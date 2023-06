Αγνώριστος ο ελληνικής καταγωγής Ζακ Γαλιφιανάκης στη νέα του ταινία -Οι πρώτες εικόνες [βίντεο] - iefimerida.gr

«Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο πράγμα στην Αμερική;» ρωτάει ο αγνώριστος Ζακ Γαλιφιανάκης στο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας με τίτλο «The Beanie Bubble» που κυκλοφόρησε.

«Μπορείς να πετύχεις πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν αλλού. Έχεις τη δύναμη να δημιουργήσεις το δικό σου μέλλον. Μπορείς να γίνεις τα πάντα. Μπορείς να κάνεις τα πάντα».

Τι θα δούμε στην ταινία του Ζακ Γαλιφιανάκη

Στην πολλά υποσχόμενη ταινία του Apple TV+, ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Ζακ Γαλιφιανάκης υποδύεται τον δισεκατομμυριούχο Τάι Γουόρνερ, ιδρυτή της Ty Inc. και δημιουργό των αγαπημένων λούτρινων παιχνιδιών.

O αγνώριστος Ζακ Γαλιφιανάκης στη νέα ταινία με τίτλο «The Beanie Bubble»

Είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ζακ Μπισονέτ (Zac Bissonnette) «The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute», που κυκλοφόρησε το 2015 σε σενάριο της Κριστίν Γκορ (Kristin Gore), κόρης του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Αλ Γκορ.

Η ταινία ξετυλίγει την ιστορία ενός απογοητευμένου πωλητή παιχνιδιών μέχρι τη στιγμή που μια νέα συνεργασία του με τρεις γυναίκες προκαλεί τη μεγαλύτερη φρενίτιδα σε πωλήσεις παιχνιδιών σε όλο τον κόσμο.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Γκορ και του συζύγου της Ντέμιαν Κούλας (Damian Kulash, Jr) πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Σάρα Σνουκ (Sarah Snook), Ελίζαμπεθ Μπανκς (Εlizabeth Banks), Τζεραλντίν Βισβανάταν (Geraldine Viswanathan) και Καρλ Κλέμονς-Χόπκινς (Carl Clemons-Hopkins). Όπως αναφέρει το Deadline, o αγαπημένος ηθοποιός εκτελεί και χρέη εκτελεστικού παραγωγού μαζί με τον Ντάγκλας Τζόουνς (Douglas S. Jones).

Το «The Beanie Bubble» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις ΗΠΑ στις 21 Ιουλίου, πριν την παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα ροής, στις 28 Ιουλίου.