένα έντονα συναισθηματικό και προσωπικό μιούζικαλ δωματίου με θέμα δύο εικοσάρηδες Νεοϋορκέζους που βρίσκουν και χάνουν τον έρωτα στη διάρκεια μιας περιόδου πέντε χρόνων, το The Last Five Years χαρακτηρίζεται από την αντισυμβατική δομή του, όπου η Κάθυ αφηγείται την ιστορία αντίστροφα, ενώ ο Τζέιμι αφηγείται την ιστορία σε ευθεία χρονολογική σειρά. Οι χρονικότητες των δυο ηρώων συναντιούνται μόνο μία φορά, στον γάμο τους.

Το βραβευμένο με βραβείο Drama Desk έργο, που χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Time ως ένα από τα δέκα καλύτερα μιούζικαλ του 2001, παρουσιάζεται σε μουσική διεύθυνση του έμπειρου Μιχάλη Παπαπέτρου, μετάφραση και σκηνοθεσία ενός ειδικού στο είδος, του πολυπράγμονα κωμικού και λιμπρετίστα Δημήτρη Δημόπουλου, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η Βάσια Ζαχαροπούλου και ο Πάρις Παρασκευάδης.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την παράσταση «Κατάματα» του Γιώργου Καλογερόπουλου. Μια 35λεπτη περφόρμανς στο Φουαγιέ του θεάτρου για την καθημερινή πάλη του ανθρώπου απέναντι στο άγνωστο, τα θηρία της ύπαρξης, αλλά και την κατασκευασμένη από τον ίδιο εξουσία που υπονομεύει κάθε διαφορετικότητα. Ένα έργο για τη ζωή ως δικαίωμα. Στην παράσταση ακούγεται, μεταξύ άλλων και κείμενο που έχει γραφτεί από τον Ζακ Κωστόπουλο. Από τις 2 Μαρτίου και κάθε Σάββατο στις 20.00.

Ο άνθρωπος απέναντι στο άγνωστο. Ο άνθρωπος που επαναστατεί, ερωτεύεται, γεννά, μεγαλώνει, ζει και πεθαίνει. Στην άλλη «πλευρά» η Εξουσία – ανθρώπινο δημιούργημα – ελέγχει, κινεί, διακινεί και υποκινεί με τρομακτική ακρίβεια, απαγορεύοντας την απόκλιση. Μια Εξουσία που υπονομεύει τη διαφορετικότητα. Μια σύγκρουση. Ένας αγώνας. Η ζωή είναι δικαίωμα.

Μια «μικρή» παράσταση για τις «μεγάλες» δυνάμεις που μας κινητοποιούν. Μια σκηνική σύνθεση για την αιώνια πάλη του ανθρώπου με τα θηρία της ύπαρξης που αναπόφευκτα καταλήγει σε ένα κοίταγμα μέσα στον συμπαντικό καθρέφτη, κατάματα. Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία/Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Καλογερόπουλος. Τον ρόλο της «Τεχνητής Νοημοσύνης» ερμηνεύει και χορογραφεί η Εύη Τσακλάνου. Παίζουν: Γιώργος Καλογερόπουλος, Νατάσα Λυμπεροπούλου, Βάσω Μανδύλη, Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Αιμιλία Ράπτη, Μαρίνα Σωκράτη, Εύη Τσακλάνου. Στο βίντεο εμφανίζεται η ΣάντραΡόσι.

MOS

Το MOS της Ιωάννας Παρασκευοπούλου έκανε πρεμιέρα στη Στέγη πριν δύο χρόνια και έκτοτε έχει κατακτήσει τις σκηνές της Ευρώπης, από το Barbican του Λονδίνου μέχρι το Teatros del Canal της Μαδρίτης και το Atelier de Paris στο Παρίσι, με διθυραμβικές κριτικές από το The Stage έως το Springback Magazine. Η Παρασκευοπούλου επιστρέφει για το Σαββατοκύριακο στο Onassis Dance Days 2024 με το MOS που ενθουσιάζει το ευρωπαϊκό κοινό και τη διεθνή πρεμιέρα της νέας της δουλειάς, All of my love, μια επιστολή αγάπης, αναπόλησης και φόρου τιμής σε όλα εκείνα που (δεν) είναι πια μαζί μας.

