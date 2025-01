Οι θεατρικές πρεμιέρες του Ιανουαρίου: Κλασικά έργα, κωμωδίες, μιούζικαλ - iefimerida.gr

Κλασικά κείμενα, κωμωδίες, αλλά και μεγάλα μουσικά θεάματα, σηματοδοτούν το θεατρικό ξεκίνημα για τη νέα χρονιά.

Η θεατρική ατζέντα εμπλουτίζεται, ενώ για ακόμα λίγες ημέρες, έχουν καταχωρηθεί επιπλέον ώρες και ημερομηνίες για πολλές παραστάσεις.

Θεατρικές πρεμιέρες τον Ιανουάριο

Μεταξύ άλλων στις θεατρικές πρεμιέρες του Ιανουαρίου ξεκινά τo μουσικό θρίλερ «Σουίνι Τόντ: Ο Δαιμόνιος Κουρέας της Fleet Street», σε μουσική και στίχους του θρύλου του αμερικανικού μουσικού θεάτρου, Stephen Sondheim και κείμενο του Hugh Wheeler αλλά και ένα μεγάλο θέαμα αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη.

Στις θεατρικές πρεμιέρες η νέα κωμωδία της Δήμητρας Παπαδοπούλου «Στο τσακ» αλλά και έργο του Φλωμπέρ στο Μέγαρο Μουσικής.

Ηλιανα Μαυροματη

«Αισθηματική αγωγή» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το μυθιστόρημα «Αισθηματική αγωγή» (1869) του Gustave Flaubert [Γκυστάβ Φλωμπέρ] μεταφέρεται στο θέατρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον σκηνοθέτη Παντελή Φλατσούση και παρουσιάζεται από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η παράσταση, που ανεβαίνει στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη, αναπλαισιώνει το κλασικό κείμενο και, με όχημα την αφηγηματικότητα αλλά και τη χρήση βίντεο, επιχειρεί πολλαπλούς παραλληλισμούς και διασταυρώσεις των ιστορικών συγκυριών, κατά τις οποίες εκτυλίσσεται το κείμενο του γάλλου συγγραφέα, με τη σημερινή εποχή.

Η μετάφραση είναι του Παναγιώτη Μουλλά. Η διασκευή έγινε από τον Παντελή Φλατσούση και την Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, η οποία υπογράφει επίσης τη δραματουργία. Τον σχεδιασμό των σκηνικών και των κοστουμιών έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ζαμάνης. Τα βίντεο σχεδίασαν ο Μάριος Γαμπιεράκης και η Χρυσούλα Κοροβέση, ενώ οι φωτισμοί είναι της Ελίζας Αλεξανδροπούλου. Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης συνέθεσε ο Σταύρος Γασπαράτος. Στην επιμέλεια κίνησης και τις χορογραφίες, η Θεανώ Ξυδιά.

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Βαγγέλης Δαούσης, Χρήστος Διαμαντούδης, Γιώργος Κριθάρας, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Ντέμπορα Οντόγκ.

1840 Γαλλία. O νεαρός Frédéric Moreau [Φρεντερίκ Μορώ] ξεκινάει το ταξίδι της ενήλικης ζωής του, γεμάτος προσδοκίες και όνειρα. Στο κατάστρωμα του ποταμόπλοιου που τον μεταφέρει, αντικρίζει, σαν σε όραμα, εκείνη που φαντάζει η ιδανική γυναίκα.

1868 Ο μεσήλικας Frédéric Moreau έχει πλέον ηττηθεί, και κανένα από τα νεανικά του όνειρα δεν έχει εκπληρωθεί. Στον απολογισμό της ζωής που κάνει με τον παιδικό του φίλο, δεν έχει «ίσως» τίποτα να θυμηθεί.

