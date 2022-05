Οι New York Times μελετούν το φαινόμενο του βιβλιοπωλείου Hyper Hypo στο Μοναστηράκι -Ανοιξε μόλις τον Δεκέμβριο - iefimerida.gr

Ενα βιβλιοπωλείο στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι, συζητείται μέχρι και στους New York Times.

Στο σκονισμένο, γκρι δρομάκι στην οδό Βορέως, άνοιξε τις πόρτες του τα Χριστούγεννα το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο με έμφαση στην Τέχνη, τη Μόδα και το design Hyper Hypo και ελάχιστους μήνες μετά έγινε ήδη θέμα στους New York Times ως case study.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όταν ένα έντονο μπλε χρώμα του κοβάλτιου άρχισε να εκπέμπει μέσα από τον αριθμό 10 της οδού Βορέως, στο Μοναστηράκι. Κατεβαίνεις τρια σκαλιά και μπαίνεις σε μια πρώην αποθήκη, με ανέγγιχτη την αστική μνήμη των προηγούμενων εμπορικών χρήσεων, που λειτουργεί ως κομψός ναός των κορυφαίων ξενόγλωσσων εκδόσεων για την Τέχνη, τη Μόδα, το Design και όλες τις εκφάνσεις του αστικού πολιτισμού, από τη γαστρονομία ως την αρχιτεκτονική.

Το πόσο πετυχημένο είναι σήμερα το Hyper Hypo, πέντε μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του, δεν φαίνεται μόνο από τον αριθμό των πολιτών που ακαριαία το αγάπησαν και καθιέρωσαν εβδομαδιαίες επισκέψεις σε αυτό. Ούτε στον αριθμό των νέων παραγγελιών, των φρεσκοτυπωμένων εντύπων που καταφθάνουν συνεχώς και εξαντλούνται ακόμα και μέσα σε 24 ώρες.

Φαίνεται ίσως με τον πιο εύγλωττο τρόπο στο γεγονός ότι το ξεχώρισαν οι Νew York Τimes και το ενέταξαν σε ένα εξαιρετικά φροντισμένο, καίριο άρθρο με τίτλο «Η θετική πλευρά του lockdown». Εκεί εξετάζεται πώς εξαιτίας της πανδημίας ξεπρόβαλλαν τρεις ιδιαίτερες επιχειρηματικές προτάσεις στην πολιτεία του Μεξικό, την πολιτεία της Νέας Υόρκης και το κέντρο της Αθήνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Hyper Hypo ένα ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο

Το Hyper Hypo δημιουργήθηκε από τον Στάθη Μητρόπουλο, έναν από τους πλέον γνωστούς και χαρισματικούς Ελληνες γραφίστες και art directors που εξακολουθεί να διατηρεί το δημιουργικό του γραφείο, και τον Ανδρέα Κόκκινο σημαντικό διεθνώς συντάκτη μόδας και design. Δυο άνθρωποι της εικόνας και της μορφής, του οπτικού πολιτισμού. Όπως εξηγούν στους New York Times, η ιδέα γεννήθηκε όταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κλεισμένοι στο σπίτι, έβλεπαν στο Netflix το «Circus of Books» για ένα βιβλιοπωλείο με gay και πορνό εκδόσεις.

Οκτώ χρόνια ήταν κλειστό το κατάστημα της Βορέου 10, πριν μετατραπεί σε έναν χώρο αποθέωσης των εκδόσεων, που μέσα σε ακριβώς δυο μήνες κατόρθωσε να γίνει αυτό που γραφικά μεν, με ακρίβεια δε αποκαλούμε talk of the town. Μιλώντας στο iefimerida o Στάθης Μητρόπουλος έλεγε λίγο μετά τα εγκαίνια του καταστήματος: «πολύ συνειδητά επιλέξαμε πώς θα στήσουμε το Hyper Hypo. Δεν θέλαμε να μοιάζει σαν να έχει ξεκολλήσει από το Τόκιο και να μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Δεν θέλαμε να το εντάξουμε σχεδόν βίαια σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του κέντρου. Για αυτό αφήσαμε και στοιχεία παλιάς χρήσης στον χώρο». Είχε ανατρέξει μάλιστα σε μια φράση που είχε πει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σε συνέντευξή του στο iefimerida, στο «ζούμε στην εποχή που τα κάνουμε όλα γυψοσανίδα». Για να προσθέσει ο Στάθης Μητρόπουλος: «Συμφωνώ απόλυτα, αδιαφορούμε για την ιστορικότητα».

Όπως γράφουν οι New York Times, το όνομα του βιβλιοπωλείου – όπου επίσης διαθέτει εξαιρετικές αφίσες, εκτυπώσεις, επιλεγμένα αντικείμενα τέχνης Ελλήνων δημιουργών, τις περίφημες Athens Suck κούπες των «Greece is for lovers» κλπ- αντανακλά τη διάθεση των ιδιοκτητών να ασχοληθούν και με το υψηλό και με το πιο ταπεινό. Και με το ακριβό και με το πιο οικονομικά προσιτό προϊόν. Από συγκλονιστικές, λιμπιστικές ξένες εκδόσεις που χρειάζεσαι βοήθεια για να σηκώσεις, μέχρι φίνες αστικής εκτόνωσης καρτποστάλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ανδρέας Κόκκινος (αριστερά) και ο Στάθης Μητρόπουλος στους New York Times

Είναι υπέροχο να βλέπεις καινοτόμες, πέρα από την κλασική συνταγή επιχειρηματικές προτάσεις στην πόλη. Και είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι είναι τελικά οι ιδιώτες, η ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτή που φέρνει σχεδόν πάντα τη σημαντική αλλαγή και την μετατόπιση προς τα μπροστά. Σπανίως η πολιτεία και οι αρχές. Και κάπως έτσι η πόλη, η χώρα γίνεται ξανά σέξι και καινοτόμα και για το διεθνές κοινό.