Το MOS θα παρουσιαστεί απόψε Σάββατο σε συνθήκες προσβασιμότητας: με υπέρτιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη. Την ίδια ημέρα, στις 17:15, θα πραγματοποιηθεί αισθητηριακά προσβάσιμη ξενάγηση για κωφά και βαρήκοα άτομα και για άτομα με οπτικές αναπηρίες. Αναπτύσσοντας προσβάσιμα εργαλεία, το MOS συστήνεται σε ένα νέο κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει το ταξίδι του στο εξωτερικό έχοντας τις υπηρεσίες προσβασιμότητας προσαρμοσμένες για τα διεθνή κοινά με αναπηρία.

Mια συνεργασία της Στέγης με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal, στο πλαίσιο του προγράμματος Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερμηνεία: Γιώργος Κοτσιφάκης, Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Christmas Theater

Το FAME, το φαντασμαγορικό μιούζικαλ που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο από μικρούς και μεγάλους σε όλο τον κόσμο, έρχεται στο Christmas Theater, με ένα εξαιρετικό cast απευθείας από το Λονδίνο!

Μια ομάδα υπερταλαντούχων ηθοποιών, χορευτών, τραγουδιστών και μουσικών, έρχονται για να μας ξεσηκώσουν με το ταλέντο και την ενέργεια τους, στο επίπεδο που τα musical αξίζει να παρουσιάζονται στη χώρα μας.

Βασισμένο στην ιστορική ταινία του 1980, που σημάδεψε την pop κουλτούρα της εποχής, το FAME ακολουθεί τις ζωές, τις φιλοδοξίες, τους έρωτες, και τα όνειρα των σπουδαστών της Σχολής Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης, όσο αυτοί αγωνίζονται να τα καταφέρουν στο δύσκολο χώρο της βιομηχανίας τους θεάματος.

Η παράσταση - θρύλος του Ντέιβιντ Ντε Σίλβα έχει παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 50 χώρες, ενώ υπήρξε υποψήφια για τρία βραβεία Λόρενς Ολίβιε στην Αγγλία. Είναι βασισμένη στην κλασική κινηματογραφική ταινία του 1980, που κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ, έγινε σήριαλ, αλλά και κινηματογραφικό ριμέικ 30 χρόνια μετά, φέρνοντας ξανά το FAME στην καρδιά της νεότερης γενιάς.

Το musical παρουσιάζεται στα Αγγλικά με Ελληνικούς υπερτιτλους

Mummenschanz

Παλλάς

Οι μαγευτικοί Mummenschanz από την Ελβετία, με χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παρουσιάσουν ένα μοναδικό επετειακό υπερθέαμα με τίτλο «50 χρόνια» στις 22 και 23 Μαρτίου στο Πάλλας.

Οι σημαντικότερες στιγμές των πολυβραβευμένων MUMMENSCHANZ μέσα από μια μοναδική καλλιτεχνική πορεία 50 και πλέον χρόνων θα ζωντανέψουν στο Παλλάς για δύο συλλεκτικές παραστάσεις! Κάθε εμφάνιση τους θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα της χρονιάς ηλεκτρίζοντας από το 1972 τα σπουδαιότερα θέατρα σε όλο τον κόσμο με την γλώσσα που ενώνει όλη την υφήλιο, την σιωπή!

O μαγευτικός κόσμος της σιωπής που δημιουργούν οι MUMMENSCHANZ (Μούμενσανζ) δεν είναι εύκολο να ενταχτεί σε μια μόνο κατηγορία θεάματος. Ο θίασος αυτοχαρακτηρίζεται «θέατρο με μάσκες» ή «θέατρο παντομίμας» (το όνομά τους παραπέμπει στην παλιά αγγλική λέξη mummer, που σημαίνει μίμος).

Oι MUMMENSCHANZ εξελίχτηκαν σε μια παγκόσμια πρόταση για το σύγχρονο θέατρο, ξεπερνώντας πολιτισμικά και γλωσσικά όρια. Οι τρεις ιδρυτές τους, η Floriana Frassetto, ο Andres Bossard και ο Bernie Schürch, κατέκτησαν τον κόσμο χωρίς να πουν ούτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας μόνο μια καθαρά οπτική γλώσσα. Μάσκες σε μαύρο φόντο.