Στις σελίδες της «Αισθηματικής αγωγής» (1869) του Gustave Flaubert, παράλληλα με την προσωπική ιστορία εξελίσσεται και η συλλογική, τα γεγονότα που πλαισιώνουν την επανάσταση του 1848, που τερμάτισε την Ιουλιανή Μοναρχία (1830-1848) και οδήγησε στη δημιουργία της Δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας (1848-1851), την οποία διαδέχτηκε αμέσως η Δεύτερη Αυτοκρατορία (1852-1870). Με πλαίσιο τη μεταβατική αυτή περίοδο, εποχή κομβική όχι μόνο για τη Γαλλία, ο Flaubert αφηγείται, με ύφος ειρωνικό-σατιρικό, όχι απλώς έναν ανεκπλήρωτο έρωτα για μια παντρεμένη γυναίκα, αλλά και όλη τη διάψευση της γενιάς του σε έναν κόσμο αμφιλεγόμενο.

«Σουίνι Τόντ: Ο Δαιμόνιος Κουρέας της Fleet Street»

«Σουίνι Τόντ: Ο Δαιμόνιος Κουρέας της Fleet Street»

«Σουίνι Τόντ: Ο Δαιμόνιος Κουρέας της Fleet Street» από τις 17 έως τις 27 Ιανουαρίου 2025 στο ΟΛΥΜΠΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ», σε σκηνοθεσία και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, σκηνικά του Πάρι Μέξη, κοστούμια της Γιωργίνα Γερμανού και φωτισμούς της Στέλλας Κάλτσου.

Το ανατρεπτικό μιούζικαλ επιστρέφει στην καρδιάς της πόλης, στο Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», με ένα επιτελείο εξαίρετων λυρικών και εξειδικευμένων τραγουδιστών. Στον επώνυμο ρόλο ο βαρύτονος Χάρης Ανδριανός, ενώ στον ρόλο της συνεργού του, κας Λάβετ, η πρωταγωνίστρια στο χώρο του μιούζικαλ, Σία Κοσκινά. Συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων.

Ο Γιώργος Πέτρου, σκηνοθέτης και μουσικός διευθυντής της παράστασης, γράφει σχετικά: Το «Sweeney Todd» είναι ένα έργο σκοτεινό και φωτεινό μαζί. Ένα έργο στο οποίο η συνύπαρξη του τραγικού και του κωμικού γίνεται με τον πιο ευφυή τρόπο, ενώ οι έννοιες του μίσους και της εκδίκησης παίζουν κρυφτό με την πατρική αγάπη, τον έρωτα και το τυφλό πάθος. Για πολλούς, ένα έργο που μιλάει για την εμμονή.

Ο αστικός μύθος του SWEENEY TODD ξεκίνησε από τα βικτωριανά εβδομαδιαία έντυπα με το όνομα «penny dreadful» του Λονδίνου, για να βρει σύντομα το δρόμο του στη θεατρική σκηνή της εποχής, και στη συνέχεια στη μαυρόασπρη οθόνη του κινηματογράφου. Η ιστορία του φονικού κουρέα που σκότωνε τους πελάτες του με ξυράφι και κατόπιν τους προμήθευε στη συνεργό του κα Lovett, προκειμένου να γίνουν γέμιση για τις… πεντανόστιμες κρεατόπιτές της διασκέδαζε ή και τρόμαζε γενιές ανθρώπων.

Όσο μακάβριο κι αν ακούγεται αυτό το σενάριο, είναι τελικά το μαύρο χιούμορ αυτό που επικρατεί. Γιατί σε όλο αυτό το «παιχνίδι» με τις κρεατόπιτες, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει κάνεις στοιχεία καρτούν ή comic book. Φυσικά, η ουσία της ιστορίας του Sweeney δεν είναι οι κρεατόπιτες της κας Lovett, αλλά το κίνητρο που έδωσε στον κουρέα της Fleet Street o συγγραφέας Christopher Bond με το ομώνυμο θεατρικό του «μελόδραμα» του 1973, το οποίο αποτέλεσε και την αφορμή για τη δημιουργία του μιούζικαλ από τον Sondheim. O κατά Bond Sweeney είναι ένας κουρέας, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Benjamin Barker.

