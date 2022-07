Βιώσιμη μόδα, μετα-covid πασαρέλες -Η διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival Νικόλ Αλεξανδροπούλου εξηγεί - iefimerida.gr

Το Athens Fashion Film Festival με επικεφαλής την Νικόλ Αλεξανδροπούλου επιστρέφει δυναμικά με τρεις δράσεις.

Το Athens Fashion Film Festival είναι θεσμός με φανατικό κοινό που συνδυάζει τη βιομηχανία της μόδας με το σινεμά.

Η σκηνοθέτις και διευθύντρια του AFFF, Νικόλ Αλεξανδροπούλου, μιλάει στο iefimerida.gr για τις δράσεις που ετοιμάζει και για τα επόμενα σχέδιά της. Μάλιστα το AFFF και η Νικολ Αλεξανδροπούλου θα βρεθούν αυτό το καλοκαίρι στις Σπέτσες στη διοργάνωση του Aegean Film Festival που ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 17 του ίδιου μήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς ωστόσο προέκυψε αυτή η συνεργασία. «Το Athens Fashion Film Festival βρίσκεται στην 4η διοργάνωση με σταθερούς υποστηρικτές την ΕΑΤΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Ιταλική πρεσβεία και το ΕΚΟΜΕ».

Νικόλ Αλεξανδροπούλου για βιώσιμη μόδα

«Στις Σπέτσες ξεκινάει μια συνεργασία με το AegeanFF στο πλαίσιο της θεμάτικης “Βιώσιμη Μόδα”, γι' αυτή τη χρονιά. Χαίρομαι πολύ για τη συνεργασία η οποία φυσικά έχει σαν στόχο να κεντρίσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των θεατών για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την Ηθική Μόδα και την Οικολογία. Προτείναμε λοιπόν και θα προβληθεί ένα πολύ ενδιαφέρον, “ζωντανό” και ψυχαγωγικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο “Fashion Babylon” σε σκηνοθεσία του Ιταλού σκηνοθέτη Gianluca Matarrese» εξηγεί η Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Τι πραγματεύεται το Fashion Babylon, το ντοκιμαντέρ που παρουσιάζετε στο Aegean Festival;

«Αυτό δεν είναι ένα “συνηθισμένο” ντοκιμαντέρ που δείχνει τι συμβαίνει στα παρασκήνια ή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μιας κολεξιόν. Στην πραγματικότητα, ο Ιταλός σκηνοθέτης, αποφασίζει να στρέψει την προσοχή του στους φαινομενικά δευτερεύοντες χαρακτήρες των επιδείξεων μόδας, τους “άψογους” και εκκεντρικούς επισκέπτες που εισβάλλουν στα εκάστοτε πάρτι κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μόδας και που πρόκειται για “υβριδικές” προσωπικότητες που παρά τα φαινόμενα, μάλλον παραπαίουν μέσα σε έναν άκαμπτο, κλειστό και άκρως αντιφατικό κόσμο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους κεντρικούς χαρακτήρες, τι θα μπορούσαμε να πούμε;

«Ότι δεν υπάρχει τίποτα “άψογο” και ότι όπως και η ίδια η μόδα έτσι και οι “πιστοί” της έχουν τις “ρωγμές” τους. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον έχει ο τρόπος που ο Matarrese μπλέκει την πραγματικότητα με τη μυθοπλασία».

Μία γεύση από το Babylon στο παρακάτω βίντεο

Νικόλ Αλεξανδροπούλου για τις πασαρέλες στη μετα covid εποχη

Πιστεύετε ότι περνάμε σε μια νέα εποχή στη μόδα μετα-Covid όπου απομακρυνόμαστε από τις πασαρέλες;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με την εμφάνιση του Covid ανέκυψαν πολλά ζητήματα, σε όλα τα επίπεδα. Οι πασαρέλες επηρεάστηκαν και αυτές με τη σειρά τους. Η επιστολή του Giorgio Armani στις αρχές της πανδημίας προς το Women's Wear Daily που αφορούσε την κατεπείγουσα ανάγκη η μόδα να επανεξετάσει τους ανεξέλεγκτους ρυθμούς παραγωγής και φυσικά το οικολογικό της αποτύπωμα, ήταν πολύ εύστοχη.

Η μόδα θεωρώ πως είναι κάτι σαν την Λερναία Ύδρα. Ποτέ δεν σταματά να βρίσκει τρόπους να επανεφευρίσκει τον εαυτό της και να επιστρέφει δριμύτερη. Οι πασαρέλες δεν θα σταματήσουν, μπορεί ενδεχομένως μελλοντικά το Virtual Reality να μπει πιο δυναμικά στο παιχνίδι (ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί το AFFF στην κεντρική του διοργάνωση τον Φεβρουάριο του '23. Το ερώτημα είναι: Μπορεί να ξεπεράσει την ανθρώπινη διάδραση και την real-time κίνηση και ανάδειξη ενός ρούχου που έτσι κι αλλιώς προορίζεται για τον αληθινό κόσμο;»

Η μόδα στο σινεμά

Τι ακολουθεί μετά τη συνεργασία του AFFF με το AegeanFF;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης cinema.it της Ιταλικής Πρεσβείας, συζητάμε για δύο open air cinema βραδιές μέσα στον Σεπτέμβριο. Με υποστηρικτή την ΕΑΤΑ προετοιμάζουμε, επίσης, μια κοινή δράση με το Athens Film Office, η οποία θα λάβει μέρος στο τέλος του Οκτωβρίου.

Η μόδα θεωρώ πως είναι κάτι σαν την Λερναία Ύδρα. Ποτέ δεν σταματά να βρίσκει τρόπους να επανεφευρίσκει τον εαυτό της και να επιστρέφει δριμύτερη

Φέτος ασχοληθήκατε με το θέμα του χορού με την σειρά Ώρα Χορού στην ΕΡΤ. Πρόκειται για έναν τομέα που αν και απασχολεί αρκετό κόσμο και έχει φανατικούς θεατές, απασχολεί λίγο τα Μέσα. Τι σας δίδαξε αυτή η εμπειρία δίπλα από καταξιωμένους χορευτές και χορογράφους για τον χορό στην Ελλάδα;

«Πράγματι είχαμε την ευκαιρία, μέσω αυτής της σειράς, «Ωρα χορού» να έρθουμε σε επαφή με καταξιωμένους χορευτές και χορογράφους και αν κάτι διδαχτήκαμε όλοι από αυτή την εμπειρία είναι η σημασία της κίνησης. Της κίνησης όχι μόνο σαν χορευτική δεξιότητα αλλά σαν δεξιότητα ζωής. Η χαρακτηριστικότερη φράση της σπουδαίας Pina Bausch είναι: “Dance, dance, otherwise we are lost”. Δεν νοείται εξέλιξη χωρίς κίνηση. Και ακόμα κι αν ενέχει ρίσκο, είναι προτιμότερο να μετανιώνουμε για κάτι που αποτολμήσαμε παρά για κάτι που τελικά δεν δοκιμάσαμε ποτέ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ετοιμάζετε λοιπόν από τη νέα σεζόν;

«Πέρα από το επόμενο Athens Fashion Film Festival, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω γυρισμάτων για ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τη σχέση της Ορθοδοξίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επίσης, ετοιμάζεται μια νέα σειρά, μυθοπλασίας αυτή τη φορά, που θα αφορά τη μόδα. Αυτά μπορώ να μοιραστώ για την ώρα. Όταν έρθει η στιγμή, θα τα πούμε όλα. Προς το παρόν, ραντεβού στις Σπέτσες».

Athens Fashion Film Festival https://athensfff.com