«Rayman ούρλιαξε»

θέατρο Σφενδόνη

«Rayman ούρλιαξε» του Γιάννη Μαυριτσάκη σε σκηνοθεσία Περικλή Μουστάκη, με τον Χάρη Φραγκούλη στον κεντρικό ρόλο, στο θέατρο Σφενδόνη με προγραμματισμένη πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Μαρτίου.

Ο θεωρητικός φυσικός Rayman ετοιμάζεται να παραλάβει το βραβείο που, έστω και με καθυστέρηση, αποφάσισε να του απονείμει η Ακαδημία Επιστημών ως αναγνώριση για το έργο του. Ο Rayman, ζώντας πια αποκομμένος από την ακαδημαϊκή κοινότητα, διχάζεται. Να υποταχθεί στην εξουσία της επιτροπής για να καρπωθεί τα προνόμια της διάκρισης ή να αρνηθεί το βραβείο; Εκτός όμως από την αμφιθυμία του, έχει να αντιμετωπίσει και την αμφιβολία του για την αξία των θεωριών που έχει διατυπώσει, ακόμη και για την ίδια τη δυνατότητά του να συλλάβει την αληθινή φύση του κόσμου. Η προετοιμασία της ομιλίας που πρόκειται να εκφωνήσει στην τελετή βράβευσης, τον οδηγεί τελικά, με έναν απροσδόκητο τρόπο, στην ανακάλυψη της πραγματικής «εξίσωσης του Θεού».

Στην υποβλητική σκηνή του θεάτρου Σφενδόνη, τρεις ηθοποιοί και μια λυρική τραγουδίστρια, μας πηγαίνουν στο μυστηριώδες σύμπαν του Rayman που συμφιλιώνει το μεγάλο Άγνωστο με το γνώριμο και το οικείο. Φύση και υπερφύση, ο άνθρωπος και οι αμφιβολίες του. Η απρόσωπη, απαρέγκλιτη νομοτέλεια και οι ανεξερεύνητες ατομικές προθέσεις. Και πάνω από όλα το ερώτημα χωρίς απάντηση.

Παίζουν: Χάρης Φραγκούλης, Κώστας Νικούλι, Φραγκίσκη Μουστάκη και η υψίφωνος Λητώ Μεσσήνη. Συμμετέχουν: Μαρία Αλεξοπούλου, Χάρης Καρύδης-Μαρωνίτης, Ιωάννα Κρητούλη

Περλιμπλίν και Μπελίσα

θέατρο Πορεία

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και «Περλιμπλίν και Μπελίσα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, από 5 Μαρτίου στο θέατρο Πορεία.



Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα; Τι είναι όνειρο και τι πραγματικότητα; Τι είναι ποίηση και τι πεζή αναγκαιότητα; Τι μένει κρυφό και τι έρχεται στο φως; Τι είναι τελικά ο έρωτας – κάτι απτό ή κάτι φαντασιακό; Ο λατρεμένος του ελληνικού κοινού Ισπανός ποιητής και δραματουργός επανέρχεται με αυτό το έργο του 1929 στο αγαπημένο θέμα του, τον ανεκπλήρωτο έρωτα, και παραδίδει μια ιστορία τρυφερή και οδυνηρή από την αρχή μέχρι το τέλος της, γραμμένη στη μοναδική, τη γεμάτη ονειρικές εικόνες και λυρισμό γλώσσα του.

Ερωτικό αλληλούια χαρακτηρίζει στον υπότιτλο το έργο του ο Λόρκα, φανερώνοντας αφενός τη σύνδεση της ιστορίας του με τα άκρως συμβατικά και τυποποιημένα φαρσικά αναγνώσματα του ισπανικού 18ου αιώνα, αφετέρου την πρόθεσή του να υπερβεί με αιρετικό και ποιητικό τρόπο την παράδοση αυτή.