Γιάννης Νιάρρος

MERDE στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η ομάδα των «Παιχτών» επιστρέφει: MERDE. Η νέα τους παράσταση από 24 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Πριν την πρεμιέρα, δε λες ποτέ «Καλή επιτυχία!», γιατί είναι, λέει, μεγάλη γρουσουζιά. Αν είσαι Άγγλος, λες “Break a leg!” («Σπάσε το πόδι σου!»). Αν είσαι Ιταλός, λες “In bocca al lupo!” («Στο στόμα του λύκου!»).Εμείς, εδώ, στην Ελλάδα, κρατώντας μια παλιά παράδοση Γαλλική, λέμε "Σκατά!", ή γαλλιστί,"Merde!”

Το θέμα όμως δεν είναι η πρεμιέρα… Το θέμα είναι πώς φτάνεις μέχρι εκεί. Πώς «φτιάχνεται» το θέατρο; Πώς έρχεται η «έμπνευση»; Τι κάνουνε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες στην πρόβα; Και ποιος (δεν) πληρώνει για όλα αυτά;

«Κουλτουριάριδες» σκηνοθέτες, «εμπορικοί» ηθοποιοί, «προαγωγοί» και παραγωγοί παλαιάς και νέας κοπής, κριτικοί θεάτρου, ένδοξα «φαντάσματα» του παρελθόντος και αθώοι θεατές, όλοι κομμάτια ενός παζλ, μιας «Βαβέλ» που ψάχνει να βρει λύση στον ακήρυχτο πόλεμο της Τέχνης του Θεάτρου: «Εμπορικό» vs. «Ποιοτικό», Κωμωδία vs. Δράμα, Λαϊκοί vs. Διανοούμενοι, Τέχνη vs. Showbiz… Γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; «Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;

Κείμενο: Suyako. Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαριαλένα Ηλία, Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο - πνευστά).

Λυδία Κονιόρδου-Μιχάλης Σαράντης-Τάνια Τσανακλίδου

«Όμορφη πόλη - 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

Με άξονα-μύθο τις γνωστές μελωδίες και την ποίηση του μεγάλου μας μουσουργού Μίκη Θεοδωράκη ο δημιουργός Γιώργος Βάλαρης παρουσιάζει στο θέατρο «Παλλάς» την εμβληματική παράσταση Όμορφη πόλη - 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης. Η παράσταση αυτή τιμά τον αείμνηστο συνθέτη μας με αφορμή το «Αφιερωματικό Έτος Μίκη

Θεοδωράκη», που έχει ανακηρυχθεί επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Tη νέα Όμορφη πόλη τιμούν οι κορυφαίοι τραγουδιστές Μανώλης Μητσιάς, Ελένη Βιτάλη, Δημήτρης Μπάσης και η Γιώτα Νέγκα, η σημαντική τραγωδός Λυδία Κονιόρδου, και ο βραβευμένος Μιχάλης Σαράντης. Μαζί τους η σπουδαία ερμηνεύτρια Τάνια Τσανακλίδου. Την σύνθεση συμπληρώνουν οι χορευτές Φαίδρα Νταϊόγλου, Κωστής Τσιαμάγκας και 7μελής ορχήστρα. Πρόκειται για μια μοναδική θεατρική-μουσική παραγωγή, η οποία ανέβηκε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1962 και ξανά το 2020 όπου και υμνήθηκε από κοινό και κριτικούς . Αυτή τη φορά αναβιώνει στο Παλλάς για λίγες παραστάσεις από τις 31 Ιανουαρίου ως τις 9 Φεβρουαρίου του 2025.

Δήμητρα Χατούπη, Ανδριανή Κυλάφη, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Άλκηστις Πολυχρόνη

«Ου Φονεύσεις» Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη νέα παράσταση της Άντζελας Μπρούσκου «Ου Φονεύσεις». Μια performance, σε σύλληψη και σκηνοθεσία της σημαντικής Ελληνίδας δημιουργού, που κινείται ανάμεσα στο Θέατρο ντοκουμέντο και τη μυθοπλασία. Κείμενα που αφορούν την έντονη πατριαρχία και έχουν γραφτεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για την θέση της Γυναίκας.



