Το Game of Thrones ζητά συγγνώμη -Για την γκάφα με τον καφέ από τα Starbucks [εικόνα]

Μπορεί η δημοφιλής σειρά «Game of Thrones» να είναι μια περιπέτεια φαντασίας, όμως το επεισόδιο της Κυριακής είχε μια, εκτός προγράμματος, σύγχρονη νότα.

Ανάμεσα σε ζόμπι και δράκους που εμφανίζονται στη σειρά, οι παρατηρητικοί τηλεθεατές εντόπισαν και το χαρακτηριστικό χάρτινο κυπελλάκι καφέ με το πλαστικό καπάκι της αλυσίδας Starbucks.

Το κύπελλο εντοπίστηκε πάνω σε ένα τραπέζι στη διάρκεια μιας γιορτής στο κάστρο του Γουίντερφελ σε πολύ κοντινή απόσταση από τους χαρακτήρες Τζον Σνόου και Ντενέρις Ταργκάριαν στη διάρκεια του τέταρτου επεισοδίου της τελευταίας σεζόν με τίτλο «The Last of the Starks».

Η Μπέρνι Κόλφιλντ, μια από τις εκτελεστικούς παραγωγούς της παγκοσμίως επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, του HBO ζήτησε συγγνώμη από τους λάτρεις της σειράς.

«Δεν το πιστεύω. Οι άνθρωποί μας που ασχολούνται με την προετοιμασία των σκηνικών και οι διακοσμητές μας είναι 1.000% προσεκτικοί», δήλωσε σε χθεσινή της συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης WNYC.

«Ζητούμε συγγνώμη! Το Γουέστερος ήταν το πρώτο μέρος που στην πραγματικότητα είχε Starbucks», αστειεύτηκε η Κόλφιλντ.

Το HBO μάλιστα χαριτολογώντας ανακοίνωσε ότι «(ο καφές) latte που εμφανίστηκε στο επεισόδιο ήταν ένα λάθος. Η Ντενέρις είχε παραγγείλει τσάι με βότανα».

Τα Starbucks, η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ παγκοσμίως, αστειεύτηκαν και εκείνα με τη σειρά τους σχολιάζοντας την αναπάντεχη διαφήμιση της εταιρείας μέσα από την σειρά που παρακολουθούν περισσότεροι από 30 εκατομμύρια τηλεθεατές μόνο στις ΗΠΑ: «Για να είμαστε ειλικρινείς, μας εκπλήσσει που δεν παρήγγειλε ένα Dragon Drink», έγραψε η εταιρεία στο Twitter, αναφερόμενη στο ροζ χρώματος φρουτώδες ρόφημα με γάλα καρύδας που πρόσθεσε στο καλοκαιρινό της μενού, το οποίο περιέχει το τροπικό φρούτο του δράκου», γνωστό και ως πιτάγια.

Οι θαυμαστές της σειράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «οργίασαν» σχολιάζοντας την κούπα καφέ με κάποιους από αυτούς να τοποθετούν το διάσημο πράσινο και λευκό λογότυπο της εταιρείας πάνω σε κάστρα που εμφανίζονται στη σειρά. Άλλοι πάλι απογοητεύτηκαν από την γκάφα. «Τους πήρε δύο χρόνια για να γυρίσουν έξι επεισόδια και ξέχασαν ένα κύπελλο του Starbucks σε μία σκηνή», έγραψε στο Twitter ένας χρήστης με το όνομα Ντίλαν.

Η όγδοη και τελευταία σεζόν «Game of Thrones» έχει σπάσει ρεκόρ τηλεθέασης για την HBO με περισσότερους από 38 εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει το πρώτο επεισόδιό της στις 14 Απριλίου.

Η βραβευμένη με Έμυ σειρά είναι η τηλεοπτική μεταφορά της σειράς μυθιστορημάτων του Τζορτζ Ρ.Ρ Μάρτιν «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» και ολοκληρώνεται στις 19 Μαϊου.