Ο μεσόκοπος Περλιμπλίν (όνομα που προσιδιάζει στους ερωτοχτυπημένους γέρους της λαϊκής φάρσας) πείθεται να παντρευτεί τη νεαρή γειτόνισσά του, για να μη μείνει μόνος κι αβοήθητος στα γεράματα· η Μπελίσα πείθεται να παντρευτεί τον πλούσιο γείτονά της για να γίνει πιο ποθητή από τους άλλους άντρες χάρη στην ομορφιά που θα της χαρίσουν τα πλούτη του. Όμως, λαχταρώντας έναν έρωτα της ηλικίας της, γοητεύεται από τον μυστηριώδη ξένο που κρύβεται τις νύχτες στον κήπο και της γράφει φλογερές επιστολές. Ο Περλιμπλίν δεν αντέχει να ζει χωρίς την αγάπη της Μπελίσα και σκοτώνει τον ανώνυμο εραστή, ενώ η Μπελίσα ανακαλύπτει την αλήθεια χάνοντας διαμιάς σύζυγο και ερωμένο…

Περλιμπλίν: Χρήστος Σαπουντζής, Μαρκόλφα: Δανάη Σαριδάκη

Μπελίσα: Μαριάννα Πουρέγκα | Φαίδρα Αγγελάκη (σε διπλή διανομή)

Μητέρα της Μπελίσας: Γιολάντα Μπαλαούρα, Δαιμόνια: Έλενα Μελά, Περικλής Σιούντας. Μουσικός επί σκηνής: Κώστας Νικολόπουλος |Αθηνόδωρος Καρκαφίρης

«Τζούλια»

Θέατρο Άλφα – Ληναίος - Φωτίου

Ο Τάσος Ιορδανίδης γράφει και σκηνοθετεί τη «Τζούλια» ένα νέο θεατρικό έργο βασισμένο στην «Δεσποινίδα Τζούλια» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ.

Πρεμιέρα Δευτέρα 11 Μαρτίου στο θέατρο Άλφα – Ληναίος - Φωτίου

Η πάλη των κοινωνικών τάξεων - οι ομοιότητες και οι διαφορές τους-, το αδηφάγο πρόσωπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η έννοια της φιλίας, η τοξικότητα των ανθρώπινων εξαρτητικών σχέσεων, ο κοινωνικός ρατσισμός, η χρήση ουσιών, η προδοσία, ο έρωτας στη διάσταση του πόθου, η δυσκολία του ανθρώπου να αγαπήσει, η βαθιά του ανάγκη να αγαπηθεί, το ανικανοποίητο του είδους μας. Μήπως τελικά υπάρχει και αυτό που λέμε κάρμα; Μήπως τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο; Όλα αυτά τα θέματα τίθενται κάτω από τη σκιά του υποβόσκοντος κεντρικού θέματος.

Δύο ήταν τα στοιχήματα που θέσαμε σαν ομάδα όταν ξεκινήσαμε το εγχείρημα. Να αποκωδικοποιήσουμε τα ζητήματα που έθεσε ο Στρίντμπεργκ στην εποχή του και να τα μεταγράψουμε- να τα μεταφέρουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα, προσπαθώντας να καταθέσουμε εύστοχες αναγωγές και για τους ψυχισμούς των χαρακτήρων και για το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και δρουν, αναφέρει ο Τάσος Ιορδανίδης.

Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα…Παίζουν: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Κυριάκος Σαλής, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Καρτσαφλέκη

«Χόρεψέ με πατέρα»

Θέατρο Αργώ – Studio

Η Non Grata Productions παρουσιάζει στο Θέατρο Αργώ – Studio την παράσταση «Χόρεψέ με πατέρα» της Κατερίνας Αντωνιάδου από τη Δευτέρα 25 Μαρτίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως την Τρίτη 21 Μαΐου. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Αρμένη, με τον ίδιο στο ρόλο του πατέρα και την Κατερίνα Αντωνιάδου στο ρόλο της κόρης.

Ένας πατέρας με άνοια και η υστερική κόρη του, προσπαθούν μάταια να επικοινωνήσουν. Ο καθένας μέσα από την δική του διαταραχή, πάλλεται μέσα του, αναζητώντας την προσωπική του λύτρωση.