Η Γυναίκα ως θύμα διακρίσεων εξαιτίας του φύλου της. Η απαγορευμένη σεξουαλικότητα της Γυναίκας διατρέχει την ιδέα του έργου μέσα στους αιώνες σαν βασικός άξονας. Γιατί τα «εγκλήματα πάθους» και τα «εγκλήματα τιμής» κατά των γυναικών συνεχίζονται με τέτοιον ρυθμό;

Συνεντεύξεις, ποίηση, σκόρπιες φράσεις, σχόλια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τραγούδια, περιγραφές βίας θα αποτελέσουν επίσης το πλούσιο υλικό για αυτό το εγχείρημα προκειμένου να ολοκληρωθεί σ’ ένα μεικτό θέαμα που θα συναντιέται με το σήμερα. Η παρουσία του άνδρα σαν μια φιγούρα αρχετυπική, αδρή και σαγηνευτική εμπλέκεται ως ιερέας πατέρας, γιός, αδερφός, εραστής, μαστροπός. Η παράσταση επιχειρεί να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο για την πιο ακραία μορφή σεξισμού. Την γυναικοκτονία.

Δήμητρα Χατούπη, Ανδριανή Κυλάφη, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Άλκηστις Πολυχρόνη. Aπό 11 Ιανουαρίου

Ανθή Ευστρατιάδου, Χρήστος Λούλης

Έντα Γκάμπλερ στο θέατρο Προσκήνιο

Από τις 30 Ιανουαρίου τα δύο εμβληματικά έργα του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου, θα συνυπάρξουν στη σκηνή του Θεάτρου Προσκήνιο. Η Έντα Γκάμπλερ έρχεται να συναντήσει την Μπλανς Ντιμπουά και να φέρει μια άλλη οπτική για τη γυναίκα και την θέση της στη σύγχρονη κοινωνία.

Ο σκηνικός χώρος είναι ένα μεγαλοαστικό σπίτι υπό ανακαίνιση. Ένα ημιτελές σπίτι υπό ολική αναδιαμόρφωση, ένας ρευστός τόπος, χωρίς ταυτότητα με όλες τις πιθανότητες ανοιχτές - ακριβώς όπως είναι η Έντα Γκάμπλερ.

Η Έντα (πρώην Γκάμπλερ, νυν Τέσμαν) προσπαθεί να βρει απάντηση και λόγο ύπαρξης σε ένα στείρο και αυστηρά δομημένο περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι - απονεκρωμένοι τυφλοί - ζουν μόνο για να εκπληρώνουν την αποστολή και την ταυτότητα τους. Η Έντα χωρίς αποστολή και χωρίς ταυτότητα, βαθιά χωμένη στο ρομαντισμό - που αποστρέφεται την πραγματικότητα και την φθορά της - παλεύει να βρει πως θα ενταχθεί στην τρέχουσα ζωή. Σε μια κοινωνία που ζητά από τις γυναίκες να είναι σύζυγοι, μητέρες, εξαρτημένες πάντα από έναν άνδρα, η Έντα θα δοκιμάσει ένα παιχνίδι ορίων και ακραίου ρομαντισμού, επιζητώντας και τελικά βρίσκοντας την απάντηση της για τη ζωή και την ασφυξία της. Η αυτοκτονία της στο τέλος, είναι μια βαθιά πράξη αντίστασης, ανατίναξης του πουριτανισμού, της μικροαστικής αντίληψης και όλων των στερεοτύπων που επιφυλάσσει ακόμη και σήμερα η κοινωνία για τη γυναίκα.

