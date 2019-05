Οι πιο απίστευτες σκηνοθετικές γκάφες -Τι είχε γίνει

Γκάφες που έμειναν στην... ιστορία για πολύ γνωστές σειρές ή ταινίες.

Οπως ο ξεχασμένος καφές στο σκηνικό του Game of Thrones. Φυσικά, αυτή η σκηνή ήταν η πιο πολυσυζητημένο στο τελευταίο επεισόδιο που προβλήθηκε από τον 8ο κύκλο του Game of Thrones. Και ακολούθησαν η συγγνώμη του GOT και τελικά η... αλήθεια για τον καφέ που βρέθηκε εκεί.

Δείτε στο βίντεο του iefimerida.gr τις πιο τρανταχτές-απίστευτες γκάφες σκηνοθετικά σε γνωστές σειρές ή ταινίες που έμειναν στην ιστορία...