Η κόρη έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον πατέρα της. Τον επισκέπτεται καθημερινά, τον φροντίζει, έχει την απόλυτη ευθύνη του. Έχει παραμερίσει εντελώς την ζωή της. Αυτή η μέρα που εξελίσσεται, είναι και η μέρα έξαρσης του πατέρα. Δεν την αναγνωρίζει. Ο ίδιος, προσκολλημένος σε ένα σταματημένο ρολόι, περιορίζεται σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αρνούμενος πεισματικά την αλήθεια. Αρνείται τα παιδιά του, αρνείται την δουλειά που υπηρέτησε, αρνείται την ανικανότητά του να αυτοεξυπηρετηθεί.

Παρά τις υστερικές πιέσεις που δέχεται από την κόρη του, φαίνεται να υπεκφεύγει συνεχώς από την πραγματικότητα – ή τουλάχιστον έτσι σκέφτεται το μπερδεμένο μυαλό της κόρης. Μη μπορώντας κι αυτή να επικοινωνήσει με την νέα πραγματικότητα, χάνεται. Ανίκανη πλέον να διαχειριστεί και την προ πολλού, κατεστραμμένη σχέση με τον πατέρα της, αλλά κυρίως την σχέση της με τον εαυτό της, μπερδεύεται. Μπερδεύεται και κατηγορεί. Φτάνει στο σημείο να αμφισβητήσει την άνοια του πατέρα της, τρομοκρατώντας τον και φωνάζοντάς του “Δεν σε πιστεύω! Ένα παιχνίδι είναι αυτό που κάνεις”! Πάντα μέσα από την θέση του θύματος, προσκολλημένη στο παρελθόν της, το άμεσα εμπλεκόμενο με τον πατέρα της, το αναπολεί, πυροδοτώντας μνήμες άγριες και τον παρασέρνει σ' έναν βίαιο χορό αισθήσεων και παραισθήσεων. Η επικοινωνία είναι ένα χαμένο παιχνίδι.

Θεατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ

Σε παραγωγή του θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ θα παρουσιαστεί ένα καινούργιο έργο ενός νέου Έλληνα συγγραφέα. Όπως ήταν προγραμματισμένο, το νέο έργο του Μιχάλη Μαλανδράκη «ΌΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ», θα διαδεχθεί τον ΠΛΑΤΟΝΩΦ του Τσέχωφ, από την Παρασκευή 15 Μαρτίου. Πρωταγωνιστούν: Γιασεμί Κηλαηδόνη, Δημήτρης Σέρφας, Νίκος Μπουκουβάλας

Σ’ ένα παλιό ζαχαροπλαστείο στο Αιγάλεω, μια οικογένεια προσπαθεί να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση υπό την σκιά του πρόσφατου, τραγικού θανάτου του πατέρα. Τα «θέλω» τους, όμως, συγκρούονται.

Η μητέρα με τον μεγάλο γιο της οικογένειας σκοπεύουν να συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά στο μαγαζί, ενώ ο μικρός γιος διαφωνεί. Τους προτείνει να πουλήσουν το απαρχαιωμένο μαγαζί, που φέρει μαζί του την σκιά του ατυχήματος, για να ξεκινήσουν ένα καινούργιο, πιο φωτεινό και μοντέρνο ζαχαροπλαστείο.

Εκείνοι, όμως, αντιστέκονται και διαφωνούν μαζί του. Οι αυξανόμενες εντάσεις και συγκρούσεις θα φέρουν στην επιφάνεια ένα μυστικό της οικογένειας, που προκαλεί την μεγάλη απορία του μικρού γιου: Γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν τις ζωές τους, όταν δεν τους αρέσουν; Γιατί δεν προσπαθούν για κάτι διαφορετικό, όταν αυτό που έχουν δεν είναι αρκετό;

Γιατί υπομένουμε την καθημερινότητά και τις ζωές μας σαν να είναι υπερβατική τιμωρία; Ένα ρεαλιστικό δράμα με διαχρονικά, υπαρξιακά ερωτήματα για την μακρινή ιδέα της ευτυχίας σε αντιδιαστολή με την βία και τον εγκλωβισμό που ενέχει η πραγματικότητα.