Μια επικίνδυνη παρτίδα επιβίωσης στήνεται στο Θέατρο Προσκήνιο. Μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών (Χρήστος Λούλης, Έκτορας Λιάτσος, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Τζωρτζίνα Δαλιάνη) με την Ανθή Ευστρατιάδου στο ρόλο της Έντα Γκάμπλερ, αναλαμβάνουν να "ξαναδιαβιάσουν" το αριστούργημα του Ίψεν, μέσα από μια σύγχρονη αναρώτηση για την θέση της γυναίκας στις μέρες μας, σε μια ριζοσπαστική σκηνοθετική προσέγγιση του Δημήτρη Καραντζά.

Έντα Γκάμπλερ: Ανθή Ευστρατιάδου, Δικαστής Μπρακ: Χρήστος Λούλης, Άιλερτ Λεβμποργκ: Έκτορας Λιάτσος, Τέσμαν: Φιντέλ Ταλαμπούκας, Κυρία Έλβστεντ: Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δεσποινίς Τέσμαν: Τζωρτζίνα Δαλιάνη

Το ιστορικό θέατρο La MaMa της Νέας Υόρκης φέρνει στην Ελλάδα και μόνο για 3 παραστάσεις στο Θέατρο Ακροπόλ το έργο «Αγαμέμνων: ο κύκλος του αίματος»

«Αγαμέμνων: ο κύκλος του αίματος» θεατρο Ακροπόλ

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου στις ΗΠΑ, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, το ιστορικό θέατρο La MaMa της Νέας Υόρκης φέρνει και στην Ελλάδα την παράσταση «Αγαμέμνων: ο κύκλος του αίματος».

Το εντυπωσιακό πολυμεσικό show της Ραφίκα Σαουίς, βασισμένο στην ομώνυμη τραγωδία του Αισχύλου, ταξιδεύει στη χώρα μας, κάνοντας στάση στο Θέατρο Ακροπόλ για 3 μόνο βραδιές, στις 13, 20 και 27 Ιανουαρίου, προτού συνεχίσει την παγκόσμια περιοδεία του.

Επί σκηνής ο Μάνος Βακούσης στον ρόλο του Αγαμέμνονα, ο Σαμουήλ Ακινόλα ως Κήρυκας και η Ραφίκα Σαουίς ως Κλυταιμήστρα. Στο βίντεο ο Κρις Ραντάνοφ ως Αίγισθος.

Η διασκευή της Ραφίκα Σαουίς πάνω στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου μεταφέρει το έργο στη σύγχρονη πολιτική σκηνή ενός δυτικού κράτους, όπου, στο τέλος του πολέμου, όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το έργο ξαναβλέπει την ιστορία από τα μάτια της Κλυταιμνήστρας. Εδώ η Κλυταιμνήστρα δεν είναι ο εκδικητής, αλλά ο εγκλωβισμένος άνθρωπος που προσπαθεί να σπάσει τον τοίχο της πραγματικότητας που έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του. Κι όταν θα προσπαθήσει να αντισταθεί, θα μεταμορφωθεί σε στιγματισμένη, θα γίνει θύμα και θήραμα και θα θυσιαστεί, ως άλλη Ιφιγένεια, στο όνομα της «δικαιοσύνης» που ισοπεδώνει τα πάντα.

Η σκηνοθεσία υιοθετεί την προσέγγιση του cinematic theatre, όπου οι σκηνικές δράσεις αποτελούν την τρίτη διάσταση της ταινίας που παρακολουθούμε μέσω προτζέκσιον. Η Ραφίκα Σαουίς και οι συνεργάτες της έφτιαξαν μια αυτόνομη κινηματογραφική ταινία που λειτουργεί ως παράλληλη και συγχρονισμένη στη ζωντανή περφόρμανς αφήγηση. Η ταινία που ακολουθεί επί σκηνής τους ηθοποιούς, ενσωματώνει στοιχεία από την πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου, δημιουργώντας ένα μεγάλο χορικό. Πρόκειται για έναν διάλογο με στοιχεία ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας (Docu-Fiction). Τη δημιουργική ομάδα συμπληρώνουν ο εικαστικός Μιχάλης Αργυρού, ο μουσικός Μανώλης Μανουσάκης, ο media και documentary artist Αστέρης Κούτουλας και η Γερμανίδα δραματουργός Isabella Sedlak.