«Τα τραγούδια της Σωτηρίας»

ΠΛΥΦΑ

«Τα τραγούδια της Σωτηρίας», μία από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών, επιστρέφουν για ακόμα μία φορά στην καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας! Η Χριστίνα Μαξούρη και τέσσερις εξαιρετικοί λαϊκοί μουσικοί, στήνουν και πάλι το πάλκο τους και μας προσκαλούν σε ένα ταξίδι στη ζωή και τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλλου. Από την Πέμπτη 7 Μαρτίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00, μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην «Αρχόντισσα του ρεμπέτικου» μας περιμένει στο ΠΛΥΦΑ.

Η ηθοποιός Χριστίνα Μαξούρη, μία από τις αξιοσημείωτες φωνές της νεότερης γενιάς, έχοντας στο ενεργητικό της, ιδιαιτέρως επιτυχημένες μουσικές παραστάσεις, προσωπικά άλμπουμ και συμμετοχές σε άλμπουμ τρίτων και συναυλίες, με το χαρακτηριστικό μέταλλο και την ξεχωριστή ερμηνεία, δίνει νέα πνοή στα τραγούδια της Σωτηρίας στο σήμερα. Μαζί με τα τραγούδια, η Μαξούρη αφηγείται μικρές ιστορίες και σύντομα περιστατικά από τη ζωή της αξεπέραστης ερμηνεύτριας, μέσα από λόγια της ίδιας της Μπέλλου, αλλά και ανθρώπων που τη γνώρισαν.

Τραγουδά η Χριστίνα Μαξούρη. Μουσικοί: Δημήτρης Κουφογιώργος (μπουζούκι)

Ζαχαρίας Γερασκλής (μπουζούκι - φωνή), Βασίλης Προδρόμου (κιθάρα-φωνή) στις 4 & 11/4 Άγης Παπαπαναγιώτου (κιθάρα), Δημήτρης Κούστας (ακορντεόν). Ιδέα: Δημήτρης Χαλιώτης. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Χαλιώτης, Χριστίνα Μαξούρη

«Πίσσα και Πούπουλα»

θέατρο ARROYO

Ο έρωτας είναι δύσκολη υπόθεση, ειδικά σε έναν κόσμο που κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τρεις φίλες σε ένα μπαρ οι οποίες, απογοητευμένες από την τροπή που έχει πάρει η αισθηματική τους ζωή, ψάχνουν το μονοπάτι που θέλει να ακολουθήσει η καθεμιά. Τι γίνεται όμως όταν αυτά τα μονοπάτια μπλέκονται μεταξύ τους; Ένα εκρηκτικό μείγμα από ερωτικές αντιζηλίες, ροζ χειροπέδες, αποτυχημένες ψυχοθεραπείες, μεθύσια, διαλογισμούς, ακριβά κοσμήματα, και πολλά ακόμα, που θα οδηγήσουν τις τρεις φίλες σε μια σύγκρουση που ξεπερνάει κάθε προσδοκία.

Τελικά, φταίνε οι άντρες που φοβούνται τη δέσμευση; Είναι οι φίλοι μας πιράνχας έτοιμα να μας κατασπαράξουν; Θα μπορέσει ένας αξιαγάπητος σπιτόγατος να γίνει ο βασιλιάς της ζούγκλας; Το «Πίσσα και Πούπουλα» που παρουσιάζεται από 2 Μαρτίου στο θέατρο ARROYO είναι μια κωμωδία καταστάσεων που κινείται σε ξέφρενους ρυθμούς, εμπνευσμένη από τις κλασικές φαρσοκωμωδίες του Georges Feydeau και τις screwball comedies του Howard Hawks, προσπαθώντας να απαντήσει σε αυτές και πολλές ακόμα ερωτήσεις, και να βγάλει νόημα από έναν παράλογο σύγχρονο κόσμο. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κωνσταντίνα Δαούτη, Γιώργος Κουμούτσος, Δένια Μιμερίνη, Αναστασία Νάστια Ντεντιάεβα, Θωμάς Παπαδάκης, Νατάσα Παπανδρέου, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

«Ζαν και Βεατρίκη»