Στο τσακ

Στο τσακ στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

Η κωμική θεατρική παράσταση ΣΤΟ ΤΣΑΚ ! της Δήμητρας Παπαδοπούλου, μετά τη μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στην Αθήνα στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης από τις 16 Ιανουαρίου για λίγες παραστάσεις. Πρωταγωνιστούν ο Κώστας Αποστολάκης, η Βάσω Γουλιελμάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, ο Τόνυ Δημητρίου, η Δανάη Λουκάκη, η Ηλιάνα Γαϊτάνη, η Ροζαμάλια Κυρίου, η Κορίνα Θεοδωρίδου και ο Λάζαρος Βασιλείου και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Λύρας.

Ένα από τα πιο σύνθετα είδη κωμωδίας, η φάρσα, προσαρμόστηκε από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, με επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις κι επικαιροποιήθηκε πάνω στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Το Στο Τσακ! είναι η κωμωδία-αντίδοτο στο σήμερα, η φάρσα που όλοι έχουμε ανάγκη.

Εκδοτικός οίκος Σεβαστού - Κούκου. Ο Απόστολος Σεβαστός ετοιμάζεται για ένα δείπνο στις οκτώ με τη σύζυγο του Βασιλική Σεβαστού και κάποιους εκδότες. Ο Τόνυ Κούκος πείθει τον συνέταιρο και φίλο του Απόστολο να του δανείσει το σπίτι του, όσο θα λείπει, για να βρεθεί με την παράνομη σχέση του. Λίγο πριν η Βασιλική έχει αναγκαστεί να παραχωρήσει το σπίτι στη φίλη της και σύζυγο του Τόνυ, Μαίρη Κούκου για την πρώτη δια ζώσης γνωριμία με νεαρό μέσα από γνωστή εφαρμογή γνωριμιών. Ο διακοσμητής του σπιτιού Τζέρυ, λίγο πριν ολοκληρώσει την ανακαίνιση του σπιτιού και η οικονόμος Γκρέτα έρχονται να συμβάλουν και εκείνοι με το δικό τους ύποπτο τρόπο στη διατάραξη της ισορροπίας του. Όλα καταρρέουν όταν λίγο πριν τις οκτώ - στο τσακ - εμφανίζεται απρόσκλητη η Μαργαρίτα Τσαμασφίρα Φουξ, η συντηρητική και επιτυχημένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Διανομή (με σειρά εμφάνισης) : Τζέρυ: Κρατερός Κατσούλης, Βασιλική Σεβαστού: Βάσω Γουλιελμάκη, Γκρέτα: Ροζαμάλια Κυρίου, Μαίρη Κούκου: Δανάη Λουκάκη, Απόστολος Σεβαστός: Κώστας Αποστολάκης, Τόνυ Κούκος: Τόνυ Δημητρίου, Μαργαρίτα Τσαμασφίρα Φουξ: Ηλιάνα Γαϊτάνη, Ζέτα: Κορίνα Θεοδωρίδου, Μάνος: Λάζαρος Βασιλείου. Από 16 Ιανουαρίου

Χάρης Εμμανουήλ, Δημήτρης Πετρόπουλος , Άννα Πατζέλη

Καπούτ στο Θέατρο Αλκμήνη

Καπούτ του Άλντο Νικολάι από 13 Ιανουάριου στο Θέατρο Αλκμήνη.

Ο Γιάννης Διαμαντοπουλος σκηνοθετεί ένα ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το έργο εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας,που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία. Mε διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας. Ένα κείμενο, που εναλλάσσοντας την ελαφρότητα και την αφέλεια με στιγμές βαθιάς συγκίνησης, αφήνει το στίγμα του στον θεατή.

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Χάρης Εμμανουήλ Δημήτρης Πετρόπουλος , Άννα Πατζέλη