Από Μηχανής Θέατρο

«Ζαν και Βεατρίκη» στο Από Μηχανής Θέατρο. Περιγραφή: Μια γυναίκα που κυνηγά τη συγκίνηση του έρωτα και της αγάπης κι ένας άντρας που αγαπά τη συγκίνηση του κυνηγιού. Μία ψευδώς ρομαντική , τρυφερά σκληρή αλλά κυρίως θλιβερή κωμωδία σε κείμενο Κάρολ Φρέσετ

Η Βεατρίκη , μία γυναίκα που θυμίζει την Ραπουνζέλ, την Μις Χάβισαμ και άλλοτε την κοπέλα από το διπλανό διαμέρισμα, ζει στο αστικό διαμέρισμα ενός ουρανοξύστη που μετράει 33 ορόφους. Ο ουρανοξύστης εγκαταλελειμμένος κι η μοναξιά διατρέχει κάθε του τετραγωνικό. Βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, όπως οι πριγκίπισσες στα παραμύθια.

Αναμένει εκείνον τον έναν που θα την σαγηνεύσει, θα την συγκινήσει, θα την αποπλανήσει, γιατί όπως η ίδια ψελλίζει: ένας άντρας με αυτόν τον τρόπο κάνει μια γυναίκα να τον αγαπά. Γεμίζει την πόλη με αφίσες και μια αγγελία που αναζητά αυτόν τον τέλειο άνδρα που θα την τραβήξει από τη μοναξιά της και υπογραμμίζει πως θα δώσει αμοιβή σε όποιον τα καταφέρει. Ο τελευταίος ~ίσως~ υποψήφιος καταφθάνει και η ανάβασή του στον 33ο όροφο γίνεται χωρίς ανάσα…μιας και στα παραμύθια δεν υπάρχουν ασανσέρ. Εκείνος , ο Ζαν, συστήνεται σαν κυνηγός αμοιβών και έτοιμος να υποβάλλει τον εαυτό του στις τρεις δοκιμασίες που θα τον φέρουν πιο κοντά στην μεγάλη αμοιβή.

«Το Βεραμάν Φόρεμα»

Θέατρο Μεταξουργείο

«Το Βεραμάν Φόρεμα» σε κείμενο, σκηνοθεσία, και ερμηνεία Άννας Βαγενά έχει πρεμιέρα σήμερα 2 Μαρτίου στο Θέατρο Μεταξουργείο



Μια ιστορία για δυο μοναχικούς ανθρώπους, σ’ έναν Οίκο Ευγηρίας, την Ειρήνη που αν και έχει παιδιά η μοίρα τη φέρνει σε έναν τέτοιο χώρο και τον κύριο Φώτη, έναν εκ πεποιθήσεως εργένη.

Τί μπορεί να συμβαίνει στην ψυχή μιας μάνας όταν τα παιδιά της τη βάζουν σε Οίκο Ευγηρίας; Τί μπορεί να συμβαίνει στην ψυχή των παιδιών, όταν καταφεύγουν σε μια τέτοια λύση; Και ακόμα, πώς είναι ο έρωτας όταν η ζωή βαδίζει προς το τέλος της; Για όλα αυτά, μιλάει το «Βεραμάν Φόρεμα», με φόντο την εποχή του κορωνοϊού. Για 10 παραστάσεις

«Χαίρετε κι Αντίο»

θέατρο Φούρνος

Το δυνατό κοινωνικό δράμα του Άθολ Φούγκαρντ «Χαίρετε κι Αντίο» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Κώστα Βασαρδάνη στο θέατρο Φούρνος, από τις 7 Μαρτίου 2024 και για λίγες παραστάσεις. Τους δύο ρόλους ερμηνεύουν o Κώστας Βασαρδάνης και η Βίκυ Καλπάκα.

Η τριανταπεντάχρονη Έστερ Σμιτ επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας στο πατρικό της σπίτι στο Πορτ Ελίζαμπεθ της Νότιας Αφρικής για να διεκδικήσει το μερίδιο από την κληρονομιά της οικογενειακής περιουσίας. Εκεί συναντά τον αδερφό της Τζόνυ και μέσα σε μια νύχτα, ξεδιπλώνεται όλο το τραυματικό παρελθόν των δύο προσώπων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ένα εξίσου αδιέξοδο παρόν.

Ο Άθολ Φούγκαρντ είναι ο σημαντικότερος εν ζωή αγγλόφωνος συγγραφέας της Νοτίου Αφρικής, βραβευμένος μεταξύ άλλων, με το Bραβείο Tony το 2011 για το σύνολο της προσφοράς του. Είναι γνωστός για τα πολιτικά του έργα ενάντια στο καθεστώς του Απαρχάιντ. Η βασισμένη σε δικό του βιβλίο ταινία “Tsotsi” σε σκηνοθεσία του Gavin Hood, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ ξενόγλωσσου φιλμ το 2006.

Το «Χαίρετε κι Αντίο» είναι ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό έργο. Παρόλο που προσδιορίζονται σαφώς και ο χρόνος και ο τόπος της ιστορίας (δεκαετία του 1960 στην Νότια Αφρική), η διεισδυτική ματιά του συγγραφέα καταφέρνει να μιλήσει εντέλει με έναν πολύ πιο ευρύ τρόπο για τον άνθρωπο, για την αγάπη και συνάμα την εχθρότητα μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, τις ματαιωμένες επιθυμίες, τα ανεπούλωτα τραύματα.

Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Σε έναν θορυβώδη κόσμο, όπου δύο άτομα καταφέρνουν να βρουν το ένα το άλλο ξεκινώντας μια ρομαντική σχέση, ο Sam Steiner, στο πρωτοποριακό έργο του “Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons”, φαντάζεται μια συνθήκη που αγγίζει τα όρια της δυστοπίας.

Η κατάχρηση εξουσίας, ο περιορισμός της ελευθερίας, η επικοινωνία, η αντίσταση και ο έρωτας είναι μόνο κάποια από τα κομμάτια του μωσαϊκού που περίτεχνα δημιουργεί ο συγγραφέας.

Η παράσταση ανεβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με τους Άννα Μενενάκου και Παναγιώτη Γαβρέλα, σε σκηνοθεσία της Ζαφειρίας Δημητροπούλου Del Angel.

Σε ένα φανταστικό μέλλον, όπου η κυβέρνηση εφαρμόζει έναν αυστηρό νόμο που περιορίζει την καθημερινή ομιλία, μέσα στη δίνη των κοινωνικοπολιτικών θεμάτων που εγείρονται, μια όμορφη και συγκινητική ερωτική ιστορία, μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών ατόμων, μας θυμίζει ότι σχεδόν πάντα «η κάθε λέξη μας μετράει»!

Πώς γίνεται αυτά τα δύο άτομα να έρθουν πιο κοντά; Ποια είναι αυτά που λένε με ή χωρίς το όριο στις λέξεις και - το πιο σημαντικό - τι λένε ανάμεσα στις λέξεις; Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία και η ελευθερία και πόσο συμβάλουν στη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων που ήταν και θα είναι πάντα τόσο εύθραυστες; Από 6 Μαρτίου

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν -Φρυνίχου

Με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η ομάδα RMS MATAROA συνεργάζεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, παρουσιάζοντας την παράσταση TANK για τα γεγονότα εκείνου του Νοέμβρη.

Η παράσταση αποτελεί μια απόπειρα γραμμικής αφήγησης –σχεδόν λεπτό προς λεπτό- των τεσσάρων εκείνων ημερών, σε μια προσπάθεια εξερεύνησης της ιστορικής αλήθειας. Μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες πρωταγωνιστών των γεγονότων, όπως τις κατέγραψε ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός και περιλαμβάνονται στο ομώνυμο βιβλίο «Όλη Νύχτα Εδώ» και αρχειακό υλικό θα ξετυλίξουμε τον μίτο της αφήγησης στον λαβύρινθο της μνήμης, αντιμετωπίζοντας τον αδιάφορο ελληνικό εαυτό μας. Είναι η προσωπική πολιτική στάση ο μόνος δυνατός τρόπος αντίστασης ακόμη και σήμερα;

Παίζουν: Κατερίνα Παπανδρέου, Κατερίνα Πατσιάνη, Μάνος Βαβαδάκης. Aπό 4 Μαρτίου